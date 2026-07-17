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Agenda Cultural

Fim de semana tem show da Duda Beat, teatro, feira de adoção de pets e muito mais

De shows gratuitos e espetáculos para crianças a eventos culturais, feiras de adoção e festas tradicionais, programação reúne opções para todas as idades entre hoje e domingo

Mariana Piell

Mariana Piell

17/07/2026 - 08h30
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Quem permanecer em Campo Grande neste fim de semana terá uma agenda recheada de atrações para todos os gostos. A programação reúne música, teatro, cultura indígena, debates sobre identidade e resistência, ações de adoção de animais, além de diversas atividades voltadas às férias escolares nos principais shoppings da Capital.

Entre os destaques está o show da cantora Duda Beat em Campo Grande com o espetáculo “Acústico e Tal”, em formato intimista e com entrada gratuita.

As famílias também poderão aproveitar apresentações infantis, parques temáticos, festivais culturais e feiras de livros. Já quem deseja fazer a diferença encontrará duas oportunidades de adotar cães e gatos resgatados.

DUDA BEAT NO SESC

A cantora pernambucana desembarca na Capital para apresentar, pela primeira vez, o espetáculo “Acústico e Tal”, no Sesc Teatro Prosa, às 19h - Foto: Divulgação

A cantora pernambucana Duda Beat desembarca na Capital para apresentar, pela primeira vez, o espetáculo

“Acústico e Tal”, no Sesc Teatro Prosa. A abertura do evento teve sua primeira apresentação ontem a noite, mas haverá mais uma hoje, às 19h.

A proposta marca uma nova fase da artista, conhecida por misturar pop, música nordestina e MPB. Desta vez, ela sobe ao palco acompanhada por uma formação reduzida, revisitando sucessos da carreira em versões acústicas que valorizam as letras, os arranjos e a interpretação.

O repertório inclui canções do álbum mais recente, “Tara e Tal”, além de músicas que marcaram os três discos lançados ao longo da carreira.

Segundo Duda Beat, o formato proporciona uma conexão diferente com o público.

“Depois de seis anos de carreira, revisitar minhas músicas desse jeito me dá um frio na barriga bonito. É como apresentar as canções do jeito que elas nasceram”, afirma.

Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados pela plataforma Sympla.

TEATRO INFANTIL

Amanhã, às 16h, o Sesc Teatro Prosa recebe o espetáculo “No Caminho da Roça”, da Trupe Teatro de Brincar.

Voltada para bebês, crianças e toda a família, a montagem utiliza música, dança, brincadeiras e elementos da cultura popular brasileira para contar a história de um dos personagens mais tradicionais das festas populares: o boi.

Na narrativa, o personagem perde sua alegria durante uma noite de São João e precisa da ajuda de seres encantados – e da própria plateia – para recuperar seu brilho.

Com direção de Edu Brincante, o espetáculo transforma o palco em um ambiente inspirado na vida rural brasileira e incentiva a participação do público durante toda a apresentação.

A entrada é gratuita, mediante retirada antecipada de ingressos pelo Sympla.

FEIRA DE ADOÇÃO

Hoje, das 17h às 22h, 16 gatos 11 filhotes e cinco adultos estarão disponíveis para adoção, na Cobasi Hoje, das 17h às 22h, 16 gatos – 11 filhotes e cinco adultos – estarão disponíveis para adoção, na Cobasi - Foto: Divulgação

Hoje, das 17h às 21h, a ONG Amicats realiza uma feira de adoção na Cobasi, localizada na Avenida Afonso Pena.

Ao todo, 16 gatos aguardam por um novo lar, sendo 11 filhotes e cinco adultos, todos resgatados de situações de abandono ou maus-tratos.

Os filhotes têm entre 60 e 120 dias e serão entregues vermifugados. Já os adultos estão castrados, vacinados e vermifugados.

