O final de semana tem sido marcado por chuvas, raios e trovoadas na maior parte de Mato Grosso do Sul. Na Capital, as festividades de Natal foram canceladas neste sábado (9), devido as fortes chuvas. No entanto, a Prefeitura de Campo Grande confirmou que para hoje (10), a programação está mantida. Tanto na região Central, quanto no bairro Moreninhas.

Na Cidade do Natal a programação conta com a Casa do Papai Noel, roda gigante, parada natalina, decoração, shows, praça de alimentação e brinquedos gratuitos para a diversão da criançada.

Na 14 de julho, além da decoração, haverá a parada natalina, shows na praça Ary Coelho e o Busão da Alegria saindo do Pátio Central Shopping.

Já o bairro Moreninhas, na região urbana do Segredo, recebe o evento 'Natal nos Bairros', com o ínicio das festividades às 17 horas, no Campo Moreninha III, na Avenida Grande Floresta, em frente a UPA da Moreninha III.

A festa nos bairros conta com show de prêmios, brinquedos infláveis, distribuição gratuita de pipoca e algodão doce, música com a Banda Municipal, decoração e a presença do ‘bom velhinho’ que chega no ônibus do City Tour acompanhado de outros personagens.

Próximos eventos

A festa no Bairro Noroeste, precisou ser adiada por causa da chuva e a nova data está prevista para 12 de dezembro. Em Anhanduí, as atividades acontecem no dia 16 de dezembro. E para encerrar o calendário festivo de Natal nos Bairros, no dia 17 de dezembro tem festa no Bairro Jardim Carioca e no dia 18 de dezembro no campo de futebol do Bairro São Conrado, na região do Lagoa.

Intitulado de “Natal de CG é Tamanho Família”, a programação nos bairros teve início no dia 30 de novembro, na região do Anhanduizinho, onde pelo menos 1,5 mil pessoas prestigiaram as atrações levadas até o Bairro Alves Pereira.

Previsão do tempo

Neste domingo (10), a semana encerra-se com tempo instável, com chuvas de intensidade fraca a moderada. Localmente, podem ocorrer chuvas mais intensas acompanhadas de tempestades com raios e rajadas de vento.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), essas instabilidades ocorrem devido a combinação de calor e alta umidade relativa do ar. Além disso, o avanço de cavados em médios níveis da atmosfera aliado a uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai favorecem a formação de nuvens e chuvas.

Em Campo Grande, os termômetros marcam 23°C inicialmente e chegam aos 31°C nos horários mais quentes do dia. Dourados tem mínima de 22°C e máxima de 30°C. Nas regiões Cone-Sul e Sul-Fronteira, Iguatemi e Ponta Porã apresentam variação entre 21°C e 27°C.

Porto Murtinho, na região Sudoeste, tem mínima de 25°C e máxima de 29°C. No Pantanal, Corumbá marca 26°C pela manhã e 32°C no período da tarde, já em Aquidauana, os valores variam entre 25°C e 33°C.

Na região Norte, as temperaturas em Coxim e Camapuã são semelhantes, com mínimas de 24°C e máximas de 33°C. Desta vez, Paranaíba é o município responsável pela temperatura mais alta do dia: amanhece com 24°C e atinge até 34°C.

