Coroação da influenciadora Virginia na Grande Rio provoca polêmica

Ela herda o posto de rainha de bateria da escola de samba, até então ocupado por Paolla Oliveira

estadão conteúdo

estadão conteúdo

21/09/2025 - 20h00
A influenciadora Virginia Fonseca foi coroada como rainha de bateria da escola de samba Acadêmicos do Grande Rio neste sábado, 20. Ela herda o posto até então ocupado por Paolla Oliveira, que esteve presente na quadra da escola para a transmissão do reinado. A passagem de bastão agitou as redes sociais e dividiu opiniões sobre a escolha da agremiação.

O evento para a passagem da faixa reacendeu polêmicas iniciadas quando Virgínia foi anunciada pela escola de Duque de Caxias, em maio deste ano. Desde então, a influenciadora foi ironizada até mesmo pelo Fantástico, que a chamou de "Rainha de BETeria" no quadro humorístico Isso a Globo Não Mostra.

A influenciadora foi convocada a depor como testemunha na CPI das Bets. Nas redes sociais, muitos questionam a escolha e a conexão de Virgínia com o samba.

Em vídeos e fotos divulgados pela própria Grande Rio, é possível ver o momento em que Virgínia sobe ao palco da quadra da escola e samba para se apresentar oficialmente como a nova rainha de bateria.

O logotipo de sua marca de cosméticos, Wepink, ao lado do símbolo da escola também chamou atenção. "O nome da marca maior que o da agremiação", criticou uma pessoa no X, antigo Twitter.

Apesar da alta repercussão, Virgínia não é a primeira influenciadora a cruzar a barreira para o território das escolas de samba e do carnaval. No início de setembro, a Salgueiro anunciou GKay como nova musa para o carnaval 2026.

Já Mileide Mihaile, ex-peoa de A Fazenda, herdou o cargo de Lexa como rainha de bateria da Unidos da Tijuca. A maranhense, no entanto, tem um histórico maior com agremiações, já tendo desfilado pela Grande Rio e pela Independente Tricolor, de São Paulo.

Além delas, outros nomes como Andressa Urach, Monique Rizzeto e Rayane Figliuzzi também estão entre as influenciadoras que irão passar pela Marquês de Sapucaí no próximo ano.

 

Coroação de Virgínia repercutiu e dividiu opiniões

Os vídeos da coroação mostram que o momento dividiu opiniões, tanto na quadra quanto nas redes sociais. Em determinados trechos da transmissão realizada ao vivo na noite do sábado, 20, é possível ouvir os torcedores da escola clamando o nome de Paolla Oliveira enquanto Virgínia é anunciada, com gritos de "Fica, Paolla". Nas redes, alguns criticaram o samba da influenciadora.

"A Virgínia não prometeu nada e ainda ficou devendo", alfinetou um. "Uma rainha de bateria precisa saber sambar, precisa ter carisma, precisa ficar nítida a ligação dela com a escola. E infelizmente não rolou", opinou outra.

Mesmo assim, houve quem saísse em defesa de Virgínia. "Por ser a primeira experiência dela no meio do carnaval, eu achei que ela arrasou. Ela vai evoluir e até o carnaval vai calar a boca de muita gente", apostou uma fã. "No início ela estava muito nervosa e ficou perdida, mas depois ela foi soltando o samba no pé", declarou outra.

A Grande Rio também definiu o samba-enredo para o carnaval do próximo ano no evento de coroação. A escola selecionou o hino dos compositores Ailson Picanço, Marquinho Paloma, Davison Wendel, Xande Pieroni e Marcelo Moraes para embalar o enredo A Nação do Mangue, do carnavalesco Antônio Gonzaga. A escola irá celebrar o Manguebeat, movimento de contracultura que surgiu no Recife, em Pernambuco.

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 22 e 28 de setembro. Perseverança e foco.

Sob a regência do Oito de Ouros, este é o momento ideal para se dedicar ao que verdadeiramente importa: lapidar seus talentos. Perseverança e foco serão as chaves para o crescimento e a conquista.

21/09/2025 11h53

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 22 e 28 de setembro. Perseverança e foco.

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 22 e 28 de setembro. Perseverança e foco. Foto: Divulgação

O Oito de Ouros como carta regente da semana convida ao aperfeiçoamento através da dedicação constante, atenção aos detalhes e trabalho metódico. É um momento de autoconhecimento e busca por maestria, onde o foco na tarefa e o compromisso geram resultados tangíveis, simbolizando a construção de bases sólidas para o futuro. 

