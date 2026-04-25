Chama atenção curiosidade relacionada as eleições desse ano. As 24 cadeira... Leia na coluna de hoje

Ileides Muller, poeta de ms
"Quero voltar ao começo de onde fui arrancada pela mão firme do tempo. Lá ficou meu prelúdio”.
Felpuda
Chama atenção curiosidade relacionada as eleições desse ano. As 24 cadeiras da Assembleia Legislativa de MS estarão sendo disputadas por quatro ex-presidentes e por outro que entregará o cargo, reeleito ou não, no final deste ano. Além disso, também estão na fila como pré-candidatos dois ex-governadores. Para o Parlamento estadual os ex-dirigentes Londres Machado, Paulo Corrêa, Junior Mochi, Jerson Domingos e o atual Gerson Claro. Isso, além dos ex- governadores André Puccinelli e José Orcírio. Vai vendo...
Um curso online e gratuito, com 100 vagas e financiamento da União Europeia, vai oferecer ferramentas de combate à desinformação. Trazido ao Brasil pelo Centro Universitário Integrado de Campo Mourão, o curso “Democracia, Europa, Extremismo de Extrema-direita: Neutralizando Perigos” será ministrado de 6 de julho a 8 de agosto, e as inscrições já estão abertas no site defend.grupointegrado.br. O corpo docente é composto por doutores com experiência internacional e pesquisadores do Brasil, Portugal, Rússia, Itália e África do Sul, que abordarão temas como a regulação das Big Techs, a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e o papel da ciência no combate à desinformação. As aulas serão ministradas no período noturno e em outros idiomas terão tradução simultânea. No final, haverá emissão de certificado.
Farpas
O deputado federal Luiz Ovando, que flanava tranquilo no PP, não está nada satisfeito com a entrada no partido do seu colega Dagoberto Nogueira. Os dois já andaram trocando farpas quando do ato de filiação do ex-tucano. Tudo por uma questão, digamos, de identidade política que, na trajetória pública, deixa marcas profundas. No caso dos dois parlamentares, dizem que nenhum faltou com a verdade.
Disfarce
O fato é que os dois parlamentares têm queda para a esquerda e somente estão em legenda de centro-direita por uma questão de conveniência e sobrevivência política, como atestam alguns de seus correligionários. Luiz Ovando iniciou sua vida pública no PPS , e depois de tentativas infrutíferas para conquistar um mandato, mudou de posição, filiando-se ao antigo PSL, da direita conservadora, enquanto Dagoberto “reinou” muitos anos no PDT, sigla de esquerda.
Porta de Entrada
O Rio de Janeiro concentrou quase um em cada quatro turistas internacionais que vieram ao Brasil no primeiro trimestre de 2026. Foram 884.535 desembarques, o equivalente a 23,65% do total, consolidando o estado como principal porta de entrada do país. O volume representa crescimento de 19% em relação a 2025.
Aniversariantes
Sábado (18)
Pedro Pedrossian Neto;
Bruna Chinaglia Maiolino Baruta;
Luiz Octávio Pinho;
Johnny Weise Khouri;
Ana Claudia Diniz Duim;
Alvarina Cardoso da Silva;
Edite Higa Guenka;
Mário Whately Thompson;
Dr. Júlio César Fanaia Bello;
Laerson Barbosa dos Santos;
José Richarles Brum;
Diego Soares dos Santos;
Marivanda Inez Rodrigues Pereira Eilert;
Wilian Parava de Albuquerque;
Luiz Carlos Spengler;
Silvia Rocha Pereira da Silva;
