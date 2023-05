Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta quinta-feira, 4 de maio de 2023

Diálogo

Por Ester Figueiredo ([email protected])

Mahatma Gandhi - líder pacifista indiano

A lei de ouro do comportamento é a tolerância mútua,

já que nunca pensaremos todos da mesma maneira, já que

nunca veremos senão uma parte da verdade e sob ângulos diversos".



FELPUDA

Dois pássaros de bicos melodiosos circulam em torno de estrelas para sentirem a brisa benfazeja de serem contemplados com o pote de ouro no fim do arco-íris. Não se trata de nenhum verso de música ou de poesia, mas sim de duas figurinhas que atuam incansavelmente para conquistar cargos em órgãos federais e atender seus apaniguados. Só que cá por essas bandas, o canto é muito diferente do que se ouve no Planalto Central. Afe!



Turistas

No primeiro trimestre deste ano, o Brasil recebeu 2,3 milhões de estrangeiros. A maior parte dos visitantes veio da Argentina, totalizando 1 milhão de pessoas, seguida por Estados Unidos, com 184,3 mil, e Paraguai, registrando 151,5 mil. Os estados mais visitados foram Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina. Os gastos desses turistas injetaram o equivalente a R$ 8,6 bilhões na economia.



Flagrante

Em cidade do interior, homem estava todo cheio de si mostrando uma arma que portava na cintura. O problema é que ele não percebeu a aproximação de viatura da Polícia Militar, cuja equipe fazia ronda de rotina. Foi detido e levado para a delegacia por não ter porte de arma e, além de indiciado, pagou fiança de R$ 1,3 mil para ser liberado. Conclusão: a fanfarronice deu prejuízo para o dito-cujo.

Larissa Almeida Cremer

Teca Toscano



Papéis trocados



Até mesmo alguns deputados ficaram surpresos com a "inversão política" verificada na sessão de quarta-Feira da Assembleia Legislativa de MS. Um dos mais conservadores parlamentares adotou discurso que somente se vê em pronunciamentos de representantes da esquerda.

Por sua vez, esquerdista assumiu postura que mais parecia de integrante da bancada de direita. O tema: projeto de reajuste salarial para uma categoria de servidores estaduais.



Holofotes



O discurso do conservador foi tão eloquente que um deputado da esquerda, ironicamente, fez essa observação e, no mesmo tom, chegou até a dizer que o colega seria recebido de braços abertos em sua bancada, no caso, do PT. É claro que o cenário era propício para esse tipo de discussão, uma vez que estava lotado com a categoria interessada na questão do reajuste. Depois de farpas trocadas, a constitucionalidade

da proposta foi aprovada.



Pianinho



Parlamentar que até poucos dias dizia que seria independente, ao que parece, entendeu que a situação "não é bem assim". Ela acompanhou os colegas de sua bancada e votou do jeito que o governo do Estado desejava. Justificou que estava dando um voto de confiança à atual administração estadual e que, com esse seu gesto, o "lado de lá" teria oportunidade de demonstrar que cumpria promessas de campanha. Vai vendo...



colaborou tatyane gameiro