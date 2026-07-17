Fim de semana tem show da Duda Beat, teatro, feira de adoção de pets e muito mais

A cantora pernambucana desembarca na Capital para apresentar, pela primeira vez, o espetáculo "Acústico e Tal", no Sesc Teatro Prosa, às 19h - Foto: Divulgação

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Quem permanecer em Campo Grande neste fim de semana terá uma agenda recheada de atrações para todos os gostos. A programação reúne música, teatro, cultura indígena, debates sobre identidade e resistência, ações de adoção de animais, além de diversas atividades voltadas às férias escolares nos principais shoppings da Capital.

Entre os destaques está o show da cantora Duda Beat em Campo Grande com o espetáculo “Acústico e Tal”, em formato intimista e com entrada gratuita.

As famílias também poderão aproveitar apresentações infantis, parques temáticos, festivais culturais e feiras de livros. Já quem deseja fazer a diferença encontrará duas oportunidades de adotar cães e gatos resgatados.

DUDA BEAT NO SESC

A cantora pernambucana desembarca na Capital para apresentar, pela primeira vez, o espetáculo “Acústico e Tal”, no Sesc Teatro Prosa, às 19h - Foto: Divulgação

A cantora pernambucana Duda Beat desembarca na Capital para apresentar, pela primeira vez, o espetáculo

“Acústico e Tal”, no Sesc Teatro Prosa. A abertura do evento teve sua primeira apresentação ontem a noite, mas haverá mais uma hoje, às 19h.

A proposta marca uma nova fase da artista, conhecida por misturar pop, música nordestina e MPB. Desta vez, ela sobe ao palco acompanhada por uma formação reduzida, revisitando sucessos da carreira em versões acústicas que valorizam as letras, os arranjos e a interpretação.

O repertório inclui canções do álbum mais recente, “Tara e Tal”, além de músicas que marcaram os três discos lançados ao longo da carreira.

Segundo Duda Beat, o formato proporciona uma conexão diferente com o público.

“Depois de seis anos de carreira, revisitar minhas músicas desse jeito me dá um frio na barriga bonito. É como apresentar as canções do jeito que elas nasceram”, afirma.

Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados pela plataforma Sympla.

TEATRO INFANTIL

Amanhã, às 16h, o Sesc Teatro Prosa recebe o espetáculo “No Caminho da Roça”, da Trupe Teatro de Brincar.

Voltada para bebês, crianças e toda a família, a montagem utiliza música, dança, brincadeiras e elementos da cultura popular brasileira para contar a história de um dos personagens mais tradicionais das festas populares: o boi.

Na narrativa, o personagem perde sua alegria durante uma noite de São João e precisa da ajuda de seres encantados – e da própria plateia – para recuperar seu brilho.

Com direção de Edu Brincante, o espetáculo transforma o palco em um ambiente inspirado na vida rural brasileira e incentiva a participação do público durante toda a apresentação.

A entrada é gratuita, mediante retirada antecipada de ingressos pelo Sympla.

FEIRA DE ADOÇÃO

Hoje, das 17h às 22h, 16 gatos – 11 filhotes e cinco adultos – estarão disponíveis para adoção, na Cobasi - Foto: Divulgação

Hoje, das 17h às 21h, a ONG Amicats realiza uma feira de adoção na Cobasi, localizada na Avenida Afonso Pena.

Ao todo, 16 gatos aguardam por um novo lar, sendo 11 filhotes e cinco adultos, todos resgatados de situações de abandono ou maus-tratos.

Os filhotes têm entre 60 e 120 dias e serão entregues vermifugados. Já os adultos estão castrados, vacinados e vermifugados.

Segundo a presidente da ONG, Ana Cristina Castro, cada adoção representa também uma nova oportunidade para outros animais que ainda vivem nas ruas.

“Cada adoção representa muito mais do que encontrar um lar para um gatinho. Ela nos permite continuar resgatando vidas que ainda estão sofrendo e esperando por ajuda”, destaca.

