Destaque B+: O ator Marcéu Pierrotti fala sobre carreira e estreias ao Correio B+

Djavan retorna ao Mato Grosso do Sul com a turnê D no dia 27 de abril, no Bosque Expo

A envolvente música de Djavan ressoa e traz à mente versos como "O luar, estrela do mar, O sol e o dom". Com show da turnê D marcado para o dia 27 de abril em Campo Grande, a DJ sul-mato-grossense, Nathalia Albuquerque conta ao Correio B, sobre a emoção ao ser convidada para abrir e encerrar o show de Djavan.



Nathalia, reconhecida na cena da discotecagem há uma década, já dividiu palco com grandes nomes como DJ Alok e Paula Toller. Seu talento foi amplamente reconhecido pelo público e empresários, resultando em convites para eventos de renome. A expectativa para a apresentação no Bosque Expo está nas alturas, com ingressos disputados e muita animação prevista.

Fã declarada de Djavan, Nathalia promete um set repleto de brasilidades e homenagens ao artista, mantendo o clima do show e elevando a energia da plateia. A turnê 'D', baseada no álbum homônimo lançado em 2022, traz sucessos atemporais e novas composições do cantor alagoano.

"É uma alegria imensa para mim, uma DJ sul-mato-grossense, ter recebido esse convite. É uma responsabilidade tão grande abrir e fechar o show de um grande artista como o Djavan. Estou muito animada, muito feliz com esse reconhecimento. Minhas expectativas são as melhores possíveis. E estou preparando um set com muito carinho, com muita música brasileira para homenagear a nossa música", revela Nathalia.

Djavan retorna após anos e promete uma noite memorável. "No dia 27 de abril estarei na cidade com a Turnê D. Vocês ainda não viram, então vamos lá fazer uma grande festa. Vai ser uma noite inesquecível, tenho certeza. Um beijo", convida o cantor de MPB.

No dia 27 de abril, sábado, as portas se abrem às 20h para o aguardado show no Bosque Expo, localizado no Shopping Bosque dos Ipês. O espetáculo terá início às 22:30h.

Mesas para até 8 pessoas estão disponíveis, com serviço de Open Bar de água, refrigerante e cerveja AMBEV, acompanhados de um mix de castanhas e frutas secas.

O setor B (Vermelhas) tem o valor de 4.200,00, com convites disponíveis para a mesa Safra Vinhos, através do contato no Whatsapp 67 992456907.

A Safra Vinhos estará presente com sua winebar, oferecendo venda e serviços à mesa. Sua carta de vinhos, destilados e Tábua de Frios será especialmente preparada para o evento. Vale ressaltar que Tábua de frios, vinhos, destilados e energéticos não fazem parte do open bar e são vendidos separadamente na mesa.

A entrada é restrita para maiores de 18 anos. Para ingressos e reservas, entre em contato pelo Whatsapp 67-99296-6565 de segunda a sábado, das 13h às 19h. Demais informações acesse www.pedrosilvapromocoes.com.br.

