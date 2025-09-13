Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Conheça os benefícios do iogurte e algumas receitas que levam o ingrediente

Bom para os ossos, forte aliado para a perda de peso e fundamental para o equilíbrio da flora intestinal, o iogurte vai bem no café da manhã, no lanche e em sobremesas e molhos; saiba como prepará-lo em casa e conheça ainda duas receitas desse alimento

Da Redação

Da Redação

13/09/2025 - 10h00
Produzido a partir da fermentação do leite, o iogurte é um alimento que traz uma série de benefícios para o organismo, a exemplo do fortalecimento dos ossos e do equilíbrio da flora intestinal. Funcionando também como forte aliado nas dietas de emagrecimento, o que o torna tão favorável à saúde é a sua composição, contendo vitaminas, cálcio, proteínas, fósforo e potássio. Algumas versões também contém os chamados probióticos – microrganismos vivos que favorecem o sistema imunológico e a digestão, entre outros benefícios.

Nutricionistas costumam endossar os diferentes tipos de iogurte que são mais fáceis de encontrar, a exemplo do natural, do grego e do Skyr (de origem islandesa). Fazê-lo em casa é bem facinho – veja na receita desta página – e você pode diversificar a experiência, acrescentando frutas, mel, granola, cereais ou caldas. Além de ser consumido in natura, o iogurte vai bem no preparo de pães, vitaminas, bolos, smoothies e molhos.

Quanto menos processado, como os três tipos mencionados acima, melhor o iogurte. E para quem entende do assunto, saudável mesmo é o iogurte sem aditivos (açúcar, adoçante e aromatizantes, etc). Não há recomendação muito rígida para as quantidades no consumo diário. 

De modo geral, a ingestão diária de leite e seus derivados, segundo especialistas, deve ser algo equivalente ao consumo de 400 a 600 gramas de iogurte natural. Confira, a seguir, alguns benefícios do iogurte natural – sim, só vale o natural, sem os aditivos.

EQUILÍBRIO DA FLORA

O iogurte, com probióticos adicionados, equilibram a flora intestinal por proteger o sistema gastrointestinal contra bactérias patogênicas, ajudando a diminuir o risco de inflamações, câncer de cólon e diarreia.

EMAGRECIMENTO

Por conter boas quantidades de proteínas, o iogurte ajuda a prolongar o tempo de digestão dos alimentos, controlando a fome e ajudando, assim, a emagrecer. 

Além disso, o iogurte contém poucas calorias, sendo, também por isso, uma boa opção para as dietas de emagrecimento. No entanto, milagres não existem.

Para ajudar a emagrecer, o iogurte deve fazer parte de uma alimentação saudável e prática regular de exercícios físicos.

SAÚDE ÓSSEA

Por conter cálcio e fósforo, minerais importantes para manter os ossos fortes, resistentes e saudáveis, o iogurte mantém a saúde dos ossos, ajudando a evitar osteopenia, fraturas e osteoporose.

MASSA MUSCULAR

O iogurte promove o ganho de massa muscular, por conter boas quantidades de proteínas, um nutriente que é essencial para a contração e formação dos músculos.

SAÚDE MENTAL

O iogurte contendo probióticos possivelmente pode ajudar a preservar a saúde mental, melhorando a função cognitiva. Isso aconteceria porque a flora intestinal equilibrada pode atuar na produção de neurotransmissores como serotonina, dopamina e ácido gama-aminobutírico. Mas ainda são necessários estudos para confirmar o possível benefício do iogurte com probiótico na saúde mental.

SISTEMA IMUNOLÓGICO

O iogurte ajuda a equilibrar o sistema imunológico por conter proteína, um nutriente importante para produção de anticorpos que combatem doenças e infecções.

CORAÇÃO

O iogurte, especialmente o desnatado ou semidesnatado, pode melhorar a saúde cardíaca, ajudando a controlar a pressão arterial. Isso porque o iogurte contém potássio e cálcio, minerais que ajudam a relaxar os vasos sanguíneos, facilitando a circulação de sangue.

Tipos de iogurte

Natural: este tipo é o menos processado, contendo apenas leite fermentado, fermentos lácteos.

Líquido: é feito a partir do iogurte natural batido, sendo adicionado de soro do leite.

Grego: é similar ao iogurte natural, mas com mais proteínas e gorduras. Tem menos soro, sendo, por isso, mais cremoso.

Skyr: este iogurte tem origem na Islândia, feito com leite desnatado e onde se usa até quatro vezes mais leite que o iogurte natural para a sua produção.

