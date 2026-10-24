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O cenário indica que a eleição será decidida voto a voto neste domingo ... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna deste sábado (24)

Ester Figueredo

24/10/2026 - 00h02
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Eddson Carlos Contar (Alkontar) - Poeta de MS

"... Quando passam, deixam marcas e recados em mensagens e canções que destinaram àqueles que um dia conviveram, mas nem sempre nas mensagens perceberam as paixões que em tais almas despertaram”.

FELPUDA

O cenário indica que a eleição será decidida voto a voto neste domingo (25), quando os brasileiros escolhem 
o presidente que tomará posse em janeiro de 2027. A confirmação das tendências, no entanto, só virá com a apuração das urnas em todo o país e a divulgação do resultado oficial pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), prevista para até 18h (MS). O vitorioso deverá ser aquele que mostrar capacidade de conquista dos votos dos indecisos de todas as formas e locais possíveis. E que Deus proteja o Brasil!

Foto: Divulgação/ASL

No próximo dia 30, Pedro Chaves dos Santos Filho será empossado na presidência da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL), para o triênio 2026-2029, substituindo Henrique Alberto de Medeiros Filho, que durante nove anos presidiu a entidade. A nova diretoria tem como vice Marisa Serrano; Lucilene Machado  como secretária-geral; Sérgio Manoel da Cruz como secretário; Samuel Medeiros como 1º Tesoureiro; e Américo Calheiros como 2º Tesoureiro. Vários acadêmicos participaram da Assembleia para a  eleição. Na foto acima, Pedro Chaves dos Santos Filho e Henrique Alberto de Medeiros Filho.

Chef sul-mato-grossense Paulo Machado, que neste domingo (25), participa da 9ª edição do Izmir GastroFest, na Turquia, festival que celebra o encontro da gastronomia com a cultura. Entre as receitas que o chef leva ao evento está o macarrão de comitivaChef sul-mato-grossense Paulo Machado, que neste domingo (25), participa da 9ª edição do Izmir GastroFest, na Turquia,  festival que celebra o encontro da gastronomia com a cultura.  Entre as receitas que o chef leva ao evento está o macarrão de comitiva - Foto: Divulgação

 

Horácio Porto Filho, que comemorou idade nova no último dia 12Horácio Porto Filho, que comemorou idade nova no último dia 12 - Foto: Arquivo Pessoal

Otimistas

Aa principais lideranças do PL calculam que Flávio Bolsonaro deverá superar a votação do primeiro turno em MS. Ele recebeu 58,60% dos votos e a meta é atingir, no mínimo, 65% no segundo turno. Vamos ver.

Sem parar

Se o resultado dependesse somente do empenho da tchurma do senador eleito Reinaldo Azambuja, a votação de Flávio seria expressiva.  Pelas redes sociais, a militância foi convocada com insistência. “Não podemos baixar a guarda”, alertou Azambuja. 

Lugares

Na grande concentração realizada em São Paulo para o candidato do PL, o deputado estadual João Henrique Catan, se postou bem  em frente ao palco. Já o senador eleito, Capitão Contar, ficou em cima do palanque.

Futuro

Por falar em Catan, há quem afirme que a campanha eleitoral deste ano serviu para lhe dar maior visibilidade  e preparar projeto político para 2028, quando poderá concorrer a Prefeitura de Campo Grande. Como ainda tem muita água para passar debaixo da ponte...

ANIVERSARIANTES 

SÁBADO (24)

