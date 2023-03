Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta terça-feira, 7 de março de 2023

Correio B+

Responsável pelo projeto Beleza Revelada, Gina Stocco já ajudou centenas de mulheres a recuperar a autoestima e expande a carreira

O negócio nasceu de uma brincadeira, quando ela quis se auto fotografar anos atrás. O clique fez tanto sucesso que virou capa do livro “Beleza Revelada 10 anos” lançado em 2016 por Gina Stocco, essa brasileira, nascida no ABC paulista que sempre lutou pelo que acredita.

“Como fotógrafa formada fora e premiada, já cobri as cobiçadas passarelas de moda e até fiz fotojornalismo em futebol, mas percebi que poderia mudar a vida das pessoas as clicando em um estúdio, elevando a autoestima de mulheres comuns e iniciei o projeto Beleza Revelada”.

A ideia teve tanta repercussão que, por anos, Gina teve quadros de transformação em dois programas de televisão, no Hoje em Dia da Record TV e no Super Pop, atração da RedeTV.

Sua marca é revelar a beleza de todo tipo de mulher, da modelo profissional à dona de casa, da empresária tímida à senhora que se sente bonita e feminina. “Eu já fotografei uma senhora de mais de 90 anos e a fiz ficar de pernas para o alto, em um clique lindo, que eternizou sua elegância e personalidade.

Foto - Gina Stocco

"Fotografo todo tipo de mulher e resolvi, depois da pandemia, abrir o leque de possibilidades, criando portfólios de ensaios especiais para casais, homens, gestantes e até bebês”, conta.

É claro que ainda, a produção de ensaio sensual é seu carro chefe, afinal, ela faz uma produção pensada em todos os detalhes. “Já fiz ensaio para bailarina profissional, para executiva dar de presente para o marido, para senhora viúva que queria uma recordação feminina, para cadeirante, enfim, com todos os tipos de temas. Já quebrei preconceitos ao fazer negras com produção pin-up, dia 11 vou quebrar o recorde mundial ao fotografar 40 mulheres paraquedistas, enfim, minha vida se resume a realizar sonhos e transformações, por isso amo, por exemplo, o significado mutante da borboleta”, diz Gina.

A brasileira que tem um sotaque diferente por já ter morado fora por anos é nascida em São Caetano do Sul, no ABC paulista. Formada em fotografia pela Connestoga College, do Canadá, também cursou fotojornalismo na FENAJ, ARFOC e Internacional Press I.F.J. e coleciona prêmios.

Foto - Gina Stocco

Como qualquer profissional que ama o que faz, Gina se destaca por ter um olhar atento aos detalhes e pelo talento.

“Apesar dos cursos, tenho uma identidade só minha das fotos que faço que se refere à luz, essa iluminação diferenciada é criação minha, porque eu capto a emoção da imagem, é muito mais que um registro. Expresso por meio de elementos como a luz por trás que incendeia um cabelo por exemplo ou a leveza do rosto de alguém que pensa ao entardecer, não tem limite pra arte e para as minhas criações. Meu cliente chega, me explica o que quer e eu vou montando o cenário, a produção, a base e criando e o resultado final sempre surpreende”.

Por deixar sempre os sentimentos à flor da pele, ao lançar o livro, ela foi entrevistada pelo eterno Jô Soares e chorou de emoção ao confessar que havia pedido a Deus a chance de ter a carreira reconhecida por ele.

“Eu tinha conversado com Deus num dia e pedi ajuda porque era meu sonho ir ao programa do Jô e no dia seguinte, no final de uma palestra, uma fotógrafa amiga do apresentador veio falar comigo e disse que levaria a ele o livro. E assim ela fez”, revela.

Gina em entrevista com o Jô - Divulgação

Na obra, ensaios de mulheres famosas e anônimas com seus depoimentos estampam páginas do exemplar de capa dura, que é sucesso até hoje, afinal, quem não gosta de ver mulher bonita com autoestima lá em cima em imagens deslumbrantes, não é mesmo?

“Cada ensaio é uma celebração de alguém, sou instrumento para transformar sonhos em realidade, por isso amo borboletas, amo minha vida e o que faço. Nenhuma tecnologia vai entregar o que eu entrego porque sou única, já que pratico a minha verdade e é isso que importa”, finaliza.