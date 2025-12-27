Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Confira algumas sugestões de pratos e acompanhamentos para sua ceia de Ano-Novo

Entre as dezenas de superstições de Ano-Novo, a ceia tem algumas das mais seguidas

Da Redação

Da Redação

27/12/2025 - 09h20
Na expectativa de um ano melhor que o anterior, as superstições de Ano-Novo buscam atrair sorte, prosperidade e amor. Para isso, há rituais envolvendo as vestimentas (como o uso de roupas brancas ou roupas íntimas coloridas, a depender do desejo para o próximo ano), abertura de janelas e portas à meia-noite e pular sete ondas para renovar energias e deixar o velho para trás e até mesmo o sopro de canela na casa para atrair prosperidade. 

Em meio às diversas simpatias, a ceia de Ano-Novo não escapa das superstições. Por isso, o Correio B destaca os principais ingredientes que não podem faltar na sua ceia, assim como os que devem ser evitados por representarem retrocesso.

LENTILHA

Entre os pratos de Ano-Novo, um dos mais famosos é a lentilha. Por se assemelhar a uma moeda, o grão virou símbolo popular de fartura e riqueza. Conforme a simpatia, comer ao menos uma colher de sopa de lentilha no Réveillon é o segredo para um ano de muita fartura.

ROMÃ

A fruta simboliza fertilidade e prosperidade, além de florescimento, crescimento e abundância. A simpatia com romã está associada ao Dia de Reis (comemorado no dia 6 de janeiro). Pela tradição, deve-se guardar três sementes secas de romã, que devem ser levadas na carteira durante todo o ano. O restante do fruto pode ser utilizado na ceia em molhos para carnes e até em sobremesas.

UVA

Acredita-se que a uva pode trazer prosperidade e paz, por isso não pode faltar na ceia. O costume teve origem na Espanha. Lá as pessoas comem 12 uvas à meia-noite e guardam os caroços na carteira durante todo o ano.
Outras versões da superstição sugerem que deve ser feito um pedido para cada mês do ano. Há ainda quem acredite que a doçura das uvas pode prever como será cada mês.

As uvas também podem ser usadas para atrair relacionamentos no próximo ano. Basta comer as 12 uvas embaixo da mesa assim que der meia-noite. Todas devem ser comidas no primeiro minuto do ano enquanto se mentaliza os desejos para o futuro parceiro e relacionamento.

CARNE DE PORCO

Cortes de porco como o pernil se tornaram comuns na ceia de Ano-Novo pois o porco simboliza progresso, já que é um animal que empurra, que move o focinho para a frente. Além disso, a figura do animal inteiro colocado sobre a mesa (os leitões) traz a ideia da abundância.

PEIXE

O peixe também representa o progresso que se deseja alcançar no ano que está começando, por ser um animal que apenas se movimenta para a frente. Além disso, ele é um dos principais símbolos relacionados à história de Jesus. Dessa forma, representa prosperidade e fartura.

MAÇÃ

A maçã simboliza o sucesso, principalmente no amor. Por isso, é utilizada para alcançar um ano de conquistas positivas e nos relacionamentos. Para alcançar os “benefícios” da fruta durante a ceia de Ano-Novo, basta dar uma mordida à meia-noite em uma maçã bem vermelha.

FRUTAS SECAS E NOZES

Figo, amêndoas, nozes, passas, avelãs e tâmaras simbolizam sorte e fartura e também passaram a fazer parte da lista de comidas da sorte da ceia de Ano-Novo, em forma cristalizada ou seca.

ESPUMANTE

Um tipo de vinho com nível significativo de dióxido de carbono, que o faz borbulhar quando servido, o espumante é tomado no Ano-Novo porque simboliza celebração, nobreza, recomeço e boas energias. O “estouro” da rolha representa uma explosão de alegria e prosperidade para o novo ciclo que se inicia, uma tradição que remonta às cortes europeias e que se popularizou por sua efervescência, frescor e acessibilidade crescente para brindar momentos especiais. 

PARA EVITAR

Dizem as superstições que traz má sorte ingerir qualquer coisa que remeta ao passado, que indiretamente prejudica o avanço para o novo. Isso se aplica às aves, que ciscam para trás, como o peru e o frango, e crustáceos, como o caranguejo e o siri, que andam de lado e indicam dificuldade em seguir em frente.

Mimosa

Ingredientes

  • Uma parte de suco de laranja;
  • Três partes de espumante;
  • Alecrim para decorar (opcional).

