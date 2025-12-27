Confira algumas sugestões de pratos e acompanhamentos para sua ceia de Ano-Novo

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Na expectativa de um ano melhor que o anterior, as superstições de Ano-Novo buscam atrair sorte, prosperidade e amor. Para isso, há rituais envolvendo as vestimentas (como o uso de roupas brancas ou roupas íntimas coloridas, a depender do desejo para o próximo ano), abertura de janelas e portas à meia-noite e pular sete ondas para renovar energias e deixar o velho para trás e até mesmo o sopro de canela na casa para atrair prosperidade.

Em meio às diversas simpatias, a ceia de Ano-Novo não escapa das superstições. Por isso, o Correio B destaca os principais ingredientes que não podem faltar na sua ceia, assim como os que devem ser evitados por representarem retrocesso.

LENTILHA

Entre os pratos de Ano-Novo, um dos mais famosos é a lentilha. Por se assemelhar a uma moeda, o grão virou símbolo popular de fartura e riqueza. Conforme a simpatia, comer ao menos uma colher de sopa de lentilha no Réveillon é o segredo para um ano de muita fartura.

ROMÃ

A fruta simboliza fertilidade e prosperidade, além de florescimento, crescimento e abundância. A simpatia com romã está associada ao Dia de Reis (comemorado no dia 6 de janeiro). Pela tradição, deve-se guardar três sementes secas de romã, que devem ser levadas na carteira durante todo o ano. O restante do fruto pode ser utilizado na ceia em molhos para carnes e até em sobremesas.

UVA

Acredita-se que a uva pode trazer prosperidade e paz, por isso não pode faltar na ceia. O costume teve origem na Espanha. Lá as pessoas comem 12 uvas à meia-noite e guardam os caroços na carteira durante todo o ano.

Outras versões da superstição sugerem que deve ser feito um pedido para cada mês do ano. Há ainda quem acredite que a doçura das uvas pode prever como será cada mês.

As uvas também podem ser usadas para atrair relacionamentos no próximo ano. Basta comer as 12 uvas embaixo da mesa assim que der meia-noite. Todas devem ser comidas no primeiro minuto do ano enquanto se mentaliza os desejos para o futuro parceiro e relacionamento.

CARNE DE PORCO

Cortes de porco como o pernil se tornaram comuns na ceia de Ano-Novo pois o porco simboliza progresso, já que é um animal que empurra, que move o focinho para a frente. Além disso, a figura do animal inteiro colocado sobre a mesa (os leitões) traz a ideia da abundância.

PEIXE

O peixe também representa o progresso que se deseja alcançar no ano que está começando, por ser um animal que apenas se movimenta para a frente. Além disso, ele é um dos principais símbolos relacionados à história de Jesus. Dessa forma, representa prosperidade e fartura.

MAÇÃ

A maçã simboliza o sucesso, principalmente no amor. Por isso, é utilizada para alcançar um ano de conquistas positivas e nos relacionamentos. Para alcançar os “benefícios” da fruta durante a ceia de Ano-Novo, basta dar uma mordida à meia-noite em uma maçã bem vermelha.

FRUTAS SECAS E NOZES

Figo, amêndoas, nozes, passas, avelãs e tâmaras simbolizam sorte e fartura e também passaram a fazer parte da lista de comidas da sorte da ceia de Ano-Novo, em forma cristalizada ou seca.

ESPUMANTE

Um tipo de vinho com nível significativo de dióxido de carbono, que o faz borbulhar quando servido, o espumante é tomado no Ano-Novo porque simboliza celebração, nobreza, recomeço e boas energias. O “estouro” da rolha representa uma explosão de alegria e prosperidade para o novo ciclo que se inicia, uma tradição que remonta às cortes europeias e que se popularizou por sua efervescência, frescor e acessibilidade crescente para brindar momentos especiais.

PARA EVITAR

Dizem as superstições que traz má sorte ingerir qualquer coisa que remeta ao passado, que indiretamente prejudica o avanço para o novo. Isso se aplica às aves, que ciscam para trás, como o peru e o frango, e crustáceos, como o caranguejo e o siri, que andam de lado e indicam dificuldade em seguir em frente.

Mimosa

Ingredientes

Uma parte de suco de laranja;

Três partes de espumante;

Alecrim para decorar (opcional).

Modo de Preparo

Coloque todos os ingredientes em uma taça e misture delicadamente. Decore com o alecrim. Agora é só servir!

Tilápia assada com creme de cebola

Ingredientes

400 g de filé de tilápia;

1/2 pacote de creme de cebola em pó (30 g);

1/2 caixa de creme de leite (100 g);

250 ml de leite;

1 cebola grande;

Suco de 1 limão;

1 colher de sopa de azeite para untar;

Sal a gosto;

Pimenta-do-reino a gosto;

Colorau a gosto;

Cebolinha a gosto.

Modo de Preparo

Em um recipiente, coloque os filés e tempere com o suco de limão, o sal e a pimenta. Reserve por 15 minutos. Em outro recipiente, misture o creme de cebola, o creme de leite e o colorau. Adicione o leite na mistura e mexa bem. Descasque e corte as cebolas em rodelas médias. Em um refratário retangular, unte com o azeite e faça uma camada com as rodelas de cebola. Acomode os filés de tilápia (sem colocar um por cima do outro). Despeje o creme por cima e leve ao forno preaquecido a 180ºC por cerca de 30 a 40 minutos. Salpique cebolinha por cima e sirva com os acompanhamentos de sua preferência.

Pernil suíno com abacaxi

Ingredientes

1 kg de pernil suíno com osso sem tempero;

300 ml de cerveja clara;

2 cebolas em cubos grandes;

5 dentes de alho descascados;

1/4 de xícara (chá) de azeite;

Folhas de 1 maço de cheiro-verde;

4 colheres (sopa) de sal;

1 abacaxi descascado e cortado em fatias;

1 xícara (chá) de óleo.

Modo de Preparo

Faça uma marinada para o pernil batendo no liquidificador a cerveja, a cebola, o alho, o azeite, o cheiro-verde e o sal. Reserve. Com o auxílio de uma faca afiada, faça furos fundos no pernil para que a marinada penetre e tempere melhor toda a carne. Na sequência, coloque o pernil em um saco plástico alimentício e despeje a marinada batida. Deixe marinando por 24 horas, no mínimo. Preaqueça o forno a 220ºC. Ao retirar o pernil da marinada, coloque-o em uma assadeira grande. Use uma grelha entre o pernil e a assadeira, para assar a peça com a parte da carne virada para baixo e a pele para cima. Asse por 5 minutos a 220ºC. Em seguida, baixe o forno para 180ºC e asse por cerca de 3 horas e 30 minutos ou até que a pele esteja dourada. Durante a cocção, o pernil perderá gordura, que cairá na assadeira. Utilize-a para fritar as fatias de abacaxi em uma frigideira, em fogo médio, até ficarem douradas. Reserve. Quando o pernil estiver pronto, retire-o do forno e aqueça uma xícara de óleo em uma panela pequena. Com uma colher, regue a pele do pernil com o óleo bem quente e aguarde alguns minutos, pois ela ficará bem crocante. Sirva acompanhado do abacaxi frito.

