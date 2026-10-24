O cenário indica que a eleição será decidida voto a voto neste domingo ... Leia na coluna de hoje

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Eddson Carlos Contar (Alkontar) - Poeta de MS



"... Quando passam, deixam marcas e recados em mensagens e canções que destinaram àqueles que um dia conviveram, mas nem sempre nas mensagens perceberam as paixões que em tais almas despertaram”.

FELPUDA

O cenário indica que a eleição será decidida voto a voto neste domingo (25), quando os brasileiros escolhem

o presidente que tomará posse em janeiro de 2027. A confirmação das tendências, no entanto, só virá com a apuração das urnas em todo o país e a divulgação do resultado oficial pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), prevista para até 18h (MS). O vitorioso deverá ser aquele que mostrar capacidade de conquista dos votos dos indecisos de todas as formas e locais possíveis. E que Deus proteja o Brasil!

Foto: Divulgação/ASL

No próximo dia 30, Pedro Chaves dos Santos Filho será empossado na presidência da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL), para o triênio 2026-2029, substituindo Henrique Alberto de Medeiros Filho, que durante nove anos presidiu a entidade. A nova diretoria tem como vice Marisa Serrano; Lucilene Machado como secretária-geral; Sérgio Manoel da Cruz como secretário; Samuel Medeiros como 1º Tesoureiro; e Américo Calheiros como 2º Tesoureiro. Vários acadêmicos participaram da Assembleia para a eleição. Na foto acima, Pedro Chaves dos Santos Filho e Henrique Alberto de Medeiros Filho.

Chef sul-mato-grossense Paulo Machado, que neste domingo (25), participa da 9ª edição do Izmir GastroFest, na Turquia, festival que celebra o encontro da gastronomia com a cultura. Entre as receitas que o chef leva ao evento está o macarrão de comitiva - Foto: Divulgação

Horácio Porto Filho, que comemorou idade nova no último dia 12 - Foto: Arquivo Pessoal

Otimistas

Aa principais lideranças do PL calculam que Flávio Bolsonaro deverá superar a votação do primeiro turno em MS. Ele recebeu 58,60% dos votos e a meta é atingir, no mínimo, 65% no segundo turno. Vamos ver.

Sem parar

Se o resultado dependesse somente do empenho da tchurma do senador eleito Reinaldo Azambuja, a votação de Flávio seria expressiva. Pelas redes sociais, a militância foi convocada com insistência. “Não podemos baixar a guarda”, alertou Azambuja.

Lugares

Na grande concentração realizada em São Paulo para o candidato do PL, o deputado estadual João Henrique Catan, se postou bem em frente ao palco. Já o senador eleito, Capitão Contar, ficou em cima do palanque.

Futuro

Por falar em Catan, há quem afirme que a campanha eleitoral deste ano serviu para lhe dar maior visibilidade e preparar projeto político para 2028, quando poderá concorrer a Prefeitura de Campo Grande. Como ainda tem muita água para passar debaixo da ponte...

ANIVERSARIANTES

SÁBADO (24)

