Conheça cinco dicas para evitar a caspa

Com o avanço da frente fria, que abaixou as temperaturas de Mato Grosso do Sul, o banho quente ganhou espaço. Apesar de ser uma forma de manter a higiene em dia, ele pode contribuir para o desenvolvimento de caspa, assim como alguns hábitos que favorecem essa condição.

Em conversa com o Correio do Estado, a médica dermatologista Gabriely Lessa Sacht explicou que alguns fatores podem favorecer o surgimento da caspa, como a genética, a diminuição na lavagem dos cabelos e o aumento do uso de secador quente próximo ao couro cabeludo.

Outro apontamento feito pela especialista é que, no frio, as pessoas costumam diminuir a frequência com que lavam o cabelo, o que acaba deixando a raiz oleosa. O recomendado é que o cabelo seja lavado pelo menos três vezes por semana.

"E se a pessoa tem o cabelo mais oleoso, é necessário lavá-lo todos os dias. No frio, as pessoas reduzem essa frequência, o que pode aumentar a oleosidade do couro cabeludo e, dessa forma, aumentar a tendência ao surgimento de caspa, descamação e irritação na região", explicou Gabriely.

1) Quem pode desenvolver caspa?



Segundo a especialista, nem todos podem desenvolver caspa, é necessário ter uma predisposição genética que leva ao surgimento dessa inflamação. A caspa é uma dermatite, ou seja, uma inflamação do couro cabeludo.

2) A condição pode afetar não apenas o couro cabeludo, mas também:

a região próxima à orelha;

dentro da orelha, no conduto auditivo externo;

o rosto (sobrancelhas, região próxima à narina e, nos homens, a barba e o tórax).

A caspa surge com vermelhidão, coceira, descamação e sensibilidade na região afetada.

3) Como prevenir?



A recomendação é procurar um médico dermatologista para obter o diagnóstico correto e seguir os tratamentos prescritos, que podem variar de acordo com cada caso.

Cuidados básicos:

Evitar banhos muito quentes;

Evitar o uso de secador de cabelo em altas temperaturas;

Evitar alisamentos e permanentes;

Não dormir com os cabelos molhados;

Não prender os cabelos molhados;

Evitar o uso de chapéu e boné com o cabelo molhado;

Lavar o cabelo na frequência adequada (no mínimo três vezes por semana ou mais, em casos de oleosidade).

4) Cuidado com o couro cabeludo

Não é recomendado aplicar nada além de shampoo diretamente no couro cabeludo, como:

cremes;

máscaras;

protetores térmicos;

pomadas;

gel.

Cabe ressaltar que esses produtos devem ser aplicados apenas no comprimento e nas pontas dos fios, nunca na raiz ou no couro cabeludo.

5) Pessoas com predisposição: como minimizar as crises

Consultar um dermatologista e obter o diagnóstico de dermatite seborreica (caspa);

O profissional, ao analisar o caso, indicará os produtos corretos para uso durante as crises (como shampoos de manutenção) e outros tratamentos, incluindo tratamento com medicamentos;

Tendo o diagnóstico, os shampoos do supermercado ajudam para o dia a dia.

Saiba: Embora a dermatite seborreica seja uma condição hereditária, isso não significa que todos os membros da família desenvolverão o problema. É possível que o paciente seja o primeiro da família a receber esse diagnóstico.

