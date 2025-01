Consumidores têm dito que em alguns bares e restaurantes de Campo Grande... Leia na coluna de hoje

AGENDA CULTURAL

Brega, MPB, rock, pagode, sertanejo, reggae e um variado menu pilotado por DJs estão entre as opções musicais das apresentações ao vivo deste fim de semana; nos cinemas, o destaque é a nova versão de "Nosferatu", um clássico do terror

O cantor comandará a sua "Noite do Brega" no Quiçá Gastrobar, amanhã, com "O Sal da Pele", "O Último Cigarro" e "Teimosia"; às 19h, grátis Foto: Divulgação/Paula Cayres

Muita música de vários estilos para embalar o primeiro fim de semana de 2025. No Quiçá Gastrobar, a atração de amanhã será o cantor DoValle, que faz a sua “Noite do Brega” valendo-se do repertório do EP “Entre Bregas & Boleros”, com entrada franca. “O Sal da Pele”, “O Último Cigarro”, “Teimosia” e “O Tronco do Ipê” estão entre as canções a serem apresentadas. A casa funciona a partir das 19h e está localizada na Rua Euclides da Cunha, nº 488, Jardim dos Estados.

Na mesma rua, no nº 423, o Parrock Bar mantém a agenda dedicada ao gênero que dá nome ao espaço, com shows das bandas Prépotentes, hoje, e Fernando Morreu, amanhã. As apresentações começam às 20h30min, conforme as informações divulgadas. Mais informações: (67) 98130-0021.

SUNDAY FUN

E não muito longe dali, também no Jardim dos Estados, a cervejaria Lupland Biergarten, que está em recesso de sua agenda até o dia 9 de janeiro, abrirá as portas neste domingo para o evento Sunday Fun, a partir das 17h. Música eletrônica, pagode e sertanejo vão embalar o programa com as seguintes atrações: DJ Murphy, Andinho Castro, Zé Lucas & Benício. Rua Antônio Maria Coelho, nº 3.285. Mais informações: (67) 3211-6598.

LIZARD E ROCKET

O rock também dará as cartas, hoje e amanhã, na Cervejaria Canalhas, que se destaca pelo seu apreciado cardápio de rótulos artesanais e costuma fazer a festa dos cervejeiros da linha gourmet. Hoje, o show ficará por conta da banda Lizard, e amanhã será a vez da banda Rocket. A casa funciona a partir das 18h e os ingressos para cada apresentação custam R$ 20. Rua Oceano Atlântico, nº 99, Chácara Cachoeira. Mais informações: (67) 98187-8194.

ARTHUR DINIZ

Vindo de Dubai, onde esteve radicado, o cantor campo-grandense Arthur Diniz levará o show “Dezembro”, já apresentado em São Paulo e outras cidades do País, para a Estação Cultural Teatro do Mundo amanhã. Rua Barão de Melgaço, nº 177, Centro.

Fenômeno na web (265 mil seguidores no Instagram, 1,3 mil no Facebook, 152.253 ouvintes mensais no Spotify e 142 mil inscritos em seu canal no YouTube) e também violonista e compositor, o artista de 22 anos é um praticante de “nova MPB, bossa-nova e indie MPB, com canções intimistas e emocionantes, abordando temas como amor, despedidas e sentimentos profundos que passam no coração de um jovem”.

A pegada do show é intimista, na linha voz e violão, com um repertório predominantemente autoral e que envolve releituras de clássicos da música popular brasileira. Na apresentação que marcará o seu retorno a Campo Grande, Diniz promete “aquecer corações” de quem estiver na plateia, contando com a participação de músicos amigos e formato de banda. O show começará às 19h. Ingressos a R$ 30 (+ R$ 3 de taxa) pelo Sympla.