Bolo de Iogurte Natural

Ingredientes:

  • 1 copo de iogurte natural (200 mg);
  • 1 xícara (de chá) de azeite ou outro óleo vegetal;
  • 3 ovos;
  • 2 xícara (de chá) de farinha de trigo;
  • 1 xícara (de chá) de açúcar;
  • 1 colher (de café) de essência de baunilha;
  • 1 colher (de café) de fermento químico em pó;
  • 1 colher (de café) de bicarbonato de sódio.

Modo de Preparo:

Preaqueça o forno a 180º C. Bata na batedeira os ovos, o azeite e o açúcar e, depois, acrescente a farinha e o iogurte mexendo bem com uma colher.

Acrescente a essência de baunilha, o fermento e o bicarbonato. Misture bem com uma colher.

Transfira a mistura para uma forma untada e leve para assar por 30 a 35 minutos.

Aguarde amornar e sirva em seguida.

Molho de Iogurte Natural para Salada

Ingredientes:

  • 1 pote de iogurte natural sem açúcar (170 g);
  • 1 colher (de sopa) de azeite;
  • 1 dente de alho;
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto.

Modo de preparo:

Amassar o alho ou picar em pedaços bem pequenos.

Transfira o alho para um pote pequeno e acrescente o restante dos ingredientes, misturando bem.

Deixe o molho na geladeira, armazenado num pote com tampa. Consuma em até 3 dias.

O molho deve ficar na geladeira, armazenado num pote com tampa, e ser consumido em até 3 dias.

Saiba

Conforme a quantidade de gordura presente, os iogurtes podem ser integrais, semidesnatados ou desnatados. O iogurte também pode conter ou não probióticos, açúcar, lactose, adoçante e aromas.

diálogo

Assim como existem as Sete Maravilhas, Campo Grande tem as suas... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta sexta-feira (12)

12/09/2025 00h02

Hannah Arendt - política alemã

"Vivemos tempos sombrios, onde as piores pessoas perderam o medo e as melhores perderam a esperança”.

Felpuda

Assim como existem as Sete Maravilhas (do mundo antigo e do moderno), Campo Grande tem as suas, porém, totalmente desprovidas de qualquer exuberância ou encanto, conforme alguns cidadãos irônicos que só. Da lista, constam: “Jardins Suspensos” de matagais nas calçadas; a Grande Pirâmide (ao contrário) de buracos; o Coliseu, palco de muitas mortes no Anel Viário da BR-163; e O Colosso, uma extensa mureta esquisita em plena Avenida Gunter Hans, que já causou muitos acidentes. E ainda finalizam a irônica análise afirmando: “Assim como a estátua de Zeus desapareceu no século VI d.C., o poder público costuma “desaparecer” quando é para resolver os problemas da cidade que afetam a população”. Essa gente...

Posse

A nova diretoria da Famasul para o quadriênio 2025/2029 será empossada nesta sexta-feira, no Ondara Palace, em solenidade que acontecerá a partir das 19h.

Mais

Marcelo Bertoni e Mauricio Saito ocuparão a presidência e a vice, respectivamente. Já Fábio Olegário Caminha e Frederico Borges Stella, são secretário e tesoureiro.

Paulo Corrêa e Adriana Rezende Corrêa
Lucia Kalies

Espaços

O PP vai se consolidando como uma sigla de potencial eleitoral poderoso, ao lado do PL. A filiação do governador Eduardo Riedel está atraindo alguns prefeitos que pretendem se filiar à sigla, assim como no Partido Liberal. Progressistas e liberais tomaram espaços que já foram ocupados pelo PSDB, MDB e o PT. Durante anos, petistas e emedebistas protagonizaram grandes embates na briga pelo poder.

"Carta"

O trio de partidos, no caso, PT, MDB e PSDB teve o comando de MS em suas mãos nos últimos anos. Os dois primeiros, depois de terem ficado no poder por longo tempo, hoje estão esvaziados e nem de longe lembram as siglas dos seus tempos áureos. Os petistas correm para conseguir ter um candidato ao governo, enquanto o MDB deverá ir a reboque de algum outro partido. Já o PSDB, estrategicamente, teve suas lideranças migrando para o PL e o PP continuará “dando as cartas”

Aula

Para alguns políticos de direita, o ministro do STF Luiz Fux “deu uma aula de direito” e desmontou narrativas quando de sua votação, na quarta-feira, no julgamento do ex-presidente Bolsonaro e de outros sete réus. Segundo eles, Fux desmontou acusações contra o ex-presidente com “precisão cirúrgica”, que pode ter abalado as estruturas daquele Poder. Segundo a imprensa nacional, lá existe um racha entre seus integrantes.

