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Programação cultural na Capital reúne eventos, ações solidárias, inclusão, atrações gratuitas e mais

Programação cultural em Campo Grande reúne eventos, ações solidárias, inclusão e atrações gratuitas, com lazer para todas as idades e gostos

Mariana Piell

Mariana Piell

24/04/2026 - 11h00
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Os amantes de pets têm motivos de sobra para sair de casa amanhã. No Shopping Bosque dos Ipês, acontece a ação de adoção Vida Animal, das 16h às 20h, no primeiro piso. A iniciativa, realizada em parceria com o projeto Vida Animal e a Superintendência de Bem-Estar Animal, oferece a oportunidade de dar um novo lar a cães e gatos que aguardam por adoção responsável.

Foto: Divulgação

Adoção Conexão Pet

Evento Conexão Pet, na Casa Hub, terá 20 animais disponíveis para adoção.

Ainda dentro da proposta de conscientização e cuidado com os animais, a Casa Hub promove o evento Conexão Pet, das 8h às 12h. A programação reúne palestras com especialistas, feira pet, food trucks e uma feirinha de adoção com mais de 20 animais. O evento também arrecada doações de ração, que serão destinadas a instituições de proteção animal.

A iniciativa celebra o Abril Laranja, mês de combate aos maus-tratos, e o Dia Mundial da Medicina Veterinária, promovendo informação sobre saúde, alimentação e bem-estar dos pets.

Além disso, os visitantes poderão acompanhar bate-papos sobre temas como doenças infecciosas, comportamento animal e cuidados com espécies exóticas.

CINEMA

Para quem prefere curtir a telona, há novidades aguardadas. Entre os destaques está a estreia de “Michael”, com sessões a partir das 14h.

Foto: Divulgação

Cinema  “Michael”

Cinebiografia do Rei do Pop e um dos artistas mais reconhecidos e celebrados do mundo, Michael Jackson.

Um dos filmes mais esperados pelo público, “O Diabo Veste Prada 2” ganha sessões de pré-estreia no Shopping Bosque dos Ipês amanhã, com horários variados (legendado, às 19h, e dublado às 19h30min, 21h30min e 22h).

Foto: Divulgação

Cinema  “O diabo veste prada 2” 

A trama acompanha Miranda Prestly num momento de mudanças na moda e na indústria de publicações e revistas.

A programação inclui ainda títulos para diferentes gostos, como “Devoradores de Estrelas”, “Super Mario Galaxy – O Filme”, “O Drama”, “Um Pai em Apuros” e “Maldição da Múmia”, com opções de entretenimento para todas as idades.

TEATRO

A cena cultural também ganha força no Sesc Teatro Prosa, que oferece uma programação gratuita ao longo da semana. Os ingressos gratuitos podem ser retirados pelo Sympla.

Hoje, às 19h, o público poderá assistir ao espetáculo teatral “Seco”, do Grupo Fulano di Tal. A peça aborda temas intensos como obsessão, amor, liberdade e guerra, em uma montagem colaborativa com classificação para maiores de 18 anos.

Amanhã, às 16h, a programação se volta ao público infantil com “A Ursinha Pelúcia”, do Grupo Casa. A peça conta a história de uma ursinha que se perde na floresta e embarca em uma jornada de descobertas, em uma narrativa leve e educativa.

FEIRAS

Este sábado também será de magia e diversão no Campo do Pioneiros, com a chegada do New York Cirkus na programação da Feira Obá. A partir das 17h, o público poderá conferir apresentações circenses que prometem encantar crianças e adultos, com números cheios de humor, emoção e interação.

A proposta é criar um ambiente acolhedor e vibrante, reunindo famílias em uma experiência cultural ao ar livre.
Para quem busca um programa mais descontraído, a Feira São Bento também retorna neste sábado, das 18h às 22h, na Praça República do Líbano.

O evento reúne gastronomia variada, expositores locais e música ao vivo, criando um ambiente ideal para aproveitar a noite com amigos e família. A feira já se consolidou como um dos encontros mais queridos da cidade, valorizando pequenos empreendedores e a cultura local.

