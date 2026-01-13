Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

As Cores, as Curvas e as Dores do Mundo

Em turnê, Lagum confirma show em Campo Grande em março

Com espetáculo inédito, show marca o retorno do grupo à capital sul-mato-grossense

Alison Silva

Alison Silva

13/01/2026 - 15h30
Em turnê por todo o país, a banda Lagum retorna para Campo Grande no dia 8 de março, com o álbum "As Cores, as Curvas e as Dores do Mundo".

Lançado em maio de 2025, o projeto marca a volta do grupo à capital sul-mato-grossense com um espetáculo inédito, apresentação que acontece no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camilo. Os ingressos já estão à venda pela Bilheteria Digital, com valores a partir de R$ 120.

Segundo o vocalista Pedro Calais, o novo ciclo da banda representa um momento de consolidação artística e expansão. "Este foi um ano muito grandioso para a Lagum. Levamos nosso show a cidades onde nunca havíamos tocado, tivemos a melhor estreia da nossa carreira nos streamings com o novo álbum e ainda abrimos a turnê do Imagine Dragons", afirma.

A turnê percorre diversas cidades brasileiras, passa por apresentações especiais durante o carnaval e segue, em abril, para a etapa internacional do álbum.  

A banda

Formada em 2014, em Brumadinho (MG), e com forte ligação com Belo Horizonte, Lagum é composta por Pedro Calais (vocal), Otávio Cardoso, Francisco Jardim e Gabriel Filgueira e possui 2,5 milhões de ouvintes mensais no Spotify.

Com uma sonoridade que transita entre rock, pop, indie e reggae, o grupo construiu uma identidade própria e se firmou como um dos nomes mais relevantes da música brasileira contemporânea.

Ao longo de 11 anos de carreira, a banda conquistou três indicações ao Grammy Latino e viveu momentos marcantes, como a perda do baterista Tio Wilson, em 2021.

O episódio teve impacto profundo na trajetória do grupo e influenciou diretamente sua relação com a música e com o público.

Trabalhos como "Seja o Que Eu Quiser" (2016), "Coisas da Geração" (2019) e "Memórias (De Onde Eu Nunca Fui)" (2021) ajudaram a consolidar a estética sonora da banda, sendo este último responsável pela primeira indicação ao Grammy.

Novo álbum 

O álbum "As Cores, as Curvas e as Dores do Mundo" reúne 10 faixas inéditas e foi concebido para refletir a energia das performances ao vivo.

O trabalho aborda temas ligados ao cotidiano urbano e às tensões da vida contemporânea, explorando questões como vulnerabilidade, relações digitais e a forma como as pessoas percebem a realidade nas grandes cidades.

Serviço

Show: Lagum Turnê 2026
Data: 8 de março de 2026 (domingo)
Horário: 20h
Local: Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camilo
Cidade: Campo Grande MS
Ingressos: a partir de R$ 120
SAÚDE MENTAL

Número de consultas em psicologia e psiquiatria crescem 18,5% em um ano

Brasileiros buscam cada vez mais ajuda para problemas emocionais, foram quase 1,8 milhão de atendimentos a mais em 2025, um aumento que reforça mudança consistente no comportamento da população

13/01/2026 09h30

Em 2024, foram realizados 7.598.686 atendimentos psicológicos no Brasil; em 2025, o número saltou para 7.598.686 atendimentos

Em 2024, foram realizados 7.598.686 atendimentos psicológicos no Brasil; em 2025, o número saltou para 7.598.686 atendimentos Pixabay

Cuidar da saúde mental deixou de ser exceção e passou a fazer parte da rotina de um número crescente de brasileiros. Dados inéditos da Doctoralia, plataforma que conecta pacientes a profissionais de saúde, mostram que a busca por atendimentos em psicologia e psiquiatria cresceu 18,5% entre 2024 e 2025, evidenciando uma mudança consistente na forma como a população encara o cuidado emocional.

O levantamento ganha ainda mais relevância em janeiro, mês marcado pela campanha Janeiro Branco, dedicada à conscientização sobre saúde mental.

Na comparação entre os dois anos, o volume total de consultas psiquiátricas – presenciais e on-line – passou de 1.880.228, em 2024, para 2.184.111, em 2025.

