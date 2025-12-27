Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Di Ferrero encerra temporada de atrações musicais em Campo Grande

O artista embalou o público com antigos sucessos na última apresentação musical da temporada do Natal dos Sonhos

Laura Brasil

27/12/2025 - 09h21
A maratona de apresentações musicais na Praça Ary Coelho encerrou-se nesta sexta-feira (26) com a presença do cantor Di Ferrero, que fechou a série desta edição do Natal em Campo Grande.

Desde a criação da Cidade do Natal, que concentrava atrações, e a pedido dos comerciantes, em uma tentativa de movimentar a região central, a festividade mudou para o coração da Cidade Morena.

Uma iniciativa da Prefeitura Municipal, em parceria com empresas privadas, transformou o Natal dos Sonhos dos campo-grandenses.

Com um repertório repleto de hits, a presença do artista encantou quem aproveitou a noite e embalou o público de todas as idades que foi prestigiar o show, que contou com a abertura da banda Control A.

A moradora do bairro Rita Vieira, Uerika Santos, de 22 anos, chegou cedo para garantir um lugar perto do palco.

“A expectativa é a melhor possível. Aguardamos muito desde o anúncio de que ele se apresentaria aqui. Minha amiga me convidou, e ela é super fã”, contou.

Fã de longa data, Raíssa Souza, de 23 anos, também não escondeu a animação. “Estou muito empolgada. Acompanho o trabalho dele desde a época do NX Zero.”

Curtindo o primeiro show da vida, a adolescente Sarah Rodrigues, de 17 anos, não conteve a emoção.

“Esse é o primeiro show da minha vida, então estou muito animada. Comecei a ouvir as músicas por influência da minha irmã mais velha e hoje curto bastante esse estilo mais alternativo. Acho que foi uma ótima escolha fazer o show aqui na praça, porque até quem não conhece muito pode vir assistir e acabar gostando.”

Ana Santos, de 36 anos, fez questão de levar toda a família para acompanhar o show e viver o clima do Natal dos Sonhos no Centro da cidade. Para ela, a apresentação marcou um momento especial, já que foi a primeira vez que assistiu ao cantor ao vivo.

“É a primeira vez que vejo o show dele, apesar de sempre acompanhar o trabalho. Foi ótimo.”

Artista da casa

Natural da Cidade Morena, Di Ferrero comentou a emoção de retornar para se apresentar “em casa”.

“Acho lindo tudo isso aqui, possibilita que mais pessoas tenham condições de assistir ao show; acho bem democrático nesse sentido. Além de ser importante para a cidade, para a cultura e para a música. Incentivar qualquer forma de arte é importante. Às vezes, a molecada pode ver e se inspirar, isso acontece muito, então é uma oportunidade para todo mundo. Tem vários pontos positivos, e fico feliz de terem me chamado”, disse Di.

Não perca a programação

O Natal dos Sonhos segue até o dia 31 de dezembro, transformando a Praça Ary Coelho em um novo ponto de encontro para os munícipes durante os festejos de fim de ano.

O público pode visitar a Casa do Papai Noel, o presépio, a árvore de Natal gigante, além da praça de alimentação.

Diariamente, o espaço recebe apresentações de artistas regionais, valorizando a cultura local, e conta ainda com a presença dos personagens Rena e Ted, que seguem encantando as crianças e tornando a experiência ainda mais especial no coração da cidade.

Alternativas

Veterinários alertam para cuidados com pets durante fogos no fim de ano

Entre as estratégias para os dias de festa e viagens de longa distância, profissionais indicam homeopatia e conforto

26/12/2025 15h30

Foto: Divulgação

Barulhos intensos dos fogos, viagens, mudanças na rotina e maior movimentação dentro de casa fazem do fim de ano um dos períodos mais estressantes para os animais de estimação.

Embora muitos tutores não percebam de imediato, cães, gatos e até outras espécies podem sofrer impactos fisiológicos importantes diante desses estímulos.

De acordo com uma pesquisa recente realizada pela Petlove, 73% dos pets se escondem, 66% tremem, 46% ficam desorientados e 42% buscam colo durante os episódios de barulho intenso. Outros 38% tentam fugir, enquanto 27% choram e 26% latem excessivamente.

Veterinários especialistas, explicam o que acontece com os animais e como é possível oferecer suporte em situações de estresse como essas.

Segundo o médico veterinário, Luis Felipe Marques de Campos, o estresse causado pelo som dos fogos de artifício, desencadeia uma reação em cadeia no organismo.

