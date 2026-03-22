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Coluna Entre Costuras e CuLtura: Quando o fitness vira clube e o bem-estar se torna comunidade

O que vemos não é só ativação de marca. É construção de comunidade.

Por Gabriela Rosa - Colunista de moda e comportamento do B+ - Com edição de Flávia Viana

Por Gabriela Rosa - Colunista de moda e comportamento do B+ - Com edição de Flávia Viana

22/03/2026 - 17h30
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Não é mais apenas sobre treinar...

Nos últimos anos, marcas fitness deixaram de vender roupas para vender experiências. Quadras de tênis transformadas em clubes de verão, aulas que terminam em brunch coletivo, eventos que misturam esporte, música e networking. O movimento é claro: performance agora caminha ao lado de pertencimento.

O que vemos não é só ativação de marca, é construção de comunidade, do produto à experiência. Marcas como a Lululemon entenderam algo fundamental: o consumidor contemporâneo não quer apenas vestir um lifestyle quer vivê-lo.

Ao transformar espaços esportivos em clubes sociais temporários, essas empresas criam algo muito mais poderoso do que uma campanha publicitária. Criam memória afetiva. Criam conexão entre pessoas. Criam identidade coletiva. O exercício físico deixa de ser atividade individual e passa a ser evento social, e o novo luxo é pertencer

Existe uma mudança silenciosa acontecendo. Se antes o luxo era exclusividade material, hoje ele está cada vez mais associado à experiência compartilhada.

Participar de um treino especial, estar em um evento com curadoria estética, postar uma manhã de tênis ao lado de pessoas que compartilham os mesmos valores tudo isso constrói narrativa social, e pertencimento é um dos ativos emocionais mais valiosos da atualidade.

Sentir-se parte de um grupo que valoriza saúde, bem-estar e estilo de vida ativo reforça identidade, e identidade é capital simbólico, autocuidado como ato coletivo. Outro ponto interessante é como o autocuidado deixa de ser um gesto solitário e se transforma em prática coletiva.

Treinar em grupo, participar de encontros organizados por marcas, compartilhar rituais de bem-estar tudo isso fortalece disciplina e engajamento. Quando o cuidado é coletivo, ele se sustenta com mais facilidade.

Há também uma camada estratégica: comunidades engajadas são mais leais. Pessoas não abandonam apenas um produto abandonam um grupo, uma rotina, uma rede social, e isso é muito mais difícil. Fitness como extensão da marca pessoal.

Coluna Entre Costuras e CuLtura: Quando o fitness vira clube e o bem-estar se torna comunidade - Divulgação

Vivemos em uma era em que saúde e disposição também comunicam posicionamento. Estar ativo, participar de eventos esportivos, integrar comunidades wellness reforça atributos como disciplina, energia e equilíbrio. A roupa esportiva deixa a academia e entra no cotidiano. O treino vira parte da identidade pública, não é apenas sobre performance física, é sobre narrativa pessoal.

Entre costuras e cultura, observo que moda, beleza e agora o fitness seguem o mesmo caminho: deixam de vender objeto e passam a vender pertencimento. O corpo ativo vira linguagem, a comunidade vira vitrine, o autocuidado vira experiência social.

Dicas: como participar dessa tendência com consciência

- Escolha comunidades alinhadas aos seus valores. Nem todo evento fitness é sobre saúde, alguns são apenas estética. Priorize espaços que promovam bem-estar genuíno.

- Use a experiência como conexão, não como competição. O foco deve ser energia compartilhada, não performance comparativa.

- Integre o social ao seu ritmo real. Participar de grupos pode fortalecer disciplina, mas não substitui escutar o próprio corpo.

- Construa sua marca pessoal com coerência. Se o lifestyle ativo faz sentido para você, incorpore-o de forma natural não apenas como tendência.

- Lembre-se: pertencimento não deve exigir performance constante. Comunidade saudável acolhe constância, não perfeição. No fim, talvez o verdadeiro movimento não esteja apenas na quadra.

