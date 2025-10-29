Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Correio B

Com entrada gratuita e participação do Kamisa 10, Kaio & Gabriel gravam novo DVD

Novo DVD da dupla chega após o sucesso do projeto anterior, "Bora Viver", que os projetou nacionalmente

Mariana Piell

Mariana Piell

29/10/2025 - 17h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A gravação do segundo DVD da dupla Kaio & Gabriel, está marcada para esta quinta-feira (30), a partir das 20h, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande. E para os fãs do pagonejo, o grupo Kamisa 10 (K10), um dos principais nomes do pagode nacional, foi confirmado como a participação exclusiva do evento.

O K10 levará ao palco seu repertório de sucessos contagiantes, como “Na Cama Maldita”, “Oi, Sumido” e “Modo Avião”, para um encontro inédito com o sertanejo moderno de Kaio & Gabriel.

Em declaração, Kaio & Gabriel não esconderam a empolgação com a parceria. “A gente sempre quis que o DVD tivesse a nossa essência, mas também um toque diferente, algo que somasse. O Kamisa 10 tem uma vibe incrível e uma conexão muito forte com o público. Vai ser uma mistura que ninguém vai esquecer”, destacaram os cantores.

Show gratuito

Além da participação especial de peso, outro grande destaque do evento é a sua acessibilidade. A Arena do evento terá entrada gratuita, oferecendo aos fãs a oportunidade de prestigiar de perto esse momento histórico na carreira da dupla. Para os demais setores, os ingressos devem ser adquiridos pelos canais oficiais da produtora Santo Show.

“É uma responsabilidade muito grande representar Campo Grande, essa cidade que é uma verdadeira fábrica de talentos. Ter a oportunidade de fazer um DVD aberto, com o público participando, é motivo de muita gratidão e felicidade”, completaram Kaio & Gabriel.

Consolidação

O novo DVD chega em um momento de grande ascensão para Kaio & Gabriel. Após o sucesso do projeto anterior, "Bora Viver", que os projetou nacionalmente, a dupla vive um ano de conquistas. O hit “Não Deixa Eu Não Prestar”, lançado em 2023, chegou a ultrapassar a marca de 1 milhão de reproduções no Spotify de forma orgânica.

Com produção assinada por Max Santana, renomado produtor do sertanejo universitário que já trabalhou com artistas como Luan Santana, a gravação promete um som moderno, repertório inédito e uma estrutura grandiosa para marcar esta nova fase.

Assine o Correio do Estado

SAÚDE E BEM-ESTAR

Especialistas destacam a importância do autocuidado feminino em casa

Especialistas destacam a importância do autocuidado feminino em casa, com pequenas atitudes e a adoção de hábitos simples no dia a dia que fortalecem a prevenção, promovem bem-estar e ajudam as mulheres a manter uma vida mais equilibrada

28/10/2025 09h30

Compartilhar
Terapia, momentos de lazer e o fortalecimento da rede de apoio estão entre as práticas que ajudam a equilibrar o emocional e refletem diretamente na saúde física

Terapia, momentos de lazer e o fortalecimento da rede de apoio estão entre as práticas que ajudam a equilibrar o emocional e refletem diretamente na saúde física Fotos / Pixabay

Continue Lendo...

A saúde da mulher não depende apenas dos exames de rotina. Especialistas reforçam, cada vez mais, a importância do autocuidado diário como parte essencial da prevenção e do bem-estar.

Atitudes simples como manter uma alimentação equilibrada, praticar exercícios físicos regularmente, dormir bem, controlar o estresse e observar sinais do corpo podem ter impacto profundo na qualidade de vida. A ginecologista Angela Bernardino destaca que essas práticas devem ser incorporadas como um ato de valorização pessoal.

“O autocuidado é muito mais do que obrigação, é uma forma de a mulher se tornar protagonista da própria saúde. Ao conhecer o corpo e adotar hábitos saudáveis, ela consegue prevenir doenças, fortalecer a mente e o organismo e garantir mais bem-estar no dia a dia”, afirma a médica.