Já os atendimentos psicológicos cresceram de 7.598.686 para 9.051.387 no mesmo período. Somados, os dados apontam 1.756.584 consultas a mais em saúde mental em relação ao ano anterior.

“Esses números refletem uma mudança importante de comportamento. Cada vez mais pessoas entendem que cuidar da saúde mental não é apenas tratar crises, mas acompanhar emoções, pensamentos e hábitos ao longo do tempo”, explica a psiquiatra Maura Kale, que integra o grupo de profissionais da plataforma Doctoralia.

Em 2024, foram realizados 7.598.686 atendimentos psicológicos no Brasil; em 2025, o número saltou para 7.598.686 atendimentos

O movimento observado no Brasil acompanha uma tendência global. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 1 bilhão de pessoas no mundo convivem com transtornos mentais, como ansiedade e depressão – os dois de maior ocorrência.

Essas condições figuram entre as principais causas de incapacidade a longo prazo, com impacto direto na qualidade de vida, nos sistemas de saúde e na economia.

TELEMEDICINA

Os dados do levantamento também mostram a consolidação da telemedicina como um importante canal de acesso ao cuidado em saúde mental. Em 2025, 564.210 consultas psiquiátricas foram realizadas de forma on-line, o que representa 25,8% de todos os atendimentos na especialidade.

Na comparação com 2024, as teleconsultas cresceram 11,7%, ampliando o acesso especialmente para pacientes com dificuldades de deslocamento ou que vivem fora dos grandes centros urbanos.

“Para os especialistas, o aumento da procura reflete uma mudança cultural: a saúde mental passou a ser encarada como parte essencial do cuidado integral com a saúde, e não apenas como resposta a crises pontuais”, afirma a advogada Flávia Soccol, diretora do setor de cuidado ao paciente (patient care) da plataforma.

QUANDO PROCURAR AJUDA?

Segundo a psiquiatra Maura Kale, nem todo sofrimento emocional indica um transtorno, mas alguns sinais merecem atenção.

“Observar o impacto desses sintomas na rotina é o principal critério. Quando o sofrimento começa a interferir no dia a dia, é importante buscar apoio profissional”, explica a médica.

Confira um breve passo a passo que pode ajudar na identificação de possíveis transtornos.

  • OBSERVE A DURAÇÃO

Emoções intensas que duram mais de duas semanas sem melhora podem indicar que algo não vai bem. Tristeza, ansiedade ou irritabilidade persistentes não devem ser ignoradas.

Em 2024, foram realizados 7.598.686 atendimentos psicológicos no Brasil; em 2025, o número saltou para 7.598.686 atendimentos

  • AVALIE O IMPACTO

Avalie o impacto, no dia a dia, de comportamentos fora do padrão. Procure ajuda se os sintomas começam a interferir na rotina de sono, trabalho ou estudos e nas relações pessoais, concentração e tomada de decisões. “Quando o sofrimento começa a atrapalhar a rotina, é sinal de alerta”, reforça a psiquiatra.

  • SINAIS FÍSICOS

Não deixe de dar atenção aos sinais físicos. A saúde mental também se manifesta no corpo. Fique atento a sinais como cansaço constante, dores sem causa aparente, alterações de apetite, crises de ansiedade ou falta de ar.

  • COMPORTAMENTO

Identifique mudanças de comportamento. Mudanças importantes podem indicar necessidade de apoio. Isolamento social, perda de interesse por atividades antes prazerosas, alterações bruscas de humor e o uso excessivo de álcool ou outras substâncias estão entre as alterações significativas que indicam a necessidade de ajuda.

  • QUEM PROCURAR

Saber qual profissional procurar pode ajudar na economia de dinheiro e na redução de tempo de um possível tratamento. O psicólogo é indicado para autoconhecimento, manejo do estresse e da ansiedade, apoio emocional, prevenção e acompanhamento contínuo.

Já o psiquiatra deve ser procurado quando os sintomas forem intensos ou persistentes, em casos de crises, insônia severa ou sofrimento incapacitante, quando houver necessidade de avaliação médica e, se indicado, medicação. Em muitos casos, o cuidado integrado entre psicólogo e psiquiatra é o mais eficaz.