Essa é na maneira como transformamos cuidado em cultura, e cultura em comunidade.

Gabriela Rosa - Divulgação

 

Astrologia Correio B+

A energia do Tarô da semana entre 23 e 29 de março. O Mago e o poder de criar a própria realidade.

A semana se abre sob a regência do Mago. E quando essa carta assume o comando, não estamos falando de um período comum, estamos diante de um verdadeiro portal de criação. Aproveite para transformar ideias em ação!

22/03/2026 12h00

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A energia do Tarô da semana entre 23 e 29 de março. O Mago e o poder de criar a própria realidade.

A energia do Tarô da semana entre 23 e 29 de março. O Mago e o poder de criar a própria realidade. Foto: Divulgação

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Nesta semana, o Tarô traz como regente um dos arcanos mais potentes de todo o baralho: o Mago. A carta número 1 dos Arcanos Maiores não apenas inaugura a jornada simbólica do Tarô, como também abre caminhos, internos e externos, para novos ciclos, decisões e manifestações concretas.

E não é por acaso. Existe um chamado silencioso no ar. Um convite para iniciar, agir, transformar.

O Mago indica que algo novo está para começar. E, com este arcano, isso nunca é apenas uma possibilidade, é um potencial real, latente, pronto para ganhar forma.

Logo nas primeiras linhas do Evangelho de João, encontramos uma chave poderosa para compreender a essência desse arcano: “No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.” O Mago é o Verbo. É a palavra que cria. É a intenção que se materializa. É o pensamento que ganha corpo no mundo.

Vivemos um momento que dialoga diretamente com essa energia. Com a entrada do Sol em Áries, teve início o novo ano astrológico, movimentando o campo energético coletivo e trazendo impulso, coragem e iniciativa. Primeiro signo do zodíaco, Áries inaugurou esse ciclo com fogo, ação e pioneirismo. É como se o universo estivesse dizendo: comece agora.

O Mago é o arquétipo da manifestação. Ele não espera. Ele faz. Ele canaliza. Ele transforma. Em sua imagem clássica, uma mão aponta para o céu e a outra para a terra, um gesto que traduz o princípio hermético: “como acima, assim embaixo”. Ele é o elo entre o invisível e o visível, entre o espiritual e o material.

Sobre sua mesa, estão os quatro elementos: a varinha (fogo), a taça (água), a espada (ar) e a moeda (terra). Esses símbolos representam não apenas os elementos da natureza, mas também as dimensões do ser humano: vontade, emoção, pensamento e matéria. Ou seja: tudo o que você precisa, você já tem.

E talvez essa seja a maior mensagem desta semana. Você não precisa esperar por ferramentas externas. Você já carrega dentro de si os recursos necessários para criar a realidade que deseja. Mas existe um detalhe fundamental: consciência.

As palavras que você diz, os pensamentos que cultiva e as crenças que sustenta não são neutros. Eles são forças criadoras. Quer você perceba ou não, tudo o que é repetido internamente ganha força. E tudo o que ganha força tende a se manifestar. Palavras têm poder. Pensamentos são coisas. E intenção é direção. Quando você fala, você cria. Quando você acredita, você potencializa. Quando você age, você materializa.

Não é à toa que práticas como orações, mantras e afirmações existem há milênios. A linguagem é uma ferramenta mágica — no sentido mais profundo da palavra. Ela organiza o caos, direciona energia e dá forma ao invisível.

O Mago nos lembra disso com clareza: a mente é a sua varinha mágica. Mas, não basta desejar. É preciso alinhar pensamento, emoção e ação. Para manifestar, é necessário visualizar. Criar uma imagem mental clara. Sentir, de verdade, a emoção daquilo que se deseja alcançar.

E, então, agir como alguém que já está a caminho dessa realidade. Existe uma frase atribuída a Buda que ecoa perfeitamente essa energia: “É capaz quem pensa que é capaz.” E talvez seja exatamente aí que mora o maior desafio.