Modo de Preparo

  1. Coloque todos os ingredientes em uma taça e misture delicadamente.
  2. Decore com o alecrim.
  3. Agora é só servir!

Tilápia assada com creme de cebola

Ingredientes

  • 400 g de filé de tilápia;
  • 1/2 pacote de creme de cebola em pó (30 g);
  • 1/2 caixa de creme de leite (100 g);
  • 250 ml de leite;
  • 1 cebola grande;
  • Suco de 1 limão;
  • 1 colher de sopa de azeite para untar;
  • Sal a gosto;
  • Pimenta-do-reino a gosto;
  • Colorau a gosto;
  • Cebolinha a gosto.

Modo de Preparo

  1. Em um recipiente, coloque os filés e tempere com o suco de limão, o sal e a pimenta. Reserve por 15 minutos.
  2. Em outro recipiente, misture o creme de cebola, o creme de leite e o colorau.
  3. Adicione o leite na mistura e mexa bem.
  4. Descasque e corte as cebolas em rodelas médias. Em um refratário retangular, unte com o azeite e faça uma camada com as rodelas de cebola.
  5. Acomode os filés de tilápia (sem colocar um por cima do outro).
  6. Despeje o creme por cima e leve ao forno preaquecido a 180ºC por cerca de 30 a 40 minutos.
  7. Salpique cebolinha por cima e sirva com os acompanhamentos de sua preferência.

Pernil suíno com abacaxi

Ingredientes

  • 1 kg de pernil suíno com osso sem tempero;
  • 300 ml de cerveja clara;
  • 2 cebolas em cubos grandes;
  • 5 dentes de alho descascados;
  • 1/4 de xícara (chá) de azeite;
  • Folhas de 1 maço de cheiro-verde;
  • 4 colheres (sopa) de sal;
  • 1 abacaxi descascado e cortado em fatias;
  • 1 xícara (chá) de óleo.

Modo de Preparo

  1. Faça uma marinada para o pernil batendo no liquidificador a cerveja, a cebola, o alho, o azeite, o cheiro-verde e o sal. Reserve.
  2. Com o auxílio de uma faca afiada, faça furos fundos no pernil para que a marinada penetre e tempere melhor toda a carne.
  3. Na sequência, coloque o pernil em um saco plástico alimentício e despeje a marinada batida. Deixe marinando por 24 horas, no mínimo.
  4. Preaqueça o forno a 220ºC.
  5. Ao retirar o pernil da marinada, coloque-o em uma assadeira grande. Use uma grelha entre o pernil e a assadeira, para assar a peça com a parte da carne virada para baixo e a pele para cima. Asse por 5 minutos a 220ºC.
  6. Em seguida, baixe o forno para 180ºC e asse por cerca de 3 horas e 30 minutos ou até que a pele esteja dourada.
  7. Durante a cocção, o pernil perderá gordura, que cairá na assadeira. Utilize-a para fritar as fatias de abacaxi em uma frigideira, em fogo médio, até ficarem douradas. Reserve.
  8. Quando o pernil estiver pronto, retire-o do forno e aqueça uma xícara de óleo em uma panela pequena. Com uma colher, regue a pele do pernil com o óleo bem quente e aguarde alguns minutos, pois ela ficará bem crocante.
  9. Sirva acompanhado do abacaxi frito.

Veterinários alertam para cuidados com pets durante fogos no fim de ano

Entre as estratégias para os dias de festa e viagens de longa distância, profissionais indicam homeopatia e conforto

26/12/2025 15h30

Barulhos intensos dos fogos, viagens, mudanças na rotina e maior movimentação dentro de casa fazem do fim de ano um dos períodos mais estressantes para os animais de estimação.

Embora muitos tutores não percebam de imediato, cães, gatos e até outras espécies podem sofrer impactos fisiológicos importantes diante desses estímulos.

De acordo com uma pesquisa recente realizada pela Petlove, 73% dos pets se escondem, 66% tremem, 46% ficam desorientados e 42% buscam colo durante os episódios de barulho intenso. Outros 38% tentam fugir, enquanto 27% choram e 26% latem excessivamente.

Veterinários especialistas, explicam o que acontece com os animais e como é possível oferecer suporte em situações de estresse como essas.

Segundo o médico veterinário, Luis Felipe Marques de Campos, o estresse causado pelo som dos fogos de artifício, desencadeia uma reação em cadeia no organismo.

