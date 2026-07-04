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Como Moana se tornou o remake mais rápido da Disney e trouxe The Rock ao Brasil (e nós estivemos lá)

Da decisão de refilmar um clássico de 2016 à passagem de Dwayne Johnson pelo país, a longa jornada do live-action que virou projeto pessoal do astro

Por Ana Cláudia Paixão - Colunista e crítica de cinema do Correio B+

Por Ana Cláudia Paixão - Colunista e crítica de cinema do Correio B+

04/07/2026 - 13h00
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Quando Dwayne "The Rock" Johnson desembarcou no Rio de Janeiro nesta semana para promover o live-action de Moana, a visita durou apenas poucos dias. Houve coletiva de imprensa, evento para convidados na Ilha Fiscal, entrevistas e uma rápida passagem pela cidade antes que o astro seguisse para a próxima parada da turnê mundial da Disney.

Ainda assim, sua presença no Brasil marcou o capítulo final de uma jornada que começou há mais de três anos e que, desde o anúncio, gerou tantas dúvidas quanto expectativas.Afinal, Moana talvez seja o projeto mais improvável já escolhido pela Disney para ganhar uma adaptação em live-action.

Quando o estúdio anunciou oficialmente, em abril de 2023, que transformaria a animação de 2016 em filme com atores reais, a reação inicial foi de perplexidade.

O original havia sido lançado apenas sete anos antes, continuava entre os filmes mais assistidos do streaming e permanecia extremamente presente no imaginário de crianças e famílias ao redor do mundo. Nunca houve, de fato, um período em que Moana tivesse desaparecido da cultura popular.

Foi o próprio Dwayne Johnson quem anunciou o projeto. Em um vídeo gravado no Havaí, cercado por familiares, ele revelou que retornaria ao papel de Maui, personagem que havia dublado na animação original e que, segundo ele, sempre representou uma homenagem ao seu avô materno, o lendário lutador e líder samoano Peter Maivia. Desde aquele primeiro anúncio, ficava claro que este não seria apenas mais um remake da Disney para Johnson.

Poucos meses depois, a Disney contratou Thomas Kail para dirigir o projeto. O nome surpreendeu Hollywood: Kail era conhecido principalmente pelo fenômeno teatral Hamilton e nunca havia dirigido um longa-metragem narrativo para cinema.

A aposta indicava que o estúdio pretendia preservar não apenas a aventura, mas também a dimensão emocional e musical da obra original.

A produção, no entanto, enfrentou seu primeiro grande obstáculo com as greves de roteiristas e atores em Hollywood em 2023. O cronograma original precisou ser adiado, as audições foram interrompidas e o lançamento acabou empurrado de junho de 2025 para julho de 2026.

Enquanto isso, a Disney enfrentava outro desafio: encontrar uma nova Moana.

A escolha acabou recaindo sobre Catherine Laga'aia, jovem atriz australiana de ascendência samoana que, até então, tinha pouquíssima experiência diante das câmeras. A seleção envolveu mais de 32 mil candidatas e, segundo a própria atriz, incluiu várias etapas de testes e audições realizadas entre Austrália e Estados Unidos.

Quando recebeu a notícia de que havia conquistado o papel, Catherine tinha apenas 17 anos. Hoje, aos 19, estreia justamente em uma das maiores produções do cinema mundial.

A escalação trouxe também uma mudança importante em relação ao filme original: Auli'i Cravalho, que deu voz à personagem na animação de 2016, decidiu não retornar ao papel e passou a atuar como produtora executiva do projeto.

A decisão foi celebrada pela própria atriz, que afirmou acreditar que uma nova geração deveria ter a oportunidade de representar Moana nas telas.

As filmagens começaram oficialmente em julho de 2024, divididas entre estúdios em Atlanta e locações no Havaí, e foram concluídas em novembro do mesmo ano.

O objetivo era ambicioso: recriar em escala real não apenas as ilhas e o oceano do filme original, mas toda a dimensão mitológica da cultura polinésia que transformou a animação em um fenômeno global.