“Qualquer situação estressante estimula uma resposta que começa no diencéfalo e termina com o aumento de secreção, de adrenalina e do cortisol”, explica o promotor técnico da Homeopet.

Ele ainda destaca que a resposta é natural, mas quando frequente ou intensa, pode levar a mudanças comportamentais significativas.

Durante o fim de ano, os gatilhos costumam se acumular: fogos de artifício, presença de visitas, sons incomuns, ausência do tutor ou viagens longas.

“Para os pets que ficam, é uma época diferente, com barulhos constantes e sem a presença do tutor para transmitir segurança. Para os que viajam, tudo muda: rotina, ambiente, pessoas e até o contato com outros animais”, completa Luis.

Nem sempre os sinais são óbvios. Alguns animais comem demais quando estão ansiosos; outros, passam a destruir móveis, objetos ou desenvolver comportamentos repetitivos, como lamber insistentemente as patas. Há ainda aqueles que chegam à automutilação.

“Essas alterações comportamentais são tentativas do organismo de lidar com o estresse e devem ser encaradas como alertas”, afirma o veterinário.

Um ponto importante, destacado pela médica veterinária, Cláudia Karolline Queiroz de Oliveira é que o medicamento não é calmante, nem sedativo.

“O Anizen não altera o estado de percepção nem a personalidade do animal. Ele apenas ajuda a lidar melhor com o estímulo estressante”.

O uso dessa homeopatia pode ser feito no dia a dia, inclusive em animais com distúrbios comportamentais como ansiedade e compulsão. O produto não apresenta contraindicações conhecidas e pode ser administrado desde filhotes até animais idosos. Ele também é aplicado com sucesso em diferentes espécies, como aves e primatas.

Apesar dos benefícios, a veterinária destaca que nenhuma estratégia atua sozinha. Preparar o ambiente é essencial, especialmente durante a queima de fogos.

Alternativas

Criar uma sala tranquila, com um local confortável e menor exposição ao barulho ajuda o animal a se sentir seguro. Em momentos mais críticos, a frequência do uso do medicamento pode ser intensificada conforme orientação profissional.

“Animais naturalmente medrosos ou ansiosos precisam de suporte antecipado. O ideal é iniciar o uso da homeopatia alguns dias antes das datas comemorativas ou viagens”, orienta. Para ela, o cuidado emocional é tão importante quanto o físico.

“Fogos, mudanças na rotina e maior movimentação podem causar muito estresse, mesmo em pets que parecem tranquilos. Cuidar do bem-estar emocional dos animais é uma forma de amor que faz toda a diferença”, finaliza.

A recomendação final é que os tutores estejam atentos antes que o estresse se manifeste de forma intensa.

SEXTOU

Show gratuito de Di Ferrero anima Campo Grande nesta sexta-feira

Em carreira solo, ex-vocalista da banda de rock nacional NX Zero se apresenta na Praça Ary Coelho, às 20h30, com entrada franca

26/12/2025 10h30

Nascido em Campo Grande, Di Ferrero ficou conhecido nacionalmente por ser vocalista da banda NX Zero

Nascido em Campo Grande, Di Ferrero ficou conhecido nacionalmente por ser vocalista da banda NX Zero Foto: @cesinha

O cantor Di Ferrero, conhecido pelo seu vocal na banda NX Zero, se apresenta nesta sexta-feira (26) em Campo Grande, mais precisamente na Praça Ary Coelho, às 20h30, com entrada franca. O show faz parte da programação do Natal dos Sonhos de 2025, que segue até o último dia do ano.

Nascido em Campo Grande, o artista volta a sua terra natal depois de um ano e meio. Sua última apresentação na Capital havia sido em julho de 2024, quando foi uma das atrações do Sunset Rock Festival ao lado da banda Lagum.

Há dois meses, no final de outubro, o cantor chegou a fazer uma visita a Capital junto com sua esposa, a modelo Isabeli Fontana, mas para celebrar o casamento de um parente. Na época, chegou a compartilhar nas suas redes sociais uma volta pela cidade conduzindo um fusca, também acompanhado da esposa, do qual está junto desde 2013.

Além de reviver sucessos conhecidos pelo grande público na época de NX Zero, como “Cedo ou Tarde” e “Razões e Emoções, seu retorno a Campo Grande também fará parte da turnê 'SE7E', que reúne composições recentes do artista, como “Som da Desilusão”, “Além do Fim” e “Unfollow”.