Porque, muitas vezes, o que impede a manifestação não é a falta de capacidade, é a presença de dúvida. Crenças limitantes, medos antigos, inseguranças silenciosas. Tudo isso atua como ruído na frequência da criação. O Mago exige confiança. Confiança inabalável. Ele pede que você assuma o protagonismo da sua vida, que reconheça o seu poder pessoal e que pare de terceirizar decisões que são suas.

Ao mesmo tempo, esse arcano também traz um alerta importante: poder sem consciência pode se tornar manipulação. A habilidade de influenciar, persuadir e criar deve ser usada com ética, integridade e responsabilidade. Criar não é controlar o outro. É alinhar-se com o que é verdadeiro.

Outro ponto essencial dessa energia é o desapego. Pode parecer contraditório, mas não é. Para manifestar, é preciso desejar, mas sem se prender ao resultado. É necessário abrir mão do apego ao resultado, mantendo viva a intenção. É confiar no processo. É permitir. É saber que existe um tempo entre plantar e colher e respeitar esse intervalo com fé.

Aliás, fé é uma palavra-chave nesta semana.

Quando Jesus dizia “a tua fé te salvou”, ele falava justamente sobre essa certeza interna, essa convicção profunda que antecede qualquer evidência externa. A fé não é passiva, ela é ativa, criadora, direcionadora. E o Mago opera exatamente nesse campo.

Ele nos lembra que somos cocriadores da nossa realidade. Que existe uma inteligência maior, sim, mas que nós participamos diretamente daquilo que se manifesta em nossas vidas.

Talvez por isso uma das interpretações mais interessantes da palavra “abracadabra” seja: “criarei conforme falo”. Percebe a força disso?

Não é sobre mágica no sentido fantasioso. É sobre consciência aplicada. É sobre energia direcionada. É sobre intenção transformada em ação.

Nesta semana, a influência do Mago também se manifesta na comunicação. Regido por Mercúrio, ele favorece trocas, conversas, ideias, conexões. É um período excelente para iniciar projetos, apresentar propostas, conhecer pessoas, expandir contatos e até abrir espaço para novos romances.

Mas lembre-se: o Mago inicia. Ele acende. Ele abre portas. A continuidade depende de você.

No amor, a energia é de começo, magnetismo e iniciativa. Para quem está solteiro, há grande potencial para conhecer alguém por meio de conversas, trocas e conexões mentais. Aquele tipo de encontro que começa pela palavra e rapidamente ganha intensidade.

O Mago seduz pela inteligência, pelo humor, pela presença. Para quem já está em um relacionamento, é hora de renovar a dinâmica, resgatar o diálogo e criar novas experiências juntos. Só um cuidado: evite jogos, manipulações ou promessas vazias. O que nasce agora precisa de verdade para crescer.

No trabalho e na carreira, este é um dos momentos mais potentes do mês. Ideias surgem com força, soluções aparecem com clareza e você pode se destacar pela criatividade e capacidade de execução. É semana de apresentar projetos, tomar iniciativa, propor mudanças e mostrar do que você é capaz.

Se você busca novas oportunidades, o Mago abre caminhos, mas exige movimento. Nada de esperar: vá atrás, fale, se mostre, se posicione. Sua comunicação será uma das suas maiores aliadas.

No dinheiro, o Mago favorece ganhos a partir de iniciativas próprias, ideias inovadoras e uso inteligente dos recursos disponíveis. Pode ser um bom momento para começar algo novo, pensar em fontes alternativas de renda ou reorganizar sua vida financeira com mais estratégia.

Porém, atenção: evite impulsividade e promessas fáceis. O verdadeiro poder aqui está na consciência e no planejamento aliado à ação.

Talvez você se pegue pensando: “E se eu tivesse poderes mágicos?” A resposta pode ser mais simples do que parece. Você tem. Não uma varinha de condão literal, mas algo muito mais poderoso: mente, intenção, vontade e ação.