  • NÃO ESPERE O LIMITE

Não espere “chegar ao limite” para pedir socorro. “Buscar ajuda não é sinal de fraqueza, mas de cuidado consigo mesmo. Quanto mais cedo o acompanhamento começa, maiores são as chances de recuperação e qualidade de vida”, aconselha Maura Kale.

Diálogo

O retorno das atividades na Câmara Municipal poderá significar nova dor de... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta terça-feira (13)

13/01/2026 00h01

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Érico Veríssimo - escritor brasileiro

Na minha opinião existem dois tipos de viajantes: os que viajam para fugir e os que viajam para buscar”

Felpuda

O retorno das atividades na Câmara Municipal poderá significar nova dor de cabeça para a prefeita Adriane Lopes. Seria sobre a qualidade da pavimentação e dos serviços de tapa-buracos que não estariam resistindo às chuvas. Alguns vereadores, segundo se ouve nos bastidores, estariam fazendo levantamentos dos locais afetados nas regiões que receberam esse tipo de trabalho mais recentemente, a fim de que a administração envie um “raio-x” desde recursos aplicados a resultados da fiscalização. Dizem que querem tudo nos mí-ni-mos detalhes. Vai vendo...

Armados

Policiais legislativos de MS, assim como dos demais estados, passam a ter o direito ao porte de arma de fogo. Isto porque uma lei neste sentido foi sancionada pela presidência da República.

Mais

Mas foram vetados dispositivos da proposta que dispensavam policiais de comprovar idoneidade, capacidade técnica e aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo.

Diálogo

Até o dia 1º de fevereiro acontecerá a exposição Quilombo do Jaó, disponível ao público em formato digital. A mostra, que é promovida pelo Museu Afro Brasil Emanoel Araujo, propõe um mergulho na história da comunidade localizada em Itapeva (SP) e reconhecida como uma das mais antigas do estado. Fundado entre 1889 e 1897 pelo casal Joaquim Carneiro de Camargo e Josepha Paula Lima, o Quilombo do Jaó abriga atualmente mais de 300 pessoas, distribuídas em cerca de 78 famílias. Os registros fotográficos e narrativas visuais evidenciam o cotidiano, os modos de vida, as práticas agrícolas e as manifestações culturais. O acesso à mostra pode ser feito pelo site museuafrobrasil.org.br.

DiálogoOlavo da Silva e Cacilda da Silva Seraphim

 

DiálogoFelipe Abdalla, Zeca Camargo e Leandra Espirito Santo

Melhor, não...

O imbróglio sobre o IPTU de Campo Grande ganhou sinônimo de “problemaço” que nem a senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, “madrinha política” da prefeita Adriane Lopes, quer falar sobre o assunto. Ao participar da solenidade de posse de secretários, preferiu defender a “afilhada” sobre os buracos na cidade, atribuindo a causa às chuvas e abordando investimentos para construção de um viaduto na cidade.

S.O.S

Nos corredores dos poderes, se fala que o governo do Estado deverá elaborar, com máxima urgência, uma agenda positiva para Campo Grande, a fim de que a população não fique ainda mais indignada com a administração municipal. A medida é para evitar que haja “surpresa” nas eleições deste ano, justamente no maior colégio eleitoral de MS. O entendimento é que não se pode “dar sorte para o azar” em ano eleitoral. Assim sendo...

Sem essa

Por falar na administração municipal, uma ala do PP não vê com bons olhos a influência que o deputado estadual Lídio Lopes (sem partido) estaria exercendo sobre algumas decisões da prefeita Adriane Lopes, sua esposa. Para esse time, a atuação do parlamentar nesse sentido é conhecida nos bastidores, tanto é que já foi até motivo de postagem nada “amigável” nas redes sociais de um dos homens fortes do partido.