“Qualquer situação estressante estimula uma resposta que começa no diencéfalo e termina com o aumento de secreção, de adrenalina e do cortisol”, explica o promotor técnico da Homeopet.

Ele ainda destaca que a resposta é natural, mas quando frequente ou intensa, pode levar a mudanças comportamentais significativas.

Durante o fim de ano, os gatilhos costumam se acumular: fogos de artifício, presença de visitas, sons incomuns, ausência do tutor ou viagens longas.

“Para os pets que ficam, é uma época diferente, com barulhos constantes e sem a presença do tutor para transmitir segurança. Para os que viajam, tudo muda: rotina, ambiente, pessoas e até o contato com outros animais”, completa Luis.

Nem sempre os sinais são óbvios. Alguns animais comem demais quando estão ansiosos; outros, passam a destruir móveis, objetos ou desenvolver comportamentos repetitivos, como lamber insistentemente as patas. Há ainda aqueles que chegam à automutilação.

“Essas alterações comportamentais são tentativas do organismo de lidar com o estresse e devem ser encaradas como alertas”, afirma o veterinário.

Um ponto importante, destacado pela médica veterinária, Cláudia Karolline Queiroz de Oliveira é que o medicamento não é calmante, nem sedativo.

“O Anizen não altera o estado de percepção nem a personalidade do animal. Ele apenas ajuda a lidar melhor com o estímulo estressante”.

O uso dessa homeopatia pode ser feito no dia a dia, inclusive em animais com distúrbios comportamentais como ansiedade e compulsão. O produto não apresenta contraindicações conhecidas e pode ser administrado desde filhotes até animais idosos. Ele também é aplicado com sucesso em diferentes espécies, como aves e primatas.

Apesar dos benefícios, a veterinária destaca que nenhuma estratégia atua sozinha. Preparar o ambiente é essencial, especialmente durante a queima de fogos.

Criar uma sala tranquila, com um local confortável e menor exposição ao barulho ajuda o animal a se sentir seguro. Em momentos mais críticos, a frequência do uso do medicamento pode ser intensificada conforme orientação profissional.

“Animais naturalmente medrosos ou ansiosos precisam de suporte antecipado. O ideal é iniciar o uso da homeopatia alguns dias antes das datas comemorativas ou viagens”, orienta. Para ela, o cuidado emocional é tão importante quanto o físico.

“Fogos, mudanças na rotina e maior movimentação podem causar muito estresse, mesmo em pets que parecem tranquilos. Cuidar do bem-estar emocional dos animais é uma forma de amor que faz toda a diferença”, finaliza.

A recomendação final é que os tutores estejam atentos antes que o estresse se manifeste de forma intensa.

SEXTOU

Show gratuito de Di Ferrero anima Campo Grande nesta sexta-feira

Em carreira solo, ex-vocalista da banda de rock nacional NX Zero se apresenta na Praça Ary Coelho, às 20h30, com entrada franca

26/12/2025 10h30

Nascido em Campo Grande, Di Ferrero ficou conhecido nacionalmente por ser vocalista da banda NX Zero

Nascido em Campo Grande, Di Ferrero ficou conhecido nacionalmente por ser vocalista da banda NX Zero Foto: @cesinha

Continue Lendo...

O cantor Di Ferrero, conhecido pelo seu vocal na banda NX Zero, se apresenta nesta sexta-feira (26) em Campo Grande, mais precisamente na Praça Ary Coelho, às 20h30, com entrada franca. O show faz parte da programação do Natal dos Sonhos de 2025, que segue até o último dia do ano.

Nascido em Campo Grande, o artista volta a sua terra natal depois de um ano e meio. Sua última apresentação na Capital havia sido em julho de 2024, quando foi uma das atrações do Sunset Rock Festival ao lado da banda Lagum.

Há dois meses, no final de outubro, o cantor chegou a fazer uma visita a Capital junto com sua esposa, a modelo Isabeli Fontana, mas para celebrar o casamento de um parente. Na época, chegou a compartilhar nas suas redes sociais uma volta pela cidade conduzindo um fusca, também acompanhado da esposa, do qual está junto desde 2013.

Além de reviver sucessos conhecidos pelo grande público na época de NX Zero, como “Cedo ou Tarde” e “Razões e Emoções, seu retorno a Campo Grande também fará parte da turnê 'SE7E', que reúne composições recentes do artista, como “Som da Desilusão”, “Além do Fim” e “Unfollow”.