INCLUSÃO

A inclusão também ganha destaque neste fim de semana com o evento Tocou a Sirene, que acontece no Shopping Campo Grande, das 13h às 17h.

Voltada especialmente para crianças com transtorno do espectro autista (TEA) e suas famílias, a ação promove um ambiente acolhedor e adaptado, com atividades lúdicas, oficinas, contação de histórias e apresentações musicais.

A programação inclui ainda experiências diferenciadas, como interação com cães do projeto Cão Herói e atividades externas, como tirolesa e contato com cavalos. A iniciativa integra o Abril Azul, mês de conscientização sobre o autismo, e reforça a importância de espaços acessíveis e inclusivos.

Além do evento, o shopping mantém ações permanentes de acessibilidade, como empréstimo de abafadores auditivos, kits sensoriais e a Sala Neutra, um ambiente pensado para acolher pessoas que precisam de menor estímulo sensorial.

>> Serviço 

Além do lazer, o fim de semana também oferece serviços gratuitos à população. Amanhã, das 10h às 14h, o Shopping Bosque dos Ipês promove atendimento de orientação para fazer a Declaração do Imposto de Renda 2026.

Voltado especialmente para pessoas de baixa renda e microempreendedores individuais (MEIs), o serviço inclui apoio na declaração simplificada, regularização de CPF e orientações gerais.

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Diálogo

A tal história que CPI ou CPMI sabe-se como começa e não como termina, mos... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quinta-feira (23)

23/04/2026 00h02

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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George Bernard Shaw - escritor irlândes

"O homem sensato adapta-se ao mundo. O homem insensato insiste em tentar adaptar o mundo a si. Sendo assim, qualquer progresso depende do homem insensato”.

Felpuda

A tal história que CPI ou CPMI sabe-se como começa e não como termina, mostra que está ultrapassada no Brasil atual. As duas que foram instaladas, para apurar o grande duto que sugou bilhões do dinheiro dos aposentados e a do crime organizado, não deram em nadica de nada. Forças não tão ocultas entraram em campo, impediram a prorrogação, a votação de requerimentos de nomes e sobrenomes ligados aos poderes e fizeram outras manobras que avalizaram a continuidade da vida nabebesca que essa turma levava antes dos escândalos. E é vida que segue...

Inovando

A Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul iniciou cooperação inédita com a Civitatis e a Storm Education para qualificar o trade e ampliar a presença de MS no mercado internacional. 

Mais

Como parte da ação, será realizado no próximo dia 28, às 14h ( MS), o webinar “Inovação e experiência no turismo: o idioma inglês como diferencial competitivo”. Informações: turismo.ms.gov.br.

DiálogoFoto: Divulgação/Luciano Candisani

Até o final do próximo mês de maio, a exposição de fotografias Água Pantanal Fogo estará em cartaz no prestigiado Museu da Ciência, em Londres. As imagens do Pantanal que fazem parte da mostra são de Lalo de Almeida e Luciano Candisani, sob curadoria de Eder Chiodetto. Exibida no Reino Unido pela primeira vez como parte de sua turnê internacional, Água Pantanal Fogo integra a Temporada Cultural Reino Unido/Brasil 2025-26, organizada pelo British Council e pelo Instituto Guimarães Rosa. A exposição é gratuita, revelando a frágil beleza do Pantanal, a maior área úmida do mundo, e as ameaças à sua rica vida selvagem.

DiálogoDra. Bruna Vilela - Foto: Arquivo pessoal

 

DiálogoDra. Luisa Cherubini Mussi - Foto: Arquivo pessoal

Time

O pré-candidato ao Senado Reinaldo Azambuja, mesmo na briga por um mandato no Legislativo e não no Executivo, conta com a primazia de ter time formado na Assembleia de MS, com o qual poderá contar durante a sua campanha eleitoral. Como presidente do PL, conseguiu trazer para o partido parlamentares que somam sete cadeiras. Caso todos sejam reeleitos, poderá dar andamento às suas articulações futuras como presidência da Casa e prefeitura de Campo Grande. É esperar para conferir.