  • Dr. Alexandre Lima Raslan, 
  • Rosana Martinez, 
  • Lucas Abes Xavier,
  • Manoela (Manu) Maymone Contar, 
  • Edmyr Cândia de Toledo,
  • Erica Naomi Naka, 
  • Marcio Feitoza Alvares Maciel,
  • Suely Gomes Garutti,
  • Paulo Roberto Garcia,
  • José de Almeida,
  • Denise de Barros Cunha, 
  • Waldir dos Santos Pereira Júnior, 
  • Carlos da Graça Fernandes,
  • Oswaldo Tavares,
  • Dr. Renato da Rocha Ferreira,
  • Joaquim Barreto,
  • Felipe Peroza,
  • Jociandro Alves da Cruz,
  • Pedro Luiz Domingues, 
  • Janete Arcanjo Farias, 
  • Regina Célia Delmondes,
  • José Armando Matos,
  • Saulo Pereira,
  • Valéria Ferro,
  • Luiz Carlos Simões,
  • José Rubio,
  • Jairo de Vasconcelos,
  • Pedro Ernesto Gameiro de Senna,
  • Thiago Rondon,
  • Henrique Luiz Kratz,
  • Fábio Facin,
  • Michelle Pereira Pilegi,
  • Shizue Mori,
  • Antônio Pinto de Moraes Neto,
  • Luiza Leite de Souza,
  • José Carlos Trevizan,
  • Maria Monteiro Batistoti,
  • Ledil Jesus de Amorim Pereira,
  • Aidy Alves da Costa,
  • Kalil Karmouch,
  • Kelle Cristina Capile,
  • Dr. Hamilton Rodrigues dos Santos,
  • Richard Hudson Souza Fomm,
  • Mauro Alves Chaves,
  • Roberto Almeida Lourenço,
  • Lourenço Pereira Rezende,
  • Eduardo Augusto Barcellos,
  • Laís de Almeida Modesto Coelho de Paula, 
  • Linery Barbosa,
  • Antonia Rosa de Andrade,
  • Iranildo José do Nascimento,
  • Eli Bastos Cruz, 
  • Dr. Marcelo Maki Shinzato, 
  • Dr. José Janildo de Araújo Lima,
  • Dianne Stefânia Bender Maioli, 
  • Ademar Freire da Silva,
  • Edson Massacazu Ochigame,
  • Maridalva de Souza Sampaio,
  • Daniel Alexandre Monfardini Moreira,
  • Dr. Irajá Paulo Chaise,
  • Felisberto Yocimassa Asato,
  • Ercidone Custódio de Queiroz,
  • Marcelino Soares de Almeida,
  • Ana Cláudia Conceição,
  • Gendron Carlos de Rezende,
  • Renata Begnini Azevedo,
  • Charles Bernardi Altounian,
  • Dr. Marcos Leite Gomes,
  • Marcelo Ferreira Mello,
  • Martins Motoro Yoshioka,
  • Rosângela Satico Shiroma Higashi,    
  • Ewerton Simioli de Brito,         
  • Fábio Ricardo Mendes Figueiredo,
  • Thayse Bertolini Andreatta,
  • Viviane de Moraes Soares Popa Di Bernardi.

DOMINGO (25)

  • Jackson Luiz Hass, 
  • Janayna Marchini Veiga Faria,
  • Élcio Tarão Shimabuco,
  • Maria Angela Arguello, 
  • Leandro Nogueira Siravegna,
  • Sérgio Murilo Nascimento Mota,
  • Vladimir Pereira da Rocha,
  • Agton Ribeiro Souto,
  • Crisanta Dália Freitas Silvestre,
  • Suely Almeida de Oliveira Santana,
  • Ataide Antonio de Sousa,
  • Ilton Guimarães Rosa Pires,
  • Crispim Figueiredo,
  • Raquel de Souza Jeronymo,
  • Berenice Maria Jacob Domingues, 
  • Fábio Alves de Melo,
  • Paulo Sergio Orsi,
  • Aparecida Fatima Soares Rosa Gonçalves,
  • Claudia Gonzaga dos Santos Padilha,
  • Marlene Lacerda Porto,
  • Vicente Arantes,
  • Jun Iti Hada,
  • Edir Soken,
  • Dr. Cézar Luiz Galhardo, Monique Merlone,
  • Dr. Marcelo Rosseto, 
  • Fábio Luis Bubid,
  • Shirley Davoli Paschoaletto,
  • Dr. Heitor Soares de Souza, Hélio Siravegna Filho,
  • Dra. Jacira Noriko Okabe dos Santos, 
  • Guilherme Souza Garcês Costa, 
  • Nandra Laura Faria Dias,
  • Marluce Vieira Recalde,
  • Valdimir Fermiano,
  • Francisca Francilene de Queiroz,
  • Andrei Meneses Lorenzetto,
  • Fernanda Hvala Figueiredo,
  • Ricardo de Assis Estevam,
  • Mauro Deli Veiga,
  • Thaís Gelatti Bortoly,
  • Sandra Maria Gomes,
  • Welci Pedry Sutel,
  • Fernanda Akemi Kamiya Malheiros,
  • Dr. Alexandre de Campos Bomfim,
  • Helena Arce Duarte,
  • Ciro Maeda,
  • Adriana Shokihama,
  • Cézar Renato Gazolla,
  • Ana Maria Kodjaoglanian Gall, 
  • Dr. Marcelino Chehoud Ibrahim, 
  • Alexangelo Alexandrino Dembogurski,
  • Terezinha de Almeida Chaves Gaiotto,
  • Marcelo Mazin,
  • Sidney Everson Kugnosk,
  • Keli Kika Honda,
  • Laércio Reindel,
  • Jackson Hasselmann,
  • Ary Metz, 
  • Phellippe Junqueira Rossato,
  • Rita Aparecida Schmitt,
  • Wilmar Lolli Ghetti,
  • André Luiz Mesquita Dourado,    
  • Antonio Teixeira Saboia,
  • Manuel Panete Lago,
  • Dra. Maria Luiza Rosa,
  • Lilia Kimura,
  • Gabriela Grings Fleck,
  • Fábio Boer,
  • Sandra de Souza Oliveira Muccii,
  • Maria Luiza Alves de Brito.

