Com entrada gratuita e participação do Kamisa 10, Kaio & Gabriel gravam novo DVD

A gravação do segundo DVD da dupla Kaio & Gabriel, está marcada para esta quinta-feira (30), a partir das 20h, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande. E para os fãs do pagonejo, o grupo Kamisa 10 (K10), um dos principais nomes do pagode nacional, foi confirmado como a participação exclusiva do evento.
O K10 levará ao palco seu repertório de sucessos contagiantes, como “Na Cama Maldita”, “Oi, Sumido” e “Modo Avião”, para um encontro inédito com o sertanejo moderno de Kaio & Gabriel.
Em declaração, Kaio & Gabriel não esconderam a empolgação com a parceria. “A gente sempre quis que o DVD tivesse a nossa essência, mas também um toque diferente, algo que somasse. O Kamisa 10 tem uma vibe incrível e uma conexão muito forte com o público. Vai ser uma mistura que ninguém vai esquecer”, destacaram os cantores.
Show gratuito
Além da participação especial de peso, outro grande destaque do evento é a sua acessibilidade. A Arena do evento terá entrada gratuita, oferecendo aos fãs a oportunidade de prestigiar de perto esse momento histórico na carreira da dupla. Para os demais setores, os ingressos devem ser adquiridos pelos canais oficiais da produtora Santo Show.
“É uma responsabilidade muito grande representar Campo Grande, essa cidade que é uma verdadeira fábrica de talentos. Ter a oportunidade de fazer um DVD aberto, com o público participando, é motivo de muita gratidão e felicidade”, completaram Kaio & Gabriel.
Consolidação
O novo DVD chega em um momento de grande ascensão para Kaio & Gabriel. Após o sucesso do projeto anterior, "Bora Viver", que os projetou nacionalmente, a dupla vive um ano de conquistas. O hit “Não Deixa Eu Não Prestar”, lançado em 2023, chegou a ultrapassar a marca de 1 milhão de reproduções no Spotify de forma orgânica.
Com produção assinada por Max Santana, renomado produtor do sertanejo universitário que já trabalhou com artistas como Luan Santana, a gravação promete um som moderno, repertório inédito e uma estrutura grandiosa para marcar esta nova fase.