Com entrada gratuita e participação do Kamisa 10, Kaio & Gabriel gravam novo DVD

SAÚDE E BEM-ESTAR

Especialistas destacam a importância do autocuidado feminino em casa, com pequenas atitudes e a adoção de hábitos simples no dia a dia que fortalecem a prevenção, promovem bem-estar e ajudam as mulheres a manter uma vida mais equilibrada

Terapia, momentos de lazer e o fortalecimento da rede de apoio estão entre as práticas que ajudam a equilibrar o emocional e refletem diretamente na saúde física Fotos / Pixabay

A saúde da mulher não depende apenas dos exames de rotina. Especialistas reforçam, cada vez mais, a importância do autocuidado diário como parte essencial da prevenção e do bem-estar.

Atitudes simples como manter uma alimentação equilibrada, praticar exercícios físicos regularmente, dormir bem, controlar o estresse e observar sinais do corpo podem ter impacto profundo na qualidade de vida. A ginecologista Angela Bernardino destaca que essas práticas devem ser incorporadas como um ato de valorização pessoal.

“O autocuidado é muito mais do que obrigação, é uma forma de a mulher se tornar protagonista da própria saúde. Ao conhecer o corpo e adotar hábitos saudáveis, ela consegue prevenir doenças, fortalecer a mente e o organismo e garantir mais bem-estar no dia a dia”, afirma a médica.

Entre os cuidados mais importantes, está a atenção às mudanças físicas que podem indicar necessidade de avaliação médica rápida.

Confira alguns sinais manifestados pelo corpo que servem de alerta para que a mulher procure atendimento médico o quanto antes: dor persistente, sangramentos fora do período menstrual, secreções anormais, alterações de pele e nódulos ou massas palpáveis.

AUTOEXAME

O diagnóstico precoce, segundo a ginecologista, é determinante para ratamentos mais eficazes e maior tranquilidade para as pacientes. Outro ponto de atenção que a médica destaca é o autoexame das mamas. Embora não seja recomendado como método de rastreamento, ele pode ajudar a mulher a conhecer melhor seu corpo.

O ideal, segundo a dra. Angela, é realizá-lo uma vez por mês, alguns dias após a menstruação, observando visualmente as mamas e apalpando cuidadosamente também a região das axilas. O rastreamento do câncer de mama, no entanto, deve ser feito exclusivamente com exames de imagem, como a mamografia, conforme orientação médica.

ALIMENTAÇÃO E EXERCÍCIO

A alimentação balanceada e a prática regular de atividade física são pilares fundamentais não apenas para a saúde geral, mas também para prevenir complicações ginecológicas. Esses hábitos contribuem para o controle de peso, a regulação hormonal e a redução de riscos de condições como síndrome dos ovários policísticos e câncer de mama, além de fortalecer o organismo contra outras doenças crônicas.

SAÚDE MENTAL

Para que o autocuidado se torne uma prática leve e constante, os especialistas recomendam que ele seja incorporado à rotina de forma gradual e prazerosa. Pequenas metas, escolhas que tragam bem-estar e o acompanhamento de profissionais qualificados tornam esse processo mais motivador e seguro.

Nesse sentido, o ideal é contar com o suporte de médicos e de outros especialistas (psicólogos, nutricionistas, personal trainers) que permitam um acompanhamento completo e individualizado para cada mulher.

A saúde mental também tem papel central nesse processo. Práticas como terapia, mindfulness, momentos de lazer e o fortalecimento da rede de apoio ajudam a equilibrar o emocional e refletem diretamente na saúde física. Ansiedade e estresse, por exemplo, podem afetar o ciclo hormonal, a imunidade e até os hábitos de sono e alimentação.

O autocuidado, portanto, vai além de medidas pontuais. Ele envolve uma rotina consciente de atenção ao corpo e à mente, permitindo que as mulheres tenham maior controle sobre sua saúde. Com hábitos consistentes e apoio especializado, o resultado é mais prevenção, mais bem-estar e mais qualidade de vida.

