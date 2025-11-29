Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Com a nova ficha digital de hotéis, viajante poderá adiantar check-in pela conta gov.br

Os hotéis têm até 19 de fevereiro para se adaptar ao estabelecido pela Portaria nº 41, do Ministério do Turismo (MTur)

ESTADÃO CONTEÚDO

ESTADÃO CONTEÚDO

29/11/2025 - 14h00
Para o setor de turismo no Brasil, o ano começa bem antes do Carnaval, com a alta temporada de verão. Mas a obrigatoriedade da nova Ficha Nacional de Registro de Hóspedes (FNRH), preenchida digitalmente, vai ficar mesmo para depois da folia.

Os hotéis têm até 19 de fevereiro para se adaptar ao estabelecido pela Portaria nº 41, do Ministério do Turismo (MTur), publicada no Diário Oficial da União em 21 de novembro. O texto dá 90 dias para os estabelecimentos seguirem a nova norma antes de ela de fato entrar em vigor. Desde que foi anunciada, em setembro, a medida foi bem recebida por empresas do segmento hoteleiro.

"Acreditamos que a digitalização vai agilizar check-in e check-out, reduzir burocracia e oferecer dados estratégicos em tempo real, fortalecendo a tomada de decisão e a competitividade do setor hoteleiro brasileiro", afirmou Orlando de Souza, presidente executivo do Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil (FOHB), que reúne grandes redes hoteleiras que atuam no País.

A Resorts Brasil também vê a FNRH Digital de forma positiva, que "pode trazer mais agilidade e eficiência para hóspedes e empreendimentos". "A digitalização também tem potencial para gerar informações qualificadas, que podem subsidiar decisões estratégicas no setor e fortalecer políticas públicas", disse Marcelo Picka Van Roey, presidente do Conselho da Resorts Brasil

Como será o registro digital em hotéis?

Ele substituirá a velha ficha em papel, passando seu uso a ser obrigatório em todos os meios de hospedagem do País quando estiver efetivamente valendo, a partir de 19 de fevereiro, a quinta-feira depois do Carnaval. Embora a medida ainda não esteja em vigor, clicando nestes links, hóspedes, meios de hospedagem e gestores de destinos já podem ter uma ideia do que vão encontrar no sistema.

Já é possível atualizar os dados cadastrais, informações que serão usadas futuramente em viagens. Na plataforma, existirá a possibilidade de fazer pré check-in, check-in e check-out, agilizando processos tanto para meios de hospedagem quanto para hóspedes.

Quando passa a valer a ficha digital?

A norma entra em vigor dentro de 90 dias após a data da publicação da portaria no Diário Oficial da União, o que ocorreu em 21 de novembro de 2025. O prazo foi dado para que os meios de hospedagem tenham tempo suficiente para se adaptar ao novo formato digital, sem prejuízos, alegou o Mtur.

Onde o hóspede irá preencher a ficha online?

Ele fará login na sua conta gov.br e lá encontrará o sistema, lançado em parceria com o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro). Com ele, o governo federal alega que será possível identificar o perfil de turistas e monitorar as taxas de ocupação hoteleira em cada Região, colaborando para a produção de estatísticas oficiais e servindo de base para políticas públicas mais eficazes para o desenvolvimento do setor de turismo no Brasil.

"A digitalização tem potencial para gerar informações qualificadas, que podem subsidiar decisões estratégicas no setor e fortalecer políticas públicas", disse Marcelo Picka Van Roey, presidente do Conselho da Resorts Brasil.

Se o viajante estiver no hotel, poderá fazer o registro em papel?

Não, o Ministério do Turismo informou que, quando a medida estiver em vigor, "o uso da ficha em papel será descontinuado". Caso o hóspede faça o check-in no balcão do estabelecimento, "o preenchimento da FNRH poderá ser feito digitalmente pelo atendente, dispensando a necessidade de impressão e assinatura física".

Como os dados de estrangeiros serão registrados?

Os visitantes internacionais não têm conta no gov.br, mas seus dados entrarão no sistema por meio do check-in feito em aplicativo do meio de hospedagem ou pelo preenchimento no balcão do hotel, feito pelo funcionário da recepção.

Como serão adiantados check-in e check-out?

