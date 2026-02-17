Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

DIÁLOGO

Em cidade do interior de MS, "barnabé" exercendo cargo de chefia decidiu ter Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta terça-feira (17)

Ester Figueiredo

17/02/2026 - 00h01
Ralph Waldo Emerson - escritor americano
"Podemos viajar por todo o mundo em busca do que é belo,
mas se já não o trouxermos conosco,
nunca o encontraremos"

Felpuda

Em cidade do interior de MS, “barnabé” exercendo cargo de chefia decidiu ter “juntinho do coração” os nomes do prefeito e do vice-prefeito e pagou do próprio bolso a confecção de jalecos para que sua equipe usasse.

Porém, como dizem versos de Carlos Drumond de Andrade, “No meio do caminho tinha uma pedra/tinha uma pedra no meio do caminho...” E com base na legislação, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul determinou que deixassem de usar a “homenagem”, sob pena de responderem por improbidade
administrativa. Quem procura, acha...

Oportunidade

Até o dia 2 de março estarão abertas as inscrições para a seleção de pesquisadores interessados em bolsas de Pós-Doutorado da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS).

Mais

As bolsas são vinculadas aos Programas de Pós-Graduação stricto sensu e aos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia. O valor mensal é de R$ 5.200,00 por 12 meses.

Flickr

Recife (PE) inovou no Carnaval deste ano, erguendo alegoria do Galo de Madrugada na Ponte do Arco Coelho, no centro da cidade.

O Galo tem 32 metros de altura e pesa oito toneladas. A cerimônia marcou o início do Carnaval e contou com muito frevo e foliões fantasiados para homenagear um dos principais símbolos carnavalescos.

A construção do Galo incorporou materiais reaproveitados e recursos tecnológicos. A perna da estrutura recebeu mosaicos produzidos com lonas e tecidos descartados. O trabalho envolveu artesãos e parceiros, resultando em diferentes visuais.

Carol Pettengill, que comemora hoje os seus 50 anos
Fernanda Manzoli Pelá

Tô fora!

A senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, líder da bancada do PP, divulgou nota assinada
também por seus outros quatro colegas, no estilo “nos incluam fora dessa”, com relação à posição
manifestada pelo Federação União Progressista (PP-União Brasil) em defesa do ministro Dias Toffoli pelo seu envolvimento com o Banco Master. 

A alegação é que a decisão do comando dessas legendas não foi previamente discutida e nem contou com anuência da bancada formada, além dela, pelos senadores Espiridião Amin, Luis Carlos Heinze, Margareth Buzetti e Dr. Hiran.

Não esquece

Com os dias diminuindo na aproximação da eleição, o servidor federal on-line Fábio Trad, pré-candidato do PT ao governo de MS, vem utilizando as suas redes sociais para tecer loas ao seu líder circunstancial Lula, à esquerda, com críticas ao que chama de extrema-direita, não deixando de citar o nome de Bolsonaro.

Neste Carnaval, por exemplo, praticamente achou um absurdo os que são contra a “homenagem” de uma escola de samba a Lula. 

E os outros?

Alguém precisa avisar Fábio Trad que Jair Bolsonaro exerceu mandato por quatro anos e atribuir a ele atos de corrupção prolongada no País é forçar barra nas narrativas, lembrou político antenado.

Segundo ele, é válido lembrar que Lula presidiu o País por dois mandatos e, posteriormente, foi substituído por Dilma Rousseff, que não completou o segundo mandato por ter sofrido impeachment.

Lula exerce seu terceiro mandato. 

