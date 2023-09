Pitágoras - Filósofo grego Antes de fazer alguma coisa, pense.

Quando achar que já pode fazê-la,

pense novamente”.

FELPUDA

Silêncio total tem sido visto nas hostes dos partidos da esquerda sobre os problemas nacionais e que terão reflexo em Mato Grosso do Sul, principalmente na área econômica. O que se vê é muita gente fazendo cara de paisagem. Quando abre a boca, é para falar que o Brasil estaria, digamos assim, como “Alice no país das maravilhas”. Na gestão nacional passada, ouviam-se quixotescos pronunciamentos de parlamentares que eram oposição e hoje, na situação, parecem que andam nas pontas dos pés para passarem despercebidos.

Hipótese

Considerado bom de voto (foi campeão nas urnas de Campo Grande) e tido como um dos fortes candidatos a prefeito, o deputado estadual Lucas de Lima foi favorável à proposta do aporte à Cassems. Seu partido integra um dos blocos de sustentação ao governo, mas como sua sigla anda com “inanição” para brigar pela prefeitura, segundo seus colegas, quem sabe sobre para ele a vaga de vice na chapa dos tucanos.

Tecnologias

Entre 9 e 13 de outubro, a Embrapa Hortaliças (Brasília/DF), em conjunto com a Associação Brasileira de Horticultura, está organizando viagem técnica aos EUA. O objetivo é conhecer de perto as tecnologias mais recentes em produção de hortaliças naquele país por meio do intercâmbio com profissionais norte-americanos. O evento é destinado a produtores, extensionistas, pesquisadores, professores, empresários e demais técnicos. Há 30 vagas.

Pimpolha

Time de futuros colaboradores estaria sendo arregimentado com a missão de trabalhar em campanha política da filha de ex-cabecinha coroada. A ideia, caso até lá os ventos não mudarem, é fazer com que ela conquiste uma das cadeiras da Câmara Municipal de Campo Grande. Dizem que o papi nega, mas há quem garanta que o assunto estaria sacramentado internamente no partido.

Tapete

Partidos como o PSDB e o PP estão preparando os respectivos tapetes vermelhos para receberem vereadores da Capital que, aproveitando a janela partidária no início de 2024, estarão escolhendo um dos dois endereços. Com isso, algumas siglas deverão ficar sem nenhum representante no Legislativo municipal e terão que correr atrás de nomes para formarem chapas proporcionais para o embate do ano que vem.

Inverso

Caso se viabilize como candidato a prefeito de Campo Grande, o ex-deputado Capitão Contar fará o caminho contrário ao do ex-governador Reinaldo Azambuja. O tucano disputou a cadeira mais importante do Paço Municipal em 2014 e perdeu, porém, dois anos depois, brigou pelo governo e venceu. Contar, por sua vez, tentou se eleger governador em 2022, sendo derrotado, e agora, dois anos depois, poderá brigar pela prefeitura. Dizem, contudo, que ainda há muita água para passar debaixo da ponte.