A plataforma FNRH Digital tem módulos para cada etapa: QR Code do meio de hospedagem, que direciona o hóspede à página de pré-check-in; Reservas, para a conexão entre o hóspede e a geração de QR Code; Hóspedes, para encontrar registros em estabelecimentos; e Fichas, com informações detalhadas de cada FNRH digital criada.

Antes de chegar ao hotel, o viajante poderá preencher seus dados e, depois, adiantar seu registro usando um QR Code, um link compartilhado ou o aplicativo do meio de hospedagem. Os dados já existentes em bases governamentais podem ser sugeridos pelo sistema para preenchimento automático.

Sistemas de hotéis poderão ser integrados à plataforma FNRH Digital por meio de credenciais seguras de autenticação (API, na sigla em inglês).

Por que a mudança é importante?

"Já existem empresas trabalhando nesse desafio (da digitalização), o que reforça que estamos diante de um movimento especial de inovação para a hotelaria brasileira. Ao mesmo tempo, é importante acompanhar a adesão das empresas e a integração com diferentes sistemas de gestão hoteleira, para garantir que os benefícios se concretizem na prática", ressaltou Roey, da Resorts Brasil. De acordo com o MTur, a padronização do registro de hóspedes online também gera estatísticas e indicadores do setor.

 

ALIMENTAÇÃO E SAÚDE

Cortar feijão da dieta pode aumentar em 20% a chance de desenvolver quadro de obesidade

Plataforma com 55 mil usuários prova que é possível emagrecer sem abrir mão dos alimentos tradicionais da mesa brasileira como pão, arroz e feijão

29/11/2025 10h00

Quem diria? Um bom PF de feijão com a arroz nutre e pode auxiliar na perda de peso

Quem diria? Um bom PF de feijão com a arroz nutre e pode auxiliar na perda de peso Freepik

Em meio ao debate sobre dietas restritivas e cortes radicais, uma nova abordagem vem ganhando força entre milhares de pessoas que comprovam ser possível perder peso sem abrir mão dos alimentos mais tradicionais da mesa brasileira, a exemplo do pão, do arroz e do feijão.

A relevância desse movimento se evidencia quando se considera que, apenas no último ano, mais de 345 milhões de pessoas em todo o mundo recorreram a aplicativos de fitness, segundo dados do relatório anual Fitness App Market, do Business of Apps, para descobrir como se exercitar e o que comer para emagrecer.

Além disso, os aplicativos de fitness foram baixados 850 milhões de vezes no mesmo período.

E ainda: a análise de um aplicativo com 55 mil usuários ativos revelou que o consumo de pães, arroz e acompanhamentos regionais permanece recorrente nos registros diários. Segundo dados da Fitlab, mesmo nos períodos de maior redução de peso, os participantes mantêm o consumo de arroz e pão todos os dias.

“Por muito tempo, acreditou-se que emagrecer significava abrir mão do que se gosta. Nosso propósito é quebrar esse paradigma, mostrar que é possível conquistar saúde e equilíbrio sem abandonar os sabores que fazem parte da nossa identidade”, afirma Renata Ikeda, idealizadora do projeto.

PF PERFEITO

Para ilustrar o poder desses alimentos, imagine um prato composto por 150 g de arroz, mais 100 g de feijão, mais um fio de azeite, mais 100 g de uma fonte de proteína magra como filé de frango e vegetais.

Essa combinação oferece, dependendo do tipo de arroz e feijão, algo entre 300 quilocaloria e 400 kcal, com boa dose de proteínas, fibras, vitaminas do complexo B e minerais.

Estudos da Embrapa já demonstraram que arroz e feijão são nutricionalmente complementares, fornecendo proteínas de alta qualidade, ferro, fibras e outros nutrientes essenciais.

Além disso, o feijão é um aliado poderoso da saciedade. Um estudo da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) mostrou que pessoas que abandonaram o consumo regular de feijão tiveram até 20% mais chance de desenvolver obesidade e, em 10%, a de excesso de peso, em comparação com quem mantinha o consumo entre 5 dias e 7 dias por semana.

O PÃO

E o pão, tão presente na dieta brasileira? Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e da Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria (Abip), o consumo médio diário de pão francês no Brasil gira em torno de 60 gramas por pessoa, número que se mantém estável nos últimos anos.