Colaborou com Tatyane Gameiro

Diálogo

O eleitor de Mato Grosso do Sul deu um recado claro nas urnas: quer... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta sexta-feira (23)

23/10/2026 00h02

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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Cora Coralina - Escritora brasileira

"O saber se aprende com os mestres. A sabedoria, só com o corriqueiro da vida”.

FELPUDA

O eleitor de Mato Grosso do Sul deu um recado claro nas urnas: quer continuidade no comando do Estado. O contraste com o Legislativo chama atenção: lá, o eleitor trocou peças. No Executivo, preferiu não mexer no time e o governador Riedel foi reeleito já no primeiro turno, com 67,07% dos votos válidos, numa das vitórias mais folgadas do país. Ele venceu nos 79 municípios, com votações entre 58% e mais de 80%, sem deixar um único reduto para a oposição, nem em Campo Grande e nem no interior. Como diria vovó: “Quem sabe o que planta, não teme a colheita”. Assim sendo...

Diálogo

Bis

A senadora sul-mato-grossense Tereza Cristina voltou a figurar na lista das “100 Mulheres Poderosas do Agro” da revista Forbes Brasil, em sua segunda edição, divulgada neste ano. Na primeira, lançada em 2021, o nome dela também estava lá, presente desde a estreia.

Mais

A lista reúne mulheres de diferentes regiões, gerações e atividades para reconhecer o poder feminino num setor predominantemente masculino. O anúncio integra as comemorações do Dia Internacional da Mulher Rural, celebrado em 15 de outubro.

DiálogoEster Quintanilha Nogueira e o seu neto Gustavo Terra - Foto: Arquivo Pessoal

 

DiálogoJoão Vitor Silva - Foto: Lu Prezia

De peso

Pela primeira vez, Dourados terá cinco deputados na Assembleia Legislativa, que vão da direita a esquerda. José Teixeira, com 32 anos consecutivos exercendo mandato de deputado estadual, é o mais antigo dos douradenses. Ele é da direita, ao lado da bolsonarista Gianni Nogueira. Outro da direita é Renato Câmara, reeleito para o quarto mandato. Estreante na Assembleia de MS, o petista Tiago Botelho formará a bancada  do partido com Gleice Jane. 

Susto

Nesta semana, dvogados tiveram momentos de pânico quando não conseguiram acessar o sistema do Tribunal de Justiça de MS. E quem tem prazo para apresentar recursos, quase arrancou os cabelos. Depois do susto, foram informados que tribunais de vários Estados também estavam fora do ar e até o sistema do STJ estava inacessível. Houve suspeita de ataques de hacker na Justiça brasileira. Porém, o TJMS deixou o pessoal mais calmo quando informou que estava fazendo atualização no sistema.

