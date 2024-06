Confira as estreias da semana nos cinemas de Mato Grosso do Sul

Com elenco de peso na dublagem brasileira, a animação da Pixar, Divertida Mente 2, estreia hoje nos cinemas nacionais. Foram nove anos de espera para o público poder finalmente acompanhar as emoções da pré-adolescência da Riley.

Os dubladores das emoções na versão brasileira são: Miá Mello (Alegria), Katiuscia Canoro (Tristeza), Leo Jaime (Raiva), Otaviano Costa (Medo), Dani Calabresa (Nojinho), Tatá Werneck (Ansiedade), Gaby Milani (Inveja), Eli Ferreira (Tédio) e Fernando Mendonça (Vergonha).

Confira a lista completa de estreias abaixo:

Sinopses

Divertida Mente 2

Divertida Mente 2 marca a sequência da famosa história de Riley (Kaitlyn Dias). Com um salto temporal, a garota agora se encontra mais velha, com 13 anos de idade, passando pela tão temida pré-adolescência. Junto com o amadurecimento, a sala de controle mental da jovem também está passando por uma demolição para dar lugar a algo totalmente inesperado: novas emoções. As já conhecidas, Alegria (Amy Poehler), Tristeza (Phyllis Smith), Raiva (Lewis Black), Medo (Tony Hale) e Nojinho (Liza Lapira), que desde quando Riley é bebê, eles predominam a central de controle da garota em uma operação bem-sucedida, tendo algumas falhas no percurso como foi apresentado no primeiro filme. As antigas emoções não têm certeza de como se sentir e com agir quando novos inquilinos chegam ao local, sendo um deles a tão temida Ansiedade (Maya Hawke). Inveja (Ayo Edebiri), Tédio (Adèle Exarchopoulos) e Vergonha (Paul Walter Hauser) integrarão juntos com a Ansiedade na mente de Riley, assim como a Nostalgia (June Squibb) que aparecerá também.

Diretor: Kelsey Mann

Duração: 1h 36 min

Classificação indicativa: Livre

Título original: Inside Out 2

Onde ver:

Campo Grande: Cinemark (Shopping Campo Grande), Cinépolis (Shopping Norte Sul) e UCI (Shopping Bosque dos Ipês)

Cinemark (Shopping Campo Grande), Cinépolis (Shopping Norte Sul) e UCI (Shopping Bosque dos Ipês) Três Lagoas: Cinépolis (Shopping Três Lagoas)

Cinépolis (Shopping Três Lagoas) Dourados: Cine Araújo (Shopping Avenida Center)

Bandida - A Número Um

Bandida - A Número Um é um filme nacional de ação dirigido por João Wainer (A Jaula, Pixo) que se passa no Rio de Janeiro da década de 80 e acompanha a história de Rebeca (Maria Bomani), vendida pela avó aos nove anos de idade para o homem que comandava a comunidade da Rocinha. Anos depois, em meio à incessante disputa de território entre os bicheiros e traficantes, as dinâmicas de poder do local passam por mudanças, e Rebeca - agora viúva do traficante-chefe - deve assumir o comando da Rocinha. Assim, se inicia uma eletrizante trajetória de crime, violência, drogas e amor.

Diretor: João Wainer

Duração: 1h 22 min

Classificação indicativa: 18 anos

Onde ver:

Campo Grande: Cinemark (Shopping Campo Grande), Cinépolis (Shopping Norte Sul) e UCI (Shopping Bosque dos Ipês)

Cinemark (Shopping Campo Grande), Cinépolis (Shopping Norte Sul) e UCI (Shopping Bosque dos Ipês) Três Lagoas: Cinépolis (Shopping Três Lagoas)

Clube dos Vândalos

Clube dos Vândalos é um filme ficcional baseado no livro fotográfico de Danny Lyon, que documentou a ascensão de um clube de motociclismo no Centro-Oeste dos EUA durante a década de 1960. Na trama, acompanha-se a ascensão dos Vândalos, um clube de motociclistas, sob o olhar de Kathy (Jodie Comer), uma das integrantes do grupo e também casada com Benny (Austin Butler), um motociclista selvagem e imprudente e melhor amigo de Johnny (Tom Hardy), o líder do grupo. Iniciando apenas como um clube local de forasteiros unidos pela paixão pelas motos barulhentas e o respeito por seu líder, ao longo dos anos a vida dos Vândalos se torna mais violenta e gananciosa, ao ponto de se tornarem uma perigosa gangue. Kathy faz o possível para acompanhar a natureza indomável de seu marido, sua cega lealdade a Johnny, e também pela sua atenção, que muitas vezes é voltada apenas para Johnny. Encurralados pelo destino violento do grupo, os três precisam decidir sobre a lealdade do clube e entre si.

Diretor: Jeff Nichols

Duração: 1h 56 min

Título original: The Bikeriders

Classificação indicativa: 16 anos

Onde ver:

Campo Grande: Cinemark (Shopping Campo Grande)

Assine o Correio do Estado