Segundo a presidente da ONG, Ana Cristina Castro, cada adoção representa também uma nova oportunidade para outros animais que ainda vivem nas ruas.

“Cada adoção representa muito mais do que encontrar um lar para um gatinho. Ela nos permite continuar resgatando vidas que ainda estão sofrendo e esperando por ajuda”, destaca.

Durante o evento também haverá arrecadação de cobertores e mantas para os animais acolhidos pela entidade durante o inverno.

Para adotar é necessário apresentar documento com foto, comprovante de residência e levar uma caixa de transporte.

RODA DE CONVERSA

O dia de amanhã será marcado por reflexões sobre identidade, ancestralidade e afeto.

O Grupo Trabalhos e Estudos Zumbi (Grupo TEZ) promove a roda de conversa “Vamos Falar de Amor”, às 16h, no Jardim Secreto, no Centro de Campo Grande.

A atividade integra a programação do Julho das Pretas e propõe um espaço de acolhimento para mulheres negras, pretas e pardas compartilharem experiências relacionadas ao amor, autocuidado e fortalecimento da identidade.

A programação começa com apresentação musical da cantora Marta Cell, seguida por uma fala da presidente do Grupo TEZ, Bartolina Catanante, sobre a importância do programa Cultura Viva.

Na sequência, a professora e pesquisadora Irineia Lina Cesario conduz a reflexão “Ser Mulher” antes da roda aberta ao público.

Para Irineia, falar sobre amor também significa discutir dignidade, pertencimento e resistência.

FEIRA CULTURAL

A cultura indígena também ganha destaque amanhã, a partir das 19h, com a realização da Feira Cultural da Comunidade Indígena Marçal de Souza e Festa Julina deste ano.

O evento acontece na Rua Terena, em frente ao Memorial da Cultura Indígena, reunindo apresentações de danças tradicionais, artesanato, comidas típicas e diversas manifestações culturais.

Além de celebrar o período julino, a programação marca o aniversário da comunidade e reforça a importância da preservação da memória, dos saberes ancestrais e da identidade dos povos originários. A entrada é gratuita.

SHOPPINGS

Durante todo este mês, o Shopping Campo Grande concentra uma programação especial para quem busca lazer durante as férias escolares.

Entre os destaques está o Yupp Experience, um dos maiores parques indoor da cidade, com mais de 20 atrações, incluindo trampolins, brinquedos infláveis, fliperamas, carrinhos temáticos e réplicas de dinossauros gigantes.

O espaço infantil Yupp Play também realiza ações especiais com distribuição gratuita de pipoca, algodão-doce e balões.

Na Praça Central, o universo da animação “Miraculous” ganha vida em uma atração temática inspirada em Ladybug e Cat Noir, voltada para crianças entre 2 e 13 anos.

Quem aprecia a cultura oriental poderá visitar o Festival Japão-Coreia, que reúne gastronomia típica, bebidas, doces, artigos importados e decoração temática.

Para os apaixonados por leitura, duas feiras oferecem centenas de títulos com preços acessíveis: a Bora Ler e a Promo Livros.

Já o Cinemark prepara uma experiência diferente para os amantes do futebol. No dia 19 de julho, o cinema transmitirá ao vivo a final da Copa do Mundo em parceria com a “CazéTV”.

O Shopping Bosque dos Ipês também investe em uma programação diversificada para as férias.

Entre as atrações estão a Exposição Orcs, o Circo Mundo Mágico, a pista de patinação no gelo e espaços permanentes como Vila Trampolim, boliche, Play Games, Mini Cars e a Casa da Tia Paula.

A programação da UCI reúne filmes para diferentes públicos, incluindo “Toy Story 5”, “Moana”, “A Odisseia”, “Minions & Monstros” e outros lançamentos.

Amanhã, das 16h às 20h, o shopping recebe ainda uma Feira de Adoção Pet, realizada em parceria com o Projeto Vida Animal e a Superintendência de Bem-Estar Animal (Subea) do governo do Estado.

