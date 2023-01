Confira a coluna Diálogo, na íntegra, desta segunda-feira, 09 de janeiro de 2023

Aldous Huxley - escritor britânico

"Certas lembranças, certos processos mentais são como um dente que dói e que se precisa estar sempre tocando, apenas para ter a certeza de que ainda dói”.

FELPUDA

Caso demorasse mais um pouco, poderia sair até troca de sopapos, tamanha a voracidade com que tchurminha saiu em campo para conseguir um, digamos, lugarzinho ao sol no governo de esquerda que está no comando do País. Pelo jeito, a galera estava sofrendo de “abstinência de boquinha”, porque ficou catando papel na ventania nos últimos tempos. Conforme o dito popular, realmente o uso de cachimbo deixa a boca torta. E assim caminha a humanidade...

Papel

A senadora diplomada Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias vem dando mostras de que terá papel de destaque no Congresso Nacional. A Frente Parlamentar da Agropecuária, que é integrada por cerca de 300 deputados federais e senadores, atuará sob a sua coordenação. Ex-ministra da Agricultura, ela tem demonstrado ser forte liderança no segmento do agronegócio.

DNA

A ainda deputada federal e futura senadora Tereza Cristina tem linhagem política. Seu bisavô foi Pedro Celestino Corrêa da Costa, farmacêutico, militar e que em sua história política registra mandatos de governador do antigo Mato Grosso uno e senador da República. O avô de Tereza Cristina, o médico-cirurgião Fernando Corrêa da Costa, foi prefeito de Campo Grande, governador de Mato Grosso e senador.

Em família: José Peixoto Ferrão Júnior, Marcia Ferrão, Isabella Ferrão e dra. Ana Clara Ferrão. Foto: Arquivo Pessoal

Alexandre Briman, Andreson Briman e Azuri Safra.Foto: Iude Richely e Fe Candy

Não!

Pedido de nomeação teria recebido um sonoro não e, segundo os bastidores mais restritos, o fato causou o maior climão, cujas consequências são ainda inimagináveis. O desacordo teria envolvido dois colegas que ocupam importantes postos. No caso, uma das figurinhas fez o pedido à outra, que foi curta e grossa na resposta. Alguém tem sussurrado que, “se está assim no começo, imagine daqui pra frente...”.

Articulado

O deputado Gerson Claro já vem sendo considerado como o futuro presidente da Assembleia Legislativa de MS pela maioria dos seus colegas, que, aliás, são os que darão seus votos. Ele foi o nome de consenso no seu partido, o PP, recebendo aval da deputada federal e futura senadora Tereza Cristina, comandante da sigla, e do decano Londres Machado. Sua articulação com os demais colegas tem sido proveitosa, segundo confidenciam alguns dos parlamentares, dando como certa sua vitória. A votação será no dia 1º de fevereiro.

Sonho meu...

Com nomeações que vêm ocorrendo para os cargos mais importantes, sentimento de frustração começa a tomar conta de uns e outros que tinham quase certeza de que seriam ungidos para ocupar as cadeiras na administração estadual. Muitos vinham afirmando que praticamente estava certa a escolha para determinados cargos e que o anúncio dos seus nomes estava virando consenso. Virou mesmo, mas piada.

Colaborou Tatyane Gameiro