Você não é o Aladim. Você é o gênio. E, ao contrário das histórias, não existe limite de pedidos. O que existe é alinhamento. Quando pensamento, emoção e atitude caminham juntos, a manifestação deixa de ser teoria e passa a ser experiência.

Carl Jung descreveu o Mago como o “arquétipo do efeito mágico”. E talvez essa seja a melhor definição possível: a capacidade de causar mudanças de acordo com a própria vontade.

É isso que está disponível para você agora.

Uma semana de potência criativa. De inícios. De ideias que surgem quase como insights. De caminhos que se abrem quando você decide agir. Por isso, mais do que perguntar “o que vai acontecer?”, talvez a pergunta mais poderosa desta semana seja: “O que eu quero fazer acontecer?” Porque o Mago não prevê. O Mago realiza.

Aproveite esse período para iniciar, experimentar, ousar. Use sua inteligência, sua intuição e sua sensibilidade. Confie nos seus recursos. Confie na sua capacidade. E, principalmente, confie em você. Porque, se existe uma verdade que o Mago insiste em repetir, é esta: tudo o que você precisa já está ao seu alcance. Agora é com você. Abracadabra.

Uma ótima semana e muita luz,

Ana Cristina Paixão

Gastronomia Correio B+

Da feira à mesa: descubra pequenos truques para acertar na escolha de frutas, verduras e legumes

Nutricionista compartilha dicas de como escolher os ingredientes para evitar o desperdício e garantir melhor desempenho nas receitas

22/03/2026 10h25

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Da feira à mesa: descubra pequenos truques para acertar na escolha de frutas, verduras e legumes

Da feira à mesa: descubra pequenos truques para acertar na escolha de frutas, verduras e legumes Foto: Divulgação

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Para quem começou a se aventurar na cozinha recentemente, a escolha das frutas, verduras e legumes pode ser um desafio. Com diferentes cores, texturas e consistências, esses alimentos costumam gerar dúvidas no consumidor.

Pensando nisso, o B+ falou com Cláudia Mullero, nutricionista da Água Doce Sabores do Brasil, que compartilha dicas de como selecionar os ingredientes de maneira correta para cada ocasião, garantindo melhor desempenho das receitas e benefícios à saúde.

Existe alguma regra geral para escolher os ingredientes?

“Algumas atitudes comuns são apertar e cheirar os ingredientes. Isso não está errado, mas uma boa dica é conhecer as especificidades de cada alimento e como ele será utilizado na receita, evitando o desperdício”, indica a especialista.

Em geral, observar a aparência ajuda na escolha, mas compreender as características de cada alimento é fundamental para o desempenho das receitas.

Batata

Considerada uma das mais difíceis de escolher, a batata deve apresentar uma superfície lisa e firme e sem manchas escuras. Evite aquelas que contam com sinais de brotos, tons verdes na casca ou descoloração, pois essas características indicam exposição a luz e a produção de solanina, uma substância tóxica. Ou seja, não são recomendadas para consumo.

Cenoura

As cenouras devem apresentar uma cor viva e uniforme, sem manchas escuras. Também devem estar firmes ao toque com a superfície lisa, um sinal de boa qualidade.

Alface

As folhas de alface devem estar crocantes e com a coloração viva. Por isso, evite a borda marrom, com sinais de desgaste e aparência de murcha. Uma boa dica é verificar se o talo está firme, isso é um sinal de que o ingrediente está fresco.

Tomate

Na hora de comprar, evite os tomates com pele rachada, pois indicam envelhecimento. Escolha os que apresentam a cor vermelha brilhante e uniforme, e que estejam com o peso adequado ou mais pesados em relação ao tamanho. Se for para utilizar no mesmo dia, para a produção de molho, por exemplo, opte pelos mais macios, que estão mais maduros.

Abobrinha

Escolha as abobrinhas com uma pele lisa, sem rachaduras e brilhantes, já que esses fatores indicam frescor. Evite abobrinhas muito grandes, pois podem contar com uma textura fibrosa. Ao toque, o ingrediente deve ser firme, mas ceder um pouco sob pressão.

