Em gabinete poderoso, caiu como uma bomba relatório técnico de órgão...Leia na coluna de hoje

Fabrício Carpinejar - escritor brasileiro
"Por fora, já desistiu.
Por dentro, sempre descobre
alguma desculpa para recomeçar”
Felpuda
"Por fora, já desistiu.
Por dentro, sempre descobre
alguma desculpa para recomeçar”
Em gabinete poderoso, caiu como uma bomba relatório técnico de órgão de auditoria nacional apontando desvio da bagatela de R$ 71 milhões dos recursos federais destinados a setor carente que só e que vive com o pires na mão. Também foi apontado o “sumiço” de mais R$ 7 milhões de recursos destinados pelo governo do Estado para a mesma área. Agora, exigência é para que seja feito o devido ressarcimento, sob pena de todo e qualquer repasse ser bloqueado. Responsável pela gestão, dizem, está “arrancando os cabelos”... Afe!
Alvo
A administração passada de Sidrolândia foi alvo de muitos escândalos de corrupção. Alguns secretários foram parar na cadeia. Mas, na atual administração, os problemas de corrupção continuaram.
Mais
Três secretários já caíram depois da operação do Gaeco. O último foi demitido pelo prefeito, Rodrigo Basso, na semana passada. Ele era secretário especial de Administração do município. Pode?
A médica Maristela de Castro Menezes, esposa do vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, recebeu o título de Cidadã Sul-Mato-Grossense e a Comenda do Mérito Legislativo, concedidos pela Assembleia Legislativa de MS. Indicada pelo deputado Renato Câmara, ela foi homenageada pela trajetória profissional e pelos serviços prestados à saúde pública. Natural do Rio Grande do Sul, Maristela chegou ao Estado recém-formada, construiu sua carreira e constituiu família. Emocionada, destacou que vive há mais tempo em Mato Grosso do Sul do que viveu em sua terra natal. A solenidade, realizada em Campo Grande, reuniu autoridades e cerca de 100 homenageados por suas contribuições ao desenvolvimento estadual.
Alerta
A senadora Tereza Cristina postou no X um questionamento: “Será que o Judiciário renovará, neste quarto mandato [de Lula], já reconhecido pelo PL nacional, a perseguição política contra adversários do atual governo?” Como líder da oposição no Senado, Tereza Cristina quer acreditar na busca da pacificação entre os Poderes. Mas deixou alerta de que ninguém vai aceitar intimidações. Tomara!
No limite
O senador eleito Reinaldo Azambuja advertiu, em sua rede social, que o Brasil está numa encruzilhada. “Ou o governo corta os gastos ou logo não teremos como pagar a conta”, sintetizou. Na sua avaliação, “o cobertor orçamentário é curto. E o contribuinte já chegou ao limite”. Para ele, não tem como sustentar uma máquina com 38 ministérios e estatais que só acumulam prejuízos.
Não fecha
O número de brasileiros em situação de endividamento de risco chegou a 20,3 milhões em junho deste ano, alta de 75% em cinco anos, segundo o Relatório de Estabilidade Financeira do Banco Central (BC). O contingente representa 17% dos devedores do Sistema Financeiro Nacional. Diante do avanço do problema, o presidente do BC, Gabriel Galípolo, afirmou que a instituição pretende anunciar, ainda este ano, novas medidas para conter ofertas agressivas de crédito. Enquanto isso, para milhões de brasileiros, o salário mal chega, a fatura já está esperando na porta e, assim, a conta nunca fecha. Lamentável!
