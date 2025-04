Dourados vai receber edição de Café com Negócios sobre empreendedorismo feminino

GIBA UM

"[...] O Brasil não pode ser covarde, mas nem fingir que é mais forte do que é", de Ciro Nogueira (PP) sobre o 'catch' Lula-Trump

Até colegas do PL acham que o líder do partido na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ) fala demais – e até anuncia ‘ameaças’. Agora, ele fala que “se Hugo Motta segurar o projeto de anistia dos envolvidos no 8 de janeiro, nós faremos manifestação em João Pessoa” (é a capital do estado dele).

Mais: e garante que “vamos passar dos 300 apoiadores”. O comandante do PL, Valdemar Costa Neto e o próprio Jair Bolsonaro, nas conversas, admitem que não fariam um ato em João Pessoa. Se decidissem por nova manifestação, “seria em Belo Horizonte”.

Mulheres no espaço

Quem nunca sonhou em ir para o espaço? Pois bem, a cantora Katy Perry e outras cinco mulheres realizarão esse sonho no dia 14. Será o 11º voo tripulado da nave New Shepard (NS-31) da Blue Origin, marcado por ser o primeiro com uma tripulação inteiramente feminina. O lançamento ocorrerá no Texas, nos Estados Unidos, com início previsto para as 10h30 (horário de Brasília).

Antes do lançamento, as seis integrantes passaram por um rigoroso treinamento em uma cápsula de teste semelhante a oficial para aprender a se comunicar com a Terra e localizar as partes essenciais da cápsula, como câmeras e máscaras de oxigênio. A viagem durará apenas 11 minutos, dos quais quatro serão em ambiente sem gravidade.

As participantes podem decidir não decolar até dois minutos e 30 segundos antes do lançamento, usando as frases “tempo limite” ou “não voarei”.

As outras integrantes são: Lauren Sánchez, jornalista vencedora do Emmy, autora de best-sellers do New York Times e vice-presidente do Bezos Earth Fund; Gayle King, jornalista premiada, coapresentadora do CBS Mornings e editora-geral do Oprah Daily; Aisha Bowe, ex-cientista de foguetes da NASA e CEO da STEMBoard; Kerianne Flynn, ex-executiva de moda que se tornou produtora de filmes; e Amanda Nguyên, pesquisadora em bioastronáutica premiada como Mulher do Ano pela revista Time.

Americanas vs. ex-executivos

A Americanas ingressou com processo arbitral contra seus ex-executivos, buscando responsabilizá-los pelos danos materiais e imateriais decorrentes da fraude contábil bilionária revelada em 2023. Era R$ 20 bilhões e ultrapassou R$ 25 bilhões. A demanda tem como base o artigo 159 da Lei das S.A., que trata da responsabilização de administradores por prejuízos causados à companhia.

No que se refere aos pedidos formulados, a Americanas busca: (1) a condenação de seus ex-executivos ao pagamento de indenizações por danos decorrentes da fraude, ou seja, recuperar integralmente os prejuízos sofridos pela empresa; (2) o reembolso integral das custas e despesas do procedimento arbitral, incluindo honorários dos árbitros, taxas da com advogados e peritos.

Em disputas dessa natureza, os custos da arbitragem costumam ser mais do que expressivas. Os pedidos são provisórios: podem ser ampliados ou detalhados ao longo do processo.

Líderes de fora

A ministra Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais) admite a possibilidade de Lula discutir a redução de pena de envolvidos no 8 de janeiro, desde que os líderes da tentativa de golpe não sejam perdoados.

Por outro lado, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), pressionado por Jair Bolsonaro e o PL, tem dialogado com ministros do STF e aliados de Lula para formular uma alternativa que agrade bolsonaristas e também seja endossada pelo governo e pelos magistrados, o que não é fácil. Traduzindo: anistia para o ex-presidente e seus mais chegados, nem pensar.

Ano de realizações

Nem em seus sonhos mais belos Brunna Gonçalves imaginava até onde chegaria. Companheira da cantora Ludmilla, dançarina e influenciadora, agora ela também se tornou empresária. Em parceria com a Mboom, ela criou uma linha de produtos cosméticos chamada Enredo By Brunna.

