Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta quarta-feira, 16 de agosto de 2023

Friedrich Nietzsche - filósofo alemão

"Quanto mais nos elevamos, menores parecemos aos olhos daqueles que não sabem voar”.

FELPUDA

Político que costuma ser espirituoso em suas análises do cenário das eleições do próximo ano tem dito que, até o momento, nome de pré-candidato para disputar a Prefeitura de Campo Grande parece as quatro operações fundamentais da aritmética: não soma otimismo (da maioria), diminui esperanças (cada vez mais), multiplica noites sem dormir (dos outros) e divide opiniões (internas). Para completar, o analista político dispara: “Ele é um zero à esquerda, mesmo!”. Ô louco!

Digital

Começa no dia 19 e termina em 10 de novembro a fase de testes do FGTS digital, tecnologia desenvolvida pelo Serpro para o Ministério do Trabalho e para a Caixa Econômica, previsto para entrar em vigor, de forma definitiva, a partir de janeiro do próximo ano. O fundo envolve mais de 43 milhões de pessoas, sendo 4 milhões de empregadores, e tem movimentação média anual de 180 bilhões de reais.

Mais

As informações do eSocial é que serão responsáveis por alimentar a base de cálculo, e a Caixa Econômica continua com a gestão dos valores. No dia 19, o eSocial deverá sofrer uma parada entre 7h e 11h (MS) para a integração com o novo sistema. No período da tarde, a tecnologia já estará disponível para as empresas do Grupo 1 do eSocial, aquelas que têm um faturamento anual superior a R$ 78 milhões. As outras empresas devem utilizar o sistema a partir do dia 16 de setembro.

André Furquim e sua mãe, Nazira Furquim, que comemorou 80 anos no dia 10. (Foto: Arquivo pessoal)

Duda Pimenta. (Foto: Divulgação)

Balança

A cerimônia de assinaturas de emendas, marcada para às 9h desta quarta-feira, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, será oportunidade para se aquilatar a quantas anda o cenário político com relação às eleições do próximo ano. A base considerada mais próxima do povo, que são prefeitos e vereadores, estará na “fila do gargarejo”, no estilo “cada sorriso é um flash”, para registrar o momento com suas lideranças políticas e mostrar a performance ao eleitorado dos seus municípios. Ano pré-eleitoral tem dessas coisas...

Na fita

Além do governador Eduardo Riedel e do vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, outra dupla deverá ser muito paparicada por muitos dos ilustres visitantes do interior: os secretários Eduardo Rocha, da Casa Civil, e Pedro Caravina, de Governo e Gestão Estratégica, considerados homens fortes do governo e responsáveis pelo relacionamento institucional político-administrativo do Estado com prefeituras e Câmaras municipais, em ações distintas.

Segurança

Entrou na fase de testes o sistema de reconhecimento facial que vem sendo implantado na Governadoria, no Parque dos Poderes. Quando estiver funcionando, funcionários e visitantes só terão acesso ao prédio depois de devidamente cadastrados.

Aniversariantes