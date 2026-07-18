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Gastronomia

Conheça a história do biscoito e aprenda diferentes preparos doces e salgados

Conheça a história do biscoito e aprenda diferentes preparos para celebrara data da receita, comemorada no dia 20 de julho

Mariana Piell

Mariana Piell

18/07/2026 - 10h00
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Seja acompanhado de café, chá ou leite, recheado, amanteigado, crocante ou salgado, o biscoito faz parte da rotina de famílias em diferentes partes do mundo há centenas de anos.

Não por acaso, o Dia do Biscoito, celebrado em 20 de julho, é uma oportunidade para conhecer a trajetória desse alimento, que atravessou continentes, evoluiu com o passar do tempo e se tornou um dos produtos mais consumidos do planeta.

Embora hoje seja encontrado em supermercados em uma infinidade de formatos, sabores e texturas, o biscoito nasceu de uma necessidade prática: conservar alimentos por mais tempo durante longas viagens.

A própria palavra biscoito revela muito sobre sua origem. Ela deriva do termo em latim bis coctus, que significa cozido duas vezes.

O processo consistia em assar uma massa simples de farinha e água e, em seguida, levá-la novamente ao forno para retirar praticamente toda a umidade.

O resultado era um alimento extremamente seco, resistente ao tempo e ideal para ser transportado em expedições marítimas e militares.

ORIGEM

Os primeiros registros de alimentos semelhantes ao biscoito remontam ao Egito Antigo e ao Império Romano, mas foi durante a Idade Média que eles ganharam importância estratégica.

Nas Grandes Navegações, entre os séculos 15 e 17, marinheiros passavam meses em alto-mar sem possibilidade de obter alimentos frescos.

O biscoito de bordo, conhecido como hardtack em países de língua inglesa, era praticamente indispensável. Produzido apenas com farinha, água e, às vezes, sal, ele podia durar meses sem estragar.

Apesar da longa durabilidade, o sabor estava longe de agradar. Extremamente duro, muitas vezes precisava ser mergulhado em água, vinho, caldo ou café antes de ser consumido.

Ainda assim, foi graças a essa característica que o alimento ajudou a alimentar tripulações responsáveis por importantes expedições marítimas e descobertas geográficas.

QUANDO FICOU DOCE?

Com o desenvolvimento do comércio de especiarias e do açúcar, principalmente a partir do Renascimento, o biscoito começou a deixar de ser apenas um alimento de sobrevivência.

Na Europa, confeiteiros passaram a adicionar manteiga, ovos, leite, mel, açúcar e especiarias como canela, noz-moscada e gengibre. A receita tornou-se mais saborosa e ganhou espaço entre a nobreza.

Durante a Revolução Industrial, nos séculos 18 e 19, a mecanização da produção permitiu fabricar biscoitos em grande escala. Surgiram empresas especializadas e novas técnicas de conservação, embalagem e distribuição, tornando o produto acessível para diferentes classes sociais.

Foi nesse período que nasceram muitos dos biscoitos clássicos conhecidos até hoje, além da tradição do chá acompanhado por biscoitos em diversos países europeus.

COMO CHEGOU AO BRASIL?

No Brasil, os primeiros biscoitos chegaram ainda no período colonial, trazidos pelos portugueses. Inicialmente, eram consumidos principalmente durante viagens marítimas e em expedições pelo interior.

Com o passar dos séculos, receitas europeias foram sendo adaptadas aos ingredientes disponíveis no País. Coco, polvilho, mandioca, goiabada, queijo e milho passaram a integrar preparações tipicamente brasileiras.

Assim nasceram receitas que fazem parte da identidade gastronômica nacional, como o biscoito de polvilho, os sequilhos, os biscoitos de nata, os amanteigados, os casadinhos recheados com doce de leite e inúmeras receitas de família transmitidas entre gerações.

Cada região brasileira desenvolveu suas próprias versões. Em Minas Gerais, por exemplo, os biscoitos de queijo dividem espaço com os de polvilho. No Nordeste, receitas com coco são bastante tradicionais. Já no Centro-Oeste, preparações com queijo, mandioca e ingredientes regionais fazem parte da culinária cotidiana.

BISCOITO OU BOLACHA?

Uma das discussões mais famosas da gastronomia brasileira envolve justamente o nome do alimento.
Em diversas regiões do País, especialmente no Rio de Janeiro e em parte do Nordeste, é comum utilizar a palavra biscoito.

