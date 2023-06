Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta quinta-feira, 22 de junho de 2023

José Saramago - escritor português

"Eu acredito no respeito pelas crenças de todas as pessoas, mas gostaria que as crenças de todas as pessoas fossem capazes de respeitar as crenças de todas as pessoas”.

FELPUDA

Dirigente de órgão teria loteado cargos com seus jabutis. Pelos corredores, é isso o que andam dizendo servidores efetivos ou não, diante do festival de favoritismo que estaria ocorrendo.

egundo as línguas mais ferinas, o dito-cujo levou seus “ungidos”, que não seriam conhecedores das funções para as quais foram nomeados. Com isso, a situação por lá estaria bastante confusa, ao vivo e a cores.

Pelo jeito, o dito-cujo não sabe que devemos sempre temer não um inimigo competente, mas sim um aliado incompetente.

Pesquisas

Seis pesquisas relacionadas a vacinas estão em andamento no Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, na Capital, abrangendo doenças como Covid-19, dengue e chikungunya. Os estudos clínicos vêm sendo desenvolvidos em parcerias com outras instituições e também com a iniciativa privada.

Mais

O trabalho teve início em 2015 e contribui para a produção de conhecimento e tecnologia para o desenvolvimento da saúde pública no Brasil, segundo Paula de Oliveira Serafin, chefe do Setor de Gestão da Pesquisa e da Inovação Tecnológica em Saúde do Hospital Universitário.

As atletas da seleção brasileira feminina na Copa do Mundo de 2023 vestirão ternos personalizados na chegada à Austrália, sede do mundial. A CBF anunciou uma parceria inédita com a marca Animale, para prover uma alfaiataria oficial às jogadoras. Os jogos da Copa serão realizados entre os dias 20 de julho e 20 de agosto.

Desconfiança

Muitos políticos estão com um olho no peixe e outro no gato, pois andam desconfiados que só sobre futuras candidaturas postas por dois partidos, até o momento, para a Prefeitura de Campo Grande.

Eles acreditam que nenhum dos “indicados” deverá resistir até o início do próximo ano, quando ocorre oficialmente a escolha, para ser sacramentada nas convenções de 20 de julho a 5 de agosto.

No encalço

Diante da baixa procura pela vacina contra a gripe, equipes de saúde da prefeitura da Capital estão “correndo atrás” das pessoas. No fim de semana, elas estiveram em vários locais, imunizando mil indivíduos.

A vacina está liberada para maiores de seis meses de idade e disponível nas unidades básicas e de saúde da família. De 1º de janeiro a 19 de junho, foram notificados 1.736 casos de Síndromes Respiratórias Agudas Graves, com 157 óbitos na Capital.

Diferente

Para quem gosta de curtir novidades, Campo Grande terá sua 1ª Festa Junina Vegana. Será neste domingo, a partir das 9h, na Plataforma Cultural, que fica na Avenida Calógeras, ao lado da Feira Central.

A realização é uma parceria da Sociedade Vegana Brasileira em Campo Grande e a prefeitura da Capital. No evento, pratos típicos variados em releitura vegana, como arroz carreteiro, pastel e até cachorro-quente.