Aniversariantes

  • Caroline Nemir Pettengill Bello,
  • Cláudia Malini Gaigher Bucker,
  • Dr. Nestor Muzzi Ferreira Filho,
  • Dra. Jheth Jeanne Rodrigues Mundim Donalonso,
  • Márcio Antônio Torres Filho,
  • Danielle Regina Betzkoski Meier Signori,
  • Agenor dos Santos Correa,
  • Donato Casupa Rodrigues,
  • Maria Auxiliadora da Silva Gonçalves,
  • Alfeu Coelho Pereira,
  • Ramão Reinaldi,
  • Luiz Otávio Sá de Barros,
  • Cleiry Antonio da Silva Avila,
  • Egon Valter Schwerz,
  • Eraldo dos Santos,
  • Jum Urano,
  • Amarildo Colombo,
  • Edsel Coelho Rocha,
  • Ademar da Silva Júnior,
  • Flávio Arima,
  • Roberto Folley Coelho,
  • Maria Marta Pavan,
  • Pedro Henrique da Silva Seraphim,
  • Renato Ratier Pereira Martins,
  • Dr. Jorge Flauzino Barbosa,
  • Muriel Amaral Jacob,
  • Maria de Lourdes Ferreira Fontoura,
  • Joel de Queiroz,
  • Cleber Augusto Kohatsu,
  • João Pedro Santana Pereira,
  • Nadia da Costa Leite,
  • Santiago Lescano,
  • Lurdes Bonilha,
  • Simone Salbay,
  • Ana Maria Gonçalves,
  • Alfredo Miguel Dias,
  • Vânia Girardi Souza,
  • Regina Aparecida Ferreira,
  • Osmar Antonio Scarpari,
  • Claudia Mujica Coelho Lima,
  • Antônio Donizeth Lino,
  • Luiz Otávio Silva,
  • Samir da Cruz Beicher,
  • Dr. Silvio César Maluf,
  • Fernando Luiz de Arruda,
  • Alexandre Platzeck Leonardi,
  • Mauricio Domingues,
  • Maria Tokie Kayano,
  • Neiton Stradiotto,
  • Renato Graeff,
  • Huesley Paulo da Silva,
  • Elianor Souza Corrêa,
  • Nelson Nantes,
  • Jean Cleverson Amante,
  • Valdemiro Acosta,
  • Izaltina Maria da Costa,
  • Orlando Vieira Gomes,
  • Nalu Wehner,
  • Antenor Mauricio Jacob Domingues,
  • José Luiz Figueira Filho,
  • Sueli da Silva Nepomuceno,
  • Eduardo Fonseca Lino,
  • Soraya Batista Dutra,
  • Camila Rorvaris Diorio,
  • Ester Mazini Corrêa,
  • Bruno Giongo Faria Rasslan,
  • Cilene Carminati Vieira,
  • Kleber Augusto Kohatsu,
  • Michela Singh Berto,
  • Nilson Coelho,
  • Edvaldo Roberto Marangon,
  • Romeu Pires,
  • Viviane Aparecida Medeiros Dias,
  • Pedro Ivo Moreira,
  • Celso Ichiy,
  • Paulo Kerkhoff,
  • Adão Molina Flor,
  • Natália Romero Gonçalves Dias Santos,
  • Ariovaldo Correa de Mesquita,
  • Kelly Souza Escobar,
  • Joel da Silva Guimarães,
  • Gilmar Pires de Faria Junior,
  • Felix Lopes Fernandes,
  • Rosinaldo Paiva Dias,
  • João Frederico Ribas,
  • Camilla Silveira Neves,
  • Janice Cardoso Conrado,
  • Sangela Tieko Machado Tago,
  • João Carlos dos Santos,
  • Roselene da Costa Marques,
  • Zara Cristina da Silva,
  • Rosa Maria de Oliveira Pinho,
  • Valdelice de Almeida,
  • Cláudio Márcio Machado,
  • Marcela Ana Borba,
  • Ana Lúcia Silva de Lima,
  • Cecília Borba Deniz,
  • Tereza Cristina Correia,
  • Liliam Maria de Souza Lima,
  • Ana Marta Barbosa Ferro Pedro Paulo Lopes de Almeida,
  • Karenn Maria dos Santos,
  • José Pedro Pereira Mendes,
  • Paula da Rosa Vieira,
  • Rosa Inêz Campos Alves,
  • Lorena de Souza Lopes,
  • Helena Moreira Dias.