A carta do Oito de Ouros é a representação de um jovem artesão aprimorando suas habilidades através da prática constante e dedicação, simbolizando o ditado "a prática faz a perfeição" através do foco, diligência e compromisso para atingir a maestria em um ofício. A carta inspira a aprender, treinar e ajustar o que é necessário para o progresso, lembrando que os esforços de hoje constroem o futuro desejado. 

A estação primaveril é um período de renovação e crescimento, incentivando o investimento no presente com empenho e cuidado para manifestar novos projetos e realizações, como o aprofundamento de um ofício ou habilidade, seja na área profissional, pessoal ou financeira. 

O Oito de Ouros sugere que você ofereça cem por cento – e até um pouco mais – em tudo o que faz. Esta carta lembra da importância de valorizar as habilidades que você está aperfeiçoando e reconhecer como elas impactam positivamente a vida das pessoas ao seu redor. Ao se empenhar com o seu melhor, você garante que poderá seguir pelo mundo de cabeça erguida, confiante em suas capacidades e no seu valor.

Quando o Oito de Ouros surge como carta regente, indica que você está se empenhando para aprimorar suas habilidades e se tornar um especialista naquilo que faz. Talvez você tenha passado recentemente por mudanças no trabalho, nos estudos ou na sua situação financeira, e agora está aplicando toda sua determinação e foco para dominar a nova competência que está adquirindo.

Você demonstra diligência e comprometimento, dedicando-se integralmente ao que está no centro da sua atenção. Ao repetir tarefas e praticar constantemente, você avança em direção à excelência em seu ofício, e, através da perseverança e atenção aos detalhes, constrói o seu sucesso.

O Oito de Ouros também pode indicar a busca por novos estudos ou educação complementar para refinar suas habilidades. Você já possui proficiência em determinada área, mas agora deseja alcançar a maestria. Sabe que isso exigirá foco, dedicação e atenção aos detalhes. Está consciente de que o aprimoramento não acontece da noite para o dia, mas se mostra preparado para a jornada rumo à excelência e alta performance em sua área de escolha.

De maneira mais ampla, o Oito de Ouros representa uma energia de trabalho árduo, responsabilidade e consciência aplicada à vida e suas competências.

O Oito de Ouros é um incentivo para continuar no caminho que você está trilhando, pois ele levará, gradualmente, ao sucesso. Sim, é necessário dedicação, foco e paciência, mas a cada dia, ao permanecer fiel aos seus valores e crenças, você se aproxima do seu objetivo. Talvez os resultados ainda não sejam visíveis como você gostaria, mas os acontecimentos estão se desenrolando para conduzi-lo à direção certa. Continue trabalhando em si mesmo, fazendo ajustes e melhorias constantes para se tornar a melhor versão de quem você pode ser.

Pergunte-se o que poderia aprender ou criar para melhorar a si mesmo ou suas circunstâncias? Se já estiver em busca de novos conhecimentos, o Oito de Ouros surge como uma carta de incentivo, lembrando que a energia investida no seu desenvolvimento valerá a pena.

O Oito de Ouros nos lembra que o crescimento verdadeiro exige atenção, dedicação e prática consciente. É a carta da construção sólida, do aperfeiçoamento constante e do florescimento que vem do esforço bem direcionado. Cada ação, cada detalhe cuidado, contribui para resultados duradouros.

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 22 e 28 de setembro. Perseverança e foco.Oito de Ouros - Divulgação

O final de setembro chega com uma poderosa configuração astrológica. O Sol em Libra nos inspira a buscar equilíbrio, harmonia e justiça, especialmente nas relações e nos projetos coletivos. A energia do equinócio de Primavera renova nossos caminhos, trazendo florescimento e crescimento, enquanto a natureza nos lembra que tudo precisa de cuidado e paciência para prosperar. Já Marte em Escorpião desperta coragem e determinação para enfrentar medos profundos, transformando obstáculos em oportunidades.

Dica do tarô: aproveite esta fase para trabalhar em projetos que exigem dedicação e aprendizado, mas sem perder a leveza e a abertura às mudanças. Mesmo os desafios mais intensos trazem sementes de crescimento – cabe a você regá-las com atenção, paciência e determinação.