Por perto

A Sanesul teve papel central no projeto que vai reforçar o abastecimento de água nas aldeias Jaguapiru e Bororó, em Dourados. Sob o comando do presidente Renato Marcílio, a equipe de engenharia da estatal criou a solução técnica e ajudou a garantir os recursos junto aos governos estadual e federal e à bancada de MS.  Agora, a empresa acompanha as obras, contratadas pela Agesul, que incluem dois superpoços, além da ampliação da rede de distribuição.

ANIVERSARIANTES 

  • Lúcia Martins Coelho Barbosa, 
  • Paulo Sérgio Domingos Hernandes, 
  • Cláudia Mazza Anache, 
  • Naur Souza Barbosa Junior, 
  • Márcia de Araújo Stanzione, 
  • Anibal Arce Torres,
  • Antonio Delfino Pereira Neto (Tom),
  • Olga Brandão,
  • Filemon Medina da Silva,
  • Elson Silva Jara,
  • Paulo Júlio de Souza,
  • Rui Minoru Watanabe,
  • Hudson Shiguer Kinashi, 
  • Maria de Lourdes Pinho Soares,
  • Neida Gomes Machado,
  • Antônio Carlos Camponez Petenatti,
  • Marisa Castro Alves Sá,
  • Ana Carolina Pimentel, 
  • Ederson Costa de Assis,
  • Vanildo Ribeiro,
  • Maria Abdul Ahad,
  • Arilson Nascimento Targino,
  • Flávia Ocampos Guimarães,
  • Anna Ribeiro Gomes Rodi,
  • Nawalle Nahas Curado,
  • Gilvan Alves Farias,
  • Leny Cunha,
  • Ricardo Ferraz de Camargo,
  • Mateus Alves Chaves,
  • Milene Hernandes Moretti,
  • Yasmin Ali Omais, 
  • Nacyr Gomes Proença,
  • Rosemary Matias Coelho,
  • Carlos Alberto Diniz Laburu,
  • Lúcio Franco de Sá Fernandes,
  • Dr. João Cláudio dos Santos,
  • Andréa Ribeiro de Barros,
  • Sérgio Issao Wassano,
  • Ana Helena Catelan Munró,
  • Vanessa Fernandes da Silva,
  • Rodrigo Vargas,
  • Jaime Rodrigues Pinheiro,
  • Cyntia Cristina Camacho Braga,
  • Maria Helena Loureiro da Costa,
  • Simone Scarselli,
  • Yukiko Shinzato, 
  • Leila Nery Miranda,
  • Getúlio dos Santos Mourão,
  • Maria Auxiliadora de Barros,
  • Alfredo José Salomão,
  • Darlete Lindesley Barbosa da Cruz,
  • Vitória Alice Vieira de Lima,
  • José Carlos Mendonça,
  • Ursula da Costa Tôrres,
  • Yeda Lima de Souza,
  • Renata Barbosa Cruz,
  • Eulinda da Silva Miranda,
  • Lidia Maria Barros de Lima,
  • José Lincoln Furuguem,
  • Ursula Filártiga Henning,
  • Mayara Areco Pereira,
  • Aline Amaral Pereira,
  • Elton Flávio Montovani dos Reis,
  • Roberto Carlos Meireles Peralta,
  • Edy Cristina Pereira,
  • Juscelino Antonio  Correa,
  • Débora Margarida Quintanilha Gomes,
  • Kamila de Carvalho Bignardi, 
  • Edna Sanae Yodono Garcia,
  • Luciene Oliveira Mara,
  • Adriano Dias Ferreira Dutra,
  • Rafael Ailton Teixeira Gomes,
  • José Carlos Costa,
  • Carlos Maurício Dias Dantas,
  • Deise Moreira da Costa,
  • Helio Tokuji Higa,
  • Ana Paula Quintela de Paiva,
  • Leticia Maria Pereira Villela,
  • Emílio da Costa Feliz,
  • João Marcos Kintschev Tiburcio,
  • Edesio Calderon Correa,
  • Carlos Casagrande Poleis,
  • Felipe Augusto Dias,
  • Hilarion Gregor Chaparro, 
  • Devair Gonçalves Galdino, 
  • Patrícia Baez Furtado de Mendonça,
  • Tertuliano Marcial de Queiroz,
  • Anastácio Dalvo de Oliveira Ávila,
  • Eliselle Lopes Ribeiro de Assis Franco, 
  • Jorge Elias Hatchwell de Almeida Junior, 
  • Demilson de Santi,     
  • Reginaldo Costa de Albuquerque,
  • Paulo Henrique Xavier de Souza,
  • Carlos Henrique Serafim,
  • Edmundo Pereira Calado,
  • Maria Silvia Martins Maia Ricci,
  • Fernando Vigano,
  • Lucas Pasquali Vieira,
  • Túlio Cassiano Garcia Mourão,
  • Janainna Enedina Teruel,
  • Edson Panes de Oliveira Filho,
  • Elzy de Oliveira e Souza Gonçalves,
  • Wilson Castro de Sá,
  • Eunice Novais Pereira, 
  • Marielva Araújo da Silva,
  • Onercilene Ricarte de Oliveira,
  • Sérgio Augusto Guedes,
  • Wander Matos de Aguiar.