 

Carnaval

Duas escolas de samba favoritas ao título desfilam no 2° dia em Corumbá

Temperatura em torno de 30 graus pela manhã e céu de poucas nuvens prometem mais um dia sem imprevistos climáticos para atrapalhar a sequência do desfile

16/02/2026 14h30

Escola de Samba A Pesada

Escola de Samba A Pesada Foto: Silvio Andrade

O segundo grupo de elite das agremiações entra nesta segunda-feira na Avenida General Rondon a partir das 20h30, com duas escolas teoricamente na disputa do título: Império do Morro, a última campeã, e Mocidade da Nova Corumbá.

O desfile ocorrido no domingo, presenciado por um público estimado em 20 mil pessoas, foi esplendoroso do ponto de vista técnico e de luxo, embora faltando mais energia e evolução dos passistas na pista, onde poucos cantaram o enredo de suas escolas. 

O clima, embora com temperatura alta (30 graus, na madrugada desta segunda-feira), contribuiu para o sucesso do evento. No ano passado, chuva inesperada prejudicou o desfile e não houve disputa de título.

O corumbaense chegou muito cedo ao circuito da folia pantaneira, ocupando os 4.500 lugares das arquibancadas pelo menos duas horas antes da primeira escola desfilar, às 20h30. Os camarotes, ao contrário dos anos anteriores, tiveram lotação parcial. 

O mais movimentado era o espaço privativo da prefeitura, onde o prefeito Gabriel Alves de Oliveira recebeu vários convidados políticos, dentre eles o senador Nelsinho Trad e o deputado estadual Paulo Duarte.

Dois temas fortes

O desfile de hoje será aberto pela Imperatriz Corumbaense e, na sequência, a Estação Primeira do Pantanal – duas escolas do grupo intermediário, mais a Marquês de Sapucaí, que será a penúltima se apresentar, com poucas chances de concorrer ao campeonato.

Com 34 títulos conquistados em 68 anos, a Império do Morro entra na avenida para defender o enredo “Entre devaneios e mistérios – a vida é um sonho -, com 700 componentes, 18 alas e cinco carros alegóricos. Neste carnaval, a tradicional escola se deixa levar pelos reinos da imaginação que habita as mentes humanas, com a expectativa de um grande desfile.

A concorrente Mocidade da Nova Corumbá, fundada em 1999, explora um tema recorrente no carnaval corumbaense: as raízes africanas. O enredo deste ano fala de um personagem emblemático, a escrava Tereza de Benguela, que liderou O Quilombo do Piolho nos confins da fronteira de Mato Grosso com a Bolívia no século XVIII. A escola terá 780 integrantes, 17 alas e quatro carros alegóricos.

A Vila renasce

O primeiro dia de desfile marcou o que todos consideram o renascimento da tradicional escola de samba Vila Mamona, fundada em 1981, se superando das dificuldades financeiras e de gestão que a levaram a quase cair para o segundo grupo. 

A quebra de um dos carros de som – que acompanha os setores de bateria e interpretação da escola – atrasou o desfile em 20 minutos, de uma agremiação para outra, e a última apresentação encerrou-se somente às 3h desta segunda-feira.

Destaque para duas escolas – A Pesada e Major Gama -, ambas na disputa pelo título. Na avaliação do radialista Chicão de Barros, que comanda a transmissão vivo do carnaval em uma cadeia de rádio e TV web, as pequenas agremiações também surpreenderam.

“A Vila fez um desfile de superação, brilhante, mas não entra na disputa pelo título. A Pesada veio forte novamente com o tema infantil e uma bateria fantástica, alternando ritmos de samba e de fanfarra. A Major Gama, que vem de três vices, tem chances de chegar em primeiro”, comentou.

CARNAVAL 2026

Bloco Cia Barra de Saia faz a folia na Orla Morena

Com 10 metros de comprimento, saia é estendida no calçadão e acolhe o feminino e a latinidade; mais de 7 horas de folia embalam o evento

16/02/2026 12h00

Fotos: Divulgação/Cia Barra da Saia

Hoje a Orla Morena será palco de um espetáculo de cores, sons e afetos que promete transformar o Carnaval campo-grandense em um verdadeiro encontro entre gerações, ritmos e histórias.

É ali, longe da multidão da Esplanada Ferroviária, que o bloco Cia Barra da Saia abre sua imensa saia de 10 metros de diâmetro para acolher mães, crianças, foliões e até pets em um cortejo que celebra o encanto e a potência da cultura popular.

