Programação cultural na Capital reúne eventos, ações solidárias, inclusão, atrações gratuitas e mais

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Os amantes de pets têm motivos de sobra para sair de casa amanhã. No Shopping Bosque dos Ipês, acontece a ação de adoção Vida Animal, das 16h às 20h, no primeiro piso. A iniciativa, realizada em parceria com o projeto Vida Animal e a Superintendência de Bem-Estar Animal, oferece a oportunidade de dar um novo lar a cães e gatos que aguardam por adoção responsável.

Foto: Divulgação

Adoção Conexão Pet

Evento Conexão Pet, na Casa Hub, terá 20 animais disponíveis para adoção.

Ainda dentro da proposta de conscientização e cuidado com os animais, a Casa Hub promove o evento Conexão Pet, das 8h às 12h. A programação reúne palestras com especialistas, feira pet, food trucks e uma feirinha de adoção com mais de 20 animais. O evento também arrecada doações de ração, que serão destinadas a instituições de proteção animal.

A iniciativa celebra o Abril Laranja, mês de combate aos maus-tratos, e o Dia Mundial da Medicina Veterinária, promovendo informação sobre saúde, alimentação e bem-estar dos pets.

Além disso, os visitantes poderão acompanhar bate-papos sobre temas como doenças infecciosas, comportamento animal e cuidados com espécies exóticas.

CINEMA

Para quem prefere curtir a telona, há novidades aguardadas. Entre os destaques está a estreia de “Michael”, com sessões a partir das 14h.

Foto: Divulgação

Cinema “Michael”

Cinebiografia do Rei do Pop e um dos artistas mais reconhecidos e celebrados do mundo, Michael Jackson.

Um dos filmes mais esperados pelo público, “O Diabo Veste Prada 2” ganha sessões de pré-estreia no Shopping Bosque dos Ipês amanhã, com horários variados (legendado, às 19h, e dublado às 19h30min, 21h30min e 22h).

Foto: Divulgação

Cinema “O diabo veste prada 2”

A trama acompanha Miranda Prestly num momento de mudanças na moda e na indústria de publicações e revistas.

A programação inclui ainda títulos para diferentes gostos, como “Devoradores de Estrelas”, “Super Mario Galaxy – O Filme”, “O Drama”, “Um Pai em Apuros” e “Maldição da Múmia”, com opções de entretenimento para todas as idades.

TEATRO

A cena cultural também ganha força no Sesc Teatro Prosa, que oferece uma programação gratuita ao longo da semana. Os ingressos gratuitos podem ser retirados pelo Sympla.

Hoje, às 19h, o público poderá assistir ao espetáculo teatral “Seco”, do Grupo Fulano di Tal. A peça aborda temas intensos como obsessão, amor, liberdade e guerra, em uma montagem colaborativa com classificação para maiores de 18 anos.

Amanhã, às 16h, a programação se volta ao público infantil com “A Ursinha Pelúcia”, do Grupo Casa. A peça conta a história de uma ursinha que se perde na floresta e embarca em uma jornada de descobertas, em uma narrativa leve e educativa.

FEIRAS

Este sábado também será de magia e diversão no Campo do Pioneiros, com a chegada do New York Cirkus na programação da Feira Obá. A partir das 17h, o público poderá conferir apresentações circenses que prometem encantar crianças e adultos, com números cheios de humor, emoção e interação.

A proposta é criar um ambiente acolhedor e vibrante, reunindo famílias em uma experiência cultural ao ar livre.

Para quem busca um programa mais descontraído, a Feira São Bento também retorna neste sábado, das 18h às 22h, na Praça República do Líbano.

O evento reúne gastronomia variada, expositores locais e música ao vivo, criando um ambiente ideal para aproveitar a noite com amigos e família. A feira já se consolidou como um dos encontros mais queridos da cidade, valorizando pequenos empreendedores e a cultura local.

INCLUSÃO

A inclusão também ganha destaque neste fim de semana com o evento Tocou a Sirene, que acontece no Shopping Campo Grande, das 13h às 17h.

Voltada especialmente para crianças com transtorno do espectro autista (TEA) e suas famílias, a ação promove um ambiente acolhedor e adaptado, com atividades lúdicas, oficinas, contação de histórias e apresentações musicais.

A programação inclui ainda experiências diferenciadas, como interação com cães do projeto Cão Herói e atividades externas, como tirolesa e contato com cavalos. A iniciativa integra o Abril Azul, mês de conscientização sobre o autismo, e reforça a importância de espaços acessíveis e inclusivos.

Além do evento, o shopping mantém ações permanentes de acessibilidade, como empréstimo de abafadores auditivos, kits sensoriais e a Sala Neutra, um ambiente pensado para acolher pessoas que precisam de menor estímulo sensorial.

>> Serviço

Além do lazer, o fim de semana também oferece serviços gratuitos à população. Amanhã, das 10h às 14h, o Shopping Bosque dos Ipês promove atendimento de orientação para fazer a Declaração do Imposto de Renda 2026.

Voltado especialmente para pessoas de baixa renda e microempreendedores individuais (MEIs), o serviço inclui apoio na declaração simplificada, regularização de CPF e orientações gerais.

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