A ação oferecerá cães e gatos resgatados para adoção responsável, incentivando a conscientização sobre a guarda responsável e a redução do abandono de animais.

Diálogo

Algumas cobranças pela execução das emendas parlamentares viraram assunto... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quinta-feira (16)

16/07/2026 00h02

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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Davi Roballo - escritor brasileiro

'O verdadeiro silêncio não é a ausência de som, mas a presença devastadora de tudo aquilo que jamais ousamos dizer”.

FELPUDA 

Algumas cobranças pela execução das emendas parlamentares viraram assunto permanente nos corredores da Assembleia de MS. Há quem diga que, por um motivo ou outro, dinheiro demora mais que promessa de campanha. A realidade é que a maioria dos deputados quer ver obras, máquinas e convênios saindo do papel antes da largada eleitoral. Afinal, emenda parada rende poucos votos. Já emenda paga costuma aparecer até em placa de inauguração. Vale lembrar que muitas vezes os beneficiados com tais emendas esbarram em problemas burocráticos. Sendo assim...

Preju

Em Campo Grande, uma empresa de perfumaria foi condenada a devolver os R$ 61,91 pagos por um cliente que nunca recebeu o perfume e indenizá-lo em R$ 5 mil por danos morais.   

Mais

A Justiça entendeu que houve falha no atendimento e constrangimento ao comprador. Moral da história: o perfume não chegou, mas a conta da empresa veio “perfumada”, causando prejuízo.

DiálogoFoto: Divulgação Sesc

Nesta quinta (16) e sexta-feiras (17), a partir das 19h, a cantora Duda Beat irá apresentar o espetáculo “Acústico e Tal”, no Sesc Teatro Prosa. Conhecida por unir referências do pop, da música nordestina e da MPB, Duda apresenta um espetáculo que coloca as canções em primeiro plano. Com arranjos mais enxutos e instrumentação reduzida, a artista percorre músicas do álbum mais recente, “tara & tal”, além de revisitar sucessos que marcaram sua trajetória ao longo de três discos e parcerias com importantes nomes da música brasileira. As apresentações terão entrada gratuita, com ingressos por meio da plataforma Sympla.

DiálogoDr. Omar Kadri e Cassiane Nunes Kadrie - Foto: Studio Vollkopf

 

DiálogoPriscilla Quaresma - Foto: Divulgação

Berlinda

A Operação Gutemberg deixou pelo menos dez prefeitos em situação digna do velho ditado: “Escreveu, não leu, o pau comeu”. Segundo as investigações, a troca de compras milionárias de livros por vagas em hospitais teria colocado muita gente na berlinda. O Ministério Público já passou a folhear o caso com atenção. Confirmadas as suspeitas, haverá capítulos nada educativos pela frente. Nos tempos do linotipo, a conferência era “tipo por tipo”. Agora, a prestação de contas promete ser página por página.

Colegas

Se as urnas confirmarem previsão, a próxima legislatura poderá reunir três ex-governadores na Assembleia Legislativa. Londres Machado, que governou o MS em duas ocasiões durante o período de transição dos governadores nomeados, buscará a reeleição para o 14º mandato. Também devem disputar vagas André Puccinelli e Zeca do PT a reeleição. Cada um administrou o Executivo do Estado por oito anos e até tentaram voltar ao cargo, mas não tiveram sucesso.

Aprovado

Na sessão ordinária do dia 14, a Assembleia Legislativa de MS aprovou, em segunda votação, o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2027. A proposta do Poder Executivo prevê receita de R$ 27,99 bilhões no próximo exercício financeiro. A LDO estabelece as metas e prioridades da administração estadual e orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA). Como recebeu emendas, o texto segue agora para redação final antes da sanção.

