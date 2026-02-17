Em cidade do interior de MS, "barnabé" exercendo cargo de chefia decidiu ter Leia na coluna de hoje

Ralph Waldo Emerson - escritor americano
"Podemos viajar por todo o mundo em busca do que é belo,
mas se já não o trouxermos conosco,
nunca o encontraremos"
Felpuda
Em cidade do interior de MS, “barnabé” exercendo cargo de chefia decidiu ter “juntinho do coração” os nomes do prefeito e do vice-prefeito e pagou do próprio bolso a confecção de jalecos para que sua equipe usasse.
Porém, como dizem versos de Carlos Drumond de Andrade, “No meio do caminho tinha uma pedra/tinha uma pedra no meio do caminho...” E com base na legislação, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul determinou que deixassem de usar a “homenagem”, sob pena de responderem por improbidade
administrativa. Quem procura, acha...
Oportunidade
Até o dia 2 de março estarão abertas as inscrições para a seleção de pesquisadores interessados em bolsas de Pós-Doutorado da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS).
Mais
As bolsas são vinculadas aos Programas de Pós-Graduação stricto sensu e aos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia. O valor mensal é de R$ 5.200,00 por 12 meses.
Recife (PE) inovou no Carnaval deste ano, erguendo alegoria do Galo de Madrugada na Ponte do Arco Coelho, no centro da cidade.
O Galo tem 32 metros de altura e pesa oito toneladas. A cerimônia marcou o início do Carnaval e contou com muito frevo e foliões fantasiados para homenagear um dos principais símbolos carnavalescos.
A construção do Galo incorporou materiais reaproveitados e recursos tecnológicos. A perna da estrutura recebeu mosaicos produzidos com lonas e tecidos descartados. O trabalho envolveu artesãos e parceiros, resultando em diferentes visuais.
Tô fora!
A senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, líder da bancada do PP, divulgou nota assinada
também por seus outros quatro colegas, no estilo “nos incluam fora dessa”, com relação à posição
manifestada pelo Federação União Progressista (PP-União Brasil) em defesa do ministro Dias Toffoli pelo seu envolvimento com o Banco Master.
A alegação é que a decisão do comando dessas legendas não foi previamente discutida e nem contou com anuência da bancada formada, além dela, pelos senadores Espiridião Amin, Luis Carlos Heinze, Margareth Buzetti e Dr. Hiran.
Não esquece
Com os dias diminuindo na aproximação da eleição, o servidor federal on-line Fábio Trad, pré-candidato do PT ao governo de MS, vem utilizando as suas redes sociais para tecer loas ao seu líder circunstancial Lula, à esquerda, com críticas ao que chama de extrema-direita, não deixando de citar o nome de Bolsonaro.
Neste Carnaval, por exemplo, praticamente achou um absurdo os que são contra a “homenagem” de uma escola de samba a Lula.
E os outros?
Alguém precisa avisar Fábio Trad que Jair Bolsonaro exerceu mandato por quatro anos e atribuir a ele atos de corrupção prolongada no País é forçar barra nas narrativas, lembrou político antenado.
Segundo ele, é válido lembrar que Lula presidiu o País por dois mandatos e, posteriormente, foi substituído por Dilma Rousseff, que não completou o segundo mandato por ter sofrido impeachment.
Lula exerce seu terceiro mandato.
