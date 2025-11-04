Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Hou hou hou

Com salário de R$ 12 mil, Papai Noel chega preparado em Campo Grande

Como pré-requisito, barba e barriga originais, os candidatos que vão viver o Bom Velhinho ainda têm direito a benefícios e tiveram meses de preparação para a vaga

Laura Brasil

04/11/2025 - 13h30
Em busca de um perfil específico, a Fundação de Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab), neste ano, selecionou, em julho, duas pessoas que irão trabalhar como Papai Noel, com salário de R$ 12 mil e bonificação.

A vaga temporária, que tem chamado atenção dos que têm barba branca e estão dispostos a viver o Bom Velhinho, não exigia experiência. A Funtrab informou que a qualificação e o suporte ficam por conta da empresa que realizou o contrato.

Tudo que o candidato precisa para brilhar como o verdadeiro Papai Noel, em Campo Grande, é ter empatia com crianças, carisma e disponibilidade de horário (inclusive aos domingos).

A escolaridade exigida é o ensino fundamental incompleto. Mas, para viver plenamente o personagem icônico e garantir a vaga, é imprescindível ter barba e barriga originais.

Com tempo de sobra, os sortudos que irão viver o homem mais esperado pelas crianças puderam dar um trato na barba e caprichar para chegar com uma “barriguinha” de respeito.

Em alguns estados, a vaga é levada tão a sério que cursos para entrar no personagem são oferecidos, e existem até agências com anos de experiência no mercado que direcionam o Noel de acordo com a necessidade do cliente.

No caso da Capital, segundo a Funtrab, as duas vagas preenchidas irão alegrar crianças de um shopping center, e o contrato passa a valer quando iniciam as festividades de final de ano.

É o caso do Natal do Bita, que será neste sábado (8), em que Papai Noel estaciona seu trenó no shopping para inaugurar a decoração deste ano, que conta com roda-gigante interna, tirolesa passando pelo meio da árvore de Natal, entre outras diversões para toda a família.

Então é Natal

No Estado, a Campanha Caixa de Encantada completou dez anos, sendo a terceira edição na atual que tem como madrinha Mônica Riedel, encerrou no dia 24 de outubro com a expectativa é superar os 74 mil brinquedos arrecadados no ano anterior.

Faltando exatos 51 dias para o Natal, é bom que os pequenos comecem a pensar no presente desejado e no esboço da cartinha para o Velhinho. Ainda existem várias ações, como o Natal dos Correios, para não deixar ninguém sem presente em 2026.

Felpuda

Como já não se sentavam à mesma mesa há algum tempo, os deputados...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta terça-feira (4)

04/11/2025 00h03

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Fernanda Young - escritora brasileira

"Existem pessoas que tornam a tolerância tão difícil que esta deveria ser considerada praticamente um superpoder”.

 

FELPUDA

Como já não se sentavam à mesma mesa há algum tempo, os deputados Pedrossian Neto e Lídio Lopes devem ficar cada vez mais distantes, porque discordam da situação da administração municipal. O primeiro andou desancando a prefeita Adriane Lopes, focando nas dívidas e descumprimento de compromissos. O segundo, que é esposo da prefeita, saiu em sua defesa e justificou que quando ela assumiu, encontrou dívidas que somavam R$ 100 milhões, deixadas pela gestão anterior e Pedrossian Neto era secretário de Fazenda. Na bolsa de aposta, comentário é que “vem troco pesado a galope”.

Punição

Foi sancionada lei que reconhece oficialmente o abandono afetivo de criança ou adolescente como um ato ilícito civil, que pode ser punido com a cobrança de indenização.

Mais

Abandono afetivo é a omissão dos pais ou responsáveis no dever de garantir o sustento e também o cuidado emocional e a convivência familiar

DiálogoPesquisadores da Embrapa Pecuária Sul (RS) estão trabalhando em projeto denominado por eles de Ovelha do Futuro. A iniciativa busca oferecer à ovinocultura de corte animais mais eficientes, produtivos e rentáveis. Pesquisas de melhoramento genético já resultaram em exemplares que reúnem quatro características: melhor conformação e rendimento de carcaça, diminuição da perda espontânea de lã, maior prolificidade (capacidade de gerar prole) e resistência à verminose. O próximo passo é validar essas melhorias genéticas com produtores parceiros, antes de disponibilizá-las a rebanhos comerciais. Segundo o pesquisador da Embrapa Pecuária Sul, José Carlos Ferrugem, com essa seleção assistida é possível duplicar a eficácia produtiva na ovinocultura de corte, além de contribuir para a redução de emissões de gases de efeito estufa e para a diminuição do efetivo populacional improdutivo nos rebanhos.
DiálogoMaria Elisa Naglis com sua neta Maitê Ferzeli  
DiálogoGiselle Rivkind, Ilana Santiago e Monica Salgado  

Do zero

Nos meios políticos, o que se fala é que a saída de Youssif Domingos da secretaria de Governo da prefeita Adriane Lopes seria um complicador para a Administração. A gestora teria que começar do zero uma estratégia para dar andamento às atribuições do órgão, e isto quase no fim do primeiro ano deste segundo mandato. Os próximos três anos terão que ter muitas articulações políticas para o barco não naufragar nas águas turbulentas onde está navegando.