ANIVERSARIANTES 

Yara Lamers, 
Mauricio Ferreira de Moraes Junior,
Dra. Crhistinne Cavalheiro Maymone Gonçalves,
Luiz Idelmar Gonçalves,
Mariana Garabini Brito,
Jocilene do Carmo Costa de Siqueira,
Carlos Alberto Bernardon,
Eduardo Belluzzo,
Carminda Rodrigues Barbosa Pereira,
José Pereira da Silva,
Milton Stein,
Betina Borges Suyama,
Osvaldo Gomes Vergine,
Pedro Carmelo Massuda,
Giselle Pizarro Hage,
Carlos Moreira Soares,
Eliel Valerio,
Marcelo Pereira de Melo,
Ilidio Gonçalves Marques,
Carlos Vanderlei Furlan, 
Waldir Francisco Guerra, 
Dr. Davidson Claudio Vincoletto, 
Paula Viscardi, 
Álvaro Fernando Dias Borges,
João Guilherme Lefevre Zabala,
Auxiliadora do Carmo Sales Oliveira,
Assunção do Carmo Vieira, 
José Vieira Heusi da Silva,
Idauri Carlos de Azambuja,
Verônica Ferreira Lima,
Aretusa Nogueira de Oliveira, 
Marianne Tavares da Silva,
Nelson Pimentel,
Rodrigo Lucena Machado,
Victor Hugo de Barros Ortiz,
Oziel Proença Rocha Filho,
Margareth Calderaro Guedes de Oliveira Fortes,
Paulo Preché, 
Verônica Ferreira Crivelli,
Ângela Maria Campos Camargo,
Janes Ayres de Araujo,
Marise Kelly Bastos e Silva,
Márcio Vargas, 
Daniel Ito Gorski, 
Gilson Oliveira dos Santos,
Paulo Rodrigues dos Santos,
Sizenando Ojeda de Almeida,
Ana Carolina Benevenuto,
Ercília Quadros Alves,
Diana Maciel Chama,
Joaquim Muller de Azevedo,
Dilson Guimarães Castro,
Ligia Cesco Novaes Leite,
Newton Tinoco,
Maria Abadia Tinoco,
Roberto Maki,
José Antônio de Oliveira,
Patrícia Cecília Peutehausky, 
Mauro Alves de Souza,
Oneide Proença de Oliveira,
Evelyn Almeida da Silva,
Carmen Aguero,
Juracy Borgiatto Ferreira,
Benedito do Carmo Kitizo,
Eulina Fechener de Pina,
Fátima Cardinal Buainain, 
Michely de Cássia Cavalari Prado,
Marco Antônio Coelho de Souza,
Sônia Yara de Mello Francelino,
Paulo Heber Martinelli Orfeu,
Ana Cecília do Nascimento,
Maria Auxiliadora dos Santos Diniz,
Roseany Menezes,
Lucimar dos Santos Júnior,
Irene Carneiro Moreira,
Pantaleão Blanc Rinaldi,
Sérgio Albuquerque,
Maria Alice de Oliveira Corrêa,
Joel Couto Alves,
Ivo Ferraz Nogueira,
Geisiele Rodrigues,
Jackson Emanuel Oliveira da Silva,
Luiz Carlos Ferreira Gomes,
Marcos Roberto Ferreira,
Oswaldo Jorge Bispo,
Paola Amaral Paulucci,
Lucinda de Andrade,
Maria Auxiliadora Moreira,
Lia Patrícia Campoçano Castilho,
Tereza Cristina Ferro,
Jail Benites de Azambuja,
Arthur Mário Medeiros Ramalho,
Amilcar Velasques,
Euler Campos Coelho,
Paulo Roberto Gomes,
Rosemir Xarão da Mota,
Rosângela Souza de Lusena,
Luana Falcão Gutierrez,
Valdeci de Alcântara Silva,
Messias de Oliveira Queiroz,
Eduardo Ramires de Rocha Barros,
Liliane Maria de Souza Rocha,
Fábio Nogueira Costa,
Ciro Martin Moura,
Walter Rosário Martino Dobbro,   
Edgar Soruco Junior,   
Antônio João Marçal de Souza,
Osmary Tavano Macari.