Entre os cuidados mais importantes, está a atenção às mudanças físicas que podem indicar necessidade de avaliação médica rápida.

Confira alguns sinais manifestados pelo corpo que servem de alerta para que a mulher procure atendimento médico o quanto antes: dor persistente, sangramentos fora do período menstrual, secreções anormais, alterações de pele e nódulos ou massas palpáveis.

AUTOEXAME

O diagnóstico precoce, segundo a ginecologista, é determinante para ratamentos mais eficazes e maior tranquilidade para as pacientes. Outro ponto de atenção que a médica destaca é o autoexame das mamas. Embora não seja recomendado como método de rastreamento, ele pode ajudar a mulher a conhecer melhor seu corpo.

O ideal, segundo a dra. Angela, é realizá-lo uma vez por mês, alguns dias após a menstruação, observando visualmente as mamas e apalpando cuidadosamente também a região das axilas. O rastreamento do câncer de mama, no entanto, deve ser feito exclusivamente com exames de imagem, como a mamografia, conforme orientação médica.

ALIMENTAÇÃO E EXERCÍCIO

A alimentação balanceada e a prática regular de atividade física são pilares fundamentais não apenas para a saúde geral, mas também para prevenir complicações ginecológicas. Esses hábitos contribuem para o controle de peso, a regulação hormonal e a redução de riscos de condições como síndrome dos ovários policísticos e câncer de mama, além de fortalecer o organismo contra outras doenças crônicas.

SAÚDE MENTAL

Para que o autocuidado se torne uma prática leve e constante, os especialistas recomendam que ele seja incorporado à rotina de forma gradual e prazerosa. Pequenas metas, escolhas que tragam bem-estar e o acompanhamento de profissionais qualificados tornam esse processo mais motivador e seguro.

Nesse sentido, o ideal é contar com o suporte de médicos e de outros especialistas (psicólogos, nutricionistas, personal trainers) que permitam um acompanhamento completo e individualizado para cada mulher.

A saúde mental também tem papel central nesse processo. Práticas como terapia, mindfulness, momentos de lazer e o fortalecimento da rede de apoio ajudam a equilibrar o emocional e refletem diretamente na saúde física. Ansiedade e estresse, por exemplo, podem afetar o ciclo hormonal, a imunidade e até os hábitos de sono e alimentação.

O autocuidado, portanto, vai além de medidas pontuais. Ele envolve uma rotina consciente de atenção ao corpo e à mente, permitindo que as mulheres tenham maior controle sobre sua saúde. Com hábitos consistentes e apoio especializado, o resultado é mais prevenção, mais bem-estar e mais qualidade de vida.

Assine o Correio do Estado

Diálogo

Alguns prefeitos, em Mato Grosso do Sul, estão tendo que se ver com o Trib... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta terça-feira (28/10)

28/10/2025 00h01

Compartilhar
Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

Bert Hellinger - escritor alemão

Algumas pessoas continuam acenando para o velho trem quando o novo já estacionou na plataforma”

Felpuda

Alguns prefeitos, em Mato Grosso do Sul, estão tendo que se ver com o Tribunal de Contas do Estado de MS e também com o Ministério Público por certas “peraltices” com recursos públicos na contratação de escritórios que oferecem benefícios do “arco da velha”. Outros, por terem aberto o erário a “especialistas” em segmentos que, por sinal, já têm equipe técnica na estrutura municipal. O que chama atenção é o fato que bastaria uma rápida busca na internet para se ter conhecimento de quantas ações na Justiça certos “escritórios especializados” respondem como réus Brasil afora. Portanto...

De olho

Alguns deputados que tentarão a reeleição têm confidenciado que, conseguindo voltar à Casa, estariam dispostos a uma outra disputa: a presidência da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

Mais

Não descartam também a Primeira Secretaria e, para isso, desde já estão se articulando para conseguir apoio das lideranças partidárias. Pelo número de pretendentes, o embate deverá ser intenso nos bastidores.