Freio

Quem submergiu com a ideia de lançar candidato ao governo de MS foi o ex-senador Delcídio do Amaral, presidente do PRD (Partido Renovação Democrática). A legenda formou federação com o Solidariedade e nos últimos meses e tinha proposta de participar da disputa majoritária. Mas, depois ficou demonstrado que “o pé foi tirado do acelerador” e o foco passou a ser a formação de chapas para disputar vagas nos poderes legislativos.

Suando

No dia 25, às 7h, no Horto Florestal de Ponta Porã, acontecerá primeiro treinão preparatório para a 4ª Corrida dos Poderes. Ao todo, serão quatro encontros, com etapas também em Corumbá, Três Lagoas e Costa Rica. A prova principal está marcada para 7 de novembro, com arena montada na Assembleia de MS. Em alusão ao Dia do Servidor Público, o evento busca incentivar hábitos saudáveis e fortalecer ações solidárias. A expectativa é reunir cerca de 4,2 mil participantes.

Aniversariantes

Dr. Sérgio Luiz Reis Furlani;
Maria Teresa de Mendonça Casadei;
Ricardo Augusto Bacha;
Liliane Gobbo;
Rodrigo Rezek Pereira;
Matheus Bambil de Almeida;
Guisela Thaler Martini;
Georges Mansour Hage;
Derlis Ariel Gonçalves;
Bernardino Fernandes;
Edison dos Santos Barbosa;
Fernando Alves Bittencourt;
Johnny Vilalba de Matos;
Laura Cristina Moraes de Almeida;
Heloisa Vargas Fernandes;
Jorge Pereira de Castro;
Luiz Pascoal Anholeto;
Nelson Coelho Pina;
Lázaro Ortega Silva;
Daniel Oliveira da Conceição;
Joanil Massister Benites;
Milton Ijudi Ekamoto;
Orminda Rosa Rolim;
Dra. Ana Beatriz Sperb Wanderley Marcos;
Jorge Luiz Rodrigues Noronha;
Cândida Tavares de Souza Figueiró;
Maria da Conceição Ribeiro Paraguassu;
Arnaldo Villas;
Martim Vaz;
Kelson Carvalho;
Jorge da Costa Marques;
Marcos Zambeli da Silva;
Adelina Rosa de Lima Tognini;
Flávio Rosemberg de Matos;
Vicente Jacques Monteiro Leite;
Terezinha Cândido Sobral Amaducci;
Jorge Pereira Vieira;
Mônica Aparecida Alves de Souza;
João Granjeira de Freitas;
Sulamirtes Rodrigues Galvão;
Otávio Almeida Loureiro;
Antonio Menezes de Souza;
Danielle Gutierrez Jacob;
Marley Pettengill Galvão Serra;
Álvaro Vareiro;
Lúcia Satiko Nakaiama;
Alcides Moreira dos Santos Júnior;
Altamiro de Souza;
Roseli Araújo de Matos Machado;
Taiãna Aparecida Alves;
Nilce Helena de Moraes;
Benedita da Silva Saraiva;
Adnair Dias da Silva Viana;
Ronald Ferreira de Novaes;
Cristiane Miranda Mônaco;
Eva Selanir Blanco Braga;
Luciene Machado;
Renato Martins Neder;
Elisabeth Cristina Sisti;
Maria Rita da Costa Assis;
Maria Claudia Machado;
Edson Mário de Souza Alves;
Gustavo Adolpho Bianchi Ferraris;
Ana Maria Flôres de Almeida;
Geraldo Inácio da Silva;
Mário Sérgio Nantes;
Dra. Silvia Hiromi Nakashita;
Fred Alexandre dos Santos Silva;
João Lúcio Mendes da Silva;
Karla Ferreira de Souza;
Maria Emília Borges de Matos;
João Augusto Moraes Machado;
Marisa Barbosa Ferreira;
Edson Rufino Martins Neto;
Elizabete Tsuco Nakasone;
Moacyr Arantes Sobrinho;
Osvaldo Pereira da Silva;
Renato Ferreira da Silva;
Jairo de Oliveira;
Edith Fernandes Xavier;
Alisson Nelicio Cirilo Campos;
Júlio Augusto de Melo;
Ana Lourdes Diniz;
Laurita Zorrom Cavalcanti;
Sônia Inês de Oliveira Peralta Santana;
Anibal Rodrigues Escobar;
Rita Nery da Silva;
Jorge Leite de Almeida;
Dr. Celso Jorge Cordoba Mendonça;
Marcio de Campos Widal;
Karina Dalla Pria Balejo;
Adalberto Luiz Reichert;
Leonardo Menegucci;
Ieda Freitas Martins;
Patricia do Amaral;
Clayton Espinola Correa;
Alline D’amico Bezerra;
Zeno Martins Gazote;
Melissa Nunes Romero Echeverria;
Arno Knoch;
Luiz Roberto Rodrigues;
Carlos Eduardo Girão de Arruda;
Melissa Murad Soares;
Leandro José Guerra;
Denise Garcia Sakae;
Elizângela Doretto de Souza;
Saulo Roberto Mioto da Costa;
Adriano Moreira Boabaid;

