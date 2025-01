Corumbá abre o carnaval em fevereiro com roda de samba e baile nos bairros

AGENDA CULTURAL

Dupla de atores de "Forrest Gump", Tom Hanks e Robin Wright voltam a trabalhar juntos em "Aqui", longa-metragem que usa tecnologia inovadora para brincar com suas feições

O renomado diretor Robert Zemeckis retorna às telonas com “Aqui”, uma obra cinematográfica que promete cativar o público com sua narrativa inovadora e elenco estelar. O filme, que estreou nos cinemas brasileiros ontem, reúne novamente Tom Hanks e Robin Wright, a dupla que encantou o mundo em “Forrest Gump”.

Baseado na história em quadrinhos homônima de Richard McGuire, “Aqui” se passa inteiramente em um único local: a sala de uma casa. Por meio desse espaço aparentemente comum, o filme nos leva em uma viagem fascinante pelo tempo, explorando as vidas de diversas famílias ao longo de gerações.

No centro da trama estão Richard (Hanks) e Margaret (Robin), um casal prestes a deixar o lar onde viveram momentos de amor, perdas, risos e memórias. A narrativa se desenrola de forma não linear, transportando os espectadores do passado mais distante até um futuro próximo.

O que torna “Aqui” verdadeiramente especial é a tecnologia de rejuvenescimento digital utilizada para permitir que Hanks e Robin interpretem seus personagens em diferentes fases da vida. A técnica inovadora promete uma experiência visual única, mesclando nostalgia e futurismo.

O elenco de apoio é igualmente impressionante, contando com talentos como Paul Bettany, Kelly Reilly e Michelle Dockery. Suas performances prometem adicionar profundidade e nuances à narrativa central.

Zemeckis, conhecido por sua habilidade em mesclar emoção e tecnologia em filmes como “De Volta para o Futuro” e “O Expresso Polar”, parece ter encontrado o equilíbrio perfeito em “Aqui”. O filme promete ser uma reflexão poética sobre a passagem do tempo, as conexões humanas e a permanência dos espaços em nossas vidas.

À medida que acompanhamos as histórias que se desenrolam nesse lar ao longo dos séculos, somos lembrados de nossa própria mortalidade e da marca que deixamos nos lugares que habitamos.

TEATRO

O Circo do Mato inicia o ano com os pés na estrada – e em nova estreia. É que a trupe está com o inédito espetáculo “Ponto de Partida”, que vai conectar Mato Grosso do Sul ao estado da Bahia neste mês.

O trabalho já tem data marcada para sua estreia: dias 17, 18 e 19 na capital sul-mato-grossense, na sede da própria cia. Com classificação indicativa de 12 anos, o ingresso será 1 kg de alimento não perecível, fraldas geriátricas e/ou material de higiene ou limpeza.

Dirigido por João Lima, com texto de Breno Moroni e atuação do artista Mauro Guimarães, “Ponto de Partida” transcende limites geográficos e temporais.

“Sem dar muito spoiler, é a história de um palhaço já idoso, vindo de uma família tradicional de circo, que está esperando uma carona de um contratante para a sua última apresentação, a qual não chega a acontecer. Esse é o ponto de partida da narrativa, daí a escolha do nome do espetáculo”, explica o diretor.

Em uma viagem dramatúrgica, o enredo busca ainda homenagear os palhaços de todo o Brasil.

“Acompanho a hierarquia do circo de lona, onde o palhaço é o último estágio que alguém pode alcançar. Diferentemente do teatro-circo, em que você pode iniciar como palhaço, no circo tradicional você só se torna palhaço quando é muito velho e já foi mágico, equilibrista, malabarista”, pontua Breno.

O ingresso será 1 kg de alimento não perecível ou outros materiais – doações que serão revertidas para instituições sociais.

“Eles estão pedindo produtos de higiene pessoal e fraldas geriátricas, pensando em nossos idosos, que atualmente são 20”, afirma Vilma Gomes, enfermeira responsável pela gestão da entidade Recanto Feliz.

