Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta quarta-feira, 17 de janeiro de 2024

Zack Magiezi, escritor brasileiro Não tenha medo de levar um choque. Coloque logo o dedo na tomada da decisão”.

FELPUDA

Nesta semana, com a vida “voltando ao normal” na administração de MS, após o retorno do governador Eduardo Riedel, que curtiu período de folga, há quem diga que a tensão voltou a aumentar entre os frequentadores do Parque dos Poderes em relação às mudanças que ocorrerão no primeiro e no segundo escalões. Nos bastidores, a conversa é que será o momento de se afinar a viola para que o baile continue acontecendo, sem que não haja alguém pisando no pé do outro. A conferir.

Recordes

O Estado, mais uma vez, bateu o recorde na exportação de fécula de mandioca, registrando, em 2022, primeiro lugar do País no atendimento ao mercado exterior, com 23 mil toneladas exportadas e receita de US$ 17 mil dólares. No ano passado, Mato Grosso do Sul ocupou a segunda posição.

Investimentos

A ampliação do mercado nacional e a abertura das exportações atraíram, nos últimos dois anos, investimentos que somam 50 indústrias de amidos, farinhas, féculas e derivados da mandioca (fecularias), com destaque para a região sul de MS. Os investimentos prospectados no setor somam R$ 35,7 milhões.

Bicadas

O PSDB está enfrentando impasse em pré-candidaturas nos municípios de Dourados e Corumbá. O problema é o pé de guerra dentro do ninho tucano, que estaria atrasando as definições, enquanto demais partidos praticamente estão com os nomes postos. Porém, já se fala que as tretas não sobreviverão em fevereiro, pois os tucanos mais emplumados deverão colocar ordem no reduto.

Rebeldes

No primeiro caso, o ninho tem a deputada estadual Lia Nogueira e o deputado federal Geraldo Resende interessados na vaga. Há ainda um convidado de plantão, o ex-deputado Marçal Filho. Os dois primeiros continuam afirmando que não abrirão mão de suas pretensões, enquanto o ex-parlamentar só se filiaria desde que tenha garantia do PSDB de que será o escolhido para a disputa. Ele até já se desfiliou do PP e está na espera.

Garantia

Com relação a Corumbá, o nome indicado pelo prefeito Marcelo Iunes para a disputa – Luiz Antonio Pardal – também quer garantia de que será o escolhido pelo PSDB, sigla em que se filiou, com toda pompa e circunstância, em novembro do ano passado. Ele estaria, inclusive, disposto a deixar o ninho tucano e rumar com o prefeito para outra legenda, a fim de se viabilizar como candidato. Outros integrantes também têm as mesmas pretensões de brigar pela prefeitura. Assim sendo, o caldo já entornou.