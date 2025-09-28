Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Encontro de Música Clássica reúne nomes nacionais e internacionais esta semana na Capital

O evento chega à sua 18º edição e traz apresentações no Teatro Glauce Rocha até o dia 1º de outubro, com entrada gratuita e destaque para a Orquestra Indígena de MS

Karina Varjão

Karina Varjão

28/09/2025 - 17h00
Campo Grande é palco, nesta semana, do 18º Encontro com a Música Clássica, no teatro Glauce Rocha. O evento se inicia neste domingo (28) e vai até a quarta-feira (01), sempre às 20h. 

O tradicional festival de música reúne nomes nacionais e internacionais e se tornou referência no Centro-Oeste.

Criado em 2007, o evento mescla talentos locais, nacionais e estrangeiros, com o objetivo de ampliar as fronteiras sonoras e promover encontros entre estilos e tradições. 

A entrada é gratuita, podendo ser reservada antecipadamente pelo Sympla ou o ingresso retirado no teatro 30 minutos antes de cada apresentação (porém, sujeito a lotação). 

Confira a programação: 

Domingo (28)

Apresentação: Alejandro Brittes, Duo Manhães e Orquestra Sinfônica de Campo Grande

Com mais de 30 anos de carreira, o acordeonista argentino Alejandro Brittes leva o chamamé a novos horizontes , juntamente com a música erudita e contemporânea. 

Ele divide o palco com o Duo Manhães, formado pelos irmãos campo-grandenses Artur e Elias, ao lado do Sexteto de Câmara da Sinfônica de Campo Grande. 

Segunda-feira (29)

Apresentação: Cristian Budu (piano) & Brenner Rozales (viola)

Vencedor do Concurso Clara Haskil, na Suíça, Cristian Budu é considerado um dos maiores pianistas brasileiros da atualidade. Com uma sonoridade refinada e profundidade interpretativa características, o pianista já se apresentou em salas famosas da Europa e nas Américas. 

Em Campo Grande, sobe ao palco juntamente com o jovem violista Brenner Rozales, em ascensão no cenário camerístico. 

A apresentação ainda contará com a participação das orquestras sociais GIC Viver Vem, Fraternidade Sem Fronteira e do Projeto Águia. 

Terça-feira (30)

Apresentação: Jodyline Gallavardin (piano França), Duo Vinícius Klaus e Valério Reis (piano e cello)

Vinda da França, a pianista Jodyline Gallavardin traz peças com interpretações intensas e poéticas. 

Ao lado do Duo Vinícius Klaus e Valério Reis, também se apresentam integrantes da Orquestra de Câmara do Pantanal de Corumbá. 

Quarta-feira (1)

Apresentação: Orquestra Indígena

Encerrando o festival com brilho, a Orquestra Indígena apresenta o espetáculo Arapy Aguassu - Sinfonia entre Dois Mundos. 

A Orquestra volta ao Brasil após uma turnê internacional de sucesso em Portugal e na Espanha, encantando espectadores em Lisboa, na Ilha da Madeira e em Barcelona. 

Formada por jovens músicos de comunidades tradicionais, a Orquestra Indígena busca levar o encontro entre tradição e inovação, reafirmando o protagonismo originário brasileiro com a fusão de sonoridades indígenas e portuguesas. 
 

Correio B+

Gastronomia B+: Para o jantar de domingo uma linguiça flambada na cachaça com purê de mandioquinha

Preferências nacionais, a linguiça e a cachaça em uma receita deliciosa para você fazer na sua casa

28/09/2025 13h30

Gastronomia B+: Para o jantar de domingo uma linguiça flambada na cachaça com purê de mandioquinha

Gastronomia B+: Para o jantar de domingo uma linguiça flambada na cachaça com purê de mandioquinha Foto: Divulgação/Pinterest

No Correio B+ desta semana, a junção de duas paixões nacionais na cozinha para você reproduzir na sua casa, inclusive para o jantar de domingo, porque não? A Água Doce Sabores do Brasil compartilhou com a gente uma receita rápida e deliciosa que sem dúvida nenhuma fará sucesso, anota aí e depois repete hein, porque vale muito a pena...