Aniversariantes
- Clara Kohl,
- João Bosco Urt Delvizio,
- Dra. Waleska de Araújo Cassundé,
- Carlos Iracy Coelho Netto,
- Lourdes Poli,
- Denis Matos,
- Nilson Theodoro de Faria,
- Luiza Helena Bernardes,
- Adalberto Fiori Adelaido,
- Dilma Hiroco Nakazato,
- Lincoln Curado Filho,
- Eliane da Cruz Benites Braga,
- Sebastião Paulo José Miranda,
- Vânia Lúcia de Morais Barros,
- Antonio Roberto Bittencourt
- Teixeira Pedrosa,
- Waldir Cardoso da Silva,
- Fabricia Sampaio,
- Dr. Resala Elias Júnior,
- Nair de Oliveira Calepso,
- Joel Melo do Amaral,
- Elizeu Antonio Ramirez,
- Edgar Baetz Leão,
- José Carlos Tavares do Couto,
- Ana Paula de Oliveira Lima,
- Dr. Osvaldo Heleno de Oliveira,
- Dr. Edmar de Azambuja Salles,
- Lucas Camilo de Matos Lopes,
- Dr. Rudney de Oliveira Rachel,
- Dr. Nildo Masatomi Miyahira,
- Antonio Alves,
- José Carlos Dias,
- Narciso Artur Faraco Picanço,
- José Furtado Torres,
- Maristela Yule Queiroz,
- Bárbara Palomanes Rasslan,
- Maria Constança Barros Bogalho,
- Giovana Perez Bomussa,
- Meire de Oliveira da Costa Feliz,
- Sérgio Luiz Marcon,
- Danielle Comparim Anache,
- Cleide Noronha Telles,
- Liza Lacerda de Barros Rocha,
- Antonio Dias Penze,
- Evaldo Garcia Ferreira,
- Humberto Carlos Goelzer,
- Neuda Tonietti,
- Odilio Malheiros de Araujo,
- Alcir Esteves de Almeida,
- Marilda de Lima Souza,
- Jair Lemes de Souza,
- Walfrido do Prado,
- Odon Pereira de Oliveira,
- Sandra Lúcia Karmouche,
- Renato de Souza Ferreira,
- Waldir Ravaglia Albres,
- Walter Aparecido Leite Júnior,
- Deunilia Medeiros,
- Alice Simão,
- Maria Elisabete da Silva Borges,
- Otacílio Alves dos Santos,
- Silivan da Silva,
- Dornivan Oliveira Gutierrez,
- Marlene de Moraes Lima,
- Celina Missae Shiota Hayashi
- Borges da Silva,
- Manoel Gomes,
- Solange Santos Cintra Chaebo,
- Allan Marcílio Lima de Lima Filho,
- Silvio Carlos de Andrade,
- Dra. Helena Lúcia da Cunha Gomes,
- Neuza Mendonça Machado,
- Aparecida dos Santos da Silva,
- Margarida Ajala,
- Wellington José de Castro,
- Aline Ferreira Barbosa,
- Edgar Oshiro,
- Sebastião Pessoa Sobrinho,
- João Cesar de Carvalho Moreira,
- Leila Mercia Gardini Zanatta,
- Silvio Romano Cardoso,
- Maiglid de Souza Nogueira,
- Amilton Ribeiro da Silva,
- Giovanni Jolando Marques,
- Claudinéia Aparecida de Miranda,
- Rosa Medeiros Bezerra,
- Leandro Mateus de Souza,
- Osvaldo Cação,
- Alexandre Zandavalli Lopes da Silva,
- Silvano Alves Tosta,
- Ericomar Correia de Oliveira,
- Mauro Abrão Siufi,
- Elizabeth Miki Takada Tomonaga,
- Jaqueline Linhares Granemann,
- Josimary Franco de Lira,
- Rodrigo Daniel dos Santos,
- Jucimara Garcia Morais,
- Roberta Mayumi Fujinaka,
- Jussara de Souza Boeno Meiado,
- Márcio Ivo Velasquez,
- Ludmila Marques Rozal,
- Osnice Lopes Coelho,
- Claudinete Vicente Crivelli,
- Neide Kahatsu Shimabuco,
- Renata Leite dos Santos,
- Aurora Yule Carvalho,
- Rogério Pereira Becegato,
- Hermes Antonio Arisi,
- Gilson Rocha Seballo,
- César Luís Araújo Noronha,
- Silvio Carlos Suassuna de Morais.