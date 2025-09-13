Conheça os benefícios do iogurte e algumas receitas que levam o ingrediente

Do coração aos ossos, passando pela flora intestinal, tantos benefícios fazem do iogurte sinônimo de saúde - Divulgação

Produzido a partir da fermentação do leite, o iogurte é um alimento que traz uma série de benefícios para o organismo, a exemplo do fortalecimento dos ossos e do equilíbrio da flora intestinal. Funcionando também como forte aliado nas dietas de emagrecimento, o que o torna tão favorável à saúde é a sua composição, contendo vitaminas, cálcio, proteínas, fósforo e potássio. Algumas versões também contém os chamados probióticos – microrganismos vivos que favorecem o sistema imunológico e a digestão, entre outros benefícios.

Nutricionistas costumam endossar os diferentes tipos de iogurte que são mais fáceis de encontrar, a exemplo do natural, do grego e do Skyr (de origem islandesa). Fazê-lo em casa é bem facinho – veja na receita desta página – e você pode diversificar a experiência, acrescentando frutas, mel, granola, cereais ou caldas. Além de ser consumido in natura, o iogurte vai bem no preparo de pães, vitaminas, bolos, smoothies e molhos.

Quanto menos processado, como os três tipos mencionados acima, melhor o iogurte. E para quem entende do assunto, saudável mesmo é o iogurte sem aditivos (açúcar, adoçante e aromatizantes, etc). Não há recomendação muito rígida para as quantidades no consumo diário.

De modo geral, a ingestão diária de leite e seus derivados, segundo especialistas, deve ser algo equivalente ao consumo de 400 a 600 gramas de iogurte natural. Confira, a seguir, alguns benefícios do iogurte natural – sim, só vale o natural, sem os aditivos.

EQUILÍBRIO DA FLORA

O iogurte, com probióticos adicionados, equilibram a flora intestinal por proteger o sistema gastrointestinal contra bactérias patogênicas, ajudando a diminuir o risco de inflamações, câncer de cólon e diarreia.

EMAGRECIMENTO

Por conter boas quantidades de proteínas, o iogurte ajuda a prolongar o tempo de digestão dos alimentos, controlando a fome e ajudando, assim, a emagrecer.

Além disso, o iogurte contém poucas calorias, sendo, também por isso, uma boa opção para as dietas de emagrecimento. No entanto, milagres não existem.

Para ajudar a emagrecer, o iogurte deve fazer parte de uma alimentação saudável e prática regular de exercícios físicos.

SAÚDE ÓSSEA

Por conter cálcio e fósforo, minerais importantes para manter os ossos fortes, resistentes e saudáveis, o iogurte mantém a saúde dos ossos, ajudando a evitar osteopenia, fraturas e osteoporose.

MASSA MUSCULAR

O iogurte promove o ganho de massa muscular, por conter boas quantidades de proteínas, um nutriente que é essencial para a contração e formação dos músculos.

SAÚDE MENTAL

O iogurte contendo probióticos possivelmente pode ajudar a preservar a saúde mental, melhorando a função cognitiva. Isso aconteceria porque a flora intestinal equilibrada pode atuar na produção de neurotransmissores como serotonina, dopamina e ácido gama-aminobutírico. Mas ainda são necessários estudos para confirmar o possível benefício do iogurte com probiótico na saúde mental.

SISTEMA IMUNOLÓGICO

O iogurte ajuda a equilibrar o sistema imunológico por conter proteína, um nutriente importante para produção de anticorpos que combatem doenças e infecções.

CORAÇÃO

O iogurte, especialmente o desnatado ou semidesnatado, pode melhorar a saúde cardíaca, ajudando a controlar a pressão arterial. Isso porque o iogurte contém potássio e cálcio, minerais que ajudam a relaxar os vasos sanguíneos, facilitando a circulação de sangue.

Tipos de iogurte

Natural: este tipo é o menos processado, contendo apenas leite fermentado, fermentos lácteos.

Líquido: é feito a partir do iogurte natural batido, sendo adicionado de soro do leite.

Grego: é similar ao iogurte natural, mas com mais proteínas e gorduras. Tem menos soro, sendo, por isso, mais cremoso.

Skyr: este iogurte tem origem na Islândia, feito com leite desnatado e onde se usa até quatro vezes mais leite que o iogurte natural para a sua produção.

Bolo de Iogurte Natural

Ingredientes:

1 copo de iogurte natural (200 mg);

1 xícara (de chá) de azeite ou outro óleo vegetal;

3 ovos;

2 xícara (de chá) de farinha de trigo;

1 xícara (de chá) de açúcar;

1 colher (de café) de essência de baunilha;

1 colher (de café) de fermento químico em pó;

1 colher (de café) de bicarbonato de sódio.

Modo de Preparo:

Preaqueça o forno a 180º C. Bata na batedeira os ovos, o azeite e o açúcar e, depois, acrescente a farinha e o iogurte mexendo bem com uma colher.

Acrescente a essência de baunilha, o fermento e o bicarbonato. Misture bem com uma colher.

Transfira a mistura para uma forma untada e leve para assar por 30 a 35 minutos.

Aguarde amornar e sirva em seguida.

Molho de Iogurte Natural para Salada

Ingredientes:

1 pote de iogurte natural sem açúcar (170 g);

1 colher (de sopa) de azeite;

1 dente de alho;

Sal e pimenta-do-reino a gosto.

Modo de preparo:

Amassar o alho ou picar em pedaços bem pequenos.

Transfira o alho para um pote pequeno e acrescente o restante dos ingredientes, misturando bem.

Deixe o molho na geladeira, armazenado num pote com tampa. Consuma em até 3 dias.

Saiba

Conforme a quantidade de gordura presente, os iogurtes podem ser integrais, semidesnatados ou desnatados. O iogurte também pode conter ou não probióticos, açúcar, lactose, adoçante e aromas.