Já em estados como São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul, muitas pessoas preferem o termo bolacha.

Na prática, ambas as palavras são reconhecidas pela língua portuguesa e podem ser utilizadas para designar produtos semelhantes.

Algumas tentativas de diferenciação sugerem que biscoitos seriam mais crocantes e bolachas mais macias, mas essa distinção não tem consenso entre especialistas nem é seguida pela indústria alimentícia.

No fim das contas, independentemente do nome, o importante continua sendo o sabor.

Biscoito amanteigado tradicional

Foto: Pexels

Ingredientes

  •  200 g de manteiga em temperatura ambiente;
  •  1 xícara (chá) de açúcar;
  •  1 ovo;
  •  2 colheres (chá) de essência de baunilha;
  •  3 xícaras (chá) de farinha de trigo;
  •  1 pitada de sal.

Modo de Preparo

Bata a manteiga com o açúcar até formar um creme claro. Acrescente o ovo e a baunilha. Adicione a farinha aos poucos e misture até obter uma massa homogênea. Embrulhe em filme plástico e leve à geladeira por 30 minutos.

Abra a massa com um rolo, corte nos formatos desejados e distribua em uma assadeira untada ou forrada com papel-manteiga. 

Asse em forno preaquecido a 180°C por cerca de 15 minutos ou até que as bordas estejam levemente douradas.

Biscoito de polvilho assado

Foto: Magnific

Ingredientes

  •  500 g de polvilho azedo;
  •  200 ml de leite;
  •  100 ml de água;
  •  100 ml de óleo;
  •  1 colher (chá) de sal;
  •  2 ovos;
  •  100 g de queijo parmesão ralado.

Modo de Preparo

Ferva o leite, a água, o óleo e o sal. Despeje sobre o polvilho para escaldar e misture bem. Espere amornar, acrescente os ovos e o queijo ralado, misturando até formar uma massa uniforme.

Modele os biscoitos em formato de ferradura ou palitos e asse em forno preaquecido a 180°C por aproximadamente 25 minutos, até ficarem levemente dourados.

Sequilhos de leite condensado

Foto: Pexels

Ingredientes

  •  1 lata de leite condensado;
  •  200 g de manteiga;
  •  500 g de amido de milho.

Modo de Preparo

Misture todos os ingredientes até obter uma massa lisa e macia. Faça pequenas bolinhas, coloque em uma assadeira e achate delicadamente com um garfo.

Asse em forno preaquecido a 180°C por cerca de 15 minutos. Os sequilhos devem permanecer claros, apenas com a base levemente dourada.
 

Agenda Cultural

Fim de semana tem show da Duda Beat, teatro, feira de adoção de pets e muito mais

De shows gratuitos e espetáculos para crianças a eventos culturais, feiras de adoção e festas tradicionais, programação reúne opções para todas as idades entre hoje e domingo

17/07/2026 08h30

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A cantora pernambucana desembarca na Capital para apresentar, pela primeira vez, o espetáculo

A cantora pernambucana desembarca na Capital para apresentar, pela primeira vez, o espetáculo "Acústico e Tal", no Sesc Teatro Prosa, às 19h Foto: Divulgação

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Quem permanecer em Campo Grande neste fim de semana terá uma agenda recheada de atrações para todos os gostos. A programação reúne música, teatro, cultura indígena, debates sobre identidade e resistência, ações de adoção de animais, além de diversas atividades voltadas às férias escolares nos principais shoppings da Capital.

Entre os destaques está o show da cantora Duda Beat em Campo Grande com o espetáculo “Acústico e Tal”, em formato intimista e com entrada gratuita.

As famílias também poderão aproveitar apresentações infantis, parques temáticos, festivais culturais e feiras de livros. Já quem deseja fazer a diferença encontrará duas oportunidades de adotar cães e gatos resgatados.

DUDA BEAT NO SESC

A cantora pernambucana desembarca na Capital para apresentar, pela primeira vez, o espetáculo “Acústico e Tal”, no Sesc Teatro Prosa, às 19h - Foto: Divulgação

A cantora pernambucana Duda Beat desembarca na Capital para apresentar, pela primeira vez, o espetáculo

“Acústico e Tal”, no Sesc Teatro Prosa. A abertura do evento teve sua primeira apresentação ontem a noite, mas haverá mais uma hoje, às 19h.