Quem diria? Um bom PF de feijão com a arroz nutre e pode auxiliar na perda de pesoPão: de vilão a aliado - Foto: Pixabay

O alimento é uma das principais fontes de energia e carboidratos da população. Já uma fatia média de pão integral (30 g) tem entre 65 kcal e 75 kcal, de acordo com as tabelas Taco (Unicamp) e Usda Food Data Central (2024), além de fornecer fibras, ferro, magnésio e vitaminas do complexo B.

“Quando consumido com equilíbrio calórico e combinado a proteínas e vegetais, o pão pode, sim, fazer parte de uma alimentação saudável e até de planos voltados à perda de peso sustentável”, destaca Renata.

Segundo Renata Ikeda, o grande diferencial de plataformas como a FitLab é permitir que o usuário registre tudo o que come, com foto ou descrição, e acompanhe suas metas de macronutrientes e calorias. O aplicativo compara o consumo real com o ideal e envia alertas quando o usuário se aproxima dos limites.

QUEDA NO CONSUMO

Com isso, é possível encaixar pão, arroz ou outros alimentos clássicos dentro de uma dieta equilibrada, desde que o controle calórico e o equilíbrio nutricional sejam respeitados.

“Nosso propósito não é impor restrições, e sim ensinar equilíbrio. O FitLab é como um espelho que devolve para o usuário a consciência do que ele realmente come, sem culpa, sem terrorismo nutricional. O resultado é libertador”, explica Renata Ikeda.

Curiosamente, embora esses alimentos sejam parte da identidade alimentar brasileira, eles têm perdido espaço nos últimos anos.

O consumo de arroz caiu 4,7% e o de feijão recuou 4,2% no primeiro semestre deste ano em relação ao mesmo período de 2024, segundo dados da Scanntech (via Embrapa), compilados pela CNN Brasil.

Mesmo assim, o arroz e o feijão seguem entre os mais consumidos no País, onde o consumo médio per capita diário é de cerca de 131,4 gramas de arroz e 142,2 g de feijão, conforme levantamentos da Embrapa.

BENEFÍCIOS

Os benefícios e o equilíbrio por trás do prato tradicional vão muito além do sabor, como aponta Renata. Confira:

SACIEDADE

Saciedade e controle glicêmico – a combinação de fibras do feijão e carboidratos complexos do arroz promove digestão mais lenta e sensação prolongada de saciedade.

COMPLEMENTARIDADE

Complementaridade nutricional – o arroz compensa aminoácidos que faltam no feijão, e combinados fornecem proteínas de alta qualidade.

SEM GANHO DE PESO

Proteção contra obesidade – manter o feijão no cardápio, como mostrou a UFMG, tem efeito protetor contra ganho de peso.

FLEXIBILIDADE

Flexibilidade e aderência: dietas que incluem alimentos “queridinhos” têm menor taxa de abandono e maior sustentabilidade a longo prazo.

DADO REAL

“Muitos ainda acreditam que arroz, feijão ou pão engordam. Mas a experiência dos usuários está ajudando a derrubar esse mito e mostrando que, mesmo registrando 50 g de pão e 150 g de arroz por dia, e ficando dentro das metas diárias, conseguiram perder peso de forma consistente”, destaca a idealizadora do Fitlab.

Por exemplo, uma colher de arroz cozido (20 g) tem, em média, 25 kcal, segundo levantamentos nutricionais atualizados de 2024.

Isso equivale à metade de um pacote pequeno de snacks industrializados, mas com muito mais valor nutricional, fibras e zero gordura trans – reforçando que o problema nunca foi o arroz, mas o excesso e a falta de equilíbrio nas combinações diárias.

“Quando o dado vem da vida real, não de um manual, o impacto é outro”, prossegue Renata. “São 55 mil pessoas mostrando, na prática, que dá para emagrecer sem cortar o que amam. Isso é ciência aplicada ao cotidiano”, afirma. Exemplos como esse mostram que não é preciso abrir mão dos símbolos da culinária brasileira para atingir metas reais de saúde e bem-estar.

Renata Ikeda: “Quando a tecnologia respeita a cultura alimentar das pessoas, o emagrecimento deixa de ser sacrifício e vira conquista” - Foto: Divulgação

NOVO RADICAL

Enquanto outras tentativas acabam apostando em cortes radicais, a ciência e a tecnologia podem mostrar que o equilíbrio é o “novo radical”, ou seja, um prato simples de arroz e feijão e o pão podem continuar como sinônimo de afeto, energia e resultado.