Ao longo da produção, outras decisões chamaram atenção dos fãs. Alguns personagens retornaram com novos intérpretes; outros foram redesenhados para a linguagem live-action.

O roteiro permaneceu próximo da história original, enquanto a trilha voltou a reunir colaboradores históricos da franquia, incluindo Lin-Manuel Miranda como produtor e consultor musical.

Como Moana se tornou o remake mais rápido da Disney e trouxe The Rock ao Brasil - Divulgação Disney

Mas talvez a maior transformação tenha acontecido com o próprio Dwayne Johnson.

Durante a passagem pelo Rio, o ator repetiu algo que vem afirmando ao longo da divulgação mundial: interpretar Maui fisicamente foi muito mais difícil do que simplesmente emprestar sua voz ao personagem.

Pela primeira vez, ele precisou cantar, dançar e habitar emocionalmente um personagem que, durante quase uma década, existiu principalmente em sua imaginação. "Foi muito mais desafiador do que eu esperava", admitiu.

Johnson também destacou, durante a coletiva, a importância da representação polinésia em uma produção dessa escala e afirmou que Maui passou a representar, para ele, uma visão mais madura de masculinidade: alguém forte, mas também vulnerável; poderoso, mas profundamente marcado por suas próprias fragilidades.

Existe uma ironia interessante nessa história.

Quando a Disney anunciou Moana em live-action, muitos consideraram a decisão precipitada. Hoje, porém, talvez fique mais claro o que o estúdio enxergou antes de todos os outros: Moana nunca foi uma obra do passado que precisava ser redescoberta: ela simplesmente nunca deixou de existir.

E talvez seja justamente por isso que Dwayne Johnson, depois de super-heróis, franquias bilionárias, filmes-catástrofe e carros impossíveis, tenha acabado encontrando em Maui não apenas um personagem, mas o papel mais pessoal de toda a sua carreira.

Copa do Mundo

5 filmes noruegueses para ver no streaming e conhecer o próximo rival do Brasil na Copa

O jogo do Brasil acontece neste domingo às 17h pelas oitavas de final da Copa do Mundo

03/07/2026 23h00

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Bola da Copa do Mundo realizada na América do Norte com o troféu mais desejado da temporada

Bola da Copa do Mundo realizada na América do Norte com o troféu mais desejado da temporada Divulgação

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A partida entre Brasil e Noruega neste domingo, 5, promete movimentar os torcedores muito além do futebol.

Dentro dos gramados, as duas seleções disputam um lugar na próxima fase da Copa do Mundo, mas fora deles, os países também protagonizaram uma rivalidade recente no cinema: na última temporada de premiações, O Agente Secreto e Valor Sentimental estavam entre os principais indicados, mas o longa europeu levou a melhor no Oscar.

O longa de Joachim Trier colocou o cinema norueguês de volta nas discussões. No entanto, as produções do país escandinavo vão além do visto no Oscar, já que a filmografia da Noruega tem uma série de obras reconhecidas nos últimos anos.

Para entrar no clima da disputa e ressuscitar o duelo do início do ano, o Estadão separou alguns filmes noruegueses que estão disponíveis no streaming. Confira abaixo.

A Meia-Irmã Feia

Com humor ácido e terror, A Meia-Irmã Feia é uma releitura sombria da história de Cinderela, contada pela perspectiva de Elvira, a meia-irmã considerada "feia". A história traz um reino no qual a obsessão por beleza e padrões leva a protagonista a cometer loucuras para conquistar a atenção do príncipe, indo até o extremo para vencer sua rival.

Disponível na Mubi

Valor Sentimental

Possivelmente um dos filmes noruegueses mais comentados dos últimos tempos, Valor Sentimental acompanha atritos familiares quando duas irmãs reencontram o pai, um grande cineasta, após anos separados. Os dilemas enfrentados têm início quando ele decide produzir um novo filme inspirado na história da própria família. Conflitos, ressentimentos antigos e lembranças vêm à tona.