A proposta marca uma nova fase da artista, conhecida por misturar pop, música nordestina e MPB. Desta vez, ela sobe ao palco acompanhada por uma formação reduzida, revisitando sucessos da carreira em versões acústicas que valorizam as letras, os arranjos e a interpretação.

O repertório inclui canções do álbum mais recente, “Tara e Tal”, além de músicas que marcaram os três discos lançados ao longo da carreira.

Segundo Duda Beat, o formato proporciona uma conexão diferente com o público.

“Depois de seis anos de carreira, revisitar minhas músicas desse jeito me dá um frio na barriga bonito. É como apresentar as canções do jeito que elas nasceram”, afirma.

Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados pela plataforma Sympla.

TEATRO INFANTIL

Amanhã, às 16h, o Sesc Teatro Prosa recebe o espetáculo “No Caminho da Roça”, da Trupe Teatro de Brincar.

Voltada para bebês, crianças e toda a família, a montagem utiliza música, dança, brincadeiras e elementos da cultura popular brasileira para contar a história de um dos personagens mais tradicionais das festas populares: o boi.

Na narrativa, o personagem perde sua alegria durante uma noite de São João e precisa da ajuda de seres encantados – e da própria plateia – para recuperar seu brilho.

Com direção de Edu Brincante, o espetáculo transforma o palco em um ambiente inspirado na vida rural brasileira e incentiva a participação do público durante toda a apresentação.

A entrada é gratuita, mediante retirada antecipada de ingressos pelo Sympla.

FEIRA DE ADOÇÃO

A cantora pernambucana desembarca na Capital para apresentar, pela primeira vez, o espetáculo "Acústico e Tal", no Sesc Teatro Prosa, às 19hHoje, das 17h às 22h, 16 gatos – 11 filhotes e cinco adultos – estarão disponíveis para adoção, na Cobasi - Foto: Divulgação

Hoje, das 17h às 21h, a ONG Amicats realiza uma feira de adoção na Cobasi, localizada na Avenida Afonso Pena.

Ao todo, 16 gatos aguardam por um novo lar, sendo 11 filhotes e cinco adultos, todos resgatados de situações de abandono ou maus-tratos.

Os filhotes têm entre 60 e 120 dias e serão entregues vermifugados. Já os adultos estão castrados, vacinados e vermifugados.

Segundo a presidente da ONG, Ana Cristina Castro, cada adoção representa também uma nova oportunidade para outros animais que ainda vivem nas ruas.

“Cada adoção representa muito mais do que encontrar um lar para um gatinho. Ela nos permite continuar resgatando vidas que ainda estão sofrendo e esperando por ajuda”, destaca.

Durante o evento também haverá arrecadação de cobertores e mantas para os animais acolhidos pela entidade durante o inverno.

Para adotar é necessário apresentar documento com foto, comprovante de residência e levar uma caixa de transporte.

RODA DE CONVERSA

O dia de amanhã será marcado por reflexões sobre identidade, ancestralidade e afeto.

O Grupo Trabalhos e Estudos Zumbi (Grupo TEZ) promove a roda de conversa “Vamos Falar de Amor”, às 16h, no Jardim Secreto, no Centro de Campo Grande.

A atividade integra a programação do Julho das Pretas e propõe um espaço de acolhimento para mulheres negras, pretas e pardas compartilharem experiências relacionadas ao amor, autocuidado e fortalecimento da identidade.

A programação começa com apresentação musical da cantora Marta Cell, seguida por uma fala da presidente do Grupo TEZ, Bartolina Catanante, sobre a importância do programa Cultura Viva.

Na sequência, a professora e pesquisadora Irineia Lina Cesario conduz a reflexão “Ser Mulher” antes da roda aberta ao público.

Para Irineia, falar sobre amor também significa discutir dignidade, pertencimento e resistência.

FEIRA CULTURAL

A cultura indígena também ganha destaque amanhã, a partir das 19h, com a realização da Feira Cultural da Comunidade Indígena Marçal de Souza e Festa Julina deste ano.

O evento acontece na Rua Terena, em frente ao Memorial da Cultura Indígena, reunindo apresentações de danças tradicionais, artesanato, comidas típicas e diversas manifestações culturais.

