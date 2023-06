Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta sexta-feira, 2 de junho de 2023

Voltaire filósofo francês

"Quando o fanatismo

gangrena o cérebro,

a enfermidade é incurável”.

FELPUDA

Figurinha vem sendo olhada com muita desconfiança depois que resolveu embaçar o que estava praticamente acertado internamente em seu partido. É que ela decidiu, digamos, melhorar sua posição na legenda, causando irritação em algumas alas, principalmente porque, conforme dizem, não tem a virtude de agregar. Para botar ordem, está sendo aguardada a manifestação do técnico, que recentemente também teve de colocar alguns dos mais assanhadinhos no “banco” do campo principal. Assim sendo...

Mão-leve

De janeiro a maio deste ano, ladrão solitário (não tinha comparsa) praticou mais de 40 arrombamentos em veículos para roubar notebooks, celulares, armas de fogo, drones, entre outros objetos. O marginal escolhia carros estacionados em áreas de bares e restaurantes de Campo Grande.

Mais

Com uma lanterna, o gatuno verificava o que havia no interior dos veículos, quebrava os vidros e levava os objetos. A ação durava menos de 15 minutos e, em apenas uma noite, por exemplo, o marginal furtou oito notebooks. A Polícia Civil investigou e prendeu o dito-cujo.

Quarta Colônia e Caçapava do Sul, situados no Rio Grande do Sul, passaram a integrar a Rede Global de Geoparques da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). A partir de agora, os dois atrativos contarão com o apoio da agência internacional nas questões de sustentabilidade, preservação e proteção ambiental, além da promoção do envolvimento dos moradores da região e da ampliação da capacidade turística do local. Outros 16 parques também foram reconhecidos e estão situados na Grécia, na Indonésia, no Irã, no Japão, na Malásia, na Nova Zelândia, na Noruega, nas Filipinas, na Coreia do Sul, na Espanha, na Tailândia e no Reino Unido.

Anéis

Políticos daqueles bem tarimbados vêm afirmando que quando alguém desce do pedestal para falar com emissários de cabeça coroada é porque está vivendo uma jornada de intempéries e não está mais “com a corda toda”. Para eles, é a perfeita demonstração de quem perdeu os anéis para não ficar sem os dedos. E complementam: “Qualquer semelhança não é mera coincidência”.

Parceria

O novo dirigente do PSB, ex-deputado Paulo Duarte, já sinalizou que deverá caminhar com o PSDB nas eleições municipais. Ele reuniu-se recentemente com o ex-governador Reinaldo Azambuja, presidente daquela sigla, para uma conversa sobre possíveis alianças nos municípios. Ex-PT, ex-PDT e ex-MDB, Duarte conhece os caminhos das pedras.

Espaços

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) inaugurou, no dia 31, o Parque da Ciência e colocou a pedra fundamental do Museu da Ciência e Tecnologia. O objetivo desses espaços, situados na esplanada do Estádio Morenão, é popularizar o tema e aproximar os alunos da Educação Básica dos conhecimentos produzidos na instituição. O parque é composto por nove monumentos interativos que permitem o aprendizado sobre Física. O museu está em processo de construção, e sua primeira fase inclui um auditório imersivo.