Em entrevista recente ao portal cultural paulistano Viva a Cidade, Di Ferrero contou como é a energia de seus shows nesta nova turnê. “É uma apresentação que não para, é pra cima, com energia de show grande, com muita interação com o público. As músicas são conectadas, emendadas umas nas outras, do começo ao fim”, afirma.

No palco, Di Ferrero estará acompanhado por sua banda: Thales Stipp (bateria), Bruno Genz (guitarra) e Marina Izaac (baixo). Depois de Campo Grande, o cantor vai a Porto Alegre (RS), onde se apresenta no dia 31, seu último show no ano, também com entrada franca.

Programação de Natal

Diferente dos anos anteriores, a programação de Natal de Campo Grande em 2025 teve como ponto de concentração a região central, e não mais a tradicional Cidade do Natal, localizada nos Altos da Avenida Afonso Pena.

A Cidade do Natal deu lugar à Vila de Natal, na Praça Ary Coelho, o novo ‘point’ das celebrações de fim de ano. 

A programação começouno dia 29 de novembro e reuniu espetáculos, shows nacionais, decoração temática, sorteio de apartamentos e outras atrações. 

A mudança de local foi uma decisão da Prefeitura após pedidos dos comerciantes do Centro, que solicitaram que as atrações ficassem reunidas para fortalecer o movimento, atrair visitantes e impulsionar as vendas no comércio. 

Antes de Di Ferrero, nomes como Ana Paula Valadão, DJ Jiraya Uai e outros artistas regionais se apresentaram neste final de ano na praça Ary Coelho.

No decorrer da Rua 14 de Julho houve a Parada Natalina, que reúne personagens de Natal, além da tradicional Família Rena.

De forma inédita, um circo foi montado no centro da cidade, que trouxe o espetáculo “Natal dos Sonhos”, com música ao vivo, palhaços, malabarismo e apresentações aéreas, para trazer ao público uma “experiência emocionante sobre o verdadeiro sentido do Natal”. 

Além disso, o restante dos atrativos da Cidade do Natal também migraram para a Vila do Natal, como as apresentações culturais, praça de alimentação e a decoração temática. 

Junto com as comemorações natalinas, foi realizada a 10ª edição do Feirão Habita Campo Grande com um ponto exclusivo na Rua 14 de Julho, com o sorteio de apartamentos dos residenciais Jorge Amado, Manoel de Barros e Nova Bahia. 

"O Centro é o coração da cidade, então levar toda a estrutura do Natal para essa região é uma forma de revitalizar o comércio, atrair visitantes e fortalecer o sentimento de pertencimento da população”, destacou a prefeita Adriane Lopes.

O evento é uma parceria da Prefeitura Municipal com instituições públicas e privadas. Até agora, pelo menos seis instituições estão unidas na iniciativa, como a Águas Guariroba, Energisa, Famasul, MRV, Pátio Central Shopping,  Sesc e outros parceiros.

O rock ‘n’ roll hoje abraça o espírito natalino, a partir das 20h, no Sunset Growler Station, com o Festival Solidário A Arca de Noel. Com participação das bandas A Arca, Arredia, Foogha e Herezia, toda a renda obtida e os alimentos arrecadados serão integralmente revertidos para a Casa Lar Ação Humanitária.

O couvert antecipado pode ser adquirido pelo Sympla por R$ 35 ou R$ 20 (meia-entrada solidária), mediante a apresentação de 1 kg de alimento não perecível.

Além deste evento, acontecerão eventos na Rua 14 de Julho, para os interessados em uma vida noturna mais próxima do pagode, funk ou música eletrônica. Confira:

Má Donna
Hoje, às 18h, DJ Bibbia;
Amanhã, às 18h, DJ Gaiezza;
Domingo, às 16h, Pagode na Pele.

Mistura Bar
Hoje, às 20h30min, Grupo Simboraí;
Amanhã, às 19h30min, Grupo Entre Amigos;
Domingo, às 20h30min, Grupo Boa Vibe.

67 Bar
Hoje, às 21h, DJ Gutto e participações especiais;
Amanhã, às 21h, DJ Barretinho;
Domingo, às 19h, playlist da casa.

Rolê da 14
Hoje, a partir das 17h30min, Grupo Entre Amigos;
Amanhã, a partir das 17h30min, Projeto Lado B;
Domingo, a partir das 17h30min, Grupo SDI.

