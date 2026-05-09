Dia das Mães: veja dicas de presentes personalizados que você mesmo pode fazer

Dia das Mães é celebrado neste domingo (10) no Brasil. Famílias brasileiras se reúnem para comemorar a data com mães, madrastas, avós, esposas e filhas, além de presenteá-las para não passar a data em branco.
Que tal sair da “mesmice” e presentar sua mãe com algo diferente e feito por você mesmo?
O Correio do Estado preparou dicas econômicas e criativas para presentear a sua rainha. Aliás, gestos sinceros e carinhosos não têm preço. Confira:
1. Cartinha manuscrita
Não tem preço que pague palavras sinceras e cheias de amor escritas em um papel. Sentimentos manuscritos valem mais do que qualquer presente comprado.
Veja o passo a passo para fazer uma carta manuscrita:
- escolha canetas de cores variadas
- separe um papel sulfite do tamanho de sua preferência
- expresse seus sentimentos por meio de palavras. Escreva o que a pessoa representa para você, a importância dela em sua vida, as qualidades dela e o principal: que você a ama
- coloque a carta dentro de um envelope e feche com adesivo de coração
2. Caixa com tudo o que sua mãe mais gosta dentro
Já pensou juntar tudo o que sua mãe mais ama dentro de uma caixinha? Você mesmo pode montar.
Confira o passo a passo para montar a “caixinha do amor”:
- compre uma caixa de madeira MDF do tamanho de sua preferência
- encha a caixa com itens ou guloseimas que sua mãe mais gosta: chocolate, bombom, pirulitos, botões de flor, fotografias, cartinhas, cosméticos, livros, acessórios, urso, garrafa de vinho
- decore a caixa com corações, fitas e adesivos
3. Álbum de fotos com momentos de mãe e filho(a)
Que tal revelar uma foto de cada mês para recordar os melhores momentos com sua mãe?
O presente pode proporcionar momentos de emoção, recordações e resgate de experiências, na data comemorativa.
Veja o passo a passo para montar o “álbum das lembranças”:
- revele fotos com sua mãe
- coloque uma legenda atrás de cada fotografia
- coloque as fotos em um álbum caracterizado
4. Café da manhã na cama
Sua mãe merece acordar em grande estilo, com a cama repleta de gostosuras. Aliás, quem não gosta de comer, não é mesmo?
Veja o passo a passo para montar uma bandeja repleta de delícias:
- prepare a bebida da preferência de sua mãe: suco, água saborizada, iogurte, café, chá
- compre pão, manteiga, requeijão, presunto, iogurte, biscoito, bolo, torrada, geleia e frutas
- coloque pratos, talheres, taças e xícaras para que sua mãe manuseie os alimentos
- decore a bandeja com um botão de rosa vermelha
Pronto! Viu como é possível presentear sua rainha gastando pouco? Siga as dicas!