Colaborou com Tatyane Gameiro

Superação

Há 45 anos, o jornaleiro Joãozinho supera desafios nas ruas de Campo Grande

Aos 63 anos, João Carlos, conhecido por todos como Joãozinho, mantém uma rotina marcada pela disciplina, pelo carinho dos clientes e por uma história de superação construída diariamente nas ruas de Campo Grande

15/07/2026 08h30

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Com simplicidade e muita força de vontade, Joãozinho conquistou clientes e construiu sua independência com o trabalho

Com simplicidade e muita força de vontade, Joãozinho conquistou clientes e construiu sua independência com o trabalho Foto: Mariana Piell / Correio do Estado

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Durante décadas, o dia de João Carlos começa quando boa parte da cidade ainda dorme. Enquanto muitos ainda despertam para mais uma manhã de trabalho, ele já está nas ruas distribuindo informação, carregando jornais debaixo do braço e cumprimentando clientes que, há anos, fazem questão de comprar o exemplar diretamente de suas mãos.

Há 45 anos exercendo a profissão de jornaleiro do Correio do Estado, Joãozinho tornou-se uma figura conhecida na região central de Campo Grande.

Mais do que vender jornais, construiu relações de amizade, conquistou a confiança dos leitores e fez do trabalho uma verdadeira missão de vida. “Eu gosto do meu serviço”, resume, com simplicidade.

A história de João se confunde com a própria trajetória do jornal impresso em Mato Grosso do Sul. Aos 63 anos – ele completa 64 anos em setembro –, já viu a cidade mudar, acompanhou transformações na forma como as pessoas consomem notícias e enfrentou momentos difíceis, mas nunca abandonou a profissão.

Desde cedo na labuta

Antes de vestir a camisa de jornaleiro, ainda adolescente, João buscava maneiras de contribuir com a renda da família. Ele ajudava o pai em sua farmácia, atendendo, limpando e abastecendo as prateleiras. 

Foi então que, por volta de seus 20 anos, surgiu a oportunidade de trabalhar com a distribuição do Correio do Estado.

No início, a rotina era intensa. Já chegou a distribuir cerca de 100 jornais por dia, um número que, segundo ele, hoje diminuiu por causa das mudanças no mercado e também pelo avanço da idade.

Atualmente, João leva aproximadamente 65 exemplares diariamente. Destes, cerca de 55 já têm destino certo. “São clientes fixos”, conta com orgulho.

São empresas, escritórios, comerciantes e leitores que mantêm o hábito de começar o dia com o jornal impresso e preferem comprar diretamente com João, mesmo tendo outras possibilidades de assinatura.

Essa fidelidade foi construída ao longo de décadas. Seu rosto já faz parte da rotina do Centro de Campo

Grande e muitos clientes fazem questão de esperar sua chegada todas as manhãs.
Superação

Uma marca importante da trajetória de João é a superação. Com alguns atrasos no desenvolvimento, João enfrenta dificuldades na fala.

Ainda jovem passou pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), onde recebeu acompanhamento que contribuiu significativamente para seu desenvolvimento.

Ele lembra que, antes do atendimento, tinha muito mais dificuldade para se comunicar. Hoje reconhece a importância daquele período para ganhar confiança e conseguir se expressar melhor.

Mesmo assim, ainda fala pausadamente e, em alguns momentos, encontra dificuldade para pronunciar determinadas palavras. Nada disso, entretanto, impediu que construísse uma carreira sólida nem que conquistasse o carinho das pessoas.

Resultado do trabalho

Muito além do sustento diário, o trabalho como jornaleiro permitiu que João realizasse um dos maiores sonhos de sua vida: conquistar a casa própria.