A proposta, bem diferente do Carnaval de rua tradicional, é criar uma festa em que o cuidado e a alegria caminham lado a lado.

Idealizado pela produtora cultural e atriz Angela Montealvão, o bloco nasceu do desejo de resgatar a memória das antigas folias de bairro, marcadas por afeto e convivência comunitária, mas com um olhar contemporâneo e inclusivo.

“A Cia Barra da Saia existe para lembrar que o Carnaval sempre foi um lugar de afeto, cuidado e resistência. Nós resgatamos os ritmos do afoxé e as latinidades sem perder o brilho da rua, mas oferecendo um espaço onde mães, especialmente as solo, possam existir com liberdade, segurança e alegria. Carnaval não precisa ser sinônimo de sufoco. Pode ser abraço, memória e pertencimento”, afirma Angela.

ABRAÇO À EXISTÊNCIA 

Esse abraço coletivo ganha forma na organização da festa. O evento conta com o Espaço Barra da Mãe, uma área segura e estruturada para mulheres responsáveis por crianças pequenas, com a presença de monitores especializados em infância e acessibilidade.

O local vai oferecer atividades lúdicas, momentos de descanso e vivência do Carnaval de maneira acolhedora e sem pressa – um convite à convivência entre gerações.

Outro destaque é o olhar para a acessibilidade. Durante toda a programação haverá intérpretes de Libras, além de uma equipe capacitada no atendimento a pessoas com deficiência, reforçando o compromisso do bloco com a inclusão real e o direito à festa para todos os corpos.

E porque o Carnaval também é feito de brincadeiras, o bloco abre espaço para os foliões de quatro patas. A parceria com a Maranatha Pet Shop criou o Carnaval Pet, com distribuição gratuita de abadás-bandanas em todas as unidades da loja, sorteio de brindes para os pets fantasiados e tendas de apoio para hidratação e descanso dos animais no início e no fim do cortejo.

É um convite para que famílias inteiras encontrem seu espaço sob a grande saia do bloco.

ORQUESTRA

No coração dessa celebração está a Orquestra da Cia Barra da Saia, regida pelo maestro Lucas Rosa. Formada por 35 músicos, a orquestra não acompanha o bloco: ela o conduz. Ao som de sopros, percussões e cordas, o grupo percorre a avenida transformando o desfile em um espetáculo musical a céu aberto.

“A Cia Barra da Saia nasce do desejo de reconectar o Carnaval com sua essência musical mais viva. As músicas e os sopros sempre foram a alma da festa. Mas aqui ampliamos isso: arranjamos afoxé, latinidades e ritmos afro-brasileiros para o cortejo, criando uma experiência que dança entre tempos e territórios. Nossa orquestra, com 35 músicos, não acompanha o bloco, ela o conduz. Ela é protagonista. É raro ver isso em Campo Grande, e é uma honra trazer essa potência para nossa cidade”, explica Lucas.

A música do bloco ecoa uma ancestralidade que mistura o batuque das ruas com a delicadeza dos sopros. Cada nota é pensada para embalar o movimento da grande saia, símbolo do grupo e peça central do espetáculo.

Quando ela se abre sobre os foliões, tingindo o chão e o céu com cores que lembram o sol e o mel, a cidade parece suspender o tempo. É nesse instante que o Carnaval se transforma em pura poética – um lembrete de que a festa popular também é espaço de memória e identidade.

Bloco Cia Barra de Saia - Fotos: Divulgação/Cia Barra da Saia

>> Serviço

Carnaval da Cia Barra da Saia
Local: Orla Morena, próximo ao palco principal;
Data: hoje (segunda-feira de Carnaval).

Horários:

  • 15h às 16h DJ Renan + atividades da Barra da Mãe; 
  • 16h às 18h – Orquestra Cia Barra da Saia; 
  • 17h – Cortejo sob o pôr do sol vermelho e amarelo (cores do bloquinho); 
  • 18h30min às 20h30min – Pagode 67; 
  • 20h30min às 22h30min – Trio Mistura das Minas.

