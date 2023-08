Dia do esmalte B+: Para comemorar a data, confira 7 cores de esmaltes que são tendência

A data de 01 de agosto marca o Dia do Esmalte, momento de homenagear um dos produtos de beleza mais populares, utilizado para colorir e embelezar as unhas.

Além disso, o dia celebra a variedade de cores, texturas e estilos disponíveis no mercado de esmaltes, bem como ressalta a importância do cuidado com as unhas e o valor da expressão individual por meio da escolha do design.



No Brasil, o mercado de esmaltes é forte e significativo, com uma ampla variedade de marcas, tonalidades e texturas para atender a demanda dos consumidores. Constantemente lançando novas coleções, as empresas nacionais se destacam no setor, apresentando desde tons clássicos até os mais modernos, sempre implementando as novas tendências.



A dinamicidade do mercado brasileiro se comprova em nomes como a Unhas Cariocas, maior rede de esmalterias do mundo, de acordo com a Associação Brasileira de Franchising (ABF). A presença de uma empresa de papel fortemente expressivo no Brasil, eleva o patamar do setor, uma vez que a marca se tornou referência internacional.



É importante mencionar que, além dos tradicionais, o mercado de esmaltes no Brasil oferece opções hipoalergênicas, desenvolvidos para pessoas com sensibilidade ou alergia a certos componentes presentes nos esmaltes convencionais.



Diante desse cenário, o mercado de esmaltes no Brasil se revela diversificado e acessível, uma vez que oferece uma ampla variedade de marcas, cores e texturas, além de disponibilizar opções para pessoas com diferentes necessidades. A cada temporada, novas coleções são lançadas pelas marcas, inspiradas nas cores e estilos mais recentes, fator que corrobora com o crescimento do setor em escala internacional.

Escolha a cor que mais gosta para comemorar o Dia do Esmalte - Foto: Divulgação

Para comemorar a data, confira 7 cores de esmaltes que são tendência:



- Azul celeste:

O azul celeste é uma cor suave e delicada que traz um toque de tranquilidade para as unhas.



- Laranja tangerina:

Para quem quer ousar e chamar a atenção por onde passa, o laranja tangerina é a escolha certa. Vibrante e cheio de energia, esse tom ensolarado é perfeito para destacar as unhas e adicionar um toque de diversão.



- Coral radiante:

O coral é uma cor que nunca sai de moda, e nesta temporada ele surge com toda a sua energia e vivacidade.



- Verde menta:

Fresco e moderno, o verde menta é uma cor que está em alta nesta temporada.



- Rosa chiclete:

Os tons de rosa nunca saem de moda, e o rosa chiclete é a cor perfeita para a temporada. A Barbie está aí para dizer não é mesmo?



- Nude rosado:

Se você prefere uma opção mais discreta, o nude rosado é a escolha certa. Esse tom neutro e elegante é perfeito para quem quer manter as unhas sofisticadas e delicadas.



- Vermelho intenso:

O vermelho sempre será um clássico, mas nesta temporada ele chega com ainda mais intensidade. O vermelho intenso é uma escolha poderosa e sedutora.

Foto: Pinterest