LINGUIÇA FLAMBADA NA CACHAÇA COM PURÊ DE MANDIOQUINHA

Ingredientes:

500 gramas de linguiça artesanal
½ xícara de cachaça envelhecida
1 cebola roxa em pétalas
1 colher de sopa de manteiga de garrafa
500 gramas de mandioquinha (batata-baroa), descascada e picada
1 colher de sopa de manteiga
1/3 xícara de chá de creme de leite
Sal a gosto
Noz-moscada ralada a gosto (comece com 1/4 colher de chá)

Modo de preparo:

Comece cozinhando a mandioquinha em água fervente com uma pitada de sal por cerca de 15 - 20 minutos, até que esteja bem macia. Escorra e amasse com um garfo, até que esteja bem macia. Em uma panela, derreta a manteiga em fogo baixo e adicione o purê de mandioquinha, misture bem e acrescente o creme de leite aos poucos, mexendo até atingir a cremosidade desejada. Tempere com sal, pimenta – do – reino e a noz-moscada, mexa por mais dois minutos para incorporar os sabores. Doure a linguiça na manteiga de garrafa, coloque a cebola e flambe com a cachaça. Sirva sobre o purê cremoso de mandioquinha e finalize com o cheiro-verde picado.


 

Correio B+

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 29 de setembro e 05 de outubro. Calma e paciência.

Sob a regência do Cavaleiro de Ouros, os próximos dias pedem calma, paciência e visão de longo prazo. É tempo de desacelerar, evitar impulsos e agir com responsabilidade antes de tomar decisões.

28/09/2025 12h00

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 29 de setembro e 05 de outubro. Calma e paciência.

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 29 de setembro e 05 de outubro. Calma e paciência. Foto: Divulgação

Nesta semana, contamos com a presença do Cavaleiro de Ouros como carta regente. No Tarô, cada carta traz à tona um arquétipo que habita em nós e, agora, somos convidados a despertar o nosso Cavaleiro interior. Ele simboliza determinação, dedicação e paciência.

O Cavaleiro de Ouros surge como uma bússola diante da intensidade desta primeira semana de outubro. Enquanto o Sol em oposição a Netuno pode gerar ilusões e expectativas irreais, ele convida a manter os pés no chão, lembrando que conquistas reais exigem constância e prática. Já a quadratura de Mercúrio com Júpiter alerta para exageros e promessas vazias, e o Cavaleiro ensina que o avanço sólido se constrói no detalhe, na palavra medida e no compromisso com a verdade.

A oposição de Vênus e Saturno, trazendo restrições nos afetos e nas finanças, pede maturidade — exatamente a virtude deste cavaleiro que não se apressa, mas sabe estruturar. E, diante da quadratura intensa de Marte com Plutão, que pode despertar disputas e ressentimentos, ele lembra que a verdadeira força está no trabalho paciente e direcionado, capaz de transformar tensões em crescimento.

Assim, sua energia funciona como antídoto para os excessos da semana: um chamado para agir com responsabilidade, método e perseverança, construindo bases seguras em meio às turbulências.

O Cavaleiro de Ouros nos convida a transformar nosso impulso mental em ação concreta. Afinal, a verdadeira mudança acontece quando colocamos em prática aquilo que concebemos no plano das ideias.

Os Cavaleiros do Tarô sempre representam movimento e atitude, mas este cavaleiro tem uma energia diferente: ele não age de forma impetuosa, e sim com foco, disciplina e constância. Sua força está em nos lembrar de que o progresso não nasce apenas do entusiasmo inicial, mas da persistência diária.

Na carta do baralho Rider Waite, Cavaleiro de Ouros está montado em um cavalo imóvel, observando atentamente a moeda de ouro que segura em sua mão. Sem pressa, ele prefere avaliar e planejar cada passo antes de agir. Ao fundo, um amplo campo se estende, arado fileira por fileira, simbolizando que este Cavaleiro está disposto a trabalhar com dedicação para transformar seus sonhos em realidade, mesmo que a tarefa seja repetitiva e o resultado demore a aparecer. Como lembra Confúcio: “Não importa que você vá devagar, contanto que não pare”.

Cavaleiro de Ouros: passos firmes rumo ao sucesso

Assim como os outros Cavaleiros do Tarô, o Cavaleiro de Ouros simboliza o momento em que os ideais do Pajem ganham forma através do esforço, da disciplina e da responsabilidade. Ele é o trabalhador incansável do baralho: metódico, focado nos detalhes e comprometido com o resultado. Pode não ser o mais criativo ou ousado entre os Cavaleiros, mas sua força está na perseverança. Mesmo em tarefas rotineiras, ele segue firme até alcançar seus objetivos.