Colaborou com Tatyane Gameiro

RELATÓRIO

Caixa-preta de helicóptero não registrou voo em que estava o cantor Rick, diz Cenipa

Segundo o órgão, o equipamento não é exigido pelo Regulamentos Brasileiros de Aviação Civil para a aeronave em questão

22/10/2026 21h00

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Acidente com o helicóptero que o cantou Rick e outras quatro pessoas

Acidente com o helicóptero que o cantou Rick e outras quatro pessoas Foto: Reprodução / Redes Sociais

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O relatório preliminar do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) sobre o acidente com o helicóptero que matou o cantou Rick e outras quatro pessoas apontou que o gravador de voz da cabine da aeronave não registrou o voo, que terminou em queda.

"As gravações do CVR (Cockpit Voice Recorder) foram extraídas pelo CENIPA, porém não correspondiam ao voo da ocorrência", diz o relatório. O Cockpit Voice Recorder é um dos elementos do que é conhecido como caixa-preta.

Segundo o órgão, o equipamento não é exigido pelo Regulamentos Brasileiros de Aviação Civil para a aeronave em questão, mas ela possuía um instalado em 17 de maio de 2002, com capacidade de trinta minutos de gravação.

O Bell 430, de prefixo PP-MGR, decolou às 10h30 do Aeródromo Costa Esmeralda (SDEN), em Porto Belo, com destino ao heliponto Metropolitan Criciúma. O pouso estava previsto para as 11h24.

A aeronave foi localizada no segundo dia de buscas em uma área de difícil acesso, na região de Santa Bárbara, em Urubici. Segundo a tenente-coronel Heloísa Helena Battisti, comandante do 5º Batalhão de Bombeiros Militar, as equipes precisaram deixar as viaturas e caminhar por cerca de três horas até chegar aos destroços.

O documento divulgado nesta quinta-feira, 22, informou ainda que havia relatos de falhas recorrentes nos geradores do helicóptero, que não haviam sito solucionadas definitivamente.

"Foram obtidos relatos de falhas intermitentes dos geradores da aeronave, algumas das quais teriam ocorrido em situações de exposição à umidade (voo dentro de nuvens/ou sob chuva)", afirma o relatório preliminar.

O documento aponta ainda que as condições meteorológicas indicavam baixa visibilidade. A previsão "indicava chuva moderada restringindo a visibilidade a 3.000 m, trovoadas embutidas e nuvens CB e TCU embutidas, com bases a 2.500 ft e topos acima de 10.000ft. A mensagem incluía a indicação de obscurecimento de montanha na Serra Geral."

Uma troca de mensagens e chamadas telefônicas entre o copiloto do helicóptero e um operador do Aeroporto de Lages, em Santa Catarina, mostra que o condutor da aeronave estava preocupado com as condições climáticas do dia do voo. A conversa foi divulgada pelo Fantástico, da TV Globo.

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