ANIVERSARIANTES

  • Dr. Nelson Barbosa Tavares,
  • Dra. Kariny Leylin Mamede Oliveira,
  • Dr. Mauricio de Barros Jafar,
  • Janaina Ivo da Silva,
  • Dra. Rita Tavares dos Santos,
  • Neide Garrido (Neide Fátima Bittencourt dos Santos),
  • Ademar dos Reis,
  • Bruno Batista da Rocha,
  • Celio Lucio Nantes,
  • Flavio Lomonaco,
  • Wanda Pires Nogueira,
  • Shinobu Yamamoto,
  • Carlos Henrique Lopes Villalba,
  • Douglas Roberto Lemoigne da Silva,
  • Alvino Ferreira Maciel,
  • José da Silva Garcia,
  • Dr. Plínio Gonçalves Barbosa,
  • Dr. Mauricio Lima Paniago,
  • Caroline Oliveira Bureman,
  • Hilário Antonio Paredes,
  • Natagia Boschetti Mendes,
  • Joseph Georges Sleiman (Zuzão),
  • Dr. Roberto Yamaciro,
  • Lucinéia Dnardo Tognini,
  • Dr. Cláudio Pinheiro,
  • Fabricio de Arruda Pereira,
  • Marcelo Ortiz de Moraes,
  • Conrado Praxedes Silva Neto,
  • Landmark Ferreira Rios,
  • Roberto Soken,
  • Renato Antonio Barbosa,
  • Osmar Cesar Pontes,
  • Anaurelina Mendes Albuquerque,
  • Glaucus Alves Rodrigues,
  • Odir Bandeira Saab,
  • Sinai Henrique de Oliveira,
  • Fernando José Bachi de Araújo,
  • Alice Magalhães Frauzino,
  • Cândido Loureiro Pinheiro,
  • Maria Aparecida Lemes Reis,
  • Victor Crepaldi Filho,
  • Ana Maria Alves,
  • Álvaro Eduardo dos Santos,
  • Vera Jafar,
  • Izabel Cristina Alves,
  • Fernando Lanzetti,
  • Danúbio Berchon Amaral,
  • Rosa Maria Pedro Geribelo,
  • Irany Diniz da Silva,
  • Marina Narcisa Pereira,
  • Denise Hirano,
  • Pedro Paulo Medeiros,
  • Maria Elisa Nogueira,
  • Beatriz Vieira Mendes,
  • José Paulo Pereira,
  • Gileno Nogueira,
  • Pedro Paulo Menezes,
  • Jorge Luiz Barbosa,
  • Luiz Paulo Tavares,
  • Regina de Fatima Rezende,
  • Samara Teixeira,
  • Paula Moreira Pereira,
  • Loire Xavier da Silva,
  • Keila Oliveira,
  • Gilzene Galvão,
  • Marcia Alves Ortega,
  • Adriana Cortada Dupas,
  • Cinthya dos Santos Moura,
  • Edson Pasquarelli,
  • Renata Santos,
  • Consuelo Álvares Netto Vargas,
  • Ricardo Joerke,
  • Evandro Amaral Ferreira,
  • Valeska Maria Alves Pires,
  • Carla Souza,
  • Geni Welter,
  • Rosália Donilia de Oliveira,
  • Leandro Porto de Souza,
  • Telma Valle de Loro,
  • Paulo Roberto Bernardo de Souza,
  • José Denis Reis Almeida,
  • Décio Vieira dos Santos,
  • Rita Eliane Moreira Gonçalves,
  • Douglas Caldas de Oliveira Júnior,
  • Érica de Cássia Bittencourt,
  • José Humberto da Silva Vilarins Júnior,
  • Marcelo Carneval,
  • José Antonio de Tumin Bueno,
  • Vera Lúcia dos Santos Comin,
  • João Paulo Rebelato,
  • Aletéia Patricia Sornas,
  • Adilson Viegas de Freitas,
  • Eliana Cristina de Carvalho Silva,
  • Jefferson José Rahal,
  • Michel Zanoni Camargo,
  • Maria Rodrigues Tosta,
  • Elbia Katiane Blanco Insaurralde,
  • Sérgio Silva,
  • Liliane Oliveira Nantes,
  • Vanderléa Sommer,
  • Mário Sérgio de Paula Santos,
  • Samira Gonçalves,
  • Paulo Tavares de Lima,
  • Pedro Lúcio Vieira,
  • Liliane Alves dos Santos,
  • Keila Oliveira Pereira,
  • Paola Amaral,
  • Ana Cristina Alves Rezende.

*Colaborou Tatyane Gameiro

