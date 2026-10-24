O cenário indica que a eleição será decidida voto a voto neste domingo ... Leia na coluna de hoje

Eddson Carlos Contar (Alkontar) - Poeta de MS
"... Quando passam, deixam marcas e recados em mensagens e canções que destinaram àqueles que um dia conviveram, mas nem sempre nas mensagens perceberam as paixões que em tais almas despertaram”.
FELPUDA
O cenário indica que a eleição será decidida voto a voto neste domingo (25), quando os brasileiros escolhem
o presidente que tomará posse em janeiro de 2027. A confirmação das tendências, no entanto, só virá com a apuração das urnas em todo o país e a divulgação do resultado oficial pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), prevista para até 18h (MS). O vitorioso deverá ser aquele que mostrar capacidade de conquista dos votos dos indecisos de todas as formas e locais possíveis. E que Deus proteja o Brasil!
No próximo dia 30, Pedro Chaves dos Santos Filho será empossado na presidência da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL), para o triênio 2026-2029, substituindo Henrique Alberto de Medeiros Filho, que durante nove anos presidiu a entidade. A nova diretoria tem como vice Marisa Serrano; Lucilene Machado como secretária-geral; Sérgio Manoel da Cruz como secretário; Samuel Medeiros como 1º Tesoureiro; e Américo Calheiros como 2º Tesoureiro. Vários acadêmicos participaram da Assembleia para a eleição. Na foto acima, Pedro Chaves dos Santos Filho e Henrique Alberto de Medeiros Filho.
Otimistas
Aa principais lideranças do PL calculam que Flávio Bolsonaro deverá superar a votação do primeiro turno em MS. Ele recebeu 58,60% dos votos e a meta é atingir, no mínimo, 65% no segundo turno. Vamos ver.
Sem parar
Se o resultado dependesse somente do empenho da tchurma do senador eleito Reinaldo Azambuja, a votação de Flávio seria expressiva. Pelas redes sociais, a militância foi convocada com insistência. “Não podemos baixar a guarda”, alertou Azambuja.
Lugares
Na grande concentração realizada em São Paulo para o candidato do PL, o deputado estadual João Henrique Catan, se postou bem em frente ao palco. Já o senador eleito, Capitão Contar, ficou em cima do palanque.
Futuro
Por falar em Catan, há quem afirme que a campanha eleitoral deste ano serviu para lhe dar maior visibilidade e preparar projeto político para 2028, quando poderá concorrer a Prefeitura de Campo Grande. Como ainda tem muita água para passar debaixo da ponte...
ANIVERSARIANTES
SÁBADO (24)
- Dr. Alexandre Lima Raslan,
- Rosana Martinez,
- Lucas Abes Xavier,
- Manoela (Manu) Maymone Contar,
- Edmyr Cândia de Toledo,
- Erica Naomi Naka,
- Marcio Feitoza Alvares Maciel,
- Suely Gomes Garutti,
- Paulo Roberto Garcia,
- José de Almeida,
- Denise de Barros Cunha,
- Waldir dos Santos Pereira Júnior,
- Carlos da Graça Fernandes,
- Oswaldo Tavares,
- Dr. Renato da Rocha Ferreira,
- Joaquim Barreto,
- Felipe Peroza,
- Jociandro Alves da Cruz,
- Pedro Luiz Domingues,
- Janete Arcanjo Farias,
- Regina Célia Delmondes,
- José Armando Matos,
- Saulo Pereira,
- Valéria Ferro,
- Luiz Carlos Simões,
- José Rubio,
- Jairo de Vasconcelos,
- Pedro Ernesto Gameiro de Senna,