Economizando pouco a pouco o dinheiro recebido ao longo dos anos, conseguiu investir em um terreno e, posteriormente, construir a residência onde mora atualmente.

Ele conta que foi uma conquista construída literalmente com o fruto do trabalho.

Hoje vive sozinho na casa, com mais de 100m² localizada no Residencial Betaville.

Até pouco tempo atrás, dividia o lar com a mãe, de quem cuidava diariamente. Era ele quem fazia praticamente tudo: limpeza, organização da casa e os cuidados necessários para que ela tivesse qualidade de vida.

Com o passar dos anos e o avanço da idade da mãe, uma das irmãs passou a cuidar dela e João permaneceu na casa onde construiu sua história.

Independência

Mesmo morando sozinho e com limitações físicas, João faz questão de manter sua independência.
É ele quem limpa a casa, organiza o dia a dia e resolve praticamente todas as tarefas domésticas.

Confessa, porém, que cozinhar nunca foi seu forte, ainda mais após um acidente que comprometeu a força e a mobilidade de seu braço direito. Por isso, normalmente opta por refeições prontas ou alternativas mais simples.

Apesar da rotina puxada, encara tudo com naturalidade.

Desafios diários

Nem tudo, porém, foi fácil ao longo dessas quatro décadas e meia de profissão. João sofreu um acidente de trânsito que deixou sequelas em um dos braços.

Segundo ele, tudo aconteceu durante a madrugada, quando seguia para buscar os jornais. Confiou que poderia atravessar a faixa de pedestres com o sinal fechado para os carros. Um veículo furou o sinal e o acertou.

Desde então, perdeu parte da força da mão, o que dificulta algumas tarefas simples do cotidiano, como cortar alimentos.

João também conta que já foi assaltado quando saía muito cedo para buscar os jornais. Na época, pegava ônibus por volta das 5h40min.

Após o episódio, decidiu mudar a rotina. Hoje prefere sair um pouco mais tarde, às 6h, quando já há mais movimento nas ruas e a sensação de segurança é maior.

Ao longo dos anos, também presenciou diversas situações de violência e lamenta o aumento da criminalidade.

As experiências fizeram com que desenvolvesse uma visão crítica sobre a necessidade de mais segurança para quem trabalha diariamente nas ruas.

Mesmo assim, nunca deixou o trabalho. Os desafios enfrentados apenas reforçaram sua determinação em continuar fazendo aquilo de que gosta.

Vida dedicada ao Correio do estado

João costuma dizer que o trabalho é motivo de orgulho. Em quase meio século como jornaleiro, tornou-se conhecido não apenas pelos clientes, mas também pelos colegas de trabalho.

Ao longo de 45 anos, viu gerações inteiras crescerem acompanhando sua presença nas ruas.

Muitos clientes que antes compravam jornal para os pais hoje mantêm o hábito por conta própria.

Outros fazem questão de esperar João passar, transformando a compra do jornal em um momento de conversa e amizade.

Essa relação vai muito além da simples venda. É construída pela confiança, pela pontualidade e pela dedicação de quem nunca deixou faltar um exemplar para seus leitores.

Durante datas comemorativas, como Natal e Ano-Novo, quando muitos leitores viajam, sua rotina muda um pouco.

É quando aproveita para tirar seu período de férias anual, mas logo que o novo ano inicia, João retorna ao trabalho.

Rosto conhecido

Quem trabalha na região central conhece sua história. Funcionários de empresas, comerciantes e antigos clientes sabem exatamente o horário em que ele costuma aparecer.

Sempre educado e discreto, conquistou respeito justamente pela constância.

Enquanto a tecnologia transformou profundamente a maneira de consumir notícias, João continuou fazendo aquilo que sempre acreditou: entregar informação de porta em porta.

Em uma época em que boa parte das notícias chega instantaneamente pelas telas dos celulares, ele representa uma tradição que resiste ao tempo.

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