Diálogo

No dia 15, o publicitário Luiz Lara, um dos nomes mais influentes da comunicação brasileira, celebrou o lançamento do livro “A Alma Brasileira do Negócio – Da Era de Ouro à Era Digital, Como a Comunicação Transforma o Mundo”, na Livraria da Travessa do Shopping Iguatemi, em São Paulo. Publicada pela Matrix Editora e escrita em parceria com o jornalista Thales Guaracy, a obra revisita a trajetória de Lara, fundador da Lew’Lara e atual chairman do Grupo TBWA no Brasil, revelando bastidores de campanhas que marcaram gerações, como a da Friboi, estrelada por Tony Ramos, e de marcas como Natura, Adidas, TIM e Banco Real/Santander. Mais do que uma biografia, a obra é também um retrato da evolução da publicidade no País, mostrando como ética, propósito e criatividade podem transformar negócios e gerar impacto social.

DiálogoMaritza Cogo, que está entre as homenageadas pelo Dia do Cerimonialista, em sessão solene que acontece hoje na Assembleia Legislativa de MS

 

DiálogoLucero Sánchez e Catalina Garcia

Cadeira

O novo conselheiro do Tribunal de Contas de MS (TCE-MS) será indicação da Assembleia Legislativa. A escolha é para ocupar a vaga de Jerson Domingos, que se aposenta compulsoriamente em novembro, quando completará 75 anos. Tão logo haja publicação da vaga aberta, o Legislativo se mobilizará para as medidas necessárias. O nome que deverá ser indicado é o do ex-chefe da Casa Civil do governo de Azambuja Sérgio de Paula.

Rito

Requerimento com no mínimo oito assinaturas deverá ser encaminhado à Mesa Diretora com o nome do indicado. Os procedimentos incluem uma sabatina e a votação em plenário para sacramentar ou não a escolha. Cumpridas essas exigências, o governador será informado sobre o escolhido para nomeação, que será publicada no Diário Oficial, e o presidente do TCE-MS, Flávio Kayatt, oficiado. Posteriormente, será definida a data da posse.

"Nas alturas"

Está programada para amanhã audiência pública da Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados para discutir o alto preço das passagens aéreas no Brasil, que, sem trocadilho, está realmente “nas alturas”. A reunião deverá ser realizada no período da tarde. O debate atende ao pedido do deputado Robinson Faria. O objetivo é analisar os fatores que influenciam o aumento desses preços e discutir medidas que tornem a regulação do setor mais justa e equilibrada.

