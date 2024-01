Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta quinta-feira, 25 de janeiro de 2024

Leandro Karnal - escritor brasileiro Pessoas elevadas falam de ideias,

pessoas medianas falam de fatos,

pessoas vulgares falam de pessoas”. FELPUDA

Figurinha carimbada em cidade do interior de Mato Grosso do Sul tentará voltar ao palco político depois de ter sido colocada para escanteio por lideranças do seu partido. Assim, colocou pré-candidatura contra prefeito que tentará a reeleição, apelando para o denuncismo contra o adversário, o que, por sinal, não está surtindo muito efeito. Sabe-se que o dito-cujo pretende gastar munição, pois acha que, se não tiver bons resultados nas urnas, será a chamada “pá de cal” em sua vida pública.

Resta esperar para ver.

Difícil

Frente ampla que nada tem de ampla se forma entre os partidos PL e PP. Atualmente, o PP tem 14 prefeitos, já o PL tem apenas

um, e os números demonstram a dificuldade de ampliar o espectro político em MS.

Sem conversa

Servidores da Abin estão reclamando que, de cada cinco vagas, quatro estão desocupadas.

Cobram pela falta de diálogo com a Casa Civil do governo Lula. A Polícia Federal também está na lista dos descontentes, pois

10% das vagas estão em aberto.

A Agrotec – Bioeconomia no Agronegócio, unidade da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) ligada à Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii), desenvolveu um cappuccino vegano. Em sua composição há ingredientes oriundos de frutos nativos do Cerrado e do Pantanal. A mistura instantânea à base de café, cacau e leite de amêndoa, baru e jatobá foi criada em parceria com a empresa Angí Chocolates e tem previsão para chegar ao mercado ainda no primeiro semestre deste ano.

Aline Lira, comemorando troca de idade nesta quinta-feira

Paloma Danemberg

Polêmico

Neste ano, um dos projetos que deverá voltar a ser discutido no Senado promete gerar muita polêmica. É a proposta que determina trabalho de quatro dias por semana, sem redução do salário. Atualmente, a CLT prevê o regime de tempo parcial

de 30 horas semanais, enquanto a Constituição estabelece como jornada máxima 44 horas semanais. Diante dessa diferença

de 14 horas, o texto possibilita essa negociação da redução da jornada até 30 horas, desde que haja acordo entre empregador, sindicato e empregado, sem redução salarial.

Festival

A Fundação de Cultura já abriu este mês de janeiro contatando duas das principais atrações para o Festival de Inverno de Bonito, que deverá ocorrer entre o fim de julho e o início de agosto. O motivo de estar adiantado é que os artistas atuam com agenda antecipada. Os agentes dos cantores Lulu Santos e Alexandre Pires já estão em contato com os organizadores do Festival de Inverno. As negociações, dizem, estão “bem encaminhadas”.

Repaginação

Dentro do governo, há quem entenda que eventos culturais como o Festival de Inverno, em Bonito, e o Festival América do Sul, em Corumbá, devem ser repaginados. O último evento da Capital do Pantanal, por exemplo, não agradou nem os organizadores nem o público, que foi considerado pequeno.

Aniversariantes

Aline Lira,

Maria Eduarda da Costa Marques de Almeida (Duda Marques),

Marisa Delalíbera Nunes da Cunha,

Dr. Paulo Cury,

Edmara Aparecida Aniz,

Ilza Mateus de Souza,

Luiz David Figueiró,

Nadia Chiyo Nakaya Maya,

Oswaldo Barbosa de Almeida,

Sônia Basmage Jabour,

Leila Gonçalves da Silva,

Paulo Alberto de Oliveira,

Matheus Romcy Kruki Ferraz,

Aline Castelli de Macêdo,

Dr. Paulo Sérgio Buainain,

Ladmir Dalle Grave,

Odécio Zorato Júnior,

Rosely Monaco Navarro Campos,

Ricardo de Oliveira Rocha,

Ingridy Normando,

Antônia Ribeiro,

Cláudia Terezinha Silva de Pinho,

Paulo Eduardo Cabral,

Dr. Evander José Vendramin Duran,

Dr. Wilson Tocinori Oshiro,

Dr. João Lacerda Azevedo,

Ricardo Ferzeli,

Manali Jaber,

Priscilla Dussel dos Reis,

Renato Takayassu,

Ariane Santos Marim,

Arlete de Araújo,

Felipe Moreira Barreto,

Luis Americo Camondy,

Silvio Xavier,

Sérgio Gonçalves Sá Earp,

Antônio Rodrigues Filho,

Paulo Henrique Gurgel do Amaral,

Salviano Carvalho dos Santos,

Wlamil Franco,

Paulo Katsuyuki Nomura,

José Vicente de Paula,

Carlos Hugo Bodstein,

Lázaro Antônio Carlos Godoy,

Otair Gonçalves,

Ana Lúcia Corrêa Nachif,

Dr. Bruno Henrique Urban,

Guiomar Pereira Borges,

Maria de Lourdes Teixeira,

Auri Anne Pereira Selle,

Carlos Alberto Pereira Barbosa,

Euremy Nunes Batista,

Márcia Aparecida Jacometo,

Valdemir da Silva Souza,

Paulo Pleutim,

Sebastião Dejaci Umbelino Dias,

Paulo Cezar Hecht,

Daise Cunha Mesquita,

Roberto Pereira Luz,

Geraldo Costa Sampaio,

Plínio Paulo Bortolotti,

Cristina Neuhaus Bastos,

Luiza Akico Kikuti,

Paulo Edson de Lima Salina,

Gessyanny Campoçano,

Dra. Maria Guimarães,

Alexandre da Veiga,

Etalivio Jacomo Rocha,

Matheus Maia Palhano,

Ana Geisa de Arruda,

Márcia Rita de Amorim Portela,

Fábio Sebastião Fernandes da Silva,

Ademar Matsuda,

Eliezer Melo Carvalho,

Dr. Makio Shiino,

Plinio Lopes da Silva,

João Alfredo de Oliveira Obregon,

Arnaldo Striquer,

Diana de Souza Pracz,

Judith Lins Vasconcelos,

Enivaldo Carneiro Bucker,

Gisele Salles Regis,

João Paulo Mendonça Thomazini,

José Ricardo Garcia Bruno,

Thaís Hortega de Oliveira,

Zeneide Peixoto,

Leonice Francisco Mariano,

Lisandra Corrêa Ruperes Machado,

Virginia Albuquerque de Vargas,

Gustavo Barbosa

dos Santos Pereira,

Alex Jonathan Fernandes Lima,

Edison Tavares Salles Neto,

Lígia Maria Pereira de Albuquerque,

Paulo Barbosa da Silva,

Andréa Regina Zeni,

Rosane Cândida Marques Acosta,

Thiago Siena de Balardi,

José Segawa,

Silvio Roberto Monteiro

Tolentino,

Antonio Edilson Ribeiro,

Henrique Vilas Boas Farias,

Fátima Regina da Costa Queiroz,

Paulo José Patuto,

Francisco Dias Duarte,

Augusto Mikio Toyohara,

Madalena de Matos dos Santos,

Marcelo Marroni Vieira de Faria,

Túlio Cruz Nogueira.

Colaboraram Tatyane Gameiro e Eduardo Miranda