- Thiago Rondon,
- Henrique Luiz Kratz,
- Fábio Facin,
- Michelle Pereira Pilegi,
- Shizue Mori,
- Antônio Pinto de Moraes Neto,
- Luiza Leite de Souza,
- José Carlos Trevizan,
- Maria Monteiro Batistoti,
- Ledil Jesus de Amorim Pereira,
- Aidy Alves da Costa,
- Kalil Karmouch,
- Kelle Cristina Capile,
- Dr. Hamilton Rodrigues dos Santos,
- Richard Hudson Souza Fomm,
- Mauro Alves Chaves,
- Roberto Almeida Lourenço,
- Lourenço Pereira Rezende,
- Eduardo Augusto Barcellos,
- Laís de Almeida Modesto Coelho de Paula,
- Linery Barbosa,
- Antonia Rosa de Andrade,
- Iranildo José do Nascimento,
- Eli Bastos Cruz,
- Dr. Marcelo Maki Shinzato,
- Dr. José Janildo de Araújo Lima,
- Dianne Stefânia Bender Maioli,
- Ademar Freire da Silva,
- Edson Massacazu Ochigame,
- Maridalva de Souza Sampaio,
- Daniel Alexandre Monfardini Moreira,
- Dr. Irajá Paulo Chaise,
- Felisberto Yocimassa Asato,
- Ercidone Custódio de Queiroz,
- Marcelino Soares de Almeida,
- Ana Cláudia Conceição,
- Gendron Carlos de Rezende,
- Renata Begnini Azevedo,
- Charles Bernardi Altounian,
- Dr. Marcos Leite Gomes,
- Marcelo Ferreira Mello,
- Martins Motoro Yoshioka,
- Rosângela Satico Shiroma Higashi,
- Ewerton Simioli de Brito,
- Fábio Ricardo Mendes Figueiredo,
- Thayse Bertolini Andreatta,
- Viviane de Moraes Soares Popa Di Bernardi.
DOMINGO (25)
- Jackson Luiz Hass,
- Janayna Marchini Veiga Faria,
- Élcio Tarão Shimabuco,
- Maria Angela Arguello,
- Leandro Nogueira Siravegna,
- Sérgio Murilo Nascimento Mota,
- Vladimir Pereira da Rocha,
- Agton Ribeiro Souto,
- Crisanta Dália Freitas Silvestre,
- Suely Almeida de Oliveira Santana,
- Ataide Antonio de Sousa,
- Ilton Guimarães Rosa Pires,
- Crispim Figueiredo,
- Raquel de Souza Jeronymo,
- Berenice Maria Jacob Domingues,
- Fábio Alves de Melo,
- Paulo Sergio Orsi,
- Aparecida Fatima Soares Rosa Gonçalves,
- Claudia Gonzaga dos Santos Padilha,
- Marlene Lacerda Porto,
- Vicente Arantes,
- Jun Iti Hada,
- Edir Soken,
- Dr. Cézar Luiz Galhardo, Monique Merlone,
- Dr. Marcelo Rosseto,
- Fábio Luis Bubid,
- Shirley Davoli Paschoaletto,
- Dr. Heitor Soares de Souza, Hélio Siravegna Filho,
- Dra. Jacira Noriko Okabe dos Santos,
- Guilherme Souza Garcês Costa,
- Nandra Laura Faria Dias,
- Marluce Vieira Recalde,
- Valdimir Fermiano,
- Francisca Francilene de Queiroz,
- Andrei Meneses Lorenzetto,
- Fernanda Hvala Figueiredo,
- Ricardo de Assis Estevam,
- Mauro Deli Veiga,
- Thaís Gelatti Bortoly,
- Sandra Maria Gomes,
- Welci Pedry Sutel,
- Fernanda Akemi Kamiya Malheiros,
- Dr. Alexandre de Campos Bomfim,
- Helena Arce Duarte,
- Ciro Maeda,
- Adriana Shokihama,
- Cézar Renato Gazolla,
- Ana Maria Kodjaoglanian Gall,
- Dr. Marcelino Chehoud Ibrahim,
- Alexangelo Alexandrino Dembogurski,
- Terezinha de Almeida Chaves Gaiotto,
- Marcelo Mazin,
- Sidney Everson Kugnosk,
- Keli Kika Honda,
- Laércio Reindel,
- Jackson Hasselmann,
- Ary Metz,
- Phellippe Junqueira Rossato,
- Rita Aparecida Schmitt,
- Wilmar Lolli Ghetti,
- André Luiz Mesquita Dourado,
- Antonio Teixeira Saboia,
- Manuel Panete Lago,
- Dra. Maria Luiza Rosa,
- Lilia Kimura,
- Gabriela Grings Fleck,
- Fábio Boer,
- Sandra de Souza Oliveira Muccii,
- Maria Luiza Alves de Brito.
Colaborou com Tatyane Gameiro