ANIVERSARIANTES

Rosário Congro Neto
Edimara Rita Caetano Barbosa
Walquer Aurélio Mikoleit de Moraes
Oreslene Magalona Amaral dos Santos Florentino
Mário Heitor Ocampo Trouy
Elena Nogueira de Farias
Laucidio Dias da Silva
Roberto Kokubum
Manoel Camargo Ferreira Bronze
Otavio Cyro Boff
Regina Iara Ayub Bezerra
José Luiz Nunes Moreira
Sandra Calligaris Baís
Simeão Sanches
Hertha Hevner Oliveira Duarte
Dr. Sebastião de Freitas Silveira
Eurides Rodrigues Araujo
Antonina Oliveira Dias
Ademir Pereira Martins
Tainara Prado
Joleine Torres Schmidt
Ana Carolina Felício
Thiago Rabello de Moura Brasil
Vanessa Auxiliadora Tomaz
Telma Cristina Fernandes Henriques
Selmo Marques de Oliveira
Marithê Santos Lopes
José Cassiano de Oliveira
Wanderley Lopes Barbosa
Dalva Galvão Passos
João Bosco Ferreira de Melo
Luciana Rocha Garcia
Gabriela Bacchi de Araujo
Analice Albuquerque Thiers
Renato Mariani
Júlio César Schneider Pereira
Amaury Monteiro de Souza
Shirley Dornelis Barem
Rita Rodrigues Coronel
Geisa Lima da Silva
Rosana Moreira
Francisco Assunção da Silva
Celina Maciel Salgado
Olga Nara Fremiot Lopes
Dr. Gerson Gattass Orro de Campos
Diomedes de Oliveira Klain
Tereza Nishi Cerioli
Antonio Vicente de Paula
Almezinda Alves Mota
Edimar Rosa da Costa
Marco Antonio Alves de Souza Junior
Marilza Aparecida Martim
Rosely Moisés da Rocha Ramos
Olavo Aparecido Nunes
Alessandra Carla Biazim
João Alberto Belato
Maria Edi Schutz Fassina
Apenzeler Dutra Carneiro
Valmir Aparecido de Souza Barros
Erlon Eustasio Ferraz
Fernanda Cunha Charlier
Oscar Tadeu Cação da Cunha
Aparecida da Silva Ortiz
Leonardo Salgado Soldati
Paulo Cesar Salviano
José Manuel Sejopolis
Marta Abdo Merlone dos Santos Courbassier
Marcelo Cavalcanti da Rocha Maciel
Marci Fernandes de Deus
Aquilina Vieira Lima Corsino
João Batista Fernandes Duarte
Egberto Hernandes Blanco
Vantuil Domingues de Freitas
Fabrizio Tadeu Severo dos Santos
Núbia Romero
Bruno Higa Neto da Silveira
Marco Antonio Veronese
Gabrielle Wanderley de Abreu Abrão
João Maria da Silva Ramos
Sérgio Tavares de Melo Burle
José Luiz de Franca Beserra
Juliano Quadro Cacho
José Ricardo Merini
Andressa Espírito Santo
Thaís Morais Salomão
Regina Higa Neto da Silveira
Rubens Mochi de Miranda
Rogerson Rimoli
Sandra Tereza Corrêa de Souza
Juliana Marques da Silva
Luana Boff
Marcelo Medeiros Barbosa
Yrama de Barros Nonato
Maria Alice Leal Fattori
Nadia Talayeh dos Santos
Patricia de Andrade
Maria Alice Mendes Silveira
Sarita Franco da Silva
Gildete Maria Vieira
Larissa Maciel Tavares
Tânia Mara de Arruda
Lucila Torres de Abreu
Mauro da Silveira Santos
Samira dos Santos
Luiz Cláudio Menezes Franco
Cenira de Melo Freitas

*Colaborou Tatyane Gameiro

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Alerta de perigo para chuvas intensas abrange todo o Estado e previsão indica nova frente fria
Tempo

/ 2 dias

Alerta de perigo para chuvas intensas abrange todo o Estado e previsão indica nova frente fria

2

Governo do Estado antecipa pagamento de servidores públicos para esta terça-feira
SERVIDOR PÚBLICO

/ 2 dias

Governo do Estado antecipa pagamento de servidores públicos para esta terça-feira

3

Chefão do Comando Vermelho preso em Campo Grande quer ser solto já em 2026
Crime organizado

/ 14 horas

Chefão do Comando Vermelho preso em Campo Grande quer ser solto já em 2026

4

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3524, terça-feira (28/10)
Loterias

/ 23 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3524, terça-feira (28/10)

5

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1134, terça-feira (28/10)
Loterias

/ 23 horas

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1134, terça-feira (28/10)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
A Era IA-Driven e a redefinição do Mercado de Trabalho
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

A Era IA-Driven e a redefinição do Mercado de Trabalho
Juliane Penteado: Burnout no serviço público
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Juliane Penteado: Burnout no serviço público
Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Exclusivo para Assinantes

/ 21/10/2025

Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Leandro Provenzano: Perdeu Dinheiro na COE Ambipar?
Exclusivo para Assinantes

/ 16/10/2025

Leandro Provenzano: Perdeu Dinheiro na COE Ambipar?