Em entrevista recente ao portal cultural paulistano Viva a Cidade, Di Ferrero contou como é a energia de seus shows nesta nova turnê. “É uma apresentação que não para, é pra cima, com energia de show grande, com muita interação com o público. As músicas são conectadas, emendadas umas nas outras, do começo ao fim”, afirma.

No palco, Di Ferrero estará acompanhado por sua banda: Thales Stipp (bateria), Bruno Genz (guitarra) e Marina Izaac (baixo). Depois de Campo Grande, o cantor vai a Porto Alegre (RS), onde se apresenta no dia 31, seu último show no ano, também com entrada franca.

Programação de Natal

Diferente dos anos anteriores, a programação de Natal de Campo Grande em 2025 teve como ponto de concentração a região central, e não mais a tradicional Cidade do Natal, localizada nos Altos da Avenida Afonso Pena.

A Cidade do Natal deu lugar à Vila de Natal, na Praça Ary Coelho, o novo ‘point’ das celebrações de fim de ano. 

A programação começouno dia 29 de novembro e reuniu espetáculos, shows nacionais, decoração temática, sorteio de apartamentos e outras atrações. 

A mudança de local foi uma decisão da Prefeitura após pedidos dos comerciantes do Centro, que solicitaram que as atrações ficassem reunidas para fortalecer o movimento, atrair visitantes e impulsionar as vendas no comércio. 

Antes de Di Ferrero, nomes como Ana Paula Valadão, DJ Jiraya Uai e outros artistas regionais se apresentaram neste final de ano na praça Ary Coelho.

No decorrer da Rua 14 de Julho houve a Parada Natalina, que reúne personagens de Natal, além da tradicional Família Rena.

De forma inédita, um circo foi montado no centro da cidade, que trouxe o espetáculo “Natal dos Sonhos”, com música ao vivo, palhaços, malabarismo e apresentações aéreas, para trazer ao público uma “experiência emocionante sobre o verdadeiro sentido do Natal”. 

Além disso, o restante dos atrativos da Cidade do Natal também migraram para a Vila do Natal, como as apresentações culturais, praça de alimentação e a decoração temática. 

Junto com as comemorações natalinas, foi realizada a 10ª edição do Feirão Habita Campo Grande com um ponto exclusivo na Rua 14 de Julho, com o sorteio de apartamentos dos residenciais Jorge Amado, Manoel de Barros e Nova Bahia. 

"O Centro é o coração da cidade, então levar toda a estrutura do Natal para essa região é uma forma de revitalizar o comércio, atrair visitantes e fortalecer o sentimento de pertencimento da população”, destacou a prefeita Adriane Lopes.

O evento é uma parceria da Prefeitura Municipal com instituições públicas e privadas. Até agora, pelo menos seis instituições estão unidas na iniciativa, como a Águas Guariroba, Energisa, Famasul, MRV, Pátio Central Shopping,  Sesc e outros parceiros.

Fim de semana

O rock ‘n’ roll hoje abraça o espírito natalino, a partir das 20h, no Sunset Growler Station, com o Festival Solidário A Arca de Noel. Com participação das bandas A Arca, Arredia, Foogha e Herezia, toda a renda obtida e os alimentos arrecadados serão integralmente revertidos para a Casa Lar Ação Humanitária.

O couvert antecipado pode ser adquirido pelo Sympla por R$ 35 ou R$ 20 (meia-entrada solidária), mediante a apresentação de 1 kg de alimento não perecível.

Além deste evento, acontecerão eventos na Rua 14 de Julho, para os interessados em uma vida noturna mais próxima do pagode, funk ou música eletrônica. Confira:

Má Donna
Hoje, às 18h, DJ Bibbia;
Amanhã, às 18h, DJ Gaiezza;
Domingo, às 16h, Pagode na Pele.

Mistura Bar
Hoje, às 20h30min, Grupo Simboraí;
Amanhã, às 19h30min, Grupo Entre Amigos;
Domingo, às 20h30min, Grupo Boa Vibe.

67 Bar
Hoje, às 21h, DJ Gutto e participações especiais;
Amanhã, às 21h, DJ Barretinho;
Domingo, às 19h, playlist da casa.

Rolê da 14
Hoje, a partir das 17h30min, Grupo Entre Amigos;
Amanhã, a partir das 17h30min, Projeto Lado B;
Domingo, a partir das 17h30min, Grupo SDI.

