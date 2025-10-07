Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cresce o número de idosos conectados, de acordo com o IBGE

Se a autonomia digital segue em alta na população com mais de 60 anos, os riscos também não param de crescer; especialista no assunto alerta para fraudes on-line e destaca a importância de capacitação em segurança digital

Da Redação

07/10/2025 - 09h30
No curta-metragem “O Vô Tá On” (2024, 25 min.), do cineasta mineiro Clério Dornell, o ator Luciano Luppi faz o papel de Ernesto, um homem de 70 anos que não se sente apto a usar aplicativos de relacionamento.

Mas, por insistência do neto, o personagem acaba mudando de ideia e a vida e o coração vão se abrindo a novas possibilidades, como a sorridente e charmosa Conceição, interpretada com graça pela atriz Nanci Alves.

O que se passa na ficção do filme de Dornell não está muito distante da realidade. O acesso à internet entre os brasileiros com 60 anos ou mais nunca esteve tão alto. E, com esse aumento, crescem também os desafios. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2019, 44,8% dos idosos haviam usado a internet durante o ano.

Em 2024, esse porcentual chegou a 69,4%, o que significa 11 milhões de novos usuários nesse grupo em um intervalo de apenas cinco anos. Ao todo, 168 milhões de brasileiros com 10 anos ou mais acessaram a rede no último ano, o equivalente a 89,1% da população. Entre os idosos, o celular se tornou o principal meio de conexão, sendo utilizado por 78% deles.

PRÓS E CONTRAS

O crescimento revela uma mudança de hábitos e aponta novas possibilidades de autonomia, socialização e acesso a serviços como compras, telemedicina e transações bancárias. No entanto, com as oportunidades vêm também os riscos. Graduada em Sistemas de Informação e especializada em Softwares e Soluções

Tecnológicas, a professora Enilda Cáceres alerta que esse público é alvo frequente de criminosos virtuais.

“Os idosos estão mais vulneráveis a golpes porque muitas vezes confiam em mensagens e links suspeitos. É essencial investir em educação digital, mostrando de forma simples como identificar fraudes, proteger senhas e não compartilhar informações pessoais”, destaca Enilda, que coordena o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Centro Universitário Estácio em Campo Grande.

Apesar das ameaças, a inclusão digital também traz benefícios importantes. Enilda observa que a conexão aumenta a independência e a autoestima de quem aprende a lidar com as ferramentas digitais.

“Hoje, muitos idosos conseguem marcar consultas, fazer compras, pagar contas e acessar serviços sem depender de terceiros. Isso amplia o sentimento de autonomia e de pertencimento ao mundo digital”, afirma a especialista, que também atua no Senac Hub Academy da Capital.

Outro ponto sensível é a solidão, considerada um dos grandes problemas da terceira idade. Nesse aspecto, a internet tem atuado como aliada, mas também pode gerar armadilhas, se não for usada de maneira crítica.

“Chamadas de vídeo, aplicativos e redes sociais ajudam a manter contato com filhos, netos e amigos, reduzindo o isolamento social. Mas é preciso lembrar que esse contato virtual deve ser equilibrado, complementando, e não substituindo, as interações presenciais, que são fundamentais para o bem-estar dos idosos”, ressalta a professora.

EVITANDO OS GOLPES

Para reduzir os riscos de golpes virtuais, a especialista elaborou, com o Núcleo de Inclusão Digital da Estácio Campo Grande, um guia prático com orientações acessíveis a todos os públicos, não apenas aos idosos. Entre as dicas estão cuidados simples que podem ser aplicados no dia a dia. Confira a seguir.

MENSAGENS

Desconfie de mensagens pedindo dinheiro ou dados pessoais. Antes de agir, ligue para a pessoa ou a instituição e confirme se o pedido é verdadeiro.

LINKS

Não clique em links estranhos. Se chegar por WhatsApp, SMS ou e-mail uma mensagem prometendo prêmios ou pedindo para atualizar cadastros, o melhor mesmo é ignorar.

SMS

Nunca passe senhas ou códigos enviados por SMS. Nem mesmo para alguém que se passe por banco ou familiar.

SENHAS

Evite senhas óbvias. Datas de aniversário e nomes de familiares são fáceis de descobrir. Combine letras e números para mais segurança.

ATUALIZAÇÃO

Mantenha o celular atualizado. Sempre que o aparelho pedir atualização, aceite. Isso ajuda a bloquear brechas usadas por golpistas.