Durante o evento também haverá arrecadação de cobertores e mantas para os animais acolhidos pela entidade durante o inverno.

Para adotar é necessário apresentar documento com foto, comprovante de residência e levar uma caixa de transporte.

RODA DE CONVERSA

O dia de amanhã será marcado por reflexões sobre identidade, ancestralidade e afeto.

O Grupo Trabalhos e Estudos Zumbi (Grupo TEZ) promove a roda de conversa “Vamos Falar de Amor”, às 16h, no Jardim Secreto, no Centro de Campo Grande.

A atividade integra a programação do Julho das Pretas e propõe um espaço de acolhimento para mulheres negras, pretas e pardas compartilharem experiências relacionadas ao amor, autocuidado e fortalecimento da identidade.

A programação começa com apresentação musical da cantora Marta Cell, seguida por uma fala da presidente do Grupo TEZ, Bartolina Catanante, sobre a importância do programa Cultura Viva.

Na sequência, a professora e pesquisadora Irineia Lina Cesario conduz a reflexão “Ser Mulher” antes da roda aberta ao público.

Para Irineia, falar sobre amor também significa discutir dignidade, pertencimento e resistência.

FEIRA CULTURAL

A cultura indígena também ganha destaque amanhã, a partir das 19h, com a realização da Feira Cultural da Comunidade Indígena Marçal de Souza e Festa Julina deste ano.

O evento acontece na Rua Terena, em frente ao Memorial da Cultura Indígena, reunindo apresentações de danças tradicionais, artesanato, comidas típicas e diversas manifestações culturais.

Além de celebrar o período julino, a programação marca o aniversário da comunidade e reforça a importância da preservação da memória, dos saberes ancestrais e da identidade dos povos originários. A entrada é gratuita.

SHOPPINGS

Durante todo este mês, o Shopping Campo Grande concentra uma programação especial para quem busca lazer durante as férias escolares.

Entre os destaques está o Yupp Experience, um dos maiores parques indoor da cidade, com mais de 20 atrações, incluindo trampolins, brinquedos infláveis, fliperamas, carrinhos temáticos e réplicas de dinossauros gigantes.

O espaço infantil Yupp Play também realiza ações especiais com distribuição gratuita de pipoca, algodão-doce e balões.

Na Praça Central, o universo da animação “Miraculous” ganha vida em uma atração temática inspirada em Ladybug e Cat Noir, voltada para crianças entre 2 e 13 anos.

Quem aprecia a cultura oriental poderá visitar o Festival Japão-Coreia, que reúne gastronomia típica, bebidas, doces, artigos importados e decoração temática.

Para os apaixonados por leitura, duas feiras oferecem centenas de títulos com preços acessíveis: a Bora Ler e a Promo Livros.

Já o Cinemark prepara uma experiência diferente para os amantes do futebol. No dia 19 de julho, o cinema transmitirá ao vivo a final da Copa do Mundo em parceria com a “CazéTV”.

O Shopping Bosque dos Ipês também investe em uma programação diversificada para as férias.

Entre as atrações estão a Exposição Orcs, o Circo Mundo Mágico, a pista de patinação no gelo e espaços permanentes como Vila Trampolim, boliche, Play Games, Mini Cars e a Casa da Tia Paula.

A programação da UCI reúne filmes para diferentes públicos, incluindo “Toy Story 5”, “Moana”, “A Odisseia”, “Minions & Monstros” e outros lançamentos.

Amanhã, das 16h às 20h, o shopping recebe ainda uma Feira de Adoção Pet, realizada em parceria com o Projeto Vida Animal e a Superintendência de Bem-Estar Animal (Subea) do governo do Estado.

A ação oferecerá cães e gatos resgatados para adoção responsável, incentivando a conscientização sobre a guarda responsável e a redução do abandono de animais.