Essa carta indica que você está avançando de forma estruturada em direção às suas metas. Há um plano, uma estratégia definida, e sua dedicação garante que cada etapa seja cumprida. O progresso pode ser lento, mas é constante — passo a passo, você se aproxima da realização. O conselho do Cavaleiro é claro: mantenha o foco, siga suas rotinas e confie no processo. O tempo e a constância serão seus maiores aliados.

O Cavaleiro de Ouros também revela sua habilidade natural de planejar e executar. Você enxerga o objetivo, define o caminho e segue adiante com disciplina. Nada fica pela metade: cada detalhe é considerado, cada promessa cumprida. Sua postura pode parecer rígida, mas é justamente ela que garante resultados sólidos e duradouros.

Em alguns contextos, esta carta chama atenção para os aspectos mais comuns da vida: as tarefas domésticas, as obrigações diárias ou responsabilidades que exigem paciência. Ela lembra que assumir tais deveres, mesmo sem entusiasmo, faz parte do compromisso necessário para construir algo maior.

Neste sentido, o Cavaleiro de Ouros lembra que cuidar da saúde requer disciplina e paciência. Ele nos convida a estabelecer rotinas sólidas, desde a alimentação equilibrada até a prática regular de exercícios, sem buscar resultados imediatos, mas valorizando o progresso constante. Assim como observa cada detalhe antes de agir, este Cavaleiro nos lembra de ouvir nosso corpo, respeitar seus limites e investir no bem-estar a longo prazo, construindo hábitos que tragam estabilidade e vitalidade duradouras.

Por fim, o Cavaleiro de Ouros sugere uma abordagem prática e conservadora. Pode não ser um período de grandes aventuras, mas sim de consolidação. A rotina, a ordem e a perseverança são as chaves agora. Ainda que surja o cansaço ou a tentação de desistir, esta carta o incentiva a persistir. O caminho pode ser longo, mas a chegada é certa e o sucesso também.

O Cavaleiro de Ouros muitas vezes atua como mensageiro, trazendo sinais de novidades no campo material: um emprego, um negócio ou uma oportunidade financeira. Ele anuncia movimentos seguros e concretos, relacionados a patrimônio, trabalho e dinheiro. Sua presença indica estabilidade e progresso, mostrando que os esforços investidos começam a gerar resultados palpáveis.

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 29 de setembro e 05 de outubro. Calma e paciência.Cavaleiro de Ouros - Divulgação

Cavaleiro de Ouros no Amor, Trabalho e Finanças

Nos próximos dias, a energia do Cavaleiro de Ouros convida à paciência e à dedicação. No amor, relacionamentos ganham estabilidade quando há cuidado e atenção aos pequenos detalhes; decisões impulsivas devem ser evitadas. No trabalho, o progresso é fruto de disciplina e esforço constante: cada passo bem planejado traz resultados duradouros. Nas finanças, a prudência é aliada: controlar gastos e priorizar investimentos seguros garante segurança e tranquilidade a longo prazo. É tempo de caminhar com firmeza, valorizando a constância e a responsabilidade em todas as áreas da vida.

Paciência como Virtude

O Cavaleiro de Ouros nos pede para seguir adiante mesmo quando o brilho da inspiração já se dissipou. Ele nos mostra que as maiores recompensas vêm para aqueles que mantêm o compromisso, elaboram um plano e o executam com firmeza. Seu chamado é para o trabalho consistente — aquele que, embora exija esforço e dedicação, prepara o terreno fértil para a colheita futura.

Não se trata de resultados imediatos, mas de construir bases sólidas: arar o campo, plantar as sementes, nutrir o crescimento e, só depois, desfrutar da colheita.

A Energia da Semana

Planejar é uma das melhores formas de alinhar-se com essa energia. Retome as ideias que te inspiram e pense em como trazê-las para a realidade. Pergunte-se: qual é o próximo passo prático que posso dar?

Esta semana é um convite para dar forma ao que já foi sonhado, criando estruturas que sustentem seus objetivos. Com paciência, constância e dedicação, você abre caminho para conquistas duradouras.

Devagar e sempre se vence a corrida! Continue avançando. Essa energia mais lenta está ajudando você a realizar as coisas, só não tão rápido quanto gostaria. Lembre-se, como diz o velho provérbio, “a pressa é inimiga da perfeição”.

Uma ótima semana e muita luz,

Ana Cristina Paixão