O primeiro produto lançado, já disponível para venda, é o iluminador corporal Beijo de Sol, que tem uma fórmula leve e não oleosa, enriquecida com Vitamina E para auxiliar na hidratação e oferecer ação antioxidante. As vendas são feitas exclusivamente na C&A por R$ 69,99 (120 ml). Brunna Gonçalves é a primeira mulher negra a lançar sua própria marca de cosméticos no país.

“Este ano está sendo um período de grandes realizações. Estou realizando o sonho de ser mãe e, quem me conhece, sabe que meu maior sonho profissional era ter minha marca de cosméticos e, agora posso dizer que eu consegui”.

TCU vs. Gil

Os R$ 4 milhões que o quase falido Correios deu para compara a “cota master” do patrocínio da turnê de Gilberto Gil, irritou funcionários, que nem mesmo estão com plano de saúde ativo, mobilizou a oposição que pediu ao Tribunal de Contas da União (TCU) para apurar a gastança do presidente da estatal, Fabiano dos Santos.

Os Correios admitem hoje prejuízos superiores a R$ a 2,2 bilhões. O polêmico deputado Gustavo Gayer (PL-GO) está junto: “Direcionar milhões para turnê de Gilberto Gil é uma afronta ao direito dos trabalhadores”.

Não é bem assim

Na volta do Japão, Lula disse ter sido muito produtiva a presença na comitiva de Hugo Mota, presidente da Câmara e Davi Alcolumbre, presidente do Senado. Ele quer incluir também ministros do Supremo num outro ‘tour’, na condição de convidados especiais.

O primeiro, segundo Lula, que seria convidado é Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal. Do lado de cá, Barroso até agora não fez qualquer comentário sobre a ideia do presidente. Seus mais chegados lembram que Barroso vai ao Exterior para seminários e eventos ligados ao Judiciário. Dizem que “só pra fazer número”, o ministro não topa.

Esperando a hora

O presidente do União Brasil, Antônio de Rueda, já sabia, com alguma antecedência, que o ex-ministro Juscelino Filho seria devidamente degolado do Ministério das Comunicações. A apenas com mais chegados, Rueda falou que já tinha o nome de Pedro Lucas Fernandes no bolso para suceder o colega.

Em Honduras, Lula disse que o União Brasil tinha direito de escolher o nome (já escolhido extraoficialmente) e depois de participar da 9ª Cúpula de Chefes de Estado e de Governo disse que “já tinha o nome”. Enquanto isso, Gilberto Kassab (PSD) tentava fazer seu partido assumir o Turismo, comandada por Celso Sabino (União-PA), mas não deu certo.

Em mês de recesso

A farra dos deputados estaduais de Pernambuco, onde eles gastaram R$ 2,3 milhões apenas em janeiro, mês em que gozavam férias, é um exemplo do que acontece em várias assembleias legislativas espalhadas pelo país.

Quatro maiores gastadores torraram o mesmo valor até em centavos: Diogo Moraes (PSB), Gustavo Gouveia (SDD), Nino de Noque (PL) e France Hacker (PSB), cada um gastou R$ 60.073,27 na boca chamada verba indenizatória, onde cabe quase tudo. Paga assessoria jurídica, consultoria, divulgação, segurança, imóveis e até aluguel de carro.

Venda complicada

A decisão da diretoria da Dataprev de vender o imóvel onde funciona a sede da estatal, em Botafogo, na Zona Sul do Rio, deflagrou uma rebelião interna. A Associação Nacional dos Empregados da empresa está mobilizando para apresentar uma denúncia ao TCU com o objetivo de brecar o negócio. A alegação é que a venda trará prejuízos à estatal.

O prédio foi adquirido nos anos 80 e permitiu centralizar diversos departamentos da Dataprev espalhados no centro da cidade. Em 2021, a estatal contratou uma consultoria para identificar oportunidades para o imóvel – e o negócio não foi para frente. Agora, com nova diretoria, o assunto voltou.