Disponível na Mubi

A Pior Pessoa do Mundo

A Pior Pessoa do Mundo acompanha Julie passando por clássicos dilemas da vida adulta na tentativa de se conhecer e descobrir o que realmente deseja. Em meio a relacionamentos, carreira e expectativas pessoais, a mulher enfrenta mudanças que a levam a refletir sobre amor, amadurecimento e a busca por propósito.

Disponível no Prime Vídeo

Narvik

Ambientado durante a Batalha de Narvik, esse drama de guerra acompanha uma família norueguesa que sofre com os conflitos entre as forças alemãs e os Aliados. Os homens lutam para não deixar sua cidade ser tomada pelos nazistas, enquanto Ingrid é obrigada a tornar-se intérprete.

Disponível na Netflix

O Cidadão do Ano

Após ser nomeado como "cidadão do ano", Nills sofre a perda de seu filho. A narrativa oficial é a de que ele sofreu uma overdose. No entanto, o protagonista não acredita nessa versão, e passa a lutar para descobrir a verdadeira história, envolvendo-se com pessoas perigosas.

Disponível no Claro TV+

AGENDA CULTURAL

Fim de semana tem música, espetáculos teatrais, cinema, exposição e muito mais

Programação reúne música, espetáculos teatrais, cinema, exposição e atividades para toda a família em Campo Grande e no interior

03/07/2026 09h30

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Projeto Rock and Friends reúne as bandas Naip e Larissa e os Pexe

Projeto Rock and Friends reúne as bandas Naip e Larissa e os Pexe Divulgação

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O primeiro fim de semana do mês chega recheado de atrações para todos os públicos em Campo Grande e no interior de Mato Grosso do Sul.

A programação reúne feiras de economia criativa, shows de rock, espetáculos circenses gratuitos, gastronomia regional, campeonato de video-game, transmissão da Copa do Mundo, atrações para crianças e até uma exposição de orcs gigantes inspirados na fantasia medieval.

FEIRA

Um dos bairros mais tradicionais de Campo Grande ganha um novo ponto de encontro hoje. Das 17h às 22h, a Praça Generoso da Costa Benevides recebe mais uma edição da Feira do Bairro União, iniciativa que pretende incentivar o empreendedorismo local, movimentar a economia criativa e oferecer uma nova alternativa de lazer para a comunidade.

Ao todo, cerca de 15 expositores participarão do evento, oferecendo gastronomia, artesanato, presentes, produtos autorais, moda, beleza e bem-estar. A entrada é gratuita.

A proposta acompanha o crescimento das feiras de rua na Capital, que nos últimos anos passaram a ocupar um espaço importante como ambientes de convivência, valorização da produção local e fortalecimento dos pequenos negócios.

Segundo uma das organizadoras, Mayara Mazzini, a ideia vai muito além da comercialização de produtos.

“Queremos que a Feira do Bairro União seja um espaço de valorização dos pequenos empreendedores e um ponto de encontro para a comunidade. Estamos muito felizes em retomar esse projeto e acreditamos que, com o apoio dos moradores, a feira pode crescer a cada edição e se tornar uma tradição no bairro”, afirma.

Entre os participantes estará a Dolce in Pote, especializada em doces artesanais. Para a empreendedora Sueli Bracht, eventos desse tipo aproximam comerciantes e consumidores.

“Além de divulgar nossos produtos, conseguimos criar uma relação mais próxima com os clientes e conhecer pessoas que valorizam o trabalho dos pequenos empreendedores”, explica.

A expectativa da organização é de realizar a feira sempre na primeira e na terceira sexta-feira de cada mês, ampliando gradativamente o número de expositores e visitantes.

ROCK

Os fãs de rock têm encontro marcado amanhã, quando a Lupland recebe a primeira edição do Rock and Friends deste ano.

O projeto reúne duas bandas bastante conhecidas no cenário musical sul-mato-grossense: Naip e Larissa e os Pexe, que compartilham décadas de amizade e prometem transformar o show em uma grande celebração da música ao vivo.

