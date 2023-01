Em espetáculo solo, André Tristão faz da técnica Klauss Vianna pista de sobrevoo poético

ARTE E AÇÃO SOCIAL

À frente do projeto Sala de Visita, dançarina Jackeline Mourão realiza oficina na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) e vivências com mulheres atendidas pela Cufa

Da sala de casa para a sala de aula e para comunidades com pouco ou nenhum acesso aos bens culturais.

Depois de transformar a sala do próprio apartamento em palco, onde recebeu uma série de convidadas para apresentações artísticas, com a segunda edição do Sala de Visita, a dançarina Jackeline Mourão cumpriu uma agenda bem engajada e instigante, ainda que breve, para grupos diferentes da plateia virtual que acompanhou as performances do projeto pela web.

O roteiro de ações envolveu uma oficina de dança, realizada em parceria com o curso de Artes Cênicas da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), e mais duas vivências com mulheres das comunidades atendidas pela Central Única das Favelas (Cufa/MS).

As atividades fizeram parte das contrapartidas previstas em contrato para Sala de Visita, já que o projeto foi contemplado com recursos financeiros do Fundo Municipal de Investimento Cultural (Fmic/2021), da Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur).

Entre o fim de outubro e ao longo do mês de novembro de 2022, Jackeline Mourão recebeu quatro artistas mulheres de diferentes linguagens para encontros performáticos de improvisação em dança em diálogo criativo com as convidadas.

Em cada dia, Jackeline foi anfitriã de uma de suas convidadas, e as apresentações foram ao vivo, com transmissão on-line e gratuita pelo YouTube e mediação de um profissional intérprete de Libras para estimular que deficientes auditivos também pudessem acompanhar e curtir.

Cada performance foi denominada como um procedimento.

Em 26 de outubro, com o procedimento “#umaIntrusa”, Jackeline recebeu a artista visual Isabê. No dia 1º de novembro, com “#umaBomba”, a convidada foi Lívia Lopes, artista da dança.

No dia 10 de novembro, com o procedimento “#umaEsquecida”, a convidada foi Franciella Cavalheri, artista da dança.

E no dia 22 de novembro, com “#umaAncestral”, a convidada foi a multiartista e performer Maíra Espíndola. No total, as quatro apresentações obtiveram mais de 560 visualizações no YouTube durante a temporada.

FORÇA MUSCULAR

Em parceria com o curso de Artes Cênicas da UEMS, Jackeline Mourão realizou uma oficina de treinamento físico, junto a uma investigação criativa em dança, com os acadêmicos da universidade, nos dias 28, 29 e 30 de novembro de 2022.

“Nos encontros, partimos do compartilhamento dos procedimentos realizados no projeto Sala de Visita para um mergulho coletivo na experiência do movimento de cada pessoa. A oficina realizou um treinamento orientado, buscando um equilíbrio entre força, flexibilidade e movimento”, afirma Jackeline Mourão, que integra o elenco da Cia Dançurbana e de outros coletivos artísticos da Capital.

“Despertar, mobilizar e fortalecer as redes musculares. O principal objeto de estudo foi a fisicalidade do movimento, considerando-o intrinsecamente ligado ao espaço, aos objetos, às relações, às sensações, às emoções e às percepções geradas. Buscamos perceber como funciona essa totalidade do corpo em estado de dança”, explica a artista.

VIVÊNCIA E TWERK

Como contrapartida social, o Sala de Visita realizou duas vivências com mulheres das comunidades atendidas pela Central Única das Favela. A primeira ação vinculada à Cufa/MS mobilizou um grupo de participantes na Associação dos Moradores do Tarumã, no dia 22 de dezembro.

Durante o encontro, foi realizada uma aula de twerk conduzida pela artista de dança Lívia Lopes. As mulheres presentes puderam conferir, coletivamente, a projeção do procedimento “#umaBomba” e receberam um kit com produtos de higiene pessoal.

Já a segunda ação em parceria com Cufa/MS foi realizada em 23 de dezembro, no Vivendas do Parque, com a doação de produtos de higiene pessoal. Aproximadamente 60 mulheres e suas famílias foram contempladas nessas duas ações

VÍDEOS

As apresentações que foram realizadas, e registradas, ganharão, em breve, o formato de minidocumentários em vídeo, com recursos de acessibilidade (legenda e audiodescrição) para, uma vez mais, favorecer o acesso de pessoas com deficiência aos registros.

Os materiais serão disponibilizados no canal do YouTube da artista Jackeline Mourão. Todas as apresentações, atividades e agenda do projeto Sala de Visita podem ser acompanhados pelo Instagram.