‘Portas giratórias’

Os tiros do “novo cangaço” em Guaxupé (MG), diz a oposição, tiveram significado de “salve” à PEC da Segurança de Lula, que Ricardo Lewandowski levaria logo depois do presidente da Câmara, Hugo Motta.

Na proposta, recebida com desconfiança, há o “desencarceramento em massa”, com o ministro impondo audiências de custódia ao país, via Conselho Nacional de Justiça, criando “portas giratórias” nas delegacias que soltam “até bandidos presos em flagrante”.

As “portas giratórias” fizeram surgir no Brasil a prisão rotineira de bandidos que colecionam dezenas de ‘passagens’ pela polícia.

Prada compra a Versace

A marca de luxo Prada está comprando sua rival do mercado de luxo Versace por US$ 1,38 bilhão. O negócio foi acertado com o grupo controlador da empresa Capri (dono da Michael Kors e Jimmy Choo). É a maior operação do segmento do ano.

A união criará um grupo italiano de mais de US$ 6,6 bilhões que concorrerá com o grupo francês LVMH (Louis Vuitton, Christian Dior e Givenchy) e Kering (Gucci e Balenciaga). A Capri, americana com sede em Nova York, adquiriu a Versace em 2018 por US$ 2,04 bilhões (valores da época) e queria agora US$ 3 milhões pela empresa e o futuro da diretoria criativa da Versace, Donatella Versarce. Ela saiu depois de 30 anos e foi substituída por Dario Vitalle, da Miu Mil, uma das marcas do grupo Prada.

Um trilhão

Em apenas três meses e meio do ano de 2025, o governo Lula já arrecadou para os cofres públicos a quantia de R$ 1 trilhão em impostos, segundo dados do Impostômetro da Associação Comercial de São Paulo.

O número conta com uma lista generosa de tributos: IR, IPI, Cofins, IOF, FGTS, Pis/Pasep, CSLL, Taxas e vários outros. A base usada pela ACSP vem de fontes oficiais como Receita Federal, Tesouro Nacional, Caixa, TCU e IBGE. Entre os estados, São Paulo lideram a arrecadação nacional com 37,3% do total.

MISTURA FINA

Até o final do mês, a fusão entre PSDB com o Podemos deverá ser concluída. As duas legendas, unidas, terão uma bancada de 27 deputados na Câmara. Depois, o plano é de se unir ao Solidariedade, numa federação que agregaria mais cinco deputados. O resultado não é um partido forte, no máximo de médio porte. Os partidos seriam rebatizados de PSDB-Podemos até as eleições de 2026. E lá na frente, deverá surgir um nome, que já está sendo discutido. Bem cotados, estão Independentes e Moderados.

Dados sobre a remuneração no Judiciário mostram que 24 dos 36 juízes auxiliares do STF receberam, em fevereiro último, remunerações acima do teto salarial do funcionalismo, hoje de R$ 46.366. Os magistrados integram outros tribunais pelo país e recebem adicionais quando são convocados para atuar nos gabinetes da Corte. Dos 24 que receberam acima do teto, 14 ganharam mais de R$ 100 mil no mês: são dados do Conselho Nacional de Justiça. Os valores, representam mais do que o dobro dos próprios ministros do Supremo.

O economista e ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, diz que a linha de empréstimo consignado “Crédito do Trabalhador” – ou “empréstimo do Lula” – é uma “agiotagem oficial”, uma “narrativa enganosa” que coloca em risco a situação financeira de milhões de brasileiros. “Lula quis bancar o banqueiro de pobre, mas, na prática, está virando o agiota do pobre. Esse empréstimo do Lula é um tiro no pé”.



O TCU está fazendo uma auditoria para avaliar como a União usa fundos privados fora do Orçamento. É o caso do programa Pé-de-meia, cujo financiamento o tribunal mandou o governo adequar às normas orçamentárias e de responsabilidade fiscal. Só que, ao ser questionada, por meio de ofício enviado por auditores, a Secretaria do Tesouro Nacional disse, em caráter oficial, não ter essa informação. E ninguém sabe quem tem.

In – Botas de camurça

Out – Sandália T-Strap