O público poderá acompanhar apresentações completas das duas bandas, clássicos do rock nacional e internacional, releituras, novidades no repertório e a tradicional jam session que reúne músicos dos dois grupos no palco.

Para Alexandre Lacôrte, baterista da Naip, a expectativa é de reencontrar um público que aguardava o retorno do evento.

“Todo mundo estava com saudade desse encontro. Preparamos um show com muita energia, novidades no repertório e aquela jam que já virou marca registrada do Rock and Friends”, declara.

Já Larissa Hermeto destaca que o diferencial do evento está justamente na amizade construída entre os músicos.

“É muito mais do que um show, é o encontro de amigos que cresceram juntos, que compartilham histórias desde a adolescência e que continuam fazendo música com a mesma paixão”, afirma.

A programação acontece das 18h até perto da meia-noite. Os ingressos estão disponíveis no Sympla.

ESPETÁCULO CIRCENSE

Quem procura programação para toda a família poderá aproveitar duas apresentações gratuitas no Sesc Teatro Prosa.

Hoje, às 19h, a companhia Du Cafundó, de Mato Grosso, apresenta “Kombinando com Cerrado”. O espetáculo acompanha dois palhaços que, após o fechamento do circo onde trabalhavam, iniciam uma jornada repleta de humor, poesia e imaginação.

Amanhã, às 16h, o grupo retorna com “Circo du Cafundó”, reunindo equilibrismo, malabarismo, acrobacias e brincadeiras que convidam o público a participar da apresentação.

Os ingressos são gratuitos, mediante retirada pela plataforma Sympla.

GASTRONOMIA

A cidade de Aquidauana recebe, de hoje até domingo, mais uma edição do Pantanal Tech MS 2026. Dentro da programação, o Festival Internacional da Carne promove uma masterclass dedicada à carne suína pantaneira.

A atividade acontece amanhã, às 16h50min, reunindo especialistas e chefs para apresentar técnicas de preparo, experiências gastronômicas e possibilidades de valorização da produção regional.
Além da aula-show, o festival também faz parte da praça de alimentação do evento.

A organização já confirmou que a próxima edição completa do Festival Internacional da Carne acontecerá entre os dias 25 e 27 de setembro, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande.

FÉRIAS ESCOLARES

O Norte Sul Plaza preparou uma programação diversificada para as férias escolares.

Amanhã, das 15h às 19h, acontece a segunda edição do Campeonato de Video-Game, dividido entre as categorias de 6 a 10 anos e de 11 a 15 anos. As inscrições são presenciais e seguem o limite de vagas.

Já neste domingo, o clima será de torcida. A partir das 17h, o shopping transmite em telão o confronto entre Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Antes da partida, das 13h às 16h, haverá pintura facial temática para o público infantil.

A programação inclui ainda Arena de Figurinhas, aberta até o dia 20, para troca de cromos entre colecionadores, o T-Rex Tour, experiência com dinossauros, o parque Magic Games e o espaço Coisa de Criança, com brinquedos e cenários temáticos, além das sessões do Cinépolis, que traz como estreia da semana “Minions & Monstros” e a pré-estreia de “Moana”.

Outra opção para quem pretende aproveitar as férias escolares é a exposição Orcs, inaugurada nesta sexta-feira no Shopping Bosque dos Ipês.

Projeto Rock and Friends reúne as bandas Naip e Larissa e os PexeExposição Orcs - Esculturas de até 6 metros de altura estreiam hoje no Shopping Bosque dos Ipês
Foto: Divulgação

Espalhadas pelos corredores e pela praça central, esculturas de até 6 metros de altura transformam o passeio pelo shopping em uma verdadeira aventura inspirada na fantasia medieval.

A atração faz referência a criaturas conhecidas por fãs de produções como “O Senhor dos Anéis”, “O Hobbit” e até “Shrek”, oferecendo cenários temáticos e espaços especialmente preparados para fotografias.

Com entrada gratuita, a exposição permanece em cartaz durante todo o período das férias escolares e integra a programação especial do shopping para este mês.

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