O material completo do guia prático pode ser acessado gratuitamente no site Tecnologia para Todos (https://estaciocg.github.io/tecnologiaparatodos/), no qual a Estácio reúne orientações sobre navegação segura na internet. O salto no número de idosos conectados mostra que a inclusão digital já é uma realidade no Brasil, mas o desafio agora é garantir que ela ocorra de forma segura e consciente.

O alerta dos especialistas é claro: a tecnologia pode ser uma grande aliada na vida dos idosos, mas, sem orientação adequada, também pode abrir caminho para riscos que afetam justamente a população mais vulnerável.

MÚSICA

Concerto une UFMS e Harvard em experiência sonora que faz o Pantanal "cantar" em Campo Grande

O projeto Pantanal Sounds se une ao Núcleo Sinfônico da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), hoje, para um concerto gratuito a partir das 19h30min no Teatro Glauce Rocha

06/10/2025 09h35

Projeto Pantanal Sounds, realizado em parceria entre a UFMS e a Universidade de Harvard, propõe unir ciência e arte para dar visibilidade às paisagens sonoras do Pantanal e às delicadas relações que sustentam a vida no bioma

Projeto Pantanal Sounds, realizado em parceria entre a UFMS e a Universidade de Harvard, propõe unir ciência e arte para dar visibilidade às paisagens sonoras do Pantanal e às delicadas relações que sustentam a vida no bioma Foto / Divulgação

O projeto Pantanal Sounds se une ao Núcleo Sinfônico da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), hoje, para um concerto gratuito a partir das 19h30min no Teatro Glauce Rocha.

O concerto marca a abertura do 35º Congresso Nacional da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música (Anppom), que é realizado em Mato Grosso do Sul pela primeira vez e recebe professores, pesquisadores e músicos de vários estados de hoje até sexta-feira.

Sob a regência do maestro Jorge Geraldo, o Núcleo Sinfônico da UFMS é um projeto de extensão voltado à prática musical coletiva e à difusão cultural, que reúne diferentes formações, como banda, orquestra experimental comunitária e coro, envolvendo estudantes e músicos da comunidade.

O programa do concerto de hoje conta com peças inéditas de Rael B. Gimenes – “A Mônada”, para violoncelo, banda sinfônica e meios eletrônicos – e Max Packer, em que instrumentos se fundem aos registros sonoros coletados no bioma pantaneiro.

Também fazem parte, obras que celebram a diversidade da música brasileira e latino-americana: “Toté”, de José Henrique Padovani, para violoncelo e meios eletrônicos; “Brasiliana”, de João Guilherme Ripper; “Latinoamérica Despierta”, de Rubén Darío Gómez; e ainda canções populares interpretadas pelas cantoras Marta Cel, Namaria e Karla Coronel.

O concerto contará com a participação dos solistas William Teixeira (violoncelo) e Evandro Higa (piano).

Projeto Pantanal Sounds, realizado em parceria entre a UFMS e a Universidade de Harvard, propõe unir ciência e arte para dar visibilidade às paisagens sonoras do Pantanal e às delicadas relações que sustentam a vida no biomaO violoncelista William Teixeira

O projeto Pantanal Sounds, realizado em parceria entre a UFMS e a Universidade de Harvard, propõe unir ciência e arte para dar visibilidade às paisagens sonoras do Pantanal e às delicadas relações que sustentam a vida nesse bioma, hoje pressionado por desmatamentos e queimadas. 

Para isso, pesquisadores e músicos da UFMS, de diversas universidades brasileiras e da Universidade de Harvard, coletaram sons no coração do Pantanal e, a partir deles, criaram novas obras musicais.

Pantanal Sounds, conforme a proposta do projeto, “é um convite à escuta e sensibilização à temática ecológica, entendida como o encontro entre as dimensões mentais, sociais e ambientais do convívio entre os seres humanos e seu habitat.

As obras combinam a potência estética e política das sonoridades do Pantanal, despertando novas formas de consciência sobre a urgência de preservar este território único, oportunizando uma experiência de escuta e reflexão”.

MS AO VIVO

De volta à Capital Michel Teló se apresenta neste domingo no Parque das Nações Indígenas

O cantor apresenta as canções do projeto "Sertanejinho do Teló" no próximo domingo, no Parque das Nações Indígenas, com entrada franca; shows de abertura serão com DJ Jackson Seballo e grupo Lendas 67

06/10/2025 09h00

Michel Teló: de volta ao começo e tributo ao pop-rock no show de domingo

Michel Teló: de volta ao começo e tributo ao pop-rock no show de domingo Foto / Divulgação

Campo Grande recebe, no dia 12, no Parque das Nações Indígenas, uma edição especial do MS Ao Vivo em comemoração aos 48 anos de Mato Grosso do Sul, com o cantor Michel Teló como atração principal.

Na abertura do evento, quem vai comandar o palco é o DJ Jackson Seballo e o grupo Lendas 67, que farão os shows de aquecimento antes da entrada do ex-jurado do programa The Voice. A entrada é franca.

O Lendas 67 é formado pelos ex-integrantes do grupo Tradição, do qual Teló fez parte. O MS Ao Vivo é um projeto musical promovido pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc) e da Fundação de Cultura de MS (FCMS) em parceria com a Energisa e o Sesc-MS.

LENDAS 67

Os ex-integrantes do grupo Tradição – Gerson Douglas, Anderson Nogueira, Vagner Pekois, Carlos Targino e Arapiraca – são responsáveis por criar sucessos que marcaram gerações e estão de volta aos palcos sob o nome de Lendas 67.

Michel Teló: de volta ao começo e tributo ao pop-rock no show de domingoGrupo Tradição - Foto / Divulgação

A formação reúne músicos que ajudaram a transformar o Tradição em um grupo popular, levando o som de Mato Grosso do Sul para outros estados do Brasil. Agora, unidos novamente, eles apresentam um espetáculo que valoriza suas raízes e dá continuidade a uma história de sucesso.

Será uma oportunidade de o público conhecer ou reviver, ao vivo, canções como “Barquinho”, “Bora Tomar Uma” e “Capricha Gaiteiro”.

SERTANEJINHO DO TELÓ

Com uma carreira marcada por grandes sucessos e turnês nacionais e internacionais, Michel Teló é, hoje, um dos artistas mais populares da música brasileira. Agora, ele chega com uma nova proposta que promete encantar o público. “Sertanejinho do Teló”, um show festivo, vibrante e cheio de personalidade.

O projeto foi lançado em duas partes, nos meses de maio e junho, com gravações realizadas em Campo Grande, durante uma apresentação intimista e descontraída, tendo como plateia apenas familiares e amigos do artista.

O repertório de “Sertanejinho do Teló” apresenta releituras de clássicos da música brasileira, repaginados com batidas sertanejas envolventes e dançantes, a exemplo de “Convite de Casamento”, “Ana Júlia”, “Exagerado” e “Metamorfose Ambulante”. Nesta última, um dos maiores sucessos de Raul Seixas (1945-1989), o público poderá ver Teló tocando bateria.

Lulu Santos (“Toda Forma de Amor”), Cazuza (“Exagerado”), Cristiano Araújo e Ivete Sangalo (“Cê Que Sabe Amor/Não Precisa Mudar”, além das inéditas “Beleza Exclusiva” e “Se eu Tô Querendo Ir”, também estão no repertório. Fora as faixas que resgatam sua origem com o grupo Tradição, como “Garçom Amigo” e “Vaneira das Meninas CarinhosasFundo da Grota”.

“São músicas que gosto de tocar quando estou em casa, com amigos e família. Agora, o público vai poder curtir isso comigo. É sem fórmula, só música boa, que faz parte da minha história. Um show para celebrar e se divertir”, afirma Teló.

O espetáculo conta ainda com um cenário criado para transformar cada apresentação em uma experiência única e inesquecível.

POT-POURRIS

Entre os pot-pourris do repertório de “Sertanejinho”, Teló mescla nomes improváveis como Cássia Eller e César Menotti & Fabiano, em “Caso Marcado/Malandragem”, ou Leandro & Leonardo com Só Pra Contrariar, em “Entre Tapas e Beijos/Você Virou Saudade”.

Já em “O que Tiver que Vir Virá/Tem Nada a Ver” forma quarteto de Chrystian & Ralf com Jorge & Matheus. Seguindo com ícones sertanejos, “Romance/Seu Astral” trazem a mistura de Humberto & Ronaldo e Jorge & Matheus. A batida sertaneja ganha o pop rock dos Paralamas do Sucesso e Vitor Kley, no medley “Meu Erro/O Sol”, e Gian & Giovanni e Rick & Renner são unidos em “Convite de Casamento/Ela é Demais”.

