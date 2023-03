Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta terça-feira, 14 de março de 2023

MARKETING & PUBLICIDADE

Atual presidente do Conselho Executivo das Normas-Padrão, um dos mais destacados publicitários do País vai falar sobre a importância da atualização do sistema de governança das agências e das entidades do setor

O Sistema Sinapro/Fenapro realiza nesta quinta-feira, em Campo Grande, o evento Atualizando o Sistema, com o publicitário Luiz Lara, das 10h às 12h, no Bioparque Pantanal.

Trata-se de uma oportunidade interessante para veículos de comunicação, agências de publicidade e profissionais do segmento em Mato Grosso do Sul conversarem com o atual presidente do Conselho Executivo das Normas-Padrão/Fórum da Autorregulação do Mercado Publicitário (Cenp) e um dos maiores publicitários do País.

Na ocasião, Lara fará uma palestra sobre a importância da atualização do sistema de governança das agências e também das entidades do setor e falará sobre o trabalho que o Cenp está realizando para atualizar e modernizar sua forma de atuação.

Para Adriany Bueno, presidente do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado de Mato Grosso do Sul (Sinapro-MS), o evento com Luiz Lara é importante para que as agências de publicidade locais tenham uma nova perspectiva sobre o tema, ao ouvir um profissional de excelência, que está cumprindo um trabalho significativo de renovação no sistema de governança do Cenp.

Daniel Queiroz, presidente da Federação Nacional das Agências de Propaganda (Fenapro), ressalta que o encontro é uma ocasião voltada aos gestores das agências perceberem como podem evoluir para ganhar competitividade em face das novas exigências mercadológicas, decorrentes das mudanças no perfil e das demandas dos anunciantes, dos avanços tecnológicos e até mesmo da necessidade de se reposicionarem junto aos clientes.

“Essa é mais uma das ações que o Sistema Sinapro/Fenapro vem promovendo para apoiar as agências brasileiras na transformação dos seus negócios”, confirma Queiroz.

Luiz Lara foi o fundador de uma das maiores agências de publicidade do País, a Lew’Lara\TBWA, já recebendo prêmios como Caboré, Colunistas e Effie. Chairman do Grupo TBWA no Brasil, é sócio da To Be Good, atuando em advocacy e comunicação.

Também foi presidente da Associação Brasileira de Agências de Publicidade (Abap) e organizou a quarta e a quinta edições do Congresso Brasileiro da Indústria da Comunicação.

O publicitário é vice-presidente do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar) e membro da assembleia-geral da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM).

Lara atua ainda em várias organizações do terceiro setor, é membro do conselho da Childhood Brasil, do Instituto de Cidadania Empresarial (ICE), da Fundação Osesp e da Fundação Bienal de São Paulo.

A palestra Atualizando o Sistema com Luiz Lara, que já passou por Porto Alegre (RS), Fortaleza (CE) e Belo Horizonte (MG), após Campo Grande, tem como próximo destino a cidade de Belém (PA).

A iniciativa dos encontros é do Sistema Sinapro/Fenapro, e a organização dos eventos é de responsabilidade de cada sindicato. Por isso, as inscrições devem ser feitas diretamente nos canais oficiais do Sinapro de cada estado.

AUTORREGULAÇÃO

“A publicidade cumpre um papel e, por isso, precisa de uma autorregulação no conteúdo, que é feita pelo Conar, e por uma governança séria, a cargo do Cenp, no qual eu sou presidente pro bono. A gente organizou a indústria nacional porque, independentemente deste ou daquele governo, a indústria publicitária brasileira é uma das mais fortes do mundo”, afirmou o publicitário em entrevista à colunista Sonia Racy, no mês de janeiro.

“Com a Covid-19, tivemos uma inflexão nos hábitos de consumo. Nunca se consumiu tanta mídia. O povo brasileiro adora ver TV, ouvir rádio e ler jornal em todas as plataformas. Somos o terceiro ou quarto mercado em importância para o Facebook, para o Google”, apontou Lara.

“E hoje, com a tecnologia, você não é mais um consumidor passivo, mas produz e recebe conteúdo, conversa com as marcas. Acho que estamos vivendo a era da economia da atenção, e a publicidade é um bom exemplo disso”, disse o presidente do Cenp.

BOA PUBLICIDADE

“Do momento em que acordou até a hora de dormir, o rádio em que você ouviu notícia, o jornal que leu, o computador que usou, a roupa que vestiu, o tênis que calçou ou o carro que dirigiu são de marcas que você aprecia, conhece e nas quais confia. Quem nos conecta com essas marcas? A publicidade criativa, respeitosa, é quem nos comunica com elas. E, para chamarem sua atenção, elas têm de despertar seu interesse. Isso sim é que é uma boa publicidade”, analisou o publicitário.

“É saber contar uma história que passe os valores, a missão, o propósito e os atributos de uma marca. Uma percepção de valor maior que a da etiqueta do preço, e não obriga ninguém a comprar. O consumidor quanto mais bem informado, melhor escolhe. Veja só: em um país que fez a inclusão pelo consumo, em uma linguagem sutil e delicada, nos anos 1980, a Johnson & Johnson ensinou as mulheres brasileiras a usarem o O.B., até então um tabu”, exemplificou Luiz Lara.

“O publicitário tem de ser um eterno curioso, saber medir o pulso do consumidor. Ninguém acorda de manhã para ver propaganda. Mas nossa missão é despertar a atenção de cada consumidor, que está, dia após dia, mais exigente, mais soberano. E as marcas têm de inovar”, concluiu.