Além de celebrar o período julino, a programação marca o aniversário da comunidade e reforça a importância da preservação da memória, dos saberes ancestrais e da identidade dos povos originários. A entrada é gratuita.

SHOPPINGS

Durante todo este mês, o Shopping Campo Grande concentra uma programação especial para quem busca lazer durante as férias escolares.

Entre os destaques está o Yupp Experience, um dos maiores parques indoor da cidade, com mais de 20 atrações, incluindo trampolins, brinquedos infláveis, fliperamas, carrinhos temáticos e réplicas de dinossauros gigantes.

O espaço infantil Yupp Play também realiza ações especiais com distribuição gratuita de pipoca, algodão-doce e balões.

Na Praça Central, o universo da animação “Miraculous” ganha vida em uma atração temática inspirada em Ladybug e Cat Noir, voltada para crianças entre 2 e 13 anos.

Quem aprecia a cultura oriental poderá visitar o Festival Japão-Coreia, que reúne gastronomia típica, bebidas, doces, artigos importados e decoração temática.

Para os apaixonados por leitura, duas feiras oferecem centenas de títulos com preços acessíveis: a Bora Ler e a Promo Livros.

Já o Cinemark prepara uma experiência diferente para os amantes do futebol. No dia 19 de julho, o cinema transmitirá ao vivo a final da Copa do Mundo em parceria com a “CazéTV”.

O Shopping Bosque dos Ipês também investe em uma programação diversificada para as férias.

Entre as atrações estão a Exposição Orcs, o Circo Mundo Mágico, a pista de patinação no gelo e espaços permanentes como Vila Trampolim, boliche, Play Games, Mini Cars e a Casa da Tia Paula.

A programação da UCI reúne filmes para diferentes públicos, incluindo “Toy Story 5”, “Moana”, “A Odisseia”, “Minions & Monstros” e outros lançamentos.

Amanhã, das 16h às 20h, o shopping recebe ainda uma Feira de Adoção Pet, realizada em parceria com o Projeto Vida Animal e a Superintendência de Bem-Estar Animal (Subea) do governo do Estado.

A ação oferecerá cães e gatos resgatados para adoção responsável, incentivando a conscientização sobre a guarda responsável e a redução do abandono de animais.

Diálogo

Nos bastidores, cresce a conversa de que, caso a chapa da direita alcance... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta sexta-feira (17)

17/07/2026 00h02

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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Charles Bukowski - Escritor alemão

"Nunca me senti só. Gosto de estar comigo mesmo. Sou a melhor forma de entretenimento que posso encontrar”.

FELPUDA 

Nos bastidores, cresce a conversa de que, caso a chapa da direita alcance o sucesso esperado para o Senado,  o Capitão Contar poderá preferir “voo solo” em Brasília. A avaliação é que seu estilo político dificilmente caberia em condomínio com outras lideranças de peso. Dois sinais dessa sua, digamos, “natureza”: tratou de sua pré-candidatura diretamente com a cúpula nacional e teve lançado o seu nome em reunião com o presidente do PL, Waldemar da Costa Neto, ignorando as lideranças cá dessas bandas, é válido lembrar: eleição une; mandato, nem sempre. O teste virá depois da posse.

Diálogo

Em alta

Mato Grosso do Sul registrou o melhor desempenho da série histórica da indústria nos cinco primeiros meses do ano, com a criação de 8.827 empregos formais. Segundo o Observatório da Indústria da Fiems, o setor respondeu por 54% de todas as vagas abertas no Estado. 

Mais

O avanço é impulsionado por investimentos em novas fábricas, obras de infraestrutura, expansão da cadeia da celulose e bioenergia. Inocência liderou a geração de empregos, seguida por Campo Grande e Três Lagoas. Hoje, a indústria emprega mais de 180 mil trabalhadores formais.

DiálogoJucimara Palieraqui e Regina Aoki - Foto: Arquivo Pessoal

 

Diálogo Barbara Guedes Nespoli - Foto: Arquivo Pessoal

“Fumaça”

A ideia, sugerida por um vereador, de se recorrer ao Exército para reforçar a operação tapa-buracos em Campo Grande ganhou ares de solução, mas já enfrenta resistência por aí. Para alguns políticos, a proposta não passa de “cortina de fumaça” para aliviar a pressão sobre a prefeitura, diante da enxurrada de reclamações e acidentes provocados pelas crateras. Lembram que militares costumam ser acionados em calamidades e desastres naturais, não para remendar efeitos de administrações precárias.

