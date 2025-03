Destinos B+: Saiba como garantir uma viagem tranquila de avião durante a gestação

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Viajar de avião durante a gestação exige cuidados específicos para garantir o conforto e a segurança tanto da futura mãe quanto do bebê. Com um planejamento adequado e algumas medidas simples, é possível desfrutar da viagem com tranquilidade e bem-estar.



Para ajudar as gestantes nesse processo, o B+ conversou com Suelen Miura, empresária e agente de viagens com mais de 16 anos de experiência, compartilha dicas essenciais para uma jornada segura e confortável.

"Seguindo algumas recomendações, a gestante pode viajar com mais segurança, aproveitando cada momento do voo com serenidade. O mais importante é respeitar os limites do corpo, garantindo que tanto a mãe quanto o bebê estejam bem cuidados ao longo de toda a viagem", explica.



Confira as principais orientações:

A empresária também destaca a importância de consultar sempre o seu médico e verificar se ele autoriza a viagem, garantindo que esteja tudo bem com a gestante e com o bebê. Até a 28ª semana de gestação, não é necessário apresentar atestado para viajar. Portanto, se o médico liberar, está tudo certo para seguir viagem.

Hidratação é fundamental

Manter-se bem hidratada é uma das principais recomendações de Suelen para gestantes que vão viajar de avião. "O ar seco da cabine pode causar desconforto e até agravar o inchaço, por isso é essencial beber bastante água durante o voo", orienta.



Além disso, ela alerta que alimentos e bebidas específicas podem intensificar esses efeitos. "Evitar cafeína e alimentos excessivamente salgados faz diferença, pois ambos podem contribuir para a retenção de líquidos e aumentar o desconforto", acrescenta. Essas precauções simples ajudam a manter o equilíbrio do organismo, proporcionando uma experiência mais tranquila.

Movimentação regular e uso de meias de compressão

Em voos longos, movimentar-se regularmente é essencial para melhorar a circulação sanguínea e prevenir desconfortos como câimbras e inchaços. O ideal é levantar-se a cada duas horas para caminhar pelo corredor.



Para proteção extra, o uso de meias de compressão é altamente recomendado, pois elas ajudam a reduzir o risco de trombose, especialmente em viagens prolongadas. Como Suelen Miura enfatiza, "essas medidas simples e eficazes garantem mais conforto e segurança durante a viagem."

Alimentação equilibrada

Uma alimentação equilibrada também desempenha papel fundamental no bem-estar da gestante. Evitar longos períodos sem comer é essencial para manter os níveis de energia e prevenir enjoos ou mal-estar.



Suelen recomenda levar snacks saudáveis, como frutas secas, oleaginosas e barrinhas naturais, para garantir uma alimentação prática e nutritiva ao longo do voo. "Fazer pequenas refeições ajuda a manter o equilíbrio, evitando quedas de glicose que podem causar tontura ou fadiga", explica.

Planejamento para uma viagem tranquila

Além dos cuidados durante o voo, o planejamento de toda a viagem é crucial. A gestação impõe novas necessidades e limitações, tornando necessário um ajuste no roteiro. É essencial moderar as atividades no destino e garantir momentos de descanso para assegurar uma experiência mais confortável e segura.



"Garantir períodos de descanso e organizar o itinerário de forma eficiente ajuda a tornar a viagem mais tranquila e prazerosa, sem comprometer o bem-estar da futura mamãe", conclui Suelen Miura.