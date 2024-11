Documentário conta história da atriz campo-grandense Glauce Rocha

Correio B

Entre seus feitos, Oliva Enciso foi responsável por fundar a Sociedade Miguel Couto dos Amigos do Estudante, que funcionava como escola e orfanato, participou também diretamente da criação de várias escolas em Campo Grande e interior do Estado

No primeiro episódio do programa Memórias da Câmara, produzido pela TV Câmara, foi mostrada a trajetória de Oliva Enciso, a primeira mulher vereadora de Campo Grande e primeira deputada estadual de Mato Grosso ainda antes da divisão do Estado, além de professora, escritora, formou-se em Farmácia e Contabilidade.

A nova produção tem o objetivo de resgatar momentos e pessoas importantes da história do Legislativo de Campo Grande. Durante o documentário foi possível acompanhar Oliva desde sua vinda para a Capital com a família, em 1923, e observar a luta que enfrentou para iniciar os próprios estudos.

Graças ao seu empenho para que crianças e jovens pudessem ter acesso à educação, tornou-se uma defensora da área social e da educação em Mato Grosso do Sul. Já no ano de 1940, foi responsável por fundar a Sociedade Miguel Couto dos Amigos do Estudante, que funcionava como escola e orfanato, entidade que coordenou durante toda sua vida

Participou também diretamente da criação de várias escolas em Campo Grande e interior do Estado, por fim teve participação na criação do Senai e Sesi. Sua preocupação estendeu-se para que os jovens tivessem oportunidade de dar continuidade nos estudos.

Também esteve diretamente envolvida na criação da Faculdade de Odontologia e Farmácia, a partir da qual foi fundada a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Foram coletados depoimentos de familiares e de pessoas que conviveram com Oliva, além de publicações em livros e jornais.

Todo esse repertório de trabalho e pioneirismo fez com que o plenário principal da Câmara Municipal de Campo Grande levasse o nome de Oliva Enciso.

Oliva faleceu no dia 30 de junho de 2005, aos 96 anos, mas deixou um legado de trabalho, com sonhos, lutas e conquistas eternizadas na educação de todo Estado.

Memórias da Câmara – O lançamento do programa faz parte de um projeto mais amplo, denominado Memórias do Legislativo Municipal – Resgate histórico da Câmara de Campo Grande/MS, que tem por propósito armazenar, organizar e divulgar informações da história do Legislativo Municipal. O projeto está previsto na Resolução 526/2023, de autoria do vereador Carlos Augusto Borges, o Carlão, presidente da Casa de Leis.

Periodicamente, serão feitos outros vídeos com pessoas e fatos importantes da história da Câmara Municipal.

O documentário completo pode ser assistido abaixo: