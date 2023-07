Cultura B+: Escola Bolshoi realiza pré-seleção em todo o país

A Escola Bolshoi Brasil é reconhecida internacionalmente por sua excelência e tradição no ensino da dança clássica, proporcionando aos seus alunos uma formação artística de qualidade incomparável.

“Estudar na Escola Bolshoi Brasil é uma oportunidade, uma vez que os alunos têm acesso a um ambiente de aprendizado inspirador e desafiador, que cultiva tanto suas habilidades técnicas quanto sua expressividade artística. Os benefícios de ser um aluno do Bolshoi Brasil são inúmeros. Além de receber um treinamento intensivo e especializado em dança clássica, os bailarinos têm a oportunidade de vivenciar a metodologia Vaganova consagrada da escola e uma das principais do mundo. Isso proporciona uma base sólida, capacitando nossos alunos a alcançarem padrões de excelência reconhecidos internacionalmente”. Maikon Golini, Assessor Artístico da Escola Bolshoi.

No dia 3 de julho, no Sesi Vila Leopoldina, na cidade de São Paulo/SP, a partir das 9h, a Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, realiza uma pré-seleção para novos alunos.

Os aprovados terão a oportunidade de participar da Seleção Nacional e concorrer a uma bolsa de estudos 100% gratuita, para o curso de Dança Clássica da Escola Bolshoi, localizada em Joinville/SC.

Oportunidade que terão também bailarinos das regiões de Sinop (MT), Brazilândia (DF), Monte Azul Paulista (SP) e Joinville (SC). Para o país inteiro a grande audição na Escola Bolshoi no Brasil acontecerá em 22 de julho.

Audição Nacional na Escola do Bolshoi em Joinville - Foto: Diego Belop

A partir de uma oportunidade como essa que o bailarino Luiz Anselmo, de 20 anos, da Cia. Jovem Bolshoi Brasil, foi contratado para o The National Ballet of Canada, em Toronto/Canadá.

Luiz é natural de Rio Piracicaba/MG, se formou na Escola Bolshoi em 2022 e a partir de agosto se prepara para novos desafios no exterior.

“Na minha cidade o preconceito com os homens no balé ainda existia, vários amigos do meu pai perguntavam por que ele não tinha me colocado no futebol. Mas meu pai sempre foi meu maior incentivador, dizia que se eu queria dançar eu iria dançar”, contou Luiz. “Depois que essas pessoas começaram a me ver no palco a cabeça delas também foi mudando, até hoje recebo mensagens perguntando como estou e quando é a próxima apresentação”, finaliza o bailarino.

Luiz Anselmo sempre se destacou durante seus estudos na Escola Bolshoi, mesmo em séries iniciais, interpretava grandes papéis. Sempre foi muito focado e determinado e isso é seu grande diferencial como bailarino.

Com dez anos de idade, se mudou para Joinville junto com a mãe, que trancou a faculdade de História para poder acompanhar o filho em seu sonho de se tornar um bailarino profissional. Foi na Escola Bolshoi que Luiz se desenvolveu como bailarino, obteve seu primeiro emprego em uma Companhia profissional, a Cia. Jovem Bolshoi Brasil. E agora, no dia 8 de agosto, Luiz Anselmo ingressa na renomada companhia The National Ballet of Canada.

“70% dos alunos formados no Bolshoi Brasil, estão empregados despois de sua formação na área de dança. Percebemos a que arte também é um poderoso elevador social e muda as vidas de famílias menos favorecidas”, explica o diretor do Bolshoi no Brasil Pavel Kazarian que completa. “Concretizar o sonho das crianças é importante para os pais. Estudar na única filial do Bolshoi do mundo muda a vida da criança, da família, da comunidade ao redor”, finaliza o diretor.

O bailarino Luiz Anselmo - Foto: Renan Livi

Escola Bolshoi benefícios

A Escola Bolshoi concede 100% de bolsas de estudo para todos os aprovados. Além de ensino gratuito, os alunos recebem benefícios como alimentação, transporte, uniformes, figurinos, assistência social, orientação pedagógica, assistência odontológica preventiva, atendimento fisioterápico, nutricional e assistência médica de emergência/urgência pré-hospitalar.

Para isso devem apresentar bom rendimento na Escola Bolshoi e também no ensino médio e fundamental, pois a ausência de boas notas implica na perda da bolsa de estudo no Bolshoi. Os alunos recebem educação, aprendem uma profissão, exercitam responsabilidade e constroem cidadania.

O complexo escolar é formado por salas para aulas de balé, estúdios de música, ateliê, núcleo de saúde, biblioteca, cantina, espaços culturais e dois laboratórios cênicos. Cerca de 6 mil metros quadrados de absoluta dedicação profissional ao ensino. Espaço ideal para formar artistas da dança dentro da metodologia do Teatro Bolshoi.

A Escola é uma instituição, com personalidade jurídica, de direito privado, sem fins lucrativos, que tem apoio da Prefeitura Municipal de Joinville, do Governo do Estado de Santa Catarina e dos “Amigos do Bolshoi”, empresas e pessoas físicas socialmente responsáveis que contribuem com o projeto por meio de serviços prestados e patrocínios não incentivados ou incentivados por leis de incentivo à cultura municipal, estadual e federal.

A Escola Bolshoi conta com o patrocínio de empresas como: Loterias Caixa, Diamante Energia, Alfa Impacta Mais, Brascabos, BRDE, Catallini Terminais Portuários, Celesc, Nidec, Texpa, União Quimica, Unicred, Whirlpool e demais Amigos que contribuem com a arte no país.

Empregabilidade

A Escola do Teatro Bolshoi no Brasil disponibiliza para o mercado de trabalho da dança não só bailarinos com formação de qualidade, mas também pessoas conscientes do seu papel na sociedade.

A Escola já formou 432 bailarinos e 70% atuam na área da dança pelo Brasil e Exterior. A empregabilidade relaciona-se com a realidade de todo e qualquer profissional. Atualmente os jovens formados no Bolshoi Brasil atuam em 26 países e em 5 continentes.