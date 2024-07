Confira as estreias da semana nos cinemas de Mato Grosso do Sul

PRINCESINHA DOS ERVAIS

Em interação com crianças de 3 e 4 anos, Angela Silva cria mural de 140 m² que alterou a paisagem do principal parque de Ponta Porã; maquete do projeto para deficientes visuais será fixada no local

Embora a iniciativa não tenha nenhuma correlação com o poeta Manoel de Barros (1916-2014), se ele pudesse ver o projeto Passarinhos, da artista Angela Silva, certamente sorriria com a singeleza e a profundidade que a iniciativa carrega.

Como no poema, onde o rio, as árvores e as goiabeiras formam um cenário ideal para os passarinhos, Angela reuniu as crianças para desenhar aves, que inspiraram um mural de 140 metros quadrados. A obra, já considerada um presente que adorna o Parque dos Ervais, em Ponta Porã, vem “colorindo” a rotina da cidade e “enchendo de poesia” a vida dos cidadãos.

Em fase de finalização, o projeto surgiu a partir da interação de crianças de 3 anos e 4 anos, cujos desenhos de passarinhos foram selecionados por Angela para criar o mural. Os desenhos, contudo, não seguiram o método tradicional. Em vez de desenhar com lápis e papel, as crianças participaram de um processo criativo único, conforme explicado pela artista.

“Praticamente, as crianças não desenharam, aquela ideia de se desenhar com um material riscante sobre uma superfície. O que elas fizeram na criação de imagem foi um processo de colagem. A gente fez o estudo do esquema corporal das aves, toda a ave é cabeça, bico, asas, pernas, rabo”, afirma Angela, que concilia a arte com a rotina de professora.

“E depois de fazer esse estudo do esquema corporal das aves, eu disponibilizei para elas, em uma mesa de luz, a observação de formas e retalhos de papel colorido e deixei sem intervenção minha ou de outros adultos. Os passarinhos de papel que foram feitos são muito lindos, muito autênticos”, conta, orgulhosa, a muralista.

No momento da composição, Angela selecionou os passarinhos que, sob seu critério artístico, ficariam mais interessantes no mural de 140 m². “Mas os outros passarinhos desenhados pelas crianças não foram esquecidos”, lembra a idealizadora do projeto, que fez “eles aparecem através de um recurso digital chamado de realidade aumentada, permitindo que o público veja os passarinhos em movimento usando um filtro do Instagram”, afirma.

E a escolha dessa ferramenta virtual não foi por acaso. “No ano passado, a partir de financiamento do FIC [Fundo de Investimentos Culturais do governo do Estado], fiz o meu primeiro mural nesse estilo, com 166 m², lá no IFMS [Instituto Federal de Mato Grosso do Sul] de Ponta Porã”, relembra Angela.

“Na ocasião, as imagens desenhadas [coração e um pássaro] ganhavam movimento a partir do uso do filtro do Instagram”, continua a artista, que vê “facilidade” e “versatilidade” nas redes sociais “porque hoje a maioria das pessoas usa o Instagram. Queria algo que não [fizesse] necessariamente [que] a pessoa tivesse que baixar um app. [Tem de] ser algo que as pessoas já tenham no celular e aproveitar para a contemplação do mural”.

PARA TODOS

Pensando em incluir pessoas com baixa ou nenhuma visão, o projeto também tem uma maquete tátil do mural em alto-relevo, possibilitando que todos possam apreciar e interagir com a obra de arte. “A maquete tátil vai estar fixada abaixo do próprio mural. São placas plásticas, que estão sendo feitas com impressão 3D, que vão trazer em destaque os desenhos dos passarinhos que as crianças fizeram. A ideia é trazer o acesso a essa criação que os pequenos fizeram”, afirma.

Mais do que uma intervenção urbana, a produção do mural no mirante do Parque dos Ervais se propõe como uma celebração das diversas vozes e perspectivas da comunidade.

Ao trazer o olhar das crianças para um contexto de maior alcance, Angela fortalece os vínculos entre a comunidade e o espaço público, promovendo a presença de todas as idades e sensibilidades na arte, além de reforçar o potencial artístico da região, considerando que é um trabalho com a assinatura de quem vive na cidade de fronteira.

Em cada traço e cor, os passarinhos que decoram o mural são um testemunho da criatividade coletiva, da artista e das crianças, associada ao poder transformador da arte. Como nas palavras de Manoel de Barros, onde o simples e o natural ganham vida e encantam, assim também se coloca o projeto Passarinhos, que transforma o Parque dos Ervais em um lugar onde a poesia e a imaginação das crianças podem voar livres, enchendo o espaço com cores, beleza e esperança.

Para compor um tratado de passarinhos

É preciso por primeiro que haja um rio com árvores e palmeiras nas margens.

E dentro dos quintais das casas que haja pelo menos goiabeiras.”

Manoel de Barros - Trecho do poema "De Passarinhos", que inspirou a obra de Angela Silva

CONTRAPARTIDA

Além do mural, o projeto prevê um trabalho de contrapartida voltado ao público da rede de educação e estudantes de cursos de licenciatura de Ponta Porã.

“Entendo o educador como um multiplicador de ideias. Na oficina, quero dizer que ‘olha, eu, como educadora e artista, fiz isso. Vocês, como educadores, também podem fazer algo similar, desde que seja da vontade de vocês’. É colocar a arte e o conhecimento científico, este último aprendido na academia, a serviço da comunidade”, argumenta Angela.

A data da oficina ainda será definida, conforme a disponibilidade da Secretaria de Educação de Ponta Porã, embora “o conteúdo praticamente já esteja esboçado, bem como os materiais que usarei”, afirma a artista, que segue em intenso trabalho, inclusive com as crianças: “Na sexta-feira [5], elas estarão no parque para pintar parte da borda do mural e, no dia 15 de julho, haverá a entrega oficial do mural”, anuncia a artista.

O projeto Passarinhos conta com financiamento da Lei Paulo Gustavo (Ministério da Cultura). O recurso foi viabilizado mediante edital da Secretaria de Educação, Esporte, Cultura e Lazer de Ponta Porã. Acompanhe o projeto da artista pelo

Instagram

@traduzindoinvisivel.