Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta terça-feira, 20 de junho de 2023

Oscar Wilde escritor inglês

"Ah! Não me diga que concorda comigo!

Quando as pessoas concordam comigo,

tenho sempre a impressão de que estou errado”.

FELPUDA

Por suposta incompatibilidade administrativa, ocupante de cargo de bastante visibilidade estaria limpando as gavetas, pois a brisa de outrora se tornara ventos tempestuosos. Pelos corredores, o que se fala é que nesses meses em que esteve no órgão que comanda, teria protagonizado muitos embates internos e, inclusive, com chefia. Tudo indica que o dito-cujo não observou o ensinamento do dito popular “manda quem pode, obedece quem tem juízo”. Assim sendo…

Bon appétit

Pratos como ratatouille, boeuf bourguignon ou filé de Saint Peter com amêndoas e manteiga noisette compõem o menu do roteiro gastronômico que o restaurante-escola Senac Terrasdaságuas, em Campo Grande, estará oferecendo como opção de um almoço temático, no dia 28, das 11h às 14h.

Mais

A cada mês, um almoço ou um jantar é oferecido no espaço, apresentando a gastronomia de uma região do Brasil ou do mundo. O restaurante fica localizado na Rua Antônio Maria Coelho, nº 3.368, no Jardim dos Estados. Reservas e outras informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3316-4114 ou pelo WhatsApp (67) 99615-8588.

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), através do secretário Jaime Verruck, recebeu o certificado de mérito em reconhecimento de melhor colocação na aplicação do Instrumento de Melhoria da Governança e da Gestão – IMGG 100 PONTOS, do Modelo de Governança e Gestão Pública. Foi dia 13, em Brasília, e contou com a presença do governador Eduardo Riedel.

Divulgação

Thiago Côco e Mayara Mendes Bacha Côco

Anna Fasano / Leca Novo

Subterfúgio

Certo político de muitos anos de estrada afirma que quando alguém diz que não pretende ser candidato em disputa majoritária, pode ter certeza que está trabalhando nos bastidores para ser um. Segundo ele, nessas situações, vale o ditado “quem desdenha, quer comprar”, explicando que é um subterfúgio para que suas articulações não sejam prejudicadas, ao mesmo tempo, impedindo o cerco dos mordedore$.

Só alegria!

Depois das turbulências políticas que a levaram sair das hostes do tucanato, enfrentar nas urnas o então candidato ao governo do PSDB e, no segundo turno, apoiar rival do seu antigo partido, a superintendente da Sudeco, ex-vice-governadora e ex-deputada federal Rose Modesto, teria conseguido voltar às boas falas com lideranças de sua antiga legenda. Isso vem deixando alguns emplumados do ninho com um bico maior do que o normal.

Denominação

A Prefeitura de Campo Grande abriu votação para a escolha do novo nome da Cidade do Natal. No site abrir.link/pdG0n, constam três nomes previamente selecionados: “Espaço CG da Cultura”, “Espaço Municipal de Cultura – Afonso Pena” e “Espaço Municipal da Cultura – Vila Morena”. O objetivo é ampliar o calendário de eventos naquele local. O prazo de votação vai até o dia 20 de julho.

ANIVERSARIANTES

João Figueiredo Júnior (João Fígar),

Therezinha de Alencar Selem,

Gabriel Ortiz Veloso,

Dra. Silene Anache Borges,

Rosana Balbuena Lima,

Maria Aparecida Ribeiro de Souza,

Ana Maria Santo Andréa Ortega,

Paulo Roberto Nogueira Mussi,

José Sedeval Delarissa,

Armando Morais de Souza,

Walter Pael Barbosa,

Tarley do Carmo Meza,

Antônia Siqueira Fernandes,

Marcio Antonio Arakaki,

Sônia Ferreira Martins,

Mario Silverio Vilanova,

Paulo Cezar Peron Palhano,

Airde Ferreira Gil de Menezes,

Dr. Silvério Arakaki,

Elder Seiji Ishiyi,

Ivaldino Xavier da Silva,

Claudemiro Pereira Roberto,

Giovana Hegedus,

Karina Ribeiro Mauro Scaff,

Dr. João Baptista de Paiva Pinheiro,

Alice Keiko Higa Terra,

Dr. Gustavo Henrique dos Santos Ferreira,

Dr. Silvino de Jesus Canale Gamarra,

Marcos Antonio Messias da Silva,

Vicente Gonçalo Fontes Martins,

Mileta Rosa Vieira,

Wilson Ribeiro de Paula,

Moises Moreira da Cunha,

Tereza Cristina Lopes Lima,

Solange Bonatti,

Maria Aparecida Salmaze,

Michele Elizabete Massochin,

Padre João Justino Sobrinho,

Fernando Reginatto,

Maria Eline Messa,

Joaquim Santos Oliveira,

Marisa Chena,

Silvia Melina Fernandes Gonçalves,

Eliane Terezinha Martins Costa,

Vera Lúcia Menegale,

Fabrizzia Giordano Sadalla,

Angela Maria Bender,

Carmen Asato,

Adriana Arruda Negrisoli,

Francisco Bueno Filho,

Odilza Fernandes Bittar,

Reinaldo Benjamin Ferreira,

Plínio Bicudo,

Ana Paula Tinoco Santiago,

Pedro Carlos Garcia de Medeiros,

Rudi Paetzold,

Eric Barcellos de Souza,

Itirada Miyashiro,

Marcio Edgard Lucas Lima Filho,

Avelino Rondina,

Rosangela Santiago da Silva,

Rosely Borges Paula,

Marta Lopes da Silva,

José Cabral de Arruda,

Élbio Soares da Silva,

Manoel Evaristo de Jesus,

Zélia Franco Rozas,

Denize Tôrres de Deus,

Helena Demétrio Gasparini,

Nilce Marangoni Iglécias,

Cláudio Fernandes Nunes,

Severino Luiz Vinholi,

Rosa Amélia de Mello,

Alcides Moreira Neto,

Maria Bernadete Bueno,

João Carlos Nogueira e Silva,

Doralice Delmondes Areco,

Hélio Antonio Zara de Souza,

Ailton Ferreira Gonçalves,

Marcelo Dib Rahim,

Ana Maria Lopes,

Mathias Heriberto Melgarejo,

Mario Eduardo Fernandes Abelha,

Elza Pereira da Silva,

Eraldo Sandes Magalhães,

Magnum de Souza Nogueira,

Juliana Belle Toniazzo,

Francisco da Silva Bandeira,

Julian Pascual Mondragon,

Davy Windson Coqueiro Ferro,

Maria de Freitas Queiroz,

Dr. Wilson Tavares de Lima,

Draiton Antonio Braga de Oliveira,

Adriana Barbosa de Moraes,

Orlando Marin Cruz de Oliveira,

Fani Ferreira de Carvalho,

Danieli Manvailer de Carvalho,

Emerson Missiano da Silva,

Dimas Akucevikius Junior,

Maria Rosângela Sigrist,

Eduardo Garcia da Silveira Neto,

Vânia Ferreira Rodrigues Margato,

Léia Raquel Pires Debesa Torres,

Emerson Santa Terra Ortega,

Eliane Avila Tussi,

Elsio de Oliveira Klain,

Oscar Acosta Lescano,

Wilson Huberto Grunewaldt,

Luiz Cézar Freddi Lomba,

Eva Maria Saraiva,

Amaury Domingos Candeloro.

*Colaborou Tatyane Gameiro