Análise

Políticos dizem que o problema é que o próximo ano será de eleições gerais e a prefeita estará praticamente de mãos atadas, pois além de medidas legais que tratam de liberação de recursos, enfrentará ainda o jogo dos adversários contra o desempenho de sua atuação, visando atingir o governador Eduardo Riedel, candidato à reeleição. Após isto, 2027 será ano pré-eleitoral e só um milagre impedirá ataques de inimigos políticos. Em 2028, Adriana encerra o mandato. Aí...

Mais uma

A CPI do Crime Organizado será instalada nesta amanhã, segundo informação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. A decisão foi tomada em entendimento com o senador Alessandro Vieira (MDB-SE), autor da proposta. Por meio de suas redes sociais, Davi lembrou que a CPI vai apurar a estruturação, a expansão e o funcionamento do crime organizado, com foco na atuação de milícias e facções. A decisão de Davi vem depois da operação no Rio de Janeiro.

Colaborou Tatyane Gameiro

MPB Soul

Dora Sanches homenageia divas do soul em show único no Teatro do Mundo

O espetáculo "Rainhas do Soul" tem repertório que celebra Aretha Franklin, Nina Simone e Etta James, e inclui prévia de álbum autoral em português

03/11/2025 18h30

Dora Sanches homenageia grandes nomes do soul feminino

Dora Sanches homenageia grandes nomes do soul feminino Reprodução

A cantora Dora Sanches sobe ao palco do Teatro do Mundo nesta sexta-feira (7), às 20h, para uma noite dedicada às grandes vozes do soul feminino. O espetáculo "Rainhas do Soul" é uma homenagem a divas como Aretha Franklin, Nina Simone, Etta James, Amy Winehouse e Sade.

Em entrevista ao Correio B, Dora descreveu o projeto como uma forma de saciar seu gosto pessoal por cantar o soul americano. 

Dora Sanches homenageia grandes nomes do soul femininoDora Sanches em entrevista ao Correio B

"Esse show 'Rainhas do Soul' vem apetecer um pouco esse meu lado de gostar de cantar essas músicas", explicou.

A apresentação contará com um quinteto, incluindo músicos locais e sua baixista, Alana Alberg, que vem do Rio de Janeiro especialmente para o evento.

Apesar do tributo, a artista foi enfática ao diferenciar este projeto de seu trabalho autoral, que será apresentado ao público durante o show. Seu foco principal é o lançamento de "Seda de Casulo", seu álbum de estreia 100% autoral em português, previsto para março de 2025. Ela o define como "MPB Soul brasileiro" e garante fugir das ‘americanizações’. 

"O meu álbum é só em português, 100%, bem brasileiro", destacou. 

Com 10 músicas autorais, sendo quatro gravadas em parcerias, o disco narrará sua própria metamorfose e mudança para o Rio de Janeiro.

Casulo rompido, borboleta voou

Natural de Campo Grande, Dora Sanches começou a cantar muito jovem, entre os 11 e 13 anos.

"Sempre falei que ia ser cantora", contou. 

Sua paixão por cantoras com uma pegada soul, como Adele, foi uma das portas de entrada para o gênero.

"Para mim, a Adele é super soul, mas é pop. Eu amava a Adele desde criança".

A decisão de se mudar para o Rio de Janeiro, há dois anos e meio, foi tomada para se conectar com um cenário musical mais dinâmico e alçar voo na carreira. 

"Lá é um lugar que eu me identifiquei... tenho amigos legais da música", disse, citando encontros fortuitos com artistas como Tim Bernardes e o músico inglês Jacob Collier em um chorinho como exemplos das trocas artísticas que a cidade proporciona.

Apesar da nova base, ela mantém fortes laços com suas raízes sul-mato-grossenses. Já se apresentou em eventos como o MS ao Vivo, cantou com Sérgio Reis e tem uma parceria com Gabriel Sater na música "Meu Lugar", que fala das saudades de sua terra natal. Além disso, sempre faz questão de trazer seus projetos musicais à terra natal.

Serviço

Show "Rainhas do Soul" com Dora Sanchez

Dora Sanches homenageia grandes nomes do soul feminino

