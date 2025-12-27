Di Ferrero encerra temporada de atrações musicais em Campo Grande

A maratona de apresentações musicais na Praça Ary Coelho encerrou-se nesta sexta-feira (26) com a presença do cantor Di Ferrero, que fechou a série desta edição do Natal em Campo Grande.
Desde a criação da Cidade do Natal, que concentrava atrações, e a pedido dos comerciantes, em uma tentativa de movimentar a região central, a festividade mudou para o coração da Cidade Morena.
Uma iniciativa da Prefeitura Municipal, em parceria com empresas privadas, transformou o Natal dos Sonhos dos campo-grandenses.
Com um repertório repleto de hits, a presença do artista encantou quem aproveitou a noite e embalou o público de todas as idades que foi prestigiar o show, que contou com a abertura da banda Control A.
A moradora do bairro Rita Vieira, Uerika Santos, de 22 anos, chegou cedo para garantir um lugar perto do palco.
“A expectativa é a melhor possível. Aguardamos muito desde o anúncio de que ele se apresentaria aqui. Minha amiga me convidou, e ela é super fã”, contou.
Fã de longa data, Raíssa Souza, de 23 anos, também não escondeu a animação. “Estou muito empolgada. Acompanho o trabalho dele desde a época do NX Zero.”
Curtindo o primeiro show da vida, a adolescente Sarah Rodrigues, de 17 anos, não conteve a emoção.
“Esse é o primeiro show da minha vida, então estou muito animada. Comecei a ouvir as músicas por influência da minha irmã mais velha e hoje curto bastante esse estilo mais alternativo. Acho que foi uma ótima escolha fazer o show aqui na praça, porque até quem não conhece muito pode vir assistir e acabar gostando.”
Ana Santos, de 36 anos, fez questão de levar toda a família para acompanhar o show e viver o clima do Natal dos Sonhos no Centro da cidade. Para ela, a apresentação marcou um momento especial, já que foi a primeira vez que assistiu ao cantor ao vivo.
“É a primeira vez que vejo o show dele, apesar de sempre acompanhar o trabalho. Foi ótimo.”
Artista da casa
Natural da Cidade Morena, Di Ferrero comentou a emoção de retornar para se apresentar “em casa”.
“Acho lindo tudo isso aqui, possibilita que mais pessoas tenham condições de assistir ao show; acho bem democrático nesse sentido. Além de ser importante para a cidade, para a cultura e para a música. Incentivar qualquer forma de arte é importante. Às vezes, a molecada pode ver e se inspirar, isso acontece muito, então é uma oportunidade para todo mundo. Tem vários pontos positivos, e fico feliz de terem me chamado”, disse Di.
Não perca a programação
O Natal dos Sonhos segue até o dia 31 de dezembro, transformando a Praça Ary Coelho em um novo ponto de encontro para os munícipes durante os festejos de fim de ano.
O público pode visitar a Casa do Papai Noel, o presépio, a árvore de Natal gigante, além da praça de alimentação.
Diariamente, o espaço recebe apresentações de artistas regionais, valorizando a cultura local, e conta ainda com a presença dos personagens Rena e Ted, que seguem encantando as crianças e tornando a experiência ainda mais especial no coração da cidade.