Bertrand Russell - filósofo inglês A humanidade tem dupla moral:

uma que prega mas não pratica,

outra que prati­ca mas não prega”. FELPUDA

Muita gente está curiosa que só e quer saber qual é o real prazo para certa pré-candidatura deslanchar. Dizem que todos os esforços estão sendo feitos e há até mesmo exigência para que o engajamento seja total. O problema, segundo algumas “línguas soltas” do tal partido, é que a situação está como vela furada de barco.

Dessa forma, por mais que haja vento forte, a embarcação não consegue avançar. Sendo assim...

Escreva a legenda aqui

Selecionado

Produzido por alunos do Ensino Fundamental, por meio de projeto de extensão da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), o curta “Deu a Louca nas Emoções” foi selecionado para participação em diversos festivais. A animação foi exibida na Mostra Geração do Rio, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, no Peru e na Argentina.

Mais

O filme foi concebido e produzido por alunos do quinto ano da Escola Estadual 11 de Outubro, durante o ano de 2022, em mais uma edição do projeto Brincar de Fazer Cinema com Crianças, coordenado pela professora Tina Xavier, da Faculdade de Educação (Faed).

Escancarado

Dois outdoors em pontos estratégicos da cidade de Nova Andradina estamparam “propagandas” com foto

do vereador Wilson Almeida, do PSDB, e a informação de que ele gastou, em menos de três anos de mandato, mais de R$ 100 mil em diárias. A excelência teve de publicar nota para informar que nada fez

de irregular e acusou adversários de “tais ataques”. Se a moda pega...

Presentes

Mato Grosso do Sul não ficou com a presidência nacional do PSDB, mas está com dois representantes na executiva:o governador Eduardo Riedel,em uma das vice-presidências,e o ex-governador Reinaldo Azambuja, como tesoureiro. A eleição foi no dia 30 de novembro, sendo eleito para o comando do tucanato o ex-senador e ex-governador de Goiás Marconi Perillo. Ele assumiu o lugar de Eduardo Leite, governador do RS, que começa a trabalhar para viabilizar sua candidatura a presidente da República em 2026.

Na lida

O ex-presidente da Câmara Municipal de Campo Grande vereador licenciado João Rocha (PP) está quieto, mas trabalhando no que se relaciona às articulações políticas para fortalecimento do nome da prefeita Adriane Lopes. Ele assumiu, em maio deste ano, a Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais, e há quem diga que conhece muito bem os caminhos das pedras.

Aniversariantes

Jaqueline Assis Domingos

Matto Grosso,

Renzo Siufi,

Dra. Aline Sacchi Soriano,

Benedito Rodrigues da Costa,

Lenirce Aparecida Avellaneda Furuya,

Bertholdo Figueiró Filho,

Eny Marsiglia Ocampos Oruê,

José do Patrocínio Filho,

Honório Jacometto,

Nilo Carvalho e Sá,

Antonio Zito de Araujo Melo,

Carlos Antônio Prado,

Ruth de Jesus Pacheco Duarte,

Ernesto Rocha Neto,

Jefferson Vaz Duarte,

Luiz Orro de Campos,

Silvana dos Reis Hildebrand,

José Fernando Barbosa Martins,

Paulo Cesar de Oliveira,

Arivaldo Paulatti,

Francisca Geraldina Martins,

Sérgio Pedrossian Cortada

de Abrantes,

Dr. Valdir Shigueiro Siroma,

Priscilla Bogamil Quirino Arruda,

Dr. Mauro Corrêa Lima,

Dra. Yara Delamare Espíndola,

Dra. Mirella Marques Brum Scudeler,

João Maximiano da Costa,

Marcelo Martins de Souza,

Raul Guilherme de Mesquita Boesel,

Geraldo Mattos Lima,

Ana Rúbia Rosa da Cunha,

Luiza Helena Andrade Morello,

Dr. Sérgio Corrêa,

Lindaura Santos Machado,

Lenir Castro Cabral,

Dra. Maria Cristina de Andrade Fuser,

José Milagres da Silveira,

Niley Peçanha Coelho,

Alaor Alves Moreira,

Maristela Gomes da Silva Carrato,

Geny Ratier Pereira Martins,

Dra. Hevelyn de Souza Martins Lopes,

Carmen Lúcia Luna Barion,

Jorge Carlos Heller Netto,

Dr. Adolfo Adami,

Silas Alves da Silva,

Alípio Siqueira Thomaz,

Martinha da Silva Freitas,

Cyra de Almeida Virgilio,

Helida Santos da Silva,

Flávia Rachel Nunes,

Guilherme Augusto Vieira Aleixo,

Tânia Conceição Magalhães,

Gabriela de Souza Santos,

Ines Auxiliadora Mongenot

Santana Santos,

Juscelino Xavier Mendes,

Patrícia Rodrigues Nogueira,

Rafaela Jari Assis,

Lilianne Nunes Luz,

Manoel Elias Barboza Foscaches,

Lisie de Oliveira Moura,

Dr. Juvenal Balbino Bogarim Insfran,

Wanessa Talita Cavallaro,

Romano Deluque Junior,

Paolla Nunes Oliva,

Claudio Leandro Andrade,

Israel dos Santos,

Milton Akio Taira,

Silvio Cação de Moraes,

Edson de Barros Ferra,

Izabella Alves Cândido,

Eunice Lopes da Silva,

Aparecida Chaves,

Eunides Rodovalho Batista,

Andressa Dias de Oliveira,

Dr. Hélio Ferreira Bonfim,

Bernarda Zarate,

José Edson Américo,

Manoel Inácio Dias,

Neide Honda,

Íria Pereira de Oliveira,

Isaura Noda Gonçalves,

Júlio César Camargo,

Janes Monteiro Leite Neto,

Fábio Stradiotti,

Dr. Sergio Luiz do Nascimento Delgado,

Kriscia Cavalcante Nakasone, Marcos Roberto de Oliveira Villanova Vidal,

Nadeje Ribas Gonçalves,

Isolina Nogueira Guimarães,

João Alberto Heemann,

Ana Eloir da Silva Morilha,

Elda Ardaia,

Geraldo Herance,

Marta do Carmo Taques,

Donizetti de Freitas Lemes,

Marco Aurelio Cândido Castro Sá,

José Osiel de Oliveira,

Edmilson Cristaldo Gomes,

Rafael de Souza Carrelo,

Alan Corbetta.

Colaborou Tatyane Gameiro