“Tenho a satisfação de ver o olhar do Circo do Mato para a comunidade, porque a arte tem esse olhar sensível e o espetáculo retrata justamente o lugar do idoso no mundo”, detalha a enfermeira.

“Ponto de Partida”

Data: dias 17, 18 e 19.

Horário: às 20h.

Local: na sede do Circo

do Mato, que fica localizada na Rua Tonico de Carvalho, nº 263, no Bairro Amambaí.

FIM DE FÉRIAS

O Shopping Campo Grande está com uma rica programação de fim de férias para entreter as crianças enquanto não retornam às escolas.

Amanhã, a garotada poderá participar de aulas de muay thai kids para todo mundo se manter em movimento.

Com duas turmas, a programação tem início às 8h (para os pequenos de 4 a 7 anos) e às 8h30min (para crianças de 8 a 11 anos). Ambas as aulas acontecem na Fórmula Academia – Unidade Shopping Campo Grande.

Já às 15h ocorrerá uma oficina de fantoches pucket na praça central de eventos do shopping. Essa programação é voltada para crianças a partir dos 4 anos.

Outra opção é o parque Mônica Esportes, que oferece um circuito de aventuras com infláveis, piscina de bolinhas, giro radical e espaço multijogos, além de toda a temática do grupo de amigos mais amados dos quadrinhos: a Turma da Mônica.

O evento é apto para crianças de 2 anos até jovens de 13 anos e tem valores de R$ 60 (até 40 minutos), R$ 70 (até 80 minutos), R$ 80 (até 120 minutos) e R$ 90 (até 160 minutos). A atração está localizada na praça de eventos em curta temporada.

BRECHÓ

Em mais uma edição da feira que reúne os brechós de toda a cidade de Campo Grande, a Garimpasso desta vez será diferente. Marcado para ocorrer no Capivas Cervejaria, o evento terá o preço único de R$ 25 em todas as peças.

Garimpasso

Data: neste domingo.

Horário: das 17h às 20h.

Local: Capivas Cervejaria, que fica localizada na Rua Pedro Celestino, nº 1.079 – Centro.

FÉRIAS BRINCANTES

O Ateliê Ramona Rodrigues, espaço cultural referência em arte para crianças, preparou uma programação especial para levar muita cultura e diversão para as férias da criançada campo-grandense.

Neste fim de semana, às 16h, Edu Brincante e Caramuja apresentam uma sessão especial de histórias com muitas brincadeiras para todo mundo conferir.

Em cena, os artistas e pesquisadores de cultura da infância apresentam com muita música, brincadeiras, bonecos e interação com a plateia alguns contos que fazem parte do imaginário popular brasileiro e da literatura infantil.

A apresentação é um convite para que bebês a partir de um ano, crianças pequenas e suas famílias vivenciem momentos de encantamento, imaginação e felicidade.

Férias Brincantes, com Edu Brincante e Caramuja

Data: neste sábado e domingo.

Horário: às 16h.

Local: no Ateliê Ramona Rodrigues, que fica localizado na Rua 14 de Julho, nº 1.431, casa 3 – Centro.

Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada).

Vendas e informações: pelo WhatsApp (67) 98154-1699.

SAMBA

Em um esquenta para a folia do Carnaval 2025, o Grêmio Recreativo Escola de Samba (Gres) Igrejinha vai fazer amanhã um evento especial com o renomado sambista Emerson Dias.

Gres Igrejinha

Data: neste sábado.

Horário: às 19h30min.

Local: Sede do Gres Igrejinha, que fica localizada na Avenida Presidente Ernesto Geisel, nº 5.982, no Bairro Cabreúva.

Ingressos: R$ 60 (individual) e R$ 120 (mesa).

Vendas e informações: pelo WhatsApp (67) 99258-6595 ou ainda pelo telefone (14) 98195-7542.

