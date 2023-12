Danuza Leão - escritora brasileira "Às vezes a gente precisa mais

do que de quem nos ouça.

Precisa que nos ouçam com afeto” FELPUDA

Nos bastidores, há quem afirme que o escândalo das propinas que eram pagas a servidores públicos estaduais e o episódio envolvendo um então “barnabé” lotado na Secretaria de Governo tem causado inquietação no ninho tucano. Alguns membros do partido, dizem, estariam muito preocupados e temerosos que essas duas situações venham a ser exploradas “com muita tinta” durante a campanha eleitoral de 2024. E também há um outro grupo que tem certeza que isso vai acontecer. A conferir.

Falha

São muitas as reclamações sobre a sinalização instalada na Avenida Três Barras, onde havia uma rotatória. A placa “Preferencial” no acesso daquela via à Rua José Nogueira Vieira, sentido centro-bairro, está praticamente sem visibilidade, e não há sinalização horizontal.



Mais

A maior queixa é que, quando abre o sinal da Avenida Três Barras, quem trafega do bairro ou do centro para acesso à Rua José Nogueira Vieira acaba quase colidindo. Os motoristas, principalmente aqueles que moram na região, estão pedindo providências.

Reprodução Warner BROS Picture BR

Com nove indicações cada, o filme “Barbie” e a série “Succession” são as produções com maior número de indicações para a premiação da 81ª edição do Globo de Ouro, que ocorrerá dia 7 de janeiro de 2024. Entre as categorias de cinema, é possível destacar também “Oppenheimer”, em oito categorias, “Assassinos da Lua das Flores” e “Pobres Criaturas”, com sete cada. Os músicos também não ficaram de fora da premiação do cinema. Taylor Swift poderá vencer a categoria inédita Conquista Cinematográfica e de Bilheteria

com o documentário da “The Eras Tour”. Na foto acima, Margot Robbie e Ryan Gosling dão vida a Barbie e Ken.

Ricardo Koim

Claudio Coppola e Zeila Ferro

Cadeira



O secretário de Governo, deputado licenciado Pedro Caravina, deverá deixar o primeiro escalão da administração de Eduardo Riedel ainda no mês de janeiro de 2024. Em fevereiro, ele assumirá sua cadeira na Assembleia Legislativa de MS. Sabe-se que Caravina já teria se despedido do cargo.



Presenças



A solenidade de lançamento da frequência aberta da TV e da rádio da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, no dia 15 de dezembro, contou com a presença de apenas oito dos 24 deputados e foi prestigiada, em sua maioria, por alguns servidores. A torre foi construída no estacionamento da Casa.



Questionando



O deputado Lidio Lopes, esposo da prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, questionou o fato de o governo ter enviado ao Legislativo o projeto autorizativo para poder liberar recursos aos municípios destinados à construção de casas em 2024, que é um ano eleitoral, e a legislação impõe restrições. A proposta inclui a Capital, especialmente para atender famílias da favela Mandela, que foi destruída por incêndio. O parlamentar “reclamou” porque, segundo ele, o município está bancando 100% da construção dessas habitações e disse não ter entendido o interesse do governo em auxiliar. Quem viu e ouviu, não acreditou.

Aniversariantes

Rodrigo Knorst,

Jussara La Picirelli,

José Tadeu Boeira,

Yara Maria Brum Penteado,

Hermas Renan Rodrigues,

Francisco Cassundé Ferreira,

Mário Katsumi Okamoto,

Virgilio Gonçalves de Souza,

Roberto de Almeida Silva,

Juarez Kalife,

Dalvir Pandolfo,

Lauana Taina Nunes da Silva,

Nathalia Oliveira Caetano,

Marcionil França Veloso,

Domiciana Galeano Hasimoto,

Vilmario Nogueira Carvalho,

Renan Ferreira Rodrigues,

Erson Giovaneti Sales,

Ana Marchitto Jacob,

Breno de Arruda Moraes Ribeiro,

Cirene Ribeiro da Costa Vanni,

Maria Antonia Ribeiro Gonçalves,

Rosemeri Lodi,

Corah Medeiros Fernandes

de Almeida,

Carla Simone Burdzinski,

Dr. Helder Aparecido Souto,

Aldecir Dutra de Araújo,

Francisco de Albuquerque Palhano Filho,

Ana Lúcia Martins Biffi,

Rônnia Martha Moreira,

Luis Alberto Maksoud Rahe,

José Inácio Schwanz,

Armando Corrente de Souza,

Walter Almeida Santos,

Ronald de Almeida Cançado,

Horcino José de Lima,

Ubirajara Freitas de Souza,

Carlos Natalino Sandim,

Daril José de Oliveira,

Ana Lídia do Carmo Luna,

Romeu Gama do Carmo,

Francisco Ribeiro,

Paulo de Alvarenga Aguiar,

Eliete Forim,

Vicente Oliva Coelho,

Rodrigo Franzini de Carvalho,

Sônia Regina Saab,

Ival Coelho,

Vera Lucia dos Santos,

Nely Benevides,

Fabiana Ferreira Machado,

Nilva Maria de Souza,

José Alberto Chaves de Souza,

Aristóteles Ferreira Júnior,

José Barbosa Ferreira,

Alci da Costa Leite,

João Sanches,

Anderson Patrik Bordão,

Liduino Vieira da Rocha,

Aparecida Camargo Taborda,

Solange Lopes Félix,

Antonia Duarte da Silva,

Kerolly Cardoso Lopes,

Antônio Geraldo Araújo Ávila,

Eliane Leiko Goto Bomfim,

Rovena Ceccon,

Márcia Regina Conde,

Viviane Kodjaoglanian Cardoso,

Dr. Mauro Natel de Oliveira,

Marcos Joaquim Borges,

Lucas Adriano Chirico,

Edson Mecchi,

Dr. Carlos Orlando Pinho,

Geny Nantes,

Ana Rita Coimbra Motta,

Elisabeth Gomes de Souza,

Rogéria Vieira Nunes,

Tatiana Baraldi Ferreira Pereira,

Luciane Orlandi,

Patrícia Zanovello Roberto,

Dilene Miranda Carpes,

Marileide Pessoa Ojeda,

Elioenai Pereira,

Laciria Luzia Escobar Lescano,

Vivianne Teixeira,

Maria Cinthia Rivero,

Tarso de Oliveira Guimarães,

Darlene Luiza Borges,

Erick Martins Batista,

Rogério Vasconcelos Caparelli, Elaine Yuri Ono,

Jackelyne Marengo Farias,

Regina Marques Romanos

Lauriene Latta Lima Molina,

Carmen Maria Perlin,

Andrea Mesquita Roese,

Floria Niz Reichardt,

Andrea Rodrigues Muller,

José Gildasio Mattos Pissini Neto,

Rogéria Bazane Antonio,

Márcia Kenia Durben Rocha,

Cristiane Brum Monteiro,

Elizete Lourdes Pupin,

Alcides José Falleiros,

Gustavo Costa Cação,

Luciene Shirado,

Terezinha Aparecida Lukenczuk,

Diego dos Santos Perez,

Janine Cavalcante Ferrari Mascarenhas.

Colaborou Tatyane Gameiro