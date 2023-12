Fabrício Carpinejar - escritor brasileiro Os caminhos não se repetem.

Toda volta é uma nova ida.

A estrada vai mudando com você”. FELPUDA

Figurinha carimbada já está de olho em partido político visando 2026, embora tenha sido eleita recentemente. Há quem garanta que ela tem atuado fortemente nos bastidores de legenda partidária, e tudo indica que, na primeira oportunidade (leia-se janela partidária), passará a chamá-la de sua para valer. O real motivo da sua debandada, dizem por aí, é que dentro do seu atual partido os maiores caciques querem, e não é de hoje, que o dito-cujo fique bem longe. O desejo maior é não vê-lo nem pintado de ouro.

Pontes

No mês passado, os executivos da Aena Brasil, estatal espanhola que comanda o aeroporto de Campo Grande, afirmaram que estava nos planos da empresa construir pontes de embarque, chamadas de fingers, por aqui, no terminal de passageiros. O cumprimento da promessa, porém, exigiria a construção de um novo terminal.

Difícil

Vale lembrar que o atual terminal foi inaugurado recentemente e fica no térreo do aeroporto. E quem já utilizou uma ponte de embarque sabe que ela está localizada em piso mais elevado do mesmo terminal. A iniciativa demandaria a construção de um novo prédio. Assim sendo....

Em 2024, o Guia Michelin retomará a atualização das suas seleções de restaurantes nas cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro, suspensas em 2020. As novas seleções de restaurantes das duas cidades serão apresentadas em março de 2024, em data ainda a ser divulgada. As atualizações serão publicadas exclusivamente em formato digital (site e aplicativo). Suas avaliações de restaurantes são feitas por meio de amplo sistema de distinções. As mais famosas são as estrelas Michelin, de renome mundial, atribuídas aos restaurantes que oferecem as melhores experiências culinárias.

Cristiane Mendonça Nunes de Oliveira e Rinaldo Modesto de Oliveira

Lele Burnier

Cotada

Sempre com bom desempenho nas urnas, a deputada federal Rose Modesto, presidente estadual do União Brasil, poderá deixar a superintendência da Sudeco para disputar a Prefeitura de Campo Grande. Comentários fortíssimos têm sido ouvidos nos meios políticos dando conta, também, que, se isso ocorrer, o jogo sucessório deverá sofrer uma guinada.

Aumento

Desde o dia 27, está em tramitação para análise dos deputados estaduais projeto do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul para aumentar os subsídios dos desembargadores para R$ 39.717,69. O valor passaria a ser pago a partir de 1º de fevereiro de 2024. Na mesma data, em 2025, iria para R$ 41.845,49. O reajuste segue resolução que fixou os índices para os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Batendo o pé

Há quem afirme que o “faro” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não tem agradado alguns caciques da direita sul-mato-grossense. É que o ex-presidente bateu o pé que o candidato a prefeito de Campo Grande

ideal para ele é o ex-deputado Capitão Contar. Lideranças como a senadora Tereza Cristina (PP), porém, preferem que o ex-presidente apoie Adriane Lopes (PP). Resta aguardar as cenas do próximo capítulo, que prometem.

Colaboraram Tatyane Gameiro e Eduardo Miranda