REGGAE NO MIRANTE

Dub, roots, dancehall, ska, lovers-rock, ragga e outras tendências do reggae não vão faltar no setlist que o Rockers Sound System vai apresentar neste domingo, das 17h à 0h, no Mirante Pub. À frente das picapes, os DJs Diego Manciba e Jah Rebel pilotam a seleção musical em um crescendo de modo gradativo, até as good vibes da música jamaicana não deixarem ninguém parado. Ingressos a R$ 15 pelo Sympla. Rua Doutor Zerbini, nº 53, Chácara Cachoeira.

NA 14

Um dos agitos de hoje da Rua 14 de Julho é a Sexta Suadinha, comandada pela DJ Gaiezza no Copo Bar, a partir das 20h, com um repertório que vai do pop ao funk. Amanhã, no mesmo horário, quem assinará o repertório é o DJ Marcus Vini, que promete passear por clássicos do rock e da indie music. O Copo abre às 18h. Rua 14 de Julho, nº 2.530, Centro. Grátis.

CINEMA

Marcos Pierry

Clássico do terror - e de modo geral do próprio cinema - há mais de um século, quando o mestre alemão Friedrich Wilhelm Murnau (1888-1931) lançou o seu antológico longa-metragem de 1922 adaptado de “Drácula” (1897), o também célebre romance de Bram Stoker (1847-1912), “Nosferatu” volta às telas com a estreia da versão de Robert Eggers, o mesmo diretor de “A Bruxa” (2015), “O Farol” (2019) e “O Homem do Norte” (2022). Apesar de aclamado por sua filmografia, que, de modo afiado, atualiza o gênero, sem deixar de provocar pavor e arrepios, digamos, à moda antiga, Eggers vem dividindo opiniões com o novo trabalho.

Nada contra os aspectos, tido como impecáveis, que costumam marcar os trabalhos do diretor e que não faltam aqui; entre eles, a direção de arte e o bom elenco encabeçado por Bill Skarsgård fazendo o vampiro da vez no papel do Conde Orlok; Lily-Rose Depp, Nicholas Hoult, Bill Skarsgård e o sempre surpreendente Willem Dafoe. É que para uma história já recontada diversas vezes, com versões magistrais, como a de Werner Herzog (1979), com Klaus Kinski, e a de Francis Ford Coppola (1992), com Gary Oldman, parece ter ficado faltando algo para muita gente. Ou talvez Eggers, no mínimo, pouco tenha acrescentado ao enredo, bem como a sua representação.

Sem contar que a estampa do personagem, tão bem interpretado por outros atores excepcionais, a exemplo de Udo Kier e dos já citados, estará para sempre associada a Christopher Lee (1922-2015), que eternizou magistralmente o Conde Drácula em nada menos que sete longas da britânica Hammer. E, correndo mais riscos ainda, Robert Eggers serviu-se de referências que vão além do terror, a exemplo de Ingmar Bergman (1918-2007); e olha que não estamos nem falando de “O Sétimo Selo” (1957), em que uma figura fantasmagórica da morte, ainda que de um jeito bem particular, entra na jogada. Paciência então. Drácula, cada um tem o seu - de Chico Anysio (1931-2012) a Paul Morrissey (1938-2024. A sinopse da nova versão segue a mesma. Confira:

Nosferatu é um conto gótico sobre a obsessão de um terrível vampiro por uma mulher assombrada. A história se passa nos anos de 1800 na Alemanha e acompanha o rico e misterioso Conde Orlok na busca por um novo lar. O vendedor de imóveis Thomas Hutter (Nicholas Hoult) fica responsável por conduzir os negócios de Orlok e, então, viaja para as montanhas da Transilvânia para prosseguir com as burocracias da nova propriedade do nobre. O que Thomas não esperava era encontrar o mal encarnado.

Todos ao seu redor lhe indicam abandonar suas viagens, enquanto, longe dali, Ellen (Lily-Rose Depp) é continuamente perturbada por sonhos assustadores que se conectam com o suposto homem que Thomas encontrará e que vive sozinho num castelo em ruínas nos Cárpatos. A estranha relação entre Ellen e a criatura a fará sucumbir a algo sombrio e tenebroso?

