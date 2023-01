Conheça alguns destinos turísticos próximos a Campo Grande para apreciar a natureza

Para fugir da correria do dia a dia na cidade não é preciso enfrentar muitas horas de estrada, afinal, algumas cidades próximas a Campo Grande são verdadeiros recantos em meio ao verde e a paisagens exuberantes.

Seja no fim de semana ou nas férias, os municípios vizinhos oferecem inúmeros programas para aproveitar em qualquer época do ano.

Atento a esse mercado, o Sebrae/MS vem fomentando negócios do segmento turístico por meio do programa Transforma Turismo. Confira abaixo opções próximas à Capital acompanhadas pela instituição que são sob medida para quem ama natureza.

ESTÂNCIA ALEGRIA

O caminho até a estância, localizada em Campo Grande, já revela a beleza do lugar, que tem uma receptividade diferenciada, conforme a proprietária do lugar, Elda Regina Leite Galvão de Ávila.

O recanto é destinado ao lazer e ao descanso, com direito a piscina, redário, bicicletas, campo de futebol, além de ter espaço para ioga, meditação e massagem.

O cardápio é um atrativo a parte, composto por vários pratos da culinária regional sul-mato-grossense e com o diferencial de atender pessoas com restrições alimentares, com toda a base da alimentação sem glúten e, quando requisitado pelo cliente, sem lactose e nas opções vegetariana ou vegana.

“A filosofia da propriedade é proporcionar um turismo de bem-estar para quem procura um lugar sossegado, aonde o barulho da água, do vento, dos pássaros e de outros animais compõe um som ambiente para lá de especial”, conta dona Elda.

A Estância Alegria disponibiliza day use – hospedagem por apenas um dia, sem pernoite – ou aluguel para festas e confraternizações. O espaço fica na Rodovia Três Barras (MS-040), na área rural da Capital. Para saber mais, acesse o perfil no Instagram @estanciaalegria.

RECANTO DA ELÔ

Quem chega ao Recanto da Elô, localizado no município de Jaraguari, a 54 km de Campo Grande, é recepcionado pelo casal Kaka Karvalho e Eloíza Brizueña como se fosse de casa, sempre com um cafezinho.

A pousada é refúgio para quem quer se conectar com a natureza, e o cenário favorece o turismo radical, com trilha e pedal com passagem pelas cachoeiras do Arrependido, do Garimpo Velho e do Japonês.

Além dos passeios, outro atrativo é a culinária regional. A paella é o carro-chefe do lugar, um prato feito no fogão a lenha com ingredientes como carne de galinha, de vaca, de porco e uma variedade de vegetais, com opção de paella vegetariana.

“Acredito que nossos clientes vêm em busca do conjunto: fuga da cidade, passeio rural, trilha, visita às cachoeiras, nossa culinária e descanso. Depois da trilha e do almoço, o pessoal se entrega nas cadeiras, poltronas e redes do recanto”, diz Eloíza Brizueña.

O Recanto da Elô fica na MS-445, em Jaraguari. Crianças têm valores diferenciados. Para saber mais sobre o empreendimento, acesse o perfil no Instagram @recanto_da_elo.

MAIS ADIANTE

Para quem está disposto a percorrer um percurso maior em busca de contato com a natureza, outra recomendação de negócio acompanhado pelo Sebrae/MS é o Refúgio Santa Teresa, no município de Rio Verde de MT, a 250 km de Campo Grande, na região norte do Estado.

O espaço é convidativo ao campismo, ao descanso e ao lazer. Margeado pelo Rio Taquari-Mirim, o empreendimento do casal Diogo Carneiro e Eva Ferraz oferece trilha e piquenique para os amantes da natureza.

Eva ressalta que o público abrange famílias, pais que já acampavam e estão proporcionando a experiência para os filhos, além de pessoas que nunca acamparam e utilizam o day use para se aventurar.

Para ela, acampar é um quase um “ritual” para quem gosta mesmo de montar a barraca, estar em contato com a natureza, além, é claro, do vínculo com a família e com os amigos.

“Quem passa por aqui gosta mesmo é de armar a barraca, montar o fogareiro, porque sai do convencional. O campista tem um ritual e cria uma interação com a família, porque a verdade é que hoje em dia a gente tem aquela correria do dia a dia, e o refúgio vem para resgatar esse convívio”, comenta Eva.

A quantidade máxima permitida no local é de 50 pessoas por dia. O empreendimento disponibiliza pacotes de day use e tem espaço para motor home e camping.

O valor da diária é cobrado por pessoa. O Refúgio Santa Teresa fica na BR-163, km 719, em Rio Verde de Mato Grosso. Acesse o perfil no Instagram @refugiosantateresa.

TRANSFORMANDO

Em sua primeira edição, o programa Transforma Turismo capacitou pessoas interessadas em empreender e empresários do segmento turístico da região central do Estado, conhecida também como Rota Caminho dos Ipês.

Entre os municípios que fazem parte desse grupo estão: Campo Grande, Corguinho, Dois Irmãos do Buriti, Jaraguari, Nova Alvorada do Sul, Ribas do Rio Pardo, Rio Negro, Rochedo e Terenos.

A ação também foi replicada nos municípios de Coxim e Rio Verde de Mato Grosso. Para este ano, o programa será retomado em março, quando será ampliado para outras regiões de MS.

O objetivo principal da ação é proporcionar às micro e pequenas empresas de Mato Grosso do Sul o acesso ao mercado e o aumento da competitividade.

Além disso, também são objetivos: auxiliar os empresários a ofertar seus serviços junto às agências especializadas, formatar seus produtos e deixar as experiências atrativas, organizar roteiros e inserir o negócio nas plataformas digitais.

Para mais informações sobre a próxima edição do programa Transforma Turismo envie uma mensagem para o WhatsApp (67) 3389-5300. Essa e outras iniciativas do Sebrae/MS podem ser consultadas por meio do telefone: 0800-570-0800.