Armindo Antonio da Silva;
José Vamberto Alves;
Lauri Floro dos Santos;
Vera Lúcia Lhanos;
Luiz Edison Schneider;
Ana Paula Albuquerque dos Reis;
Adriana Pereira da Silva Bretan;
Marcelo Henrique Lessonier;
Fernando Wollmann;
Isa Maria Aquino Ratier;
Beatriz Bertoncelo;
Dr. Arlindo Seiki Nakasone;
Marcelo Pimentel Duailibi;
Carlos Alberto de Jesus Marques;
Haroldo Cavalcante Fagundes;
Dr. Marcelo Antonio Cotrim Ferro;
Ricardo Teixeira Albaneze;
Marta Recalde Lino;
Afonso Carneiro Pinheiro Filho;
Rosana Marckert de Paula Ribeiro;
Mariana Prado;
Nicole Arguelho Cardenas;
Tatiana Sena Borgo;
Wagner Luiz Figueiredo da Silva;
Willian dos Santos Peruzzo;
Sílvia Calarge;
Dr. Carlos Augusto Guimarães de Lima;
Maria Elza da Cruz;
Aline Satsiko Andrade Teruya;
Ismara da Silva Dib;
Elza da Costa Moraes;
Emily Cardoso Arima;
Natália Mangiolardo Martins;
Dr. Ailton Cabral Duarte;
Dr. José Gomes Filho;
Dra. Waldomira Martins Virgilio;
Alfredo Figueiredo;
Yayoi Tomouti Shigematsu;
Ana Paola Morales;
Maria Dalva de Souza Figueiredo;
Viviani Moro;
Marisa Mieko Matsumoto;
Mário Mori;
Fabricio Marcos Shimabukuro;
Roberto Akira Kojima;
Dirceu Vicente Rossettini Costa;
Tânia Regina Luzardo de Souza Sichinel;
Adenir Fatima Ruzzon;
Gustavo Henrique Zanella;
Stéphani Saraiva Campos;
Antonio Hoscher;
Ida Maria Crisci Manzano;
Luciane Morimatsu Zaidan;
Eulália Josédna Nery Ayach;
Marco Petry Laureano Leme;
Paula Miyasaki;
Renata Egito Barbosa;
Erika Helena Kikuchi;
Domingo (19)
Carmen Cestari;
Célia Márcia de Arruda Leandro;
Gabriela Além Straliotto;
Alcidema Severino da Silva (Cici);
Kátia Keiko Harasaki Shiraishi;
Maria Alice Borges;
Pedro Luiz Gonçalves Antunes;
Selma de Pinho Pieri;
Arnaldo Seiji Fujita;
Cândida Rodrigues de Moraes Pereira;
Cirene Alves da Silva;
Giordana Martins Stefanello;
Aurelio Fagundes de Oliveira;
Clayton Alves Ferreira;
Natasha Sainz Gonzalez;
Teresa Raquel Filippi Gomez;
Carlos Clementino Moreira Filho;
Lino Iahnn Cardoso;
Júlia de Oliveira;
André César Molina Teodoro;
Maria Aparecida Rocha Simei;
Tânia Regina dos Santos Machado;
Dr. Flávio Renato Rocha de Lima;
Cândida Pereira da Rosa;
Nilza Maria de Barros;
Ana Lúcia Rocha;
Nilda Peixoto dos Santos;
Elton Amaral da Rosa;
Jorge Setsuo Kowata;
Regina Maura Ramos Câmara;
Maurício Pereira Fernandes;
Alda Nunes Chamarro;
Dalva Maria Silva Martins;
Maria da Graças Silva;
Maria Nilda Cavalcante Rangel;
Claudemir Rivarola;
Eliana Cesar Silveira;
Edgard Fernandes da Rocha;
José Luiz Campos Leite;
Maria de Oliveira Nunes;
João Elesbão de Souza;
José Soares Rodrigues;
Kawata Hiraoki;
Leopoldo Garcia;
Manoel Gonçalves Neto;
Neuza Vieira Guerra;
Marta Helena Bego;
Eleandro Aranega;
Norma Viana da Silva Pólvora;
Shayene Diniz Rezek;
Dr. Joel Martins Garcia;
Christofer Fedritti;
João Humberto Nogueira Chaves;
Maira Araújo de Almeida Mendonça;
Luciene Mara Varela Cunha;
Nelson Rodrigues de Oliveira;
Edna da Silva Santos;
Luis Alberto Safraider;
Edson de Almeida;
Emerson Borher Guimarães;
Angela Maria Lelis Spada;
Kely Tamazato;
Hilda Balbino Giacomolli;
Luci Mara Tamisari Areco;
Marline Kalache Correa Lima;
Neuri Luiz Pigatto Filho;
Antônio Álvaro Pereira Jobim;
Fátima Francisca Catanante;
Sonia Aita Isquierdo;
Rodrigo Rafael Peloi;
Fábio Edmilson Hirata;
Osvaldo Gonçalves Troche;
Roberto Holzhausen;
Suzana Bambokian;
Colaborou Tatyane Gameiro