O Oito de Ouros, aliado ao Sol em Libra, Marte em Escorpião e a primavera, nos lembra que a verdadeira prosperidade vem do equilíbrio entre esforço, foco e flexibilidade.

Dicas da Semana

Diligência e Trabalho Árduo
Dedique-se com atenção às tarefas do dia a dia. Pequenos esforços consistentes trazem grandes resultados com o tempo.

Maestria e Excelência
Invista no detalhe e na qualidade do que faz. Cada passo cuidadoso é parte da jornada rumo à excelência.

Propósito e Direção
Mantenha o foco no que realmente importa. Trabalhar com intenção e clareza traz resultados mais sólidos e satisfatórios.

Aprendizado e Habilidade
Tire proveito da energia desta semana para praticar e aprimorar suas habilidades e talentos. Lembre-se: progresso vem da prática e da constância. Tenha paciência. A pressa é inimiga da perfeição.

A carta Oito de Ouros fala sobre a beleza e o progresso que surgem no processo de aprender e aprimorar-se. Assim como um jardineiro que, na primavera, prepara a terra, planta sementes e dedica cuidado diário ao cultivo, você também é chamado a investir tempo e esforço em suas tarefas.

O trabalho diligente e a prática constante são como a rega e a luz do sol que permitem que tudo floresça. Essa carta lembra que a realização vem da paciência e da disciplina, conduzindo ao florescimento de seus talentos e conquistas.

As habilidades que você desenvolve agora serão valiosas ao longo da vida. Dessa experiência, você levará não apenas a sabedoria adquirida, mas também o orgulho e a autoconfiança de ter conquistado o que tanto desejava.

O Oito de Ouros é uma carta que fala sobre esforço e aprimoramento. Para evoluir em qualquer área e alcançar o sucesso, é preciso persistência e constância. Como disse Ayrton Senna, “No que diz respeito ao empenho, ao compromisso, ao esforço, à dedicação, não existe meio-termo. Ou você faz uma coisa bem-feita ou não faz.”

Uma ótima semana e muita luz,

Ana Cristina Paixão

Moda B+: 5 ajustes que deixam a roupa com caimento de alta costura

Pequenos toques que transformam o comum em sofisticado

20/09/2025 18h00

5 ajustes que deixam a roupa com caimento de alta costura

5 ajustes que deixam a roupa com caimento de alta costura Foto: Divulgação

De acordo com dados recentes da Associação Brasileira do Vestuário (Abravest), cada brasileiro consome, em média, 12 quilos de roupas por ano. Mas, na prática, nem sempre as peças caem bem no corpo — e o resultado é um guarda-roupa cheio de roupas que poderiam ser muito mais usadas se passassem por pequenos ajustes.

A verdade é que o caimento certo transforma não apenas o visual, mas também a autoestima. Um vestido que valoriza a silhueta, um blazer que se ajusta nos ombros ou até uma calça que ganha o comprimento ideal podem fazer toda a diferença.

“Muitas vezes, não é a peça que está errada, mas sim a forma como ela conversa com o corpo. Pequenos ajustes trazem um ar de alta costura para roupas do dia a dia”, explica Evandro de Macedo Filho, da Tem Jeito, rede especializada em costura e customização.

Pensando nisso, o profissional lista cinco mudanças simples que têm grande impacto no guarda-roupa:

Pences estratégicas

Ajustes na região da cintura e busto podem transformar o caimento, criando uma silhueta mais harmônica.

Aperto lateral

Sutil, mas poderoso, afinar levemente as laterais de uma blusa ou vestido garante um visual sofisticado e elegante.

Ajuste de barras

Calças, saias e vestidos no comprimento correto alongam a silhueta e evitam que a peça “pese” na produção.

Ombros no lugar

Um blazer ou camisa com o encaixe certo nos ombros transmite imediatamente elegância e proporção.

Pequenos recortes e acabamentos

Detalhes como subir a cava de uma blusa ou refazer um punho podem transformar o aspecto da peça, deixando-a mais moderna.

Mais do que uma questão estética, esses cuidados carregam também um olhar sustentável: em vez de descartar roupas que não caem bem, é possível reinventá-las, prolongando sua vida útil. “É sobre vestir-se de forma autêntica e consciente, entendendo que cada corpo é único e merece ser valorizado”, reforça Evandro.

Com pequenos toques de alfaiataria, o que parecia uma peça comum pode se tornar um item-chave no estilo pessoal — provando que, na moda, detalhes fazem toda a diferença.