Brócolis

Os brócolis devem apresentar a cabeça firme, compacta e uma cor de verde intenso. Evite comprar brócolis com cabeças soltas, amareladas ou manchadas, pois indicam falta de frescor.

Da feira à mesa: descubra pequenos truques para acertar na escolha de frutas, verduras e legumesDa feira à mesa: descubra pequenos truques para acertar na escolha de frutas, verduras e legumes - Divulgação

Beterraba

Para escolher boas beterrabas na feira, prefira as que estejam firmes, com casca lisa, sem rachaduras profundas, machucados ou partes moles, e com uma cor intensa e uniforme, geralmente em tom vinho escuro. Evite beterrabas muito grandes ou com aparência enrugada, pois podem estar fibrosas ou mais velhas.

Se ainda estiverem com folhas, observe se estão verdes e viçosas, já que isso é um sinal de colheita recente. Além disso, dê preferência às de tamanho médio, que costumam ter textura mais macia e sabor mais adocicado.

Maracujá

O maracujá foge das regras gerais, já que o ponto ideal para o consumo é quando a casca está enrugada e bem amarela. Isso é sinal de que a fruta está mais doce, mas é importante evitar manchas escuras.

Laranja

Para escolher a laranja, evite as que estão secas, mofadas e com machas. Prefira que estão com as cascas brilhantes e lisas. Outra boa dica é verificar se a fruta está pesada em relação ao tamanho, um indicativo de que estão mais suculentas.

Limões

Prefira os que têm casca lisa, firme e com brilho natural, pois cascas muito grossas ou enrugadas costumam ter menos líquido. A cor também ajuda. No caso do limão tahiti, busque um verde vivo e uniforme; já o siciliano deve ser amarelo intenso. Ao apertar levemente, o limão precisa estar firme, mas com uma leve maciez. Se estiver muito duro pode estar seco, e se estiver mole demais pode estar passado. Por fim, um cheirinho cítrico fresco na casca costuma ser sinal de que está mais fresco e saboroso.

Maçã

As maçãs com cheiro fermentado geralmente já passaram do ponto. Escolha as que contam com a pele brilhante, sem rugas e com uma consistência firme ao toque, mas que cedam um pouco com a pressão, isso é um sinal de frescor da fruta.

Melancia

Ao contrário das outras frutas, as manchas indicam apenas o local onde a melancia ficou apoiada no chão, porém, é importante verificar se essa parte está amarelada, não branca ou esverdeada. Prefira uma melancia mais pesada em relação ao tamanho, isso indica a boa quantidade de suco. Uma dica é dar um tapa leve na fruta, pois se apresentar um som profundo, está madura, mas o som oco, pode indicar que já passou do ponto.

Manga

No momento de escolher mangas, a opção ideal é a que conta com uma coloração vibrante e com a casca lisa. Um bom indicativo é o aroma doce na extremidade da haste. O toque deve ser firme, mas apresentar alguma elasticidade, indicando que está madura. Evite manchas escuras ou rachaduras.

Abacaxi

O abacaxi deve apresentar um aroma doce e uma estrutura bem firme. Uma boa dica é puxar levemente as folhas da coroa: se soltarem com facilidade, é uma indicação de que a fruta está madura.

Banana

As manchas marrons indicam uma maturação mais avançada, que pode ser ideal para receitas específicas e para o consumo in natura a cor amarela uniforme é ideal. É importante evitar as cascas rachadas, já que podem indicar os danos internos da fruta.

Cebola

Para garantir que as cebolas estejam cheias de sabor e evitar desperdícios, verifique se a casca está intacta e crocante. Cebolas com descascamento excessivo podem indicar que foram armazenadas por muito tempo. No caso da cebola roxa, procure por cascas brilhantes, sem manchas marrons ou pontos pretos.

A firmeza também é fundamental: ao apertar, a cebola deve estar extremamente firme e dura. Evite as que apresentam brotos, mofo ou cheiro muito picante, pois já estão impróprias para o consumo.

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