Recuo

A dobradinha Soraya Thronicke -Vander Loubet (PT) mal saiu do papel e já foi para o arquivo. Para justificar o recuo relâmpago, a senadora alegou que o PSB pediu sua permanência na disputa pela reeleição. Mas, como sempre, a versão oficial costuma dividir espaço com outras interpretações. Há quem diga que alguém  fez as contas e descobriu que na política, seis mais seis nem sempre fecham em doze. Às vezes, a soma até diminui. Sendo assim, “manda quem pode, obedece quem tem juízo”.

ANIVERSARIANTES 

  • Dr. Paschoal Carmello Leandro, 
  • Dr. Jair de Carvalho e Castro, 
  • Marcos Henrique Derzi Wasilewski, 
  • Murilo Zauith, 
  • Julio Eduardo Cheda Garcia, 
  • Nana Filinto,
  • Mauro Bispo de Souza,
  • Vanderléia Amélia Bueno Braga,
  • Maukes Guimarães,
  • Dra. Vanda Érley Gonzalez, 
  • André Vilalva,
  • Erasmo Flavio Barbosa Acosta,
  • Márcio Antônio Lima da Costa,
  • Osvaldo Silvério da Silva,
  • Amanda Miranda Delmondes,
  • Williams Araújo, 
  • Raul Aleixo Castilho,
  • Leonora Avalos Arguello, 
  • Victor Abuhassan Gonçalves Mangieri,
  • Iara Silva Diniz, 
  • Byanca Castro,
  • Celso Salmazo,
  • Lygia Leticia Hans dos Santos, 
  • Elci Maciel Teixeira,
  • Jaquelino Lino Aristimunho,
  • Tatiane Amanda Campos,
  • Marilza do Amaral,
  • Givaldo José da Silva,
  • Idalira Silva Poiati,
  • Ivanir Vieira da Cunha,
  • Nelice de Alencar Silva,
  • Nei Campos,
  • Gilmara de Fátima Jardim,
  • Maria de Lourdes Teixeira,
  • Carolina Louveira Valadão,
  • Laura Brun de Queiroz,
  • Maria Madalena Pimenta,
  • Osvaldo Pegoraro,
  • Vanessa Juliana Guimarães Cunha,
  • Maria Arlete Machado,
  • Regina Helena Moreira Miranda,
  • Catarina de Campos Leite,
  • Marcílio Tezeli,
  • Ronald de Almeida Silva,
  • Altair Gonçalo da Silva,
  • Dr. Newton Ishikawa,
  • Edna Paulucci de Carvalho,
  • Nair Ramires Prates,
  • Dionilda Nunes da Silva Carneiro Assis,
  • Mauro Márcio Vilanova,
  • Sérgio Amaral,
  • Osvaldo Garcia de Almeida,
  • Rodrigo Carlos David,
  • Juliano Luiz Mattiello,
  • Renata de Abreu Alencar,
  • Miguel Camilo Jacometo,
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  • Judith Fialho Pereira,
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  • Vera Lúcia Silveira de Araújo,
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  • Denise Krystina Vasconcellos Nakayama, 
  • Francisco Vieira da Silva,
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  • Lucidalva Dias Pereira,
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  • Pedro Maidana Cristaldo,
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  • Marciano de Oliveira Silva,
  • Sammara Circe Marques Aguayo,
  • Estela Rodrigues Santana,
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  • Ednilson Nogueira dos Santos,    
  • Ruth Oliveira Freitas,    
  • Marina Leite Fernandes Vasconcelos,
  • Edoardo Carvalho Sayd, 
  • Juliana Paniz Knippelberg, 
  • Sidney Pardo Braga,
  • Osmar de Oliveira Cardoso,
  • Dulce Maria Rodrigues de Mello,
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  • Joel José da Silva,
  • Renato Prado Medrado,
  • Sérgio Lucio dos Santos,
  • Laura Pontes Siqueira,
  • Maria Emília Rezende Pontes,
  • Paolla de Assis Almeida,
  • Almira Correa dos Santos,
  • Olívio Conrado Silveira,
  • Sílvio Lopes Vasques,
  • Mário Sérgio Menezes,
  • Murilo Silva Lima.

Colaborou com Tatyane Gameiro

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