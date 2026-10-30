Em Ribas do Rio Pardo, um homem de 38 anos resolveu "inovar" no varal... Leia na coluna de hoje

Davi Roballo - Escritor brasileiro
"Entre o odiar alguém e a distância, escolha afastar-se, visto que o ódio insaciável costuma alimentar-se de si mesmo”.
FELPUDA
Em Ribas do Rio Pardo, um homem de 38 anos resolveu “inovar” no varal alheio. Desde o início do ano, só as calcinhas de uma moradora sumiam, com pontualidade exemplar. Às vezes, “por cortesia”, algumas peças reapareciam sobre a moto dela. O método mais ousado era o “devolve uma, leva outra”, locação rotativa sem contrato. Cansada do acervo desfalcado, a vítima apelou para o namorado e uma câmera de segurança. Aí, numa madrugada dessas, dito-cujo foi flagrado em plena “coleta”. Ele foi preso e carregava uma mochila cheia de peças íntimas. Nem Freud explica...
Recado?
As declarações do deputado Vander Loubet indicam que a relação entre o PT e o governo Riedel poderá ficar ainda mais distante. A tendência é que os petistas que permaneceram na administração estadual, mesmo depois do rompimento político anunciado pelo partido há cerca de um ano, percam espaço.
Mais
Assim, afirmou o deputado, Lula deverá rever a relação com governadores e prefeitos, pois o governo precisa adotar postura mais firme para que a população reconheça as ações da União, sem deixar que outras administrações fiquem com o protagonismo político das entregas. Então, tá!
De toga
Entre 1º e 6 de novembro, o governador Eduardo Riedel , o vice-governador Barbosinha e o presidente da Assembleia Legislativa, Gerson Claro , estarão afastados. Aí, o comando do governo ficará temporariamente nas mãos do presidente do TJMS, Desembargador Dorival Pavan. O dolce far niente inclui pescaria com amigos no Pantanal, antes da piracema. Entre os pescadores estão o senador eleito Reinaldo Azambuja e o secretário Rodrigo Perez. Depois, Riedel pretende descansar com a família. O retorno dos três está previsto para 7 de novembro. Até lá, Pavan troca temporariamente a toga pela cadeira maior do Executivo.
Fora de hora
Após a federação formada pelo Progressistas e pelo União Brasil declarar apoio à permanência de Davi Alcolumbre na presidência do Senado, a senadora Tereza Cristina (PP-MS) se manifestou nas redes sociais, lembrando que a disputa só será decidida em fevereiro de 2027. Ela destacou que os parlamentares eleitos e reeleitos ainda não foram diplomados e que as manifestações de intenção são legítimas, desde que ocorram no momento apropriado.
Unidos
Desde antes das eleições, a senadora vem trabalhando para viabilizar sua candidatura à presidência do Senado. Inclusive, dizem que Tereza Cristina se uniu ao seu colega Rogério Marinho (PL) contra a recondução de Davi Alcolumbre ao cargo. Até fevereiro, apenas um deles deverá ser escolhido para enfrentar o atual presidente. Como em política, até a palavra final costuma esperar a contagem dos votos, resta acompanhar...
ANIVERSARIANTES
- José Carlos de Moraes,
- Flora Caminha,
- Fernando Ortega,
- Adriana Tozzetti,
- Omar Pedro de Andrade Aukar,
- Alexandre Gomes Lorentz Figueiredo,
- Vicente José Averbeck,
- Edson de Souza Martins,
- João Oswaldo Barcellos da Silva,
- Nelson Lima de Melo,
- Werner Henrique Busse,
- Oscar Luiz Cervi,
- Carlos Roberto Estrada,
- Elto Valerio Pereira,
- Osvaldo de Oliveira Neto,
- Alaide Pereira dos Santos,
- Ricardo Fernandes Souza,
- Stenio Steimer,
- Wilson Taira,
- Fabrício Dourado Berton,
- Ivaneide Gomes Nogueira,
- Katiuscia Hildebrand Mandu,
- Ângela Castro Cunha Fachini,
- Adriana Pulcherio Fagundes,
- Dra. Aparecida Mitsuko Miura,
- Alexandre Brandão de Freitas,
- Thomaz Della Santa,
- Dijalma Mazali Alves,
- Fabiano Ruiz Gastaldi,
- Taciane Bonamigo Carpenedo,
- Panmella Sbaraini de Andrade,
- Ligia Cristina Urban,
- Amparim Lakatos,
- Deivid da Silva Quadros,
- Guilherme Coelho de Brito Macedo,
- Pedro Alves Pereira,
- Paola Gouveia Menegazzo Coelho Lima,
- Nadia Bezerra Tavares,
- Angélica Pereira Ravagnani,
- Geraldo Augusto de Siqueira Ribas (Garrincha),
- Ana Cecília Negreiros Duncan Machado,
- Ricardo Almeida Cordeiro,
- Marco Antônio de Alencar Maymone,
- Dra. Sônia Maria Pereira,
- Cláudia Regina Moia,
- Ricardo Cavalcanti,
- Assunção Medeiros Rocha,
- Elza Flôres de Almeida,
- Lucila dos Santos,
- Márcio Alves Goulart,
- Giselle dos Santos Ottoni,
- Cláudio Pires Azambuja,
- Rosane Kassai,
- Sebastião Liberato da Rocha,
- Carlos Rodrigues Sandim,
- Joana Alencar Jardim,
- Noemi Martinez,
- José Raimundo dos Santos,
- Lúcia Helena Nogueira da Costa,
- Leonardo Sunakozawa,
- Anadir Martins Albuquerque,
- Rodrigo Antonio Stochiero Silva,
- Laura Tereza de Lima,
- João Pedro Alves,
- Linda Benitez,
- Eva Maria Maciel,
- José Maria Nunes,
- Louise Lopes,
- Beatriz Pereira Antunes,
- Eurico Viana Luz,
- Mário Roberto Maruyama,
- Celso Cavanha,
- Silvia Aparecida Gonçalves de Alcantara,
- Andréa Leite Maciel,
- Giovanna Ramires Fonseca,
- Sebastião da Silva Souza,
- Angela Lúcia Martins Cantarin,
- Isair Luiz Rizzardi,
- Sérgio Luiz Fernandes,
- Rosângela Benites Brito,
- Iara Bueno Dias,
- Claudeir Gonçalves da Silva,
- Maria Sales Cabral,
- Mário Serapião Leite,
- Carlos Roberto Assis Bernardes,
- Liliane Fonseca Nascimento,
- Adriana Miyamoto Nakamura,
- Eduardo Inagaki,
- Gisele Santine de Oliveira,
- Ary Goulart Posterlli,
- Gustavo Tonelli Peres,
- Laise Daniela Carrasco Guerisoli,
- Marianna Andrade Ribeiro,
- Vinicius Vinholi Molena,
- Luiz da Costa Figueiredo,
- Eva Camila Leite Walker,
- Nelma de Oliveira Costa,
- Ruth Helena Alves da Rocha,
- Ivan Afonso da Costa Marques,
- Jânio Herter Serra,
- Daniel Montello Filho,
- Cláudia Asato da Silva,
- Rita de Cássia Florentino Echeverria,
- Tânia Aparecida Barbara Marin,
- Fernanda Brigatti Valentin.
Colaborou com Tatyane Gameiro