ARTE, CORPO E TECNOLOGIA

"Procedimento#6" nesta sexta-feira no Sesc Prosa

Além de espetáculo, projeto de Jack Mourão e Reginaldo Borges também realiza oficina na Capital

11/09/2025 15h00

Divulgação/Vaca Azul

Depois de passar por Dourados e São Gabriel do Oeste o projeto Lugares para Existir: Procedimento #6 acontece em Campo Grande neste fim de semana, com apresentação do espetáculo “Procedimento #6” na sexta-feira, às 19 horas, no Sesc Teatro Prosa e, a oficina Procedimentos de Investigação em Arte/Corpo/Tecnologia, no sábado, às 9 horas, na Ginga Espaço de Dança; tudo gratuito. 

O projeto conta com investimento da Política Nacional Aldir Blanc (Pnab), do Ministério da Cultura (MinC), governo Federal, por meio do edital para projetos culturais voltados para Artes Cênicas da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), e do governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

Idealizado pelos artistas de dança Jackeline Mourão e Reginaldo Borges, o projeto está circulando com o espetáculo “Procedimento#6” e a oficina Procedimentos de Investigação em Arte/Corpo/Tecnologia por quatro cidades de MS. 

Em julho, as ações foram realizadas em Dourados e São Gabriel do Oeste e, neste mês, chegam em Campo Grande e Três Lagoas.

“Com o projeto, nosso objetivo é valorizar e fortalecer as expressões da dança brasileira, ampliando a produção de conteúdo com foco na intersecção de corpo-dança e tecnologia e, possibilitar o acesso e a democratização das danças produzidas em diferentes Regiões de Mato Grosso do Sul. Queremos contribuir também para a diversidade da produção em dança e para a sua difusão, alcançando públicos de diferentes localidades. E, por fim, promover o acesso às manifestações artísticas, ampliando o público apreciador de arte e, em especial, de dança, nas cidades que estamos visitando”, destaca Jack Mourão.

CIRCULAÇÃO

Como criar um desaparecimento em um lugar onde o efêmero é um registro? Na tentativa de embaçar os limites entre o real e o imaginário, “Procedimento #6” aciona dispositivos que articulam paisagens, onde a imagem é trabalhada como uma memória de memórias, acionando códigos que distorcem a matéria visível e frágil do corpo. Nos procedimentos, Jackeline Mourão e Reginaldo Borges redescobrem os vestígios do passado a partir dos gestos do presente.

Neste ano, o espetáculo compôs a 2ª Mostra Internacional de Dança de São Paulo (realizada pelo Itaú Cultural) e o 33° Festival de Inverno de Garanhus-PE. Em 2024 o espetáculo: participou da 26ª edição do projeto Palco Giratório, realizado pelo SESC, circulando por 20 cidades brasileiras e; foi apresentado no 23º Encuentro Internacional de Danza y Artes Contemporáneas – Crear en Libertad, no Paraguai. E, em 2023, integrou o Circuito Plataforme-se.

OFICINA

A oficina Procedimentos de Investigação em Arte/Corpo/Tecnologia pesquisa no campo das artes cênicas na intersecção com o corpo e sua capacidade de ação e movimento e outras tecnologias. O seu foco de interesse está ancorado no estudo do “evento”, nas suas dimensões poética, estética e na “mudança” como partícula organizadora e constitutiva dessa evolução composicional.

Segundo Jack Mourão, o enquadramento da prática situa-se no território da ficção, tecendo relações entre “corpo/imagem”, “espaço/tempo” e outras tecnologias, desenvolvendo estratégias de comunicação, cooperação e organização comum de forma a materializar um possível procedimento cênico e coletivo. 

“A oficina é uma oportunidade de estarmos juntos, compartilhando, trocando e vivenciando. Olhares diferentes e distintos tem em si uma singular importância. Além de treinar e ativar as cadeias de movimentos do corpo. O encontro é voltado para pessoas interessadas no ‘mover'”, acrescenta.

A apresentação do espetáculo “Procedimento #6” também integra a Mostra Palco Giratório do Sesc MS, que acontece dos dias 9 a 27, na Capital. 

O Palco Giratório é o maior projeto de circulação de artes cênicas do País. A apresentação contará com audiodescrição e intérprete de libras. 

Serviço

O projeto Lugares para Existir: Procedimento #6 apresenta o espetáculo “Procedimento #6” na sexta-feira, às 19 horas, no Sesc Teatro Prosa (reservas – via Sympla), e a oficina Procedimentos de Investigação em Arte/Corpo/Tecnologia, no sábado, às 9 horas, na Ginga Espaço de Dança (Rua Brigadeiro Tobias, 
nº 956, Bairro Taquarussu), com inscrição via Instagram. A programação é totalmente gratuita. Mais informações pelo instagram @procedimento_6. 