Colaborou Tatyane Gameiro

crônica

O Tempero da Vigilância

22/04/2026 13h30

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Arquivo

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Houve um tempo em que o macarrão, recém cozido, ia direto para debaixo da torneira. Uma heresia, diriam os italianos, mas um ritual comum nas cozinhas de Minas. Por lá também os frangos eram quase submetidos a um dia de spa: ensaboados, escaldados e esfregados antes de conhecerem a panela. Mas jabuticaba se comia no pé, com poeira e tudo; a goiaba e o jambo eram limpos na própria manga da camisa, se tanto.

Não sei se fomos nós que ficamos mais sábios ou se o medo das bactérias microscópicas nos tornou mais desconfiados. Os mais velhos juram que naquela época criança comia de tudo e não adoecia. Doce, banha, fritura — o passaporte para o paraíso era livre. A verdade é que adoeciam, sim; só não tínhamos o nome do culpado no prontuário. O chocolate de hoje, com seus parcos 20% de cacau, é mais uma promessa de açúcar do que a iguaria de outrora.

Naquela cozinha de antigamente, o tempo era um ingrediente. O feijão dormia de molho, o molho apurava no canto do fogão e o cheiro da comida invadia a casa muito antes do prato chegar à mesa. Hoje, o fogo é rápido e o ato de comer virou uma tarefa espremida entre dois compromissos. Perdemos a intimidade com a casca e com o osso; trocamos o manuseio do alimento pelo das embalagens de ultraprocessados, que dominam as prateleiras por serem mais acessíveis, tornando-se um desafio real para a saúde de todos nós.

Essa mudança de cenário acabou me tornando mais cautelosa com o que ponho no prato. Criei certas resistências que hoje fazem parte do meu jeito de estar no mundo: em restaurantes, por exemplo, evito as folhas. É um receio silencioso do que não passou pelas minhas mãos. Em casa, busco o que é mais próximo do natural e dou preferência aos orgânicos sempre que posso. Acredito que a nossa saúde é construída ali, na calma da escolha de cada ingrediente, longe da pressa das linhas de produção.

Sinto falta daquela liberdade de criança, mas, sendo sincera, não sei se hoje eu teria coragem de comer a jabuticaba direto do pé (não por causa da poeira, mas do agrotóxico). Por mais saudoso que esse gesto pareça, o mundo ficou complexo demais para a nossa antiga inocência. No fim, trocamos o macarrão lavado sob a torneira — aquela nossa antiga ignorância culinária — pela consciência necessária de que o cuidado com a mesa é, no fundo, um modo de cuidar da própria vida.

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