“Quando a tecnologia respeita a cultura alimentar das pessoas, o emagrecimento deixa de ser sacrifício e vira conquista”, defende Renata.

Feijão prático

Quem diria? Um bom PF de feijão com a arroz nutre e pode auxiliar na perda de pesoFeijão Carioca - Foto: Divulgação

Ingredientes:
(para quatro porções)

> 1 xícara (chá) de feijão carioquinha cru (170 g);
Pimenta-do-reino ou especiarias da preferência;
> 1 folha de louro;
> 2 dentes de alho amassados;
> 4 xícaras (chá) de água (800 ml);
> 1 colher (chá) de sal;
> 1 colher (sopa) de óleo.

Modo de Preparo: 
(tempo – 50min)

Deixe o feijão de molho por 2h;
Escorra e transfira para uma panela de pressão;
Junte a água, a pimenta-do-reino, especiarias, o sal e o louro;
Deixe cozinhar, em fogo baixo, por 20min após o início da fervura;
Em uma frigideira média, coloque o óleo e leve ao fogo alto para aquecer. Junte o alho e refogue rapidamente até dourar;
Adicione uma concha dos grãos do feijão cozidos e amasse-os com uma colher;
Volte o refogado à panela de pressão e deixe cozinhar, com a panela semi-tampada, por 10min, ou até encorpar ligeiramente;
Retire do fogo e sirva em seguida.

Felpuda

Ação civil pública foi ajuizada pelo Ministério do Trabalho de Mato Grosso...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna deste sábado (29) e domingo (30)

29/11/2025 00h03

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Henrique de Medeiros - poeta de MS

"Na dança da vida, quero o canto do agora, sem nada do tudo que acontece lá fora, no conto da vida”.

 

FELPUDA

Ação civil pública foi ajuizada pelo Ministério do Trabalho de Mato Grosso do Sul (MPT-MS) contra nove advogados e um escritório de advocacia de Minas Gerais, após concluir que o grupo estruturou e executou práticas de litigância abusiva e fraude processual em milhares de ações trabalhistas distribuídas em todo o País contra grandes empresas do setor varejista. O MPT-MS pede a condenação dos advogados e pagamento de danos morais coletivos no valor mínimo de R$ 15,2 milhões, além de uma série de obrigações. A ação tramita na 2ª Vara do Trabalho de Campo Grande.

DiálogoA partir do dia 1º de janeiro de 2026, a pesquisadora Mariana de Aragão Pereira assumirá o comando da Embrapa Gado de Corte localizada em Campo Grande. Paulista de Campinas, ela é zootecnista formada pela Universidade Federal de Viçosa (MG), com mestrado em Economia Aplicada pela mesma instituição e doutorado em Agricultural Management pela Universidade de Lincoln, Nova Zelândia, concluído em 2010. Ingressou na Embrapa em 2001, atuando por quatro anos na rede de Socioeconomia da empresa, localizada no Distrito Federal, e depois na Embrapa Gado de Corte. Mariana foi escolhida, após processo de seleção, para mandato de dois anos, renovável por igual período.
DiálogoLoreta Zardo e Jefferson de Almeida  
DiálogoRenato Breia

 Papel

O deputado Coronel David, secretário-geral do PL, deverá ter papel importante nessa fase em que o ex-governador Azambuja, que deixou o comando do tucanato para assumir o da sigla liberal, vem buscando maior aproximação com os mais “reticentes”. Além do mais, o parlamentar tem bom trânsito político e auxilia nas articulações para o fortalecimento de alianças, visando as eleições de 2026.

Irrisórios

Um advogado do interior de MS ingressou com ação de indenização pedindo R$ 15 mil de danos morais em razão da cobrança indevida de duas tarifas mensais de R$ 2,29, num total de R$ 4,58. Casos dessa natureza tem chamado atenção do Poder Judiciário, e o Tribunal de Justiça já tem entendimento consolidado no sentido de que valores irrisórios não configuram abalo capaz de gerar indenização.

Banalização

Apesar de o pedido estar fundamentado na tese de dano moral decorrente de cobrança indevida, segundo o TJMS, o que se busca é evitar é a banalização da medida, que deve ser reservada a situações em que há efetiva ofensa à dignidade e prejuízos. A atuação responsável das partes e o bom senso são fundamentais para garantir o equilíbrio e a credibilidade do sistema judicial, frisa. Só!

Colaborou Tatyane Gameiro

