EMEI cria Dia de Spa para crianças em despedida do semestre

Enquanto muitas despedidas de semestre são marcadas por brincadeiras e festas, uma turma do Berçário II da Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Therezinha Mandetta Trad, em Campo Grande, encerrou as atividades de uma forma diferente: com uma tarde de SPA. Roupões, toucas, escalda-pés, massagens, aromas naturais, música com sons da natureza e até máscaras de pepino fizeram parte da experiência preparada especialmente para os pequenos.
Muito além da criatividade, a atividade teve um objetivo pedagógico. A proposta foi oferecer uma experiência sensorial capaz de estimular o desenvolvimento infantil, fortalecer vínculos afetivos e proporcionar um momento de tranquilidade antes das férias escolares.
A diretora da unidade, Elisangela Melo, explica que, na Educação Infantil, o foco não está em atividades tradicionais, mas em experiências que envolvem diferentes áreas do conhecimento, conforme orienta a Base Nacional Comum Curricular (BNCC).
"Essa é uma experiência muito encantadora porque proporciona várias possibilidades de trabalho com as crianças. Trabalhamos a questão sensorial, o toque, o acolhimento, o afeto e também os aromas", afirma.
Para criar um ambiente acolhedor, a equipe preparou águas mornas aromatizadas com ervas conhecidas por suas propriedades calmantes, como erva-doce, alecrim e sálvia. Algumas dessas plantas também ficam penduradas no berçário, contribuindo para a ambientação.
A experiência foi realizada com uma turma do Berçário II, formada por crianças entre um ano e meio e dois anos de idade. Segundo a diretora, ações semelhantes já aconteceram em outros anos e fazem parte da proposta pedagógica da escola.
SPA PARA BEBÊS
Cada detalhe foi pensado para transformar a sala em um verdadeiro espaço de relaxamento para os pequenos. Os colchonetes da escola viraram macas confortáveis, enquanto a equipe organizou todos os elementos necessários para criar o clima de um SPA infantil.
Quando os bebês chegaram, encontraram roupões, toucas, taças de plástico para beber água e um ambiente cuidadosamente preparado.
A programação começou com um escalda-pés em água morna enriquecida com ervas aromáticas. Em seguida, as crianças receberam massagens utilizando a técnica Shantala, prática tradicional de origem indiana voltada para bebês, conhecida por favorecer o relaxamento, fortalecer vínculos afetivos e estimular o desenvolvimento corporal.
Durante a experiência, os pequenos ainda aproveitaram máscaras de pepino sobre os olhos, enquanto ouviam músicas com sons da natureza, como água corrente e canto de pássaros, criando um ambiente ainda mais tranquilo.
Segundo Elisangela Melo, todos os elementos foram escolhidos para despertar diferentes sentidos das crianças.
"O toque, os aromas, a música, a água... Tudo contribuiu para que eles se sentissem acolhidos e relaxados. Eles gostaram muito da experiência", relata.
RESPEITO À INFÂNCIA
Para a diretora, iniciativas como essa também servem para lembrar a importância de respeitar o ritmo das crianças em uma sociedade cada vez mais acelerada.
"É um momento para desacelerar. A gente vive numa sociedade extremamente acelerada e, muitas vezes, que não respeita o ritmo da criança, o aprendizado da criança e o tempo da infância", destaca.
Ela explica que experiências desse tipo trabalham diversos aspectos do desenvolvimento infantil, especialmente a afetividade e a construção da relação de confiança entre professores e alunos.
Além dos benefícios emocionais, a proposta também estimula habilidades sensoriais por meio do contato com diferentes temperaturas, texturas, cheiros e sons – elementos fundamentais nos primeiros anos de vida.
ORIENTAÇÃO AOS PAIS
A atividade aconteceu justamente no encerramento do primeiro semestre letivo, como uma forma de preparar os pequenos para o período de férias.
Segundo Elisangela, a escola também aproveitou a reunião com os pais para incentivar que esse contato com a natureza continue em casa.
"Nós conversamos com as famílias sobre a importância de diminuir o tempo de tela e proporcionar mais experiências com terra, plantas e natureza durante as férias. Essa foi justamente a proposta da atividade", explica.
Ela ressalta que momentos simples de exploração sensorial podem fazer diferença no desenvolvimento infantil e não exigem grandes investimentos, apenas tempo, presença e interação dos adultos com as crianças.