Dr. Alexandre Lima Raslan,

Rosana Martinez,

Lucas Abes Xavier,

Manoela (Manu) Maymone Contar,

Edmyr Cândia de Toledo,

Erica Naomi Naka,

Marcio Feitoza Alvares Maciel,

Suely Gomes Garutti,

Paulo Roberto Garcia,

José de Almeida,

Denise de Barros Cunha,

Waldir dos Santos Pereira Júnior,

Carlos da Graça Fernandes,

Oswaldo Tavares,

Dr. Renato da Rocha Ferreira,

Joaquim Barreto,

Felipe Peroza,

Jociandro Alves da Cruz,

Pedro Luiz Domingues,

Janete Arcanjo Farias,

Regina Célia Delmondes,

José Armando Matos,

Saulo Pereira,

Valéria Ferro,

Luiz Carlos Simões,

José Rubio,

Jairo de Vasconcelos,

Pedro Ernesto Gameiro de Senna,

Thiago Rondon,

Henrique Luiz Kratz,

Fábio Facin,

Michelle Pereira Pilegi,

Shizue Mori,

Antônio Pinto de Moraes Neto,

Luiza Leite de Souza,

José Carlos Trevizan,

Maria Monteiro Batistoti,

Ledil Jesus de Amorim Pereira,

Aidy Alves da Costa,

Kalil Karmouch,

Kelle Cristina Capile,

Dr. Hamilton Rodrigues dos Santos,

Richard Hudson Souza Fomm,

Mauro Alves Chaves,

Roberto Almeida Lourenço,

Lourenço Pereira Rezende,

Eduardo Augusto Barcellos,

Laís de Almeida Modesto Coelho de Paula,

Linery Barbosa,

Antonia Rosa de Andrade,

Iranildo José do Nascimento,

Eli Bastos Cruz,

Dr. Marcelo Maki Shinzato,

Dr. José Janildo de Araújo Lima,

Dianne Stefânia Bender Maioli,

Ademar Freire da Silva,

Edson Massacazu Ochigame,

Maridalva de Souza Sampaio,

Daniel Alexandre Monfardini Moreira,

Dr. Irajá Paulo Chaise,

Felisberto Yocimassa Asato,

Ercidone Custódio de Queiroz,

Marcelino Soares de Almeida,

Ana Cláudia Conceição,

Gendron Carlos de Rezende,

Renata Begnini Azevedo,

Charles Bernardi Altounian,

Dr. Marcos Leite Gomes,

Marcelo Ferreira Mello,

Martins Motoro Yoshioka,

Rosângela Satico Shiroma Higashi,

Ewerton Simioli de Brito,

Fábio Ricardo Mendes Figueiredo,

Thayse Bertolini Andreatta,

Viviane de Moraes Soares Popa Di Bernardi.

DOMINGO (25)

Jackson Luiz Hass,

Janayna Marchini Veiga Faria,

Élcio Tarão Shimabuco,

Maria Angela Arguello,

Leandro Nogueira Siravegna,

Sérgio Murilo Nascimento Mota,

Vladimir Pereira da Rocha,

Agton Ribeiro Souto,

Crisanta Dália Freitas Silvestre,

Suely Almeida de Oliveira Santana,

Ataide Antonio de Sousa,

Ilton Guimarães Rosa Pires,

Crispim Figueiredo,

Raquel de Souza Jeronymo,

Berenice Maria Jacob Domingues,

Fábio Alves de Melo,

Paulo Sergio Orsi,

Aparecida Fatima Soares Rosa Gonçalves,

Claudia Gonzaga dos Santos Padilha,

Marlene Lacerda Porto,

Vicente Arantes,

Jun Iti Hada,

Edir Soken,

Dr. Cézar Luiz Galhardo, Monique Merlone,

Dr. Marcelo Rosseto,

Fábio Luis Bubid,

Shirley Davoli Paschoaletto,

Dr. Heitor Soares de Souza, Hélio Siravegna Filho,

Dra. Jacira Noriko Okabe dos Santos,

Guilherme Souza Garcês Costa,

Nandra Laura Faria Dias,

Marluce Vieira Recalde,

Valdimir Fermiano,

Francisca Francilene de Queiroz,

Andrei Meneses Lorenzetto,

Fernanda Hvala Figueiredo,

Ricardo de Assis Estevam,

Mauro Deli Veiga,

Thaís Gelatti Bortoly,

Sandra Maria Gomes,

Welci Pedry Sutel,

Fernanda Akemi Kamiya Malheiros,

Dr. Alexandre de Campos Bomfim,

Helena Arce Duarte,

Ciro Maeda,

Adriana Shokihama,

Cézar Renato Gazolla,

Ana Maria Kodjaoglanian Gall,

Dr. Marcelino Chehoud Ibrahim,

Alexangelo Alexandrino Dembogurski,

Terezinha de Almeida Chaves Gaiotto,

Marcelo Mazin,

Sidney Everson Kugnosk,

Keli Kika Honda,

Laércio Reindel,

Jackson Hasselmann,

Ary Metz,

Phellippe Junqueira Rossato,

Rita Aparecida Schmitt,

Wilmar Lolli Ghetti,

André Luiz Mesquita Dourado,

Antonio Teixeira Saboia,

Manuel Panete Lago,

Dra. Maria Luiza Rosa,

Lilia Kimura,

Gabriela Grings Fleck,

Fábio Boer,

Sandra de Souza Oliveira Muccii,

Maria Luiza Alves de Brito.

Colaborou com Tatyane Gameiro